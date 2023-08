Alma, fallan protocolos…Detenido asesino de Abel…Creel generoso

Comparta este artículo

El feminicidio de Alma exhibió de nuevo que, a pesar de programas como SALVA, policías, autoridades de los 3 niveles de gobierno, Centro de Protección para Mujeres, etc...no están capacitadas, ni cómo manejar este tipo de situaciones, que desagradecidamente terminan en tragedia.

Y ahí está una prueba más, el mismo alcalde Javier Lamarque, a quien recomendamos una vez más que mejor se calle cuando toque temas de la inseguridad que se vive, lo reconoció.

Señaló en su monólogo ¡perdón! Diálogo, que atendieron el llamado, fueron policías, no encontraron nada, no vieron al agresor, un rondín y se fueron; nunca imaginaron que el hoy asesino volvería para cometer tan atroz crimen y le pasaron la bola, a la FGJE, AMIC, agentes que tampoco hicieron nada, ni se apegaron al protocolo, hasta que llegaron a casa del asesino, a quien por cierto, no la sacaron esposado, y en la foto, para ficharlo hasta traía el celular en la bolsa de su camisa ¿Por qué?

Pero volviendo al tema, ¿Pues qué dicen los protocolos? ¿Qué señala el programa SALVA? era para que en ese lugar, se hubiera quedado un policía; municipal, estatal o federal, como también la empresa, ante las señales previas de acosamiento, hubiera tomado medidas preventivas, de haber reubicado a quien era víctima de acoso de este tipo, que por lo visto era continuo, hasta que Alma, la hermana, tomó cartas en el asunto, ahí está el video de su proceder.

Y ahí se vio también la actitud del agresor, del asesino, violento y que, al irse, todavía proceso en su cabeza lo que iba hacer, volvió horas después y cobardemente le dio 3 tiros y se fue a su casa, y ahí está en video, la arrogancia, soberbia de este cobarde, su reacción ante policías, con un total cinismo y los adjetivos que le quieran poner, como si no hubiera hecho nada. Valientes y como mucha entereza, los familiares de Alma, su madre, hermanas, ahí están sus testimonios y pues se queda un hija en orfandad, seguramente no entenderá , un proceso difícil para ella, para la familia, que sólo con el amor y el tiempo podrá sanar la herida, en parte, obviamente esto no se olvidará, sobre todo la acosada, su hermana perdió la vida por defenderla, algo que nadie vio venir, ni imaginar y que no termina nuestra capacidad de asombro.

Por ningún motivo debe haber algún atenuante para este asesino, aunque tenga 71 años, supo perfectamente lo que hizo, cobarde, con alevosía ¿Y qué en unos años, vaya a dar a su casa por cuestiones de edad?, que se pudra y muera en la cárcel, que no se vaya prestar la FGJE, ni el Juez, a ningún tipo de recovecos que quiera utilizar el abogado defensor, familia y sociedad, atentas a este caso.

Este viernes, día en que se procesará al cobarde asesino, nada que presunto, habrá protesta de la familia, amistades y seguramente mucho acompañamiento ciudadano, exigiendo justicia para Alma y todo el peso de la Ley.

Por cierto, van 7 feminicidos este mes en el convulsionado Ciudad Obregón, el municipio donde más mujeres han muerto ¿Y el SALVA? ¿Y la CONAVI? ¿El Centro de Justicia Mujeres? pero pues ahí están los resultados, mujeres en total indefensión, triste, lamentable caso, no exento que esté sucediendo o vuelva a pasar, a tomar conciencia, sociedad, mujeres, empresas, autoridades, qué hacer ante este tipo de situaciones.

Detenido

Y hablando de justicia, detenido ya el autor material del asesinato de Abel Murrieta, algo que dará cierta paz a su familia, a la comunidad de Obregón, amigos, a su entrañable amigo y compañero de mil batallas, Ricardo Bours, al igual que a Eduardo, porque siendo Abel procurador en el sexenio que gobernó, no les tembló la mano para enfrentar a los delincuentes y no ha habido otro sexenio, en materia de seguridad, como el de Eduardo Bours.

Como no recordar aquellos enfrenamientos contra criminales, que después le costaron la vida a uno de los mejores Comandantes, Armando Pavón Reyes, asesinado en Nogales por un Francotirador.

Ahora, ya detenido, este cobarde debe “soltar” quien lo mandó matar a Abel, debe estar a resguardo, hasta que dé toda la información, para que al final, llegar al autor o autores intelectuales, de tan doloroso crimen que nos conmocionó a todos, no nos vayan a salir con que se “suicidó” en el CERESO.

Bien por la FGJE, el fiscal Gustavo Salas y que sigan por ese camino, hay muchos expedientes por resolver, les reconocemos este.

Creel, generosidad

Bien por Santiago Creel, el tener la generosidad de bajarse de la contienda y dar su apoyo a la virtual candidata del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, no le daban los números y actuó en consecuencia.

La diferencia en preferencias, encuestas, es abismal de Xóchitl, incluso contra Beatriz Paredes, con todo y trayectoria que tiene, pero su tiempo ya pasó, la sociedad civil, la mayoría de militantes de partidos también, incluidos priistas quieren a Xóchitl…menos ‘Alito’ y su grupo, que sabe bien que se les acabó el corrido, toda vez que sea oficialmente candidata.

¿Por qué? porque en la lista de candidatos, Xóchitl, claro que meterá su mano, no va a querer andar “cargando” con candidaturas que no le ayuden para un proceso muy difícil y ríspido que se viene, que no se está seguro que gane, pero ha puesto la contienda muy competitiva; muy nervioso y agresivo al inquilino de palacio nacional, así que, por lo pronto hay tiro rumbo al 2024 con Xóchitl Gálvez, se confirmará entrando septiembre.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @abn58u