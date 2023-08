Vinculado a proceso… la desesperación de un padre… UGRS, la lista

Comparta este artículo

Inició el proceso para hacerle justicia a Alma, víctima de feminicidio, al vincular a proceso a su cobarde asesino, juicio que que empezará dentro de 6 meses; no sé porque tanto tiempo, cuestiones jurídicas, ante la contundencia de los testimoniales, pero bueno, ya en la cárcel y que dure años ahí, que pague lo que hizo.

¿Por qué 6 meses? bueno, de acuerdo a abogado, se apega a la ley el término en el nuevo sistema acusatorio y lo que pudiera alargar el proceso, es que hubiera muchas pruebas que desahogar, lo que no creo, ante la contundencia de elementos.

Lo que sí y al parecer, no han encontrado el arma que se utilizó para ultimar a Alma y debe haber sido vital que la FGES, los peritos, hayan hecho la prueba de radizonato para encontrar rastros de pólvora en el hoy vinculado a proceso y tendrá la Fiscalía, en este tiempo, que probar y lograr la condena máxima, aunque tenga la atenuante de la edad, previsto por la ley, este canalla, cobarde, debe pasar varios años en la cárcel.

Muchas muestras de solidaridad para familiares de Alma en las protestas, marchas, lamentablemente hubo un grupo de feministas, de una asociación que encabeza Patricia Patiño, esposa del Alcalde Javier Lamarque, que buscaron sacar raja política a este caso que conmocionó a Obregón, no se vale.

Y van 7 mujeres asesinadas este mes, de otra vez dos dígitos, ¿37? ¿40? Los que vayan, ataques en Cócorit, Bellavista, por todos lados, cayeron víctimas colaterales, en un municipio que no cede la violencia y mucha indolencia por parte de autoridades de los 3 niveles de gobierno.

Muy lamentable lo que sucede en Obregón, a pesar del despliegue de cientos de militares y elementos de la Guardia Nacional, de la policía municipal, ni que decir, sin equipo, sin capacidad y muchos coludidos con la delincuencia y un comisario, Claudio Cruz, que con todo y credenciales que llegó no ha dado resultados como los anteriores, total, población y sectores en total indefensión.

ITH... otro caso de acoso

Y esta semana, se hizo público, una maestra del ITH no aguantó y denunció a un maestro, un compañero suyo, abusó sexualmente de ella y las autoridades escolares no han tomado cartas en el asunto, deben tomar nota de esto el Secretario de Educación, Aarón Grajeda y el Fiscal Gustavo Salas.

¿Cuántos casos más hay que mujeres que les da miedo denunciar?, vean este caso y la tragedia de Obregón, que lamentablemente terminó en un feminicidio.

Se está descomponiendo el tejido social, no hay principios, valores, no hay respeto para la mujer, los acosos y feminicidios, al alza, ahí están los números, estadísticas….y programas, comisiones, centros de justicia, sin resultados ¿Quién sigue? ¿Cuántas mujeres más?.

Desesperación..no hay medicinas

En la gira del Gobernador Alfonso Durazo por,Nogales, la cruda realidad de la situación que se vive en Sonora y el país, ante falta de medicinas, no imputable al mandatario, que tuvo que aguantar el reclamo de un Padre, desesperado, hija enferma, delicada, se le puede morir, no hay medicinas, necesita resonancia magnética y no hay tratamientos.

Y ahí enfrente de todos en un evento se declaró "obradorista" y cuestionó a gobiernos del pasado de corruptos, pero había medicinas y hoy con este gobierno no hay nada, pero el Presidente, a un año de salir nos sale con que en diciembre habrá una “Súper Farmacia” en donde habrá medicamentos, de todo el mundo ( aunque estén caducos) y no falten medicinas, aunque las distribuyan los Dagnino en Sonora…de no creerse.

Lo que no ha hecho en 5 años, lo quiere resolver para diciembre, otra más de los cientos, miles, de mentiras que ha dicho, lejos estamos de un sistema como el de Dinamarca y la gente, los derechohabientes del IMSS y demás sistemas de salud, sin medicinas, sin tratamientos para enfermedades terminales y una impotencia de familiares, como este señor de Nogales.

UGRS…y su lista

Vaya con las UGRS, que filtró una lista de quienes tienen más cabezas de ganado y el número uno es un personaje del que ya hemos comentado, es quien ha comprado terrenos en Guaymas, en municipios fronterizos con Arizona, donde, precisamente se harán grandes obras y se les ha asignado a nivel federal y estatal, buena cantidad de recursos.

Esos terrenos ya son propiedad de empresas donde están familiares del General, Rafael Ojeda, titular de Semar, teniendo como socio a un personaje ligado a Palacio.

Se trata del “Chile” lo llamaremos por su apodo, como lo conocen y tiene más de 11 mil cabezas de ganado (junto con el socio) para comercializar, y el segundo en la lista es el ¡Gerente! de la UGRS, con más de 8 mil cabezas, que productivo sale trabajar en oficinas, obvio hay más en la lista, pero son ganaderos de toda la vida, sólo me hicieron ruido estos dos, los 2 primeros de la lista ¿Qué opinarán los rancheros de toda la vida sobre estos dos casos?.

Guaymas ¿Justicia?

La Alcaldesa Karla Córdova, a través de órganos de control, interpuso demandas contra ex funcionarios de la administración de Sara Valle, quienes ya han sido citadas por el Fiscal Anticorrupción, Rogelio López, han acudido, y el próximo 1 de septiembre se sabrá su futuro, si expedientes pasan a juez, vinculan a proceso, hay reparación daño patrimonial…o la libran.

Se trata de Célida Botello, Tesorera; Javier Gaxiola, Oficial Mayor y Zulma Merlos, Recursos Humanos, habrá que ver qué elementos aportaron en sus visitas a la Fiscalía y si se fueron a la cabeza de su ex jefa Sara Valle, de quien recordaremos, que en el último mes de su administración, se desviaron ¡8! millones de una “Playa Incluyente”, que la primera marea se la llevó y el dinero a una bolsa y no precisamente de mandado.

Fue el trienio de Sara Valle, de mucha opacidad, corrupción, una de “moches” que ahí se dio un tiro con la exalcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero Borbón, al igual que fue el trienio donde comenzaron los ataques a policías municipales, varios cayeron muertos, por el caso aquel de San Carlos, donde entregaron a un grupo criminal, los mismos policías, a jóvenes de Navojoa, con quienes nunca se deberían haber metido.

Así pues, interesante lo que sucederá el 1 de septiembre con estos 3 ex funcionarios y a ver si el brazo de la justicia llega hasta con Sara Valle, ya basta de impunidad.

CFE, criminal los recibos

Empezaron a llegar los recibos de la luz del bimestre de verano y ¡Toma tu 1F!, por los cielos, miles de pesos de incrementos para hogares, negocios, un duro golpe para familias y empresas

¿Qué van hacer? ¿Comen o pagan el recibo?, el Gobernador, Alfonso Durazo, señaló en gira, al cuestionarle esto, que eran 700 millones el subsidio, pero que no alcanzó y que lo tomara en cuenta… ¡para año que entra? ¿Y ahorita? ¿Como le van hacer? es un atraco lo de la CFE.

Y en Tabasco, condonando miles de millones a los usuarios, es más la costumbre se hizo ley, no pagan el recibo los tabasqueños, los subsidiamos los ciudadanos y empresas de todo el país ¡el colmo!.

Y todavía falta otro bimestre, que difícil panorama y aparte pésimo servicio, y si no le pagas, al día siguiente vendrá el corte, menos a las 25 casas de Manuel Bartlett, y quienes trabajan en la CFE, es una “conquista” sindical, que subsidian todos los mexicanos también.

Dante…se retira

Vaya con la declaración del dueño y franquicitario de MC, Dante Delgado, ¡25! años al frente, que se va a retirar si MC no tiene más votos que el FAM, en la elección del año que entra, pues ya estuvo que se nos fue el millonario político veracruzano.

Lamentable el papel de Dante, su falta de amor y generosidad por México, sabe bien que MC, solo no gana la presidencia, tal parece que juega a la par con el inquilino de Palacio y se cubre que, con el PRI, ni a la esquina y mostró el cobre en la elección del Estado de México.

Por ese se entiende el malestar, posición y rompimiento del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ante la cerrazón de Dante, quien al parecer trae fuertes intereses y estrategia, para que se vaya a la elección a 3 bloques, y se pierda el voto útil, que solo le favorecerá a Morena de por sí, difícil la elección.

MC debe ir con el FAM, en la elección presidencial y en los demás puestos de elección popular ir solos, pero no, lo bueno para el FAM, la votación de Jalisco, es importante y Alfaro, será pieza fundamental, no se puede hablar de MC, su crecimiento, sin el aporte que dio el hoy Gobernador de Jalisco y bien por el encuentro de él con Xóchitl Gálvez.

Por cierto, duro y a la cabeza el político, empresario y ex candidato a la gubernatura Ricardo Bours, al señalar que MC es un partido “Dictatorial”, y en efecto, lo maneja un personaje (un Dictador) que lleva al frente del partido, 25 años y se hace lo que él dice interesantes los señalamientos de Ricardo, en entrevista con Solangel Ochoa, su vivencia personal y como siempre, claro, directo y contundente.

Libros de Texto

Inicia el año escolar para alumnos de primaria, secundaria, ya veremos mañana como están los planteles en todos los municipios y si no hay quejas de padres de familia y si se cumple lo que dijo el controversial titular de la SEC, Aarón Grajeda…o quedó mejor la organización de su fiesta en San Carlos y a ver la reacción del Gobernador.

Pero al margen de los planteles y si está la infraestructura al 100 por ciento, está lo de los libros de texto, cargados de ideología comunista y lo más delicado, también, sus contenidos en cuanto a la sexualidad, en niños que no tienen capacidad de discernimiento, más aparte los errores que traen, lo cual el mismo AMLO aceptó.

Varias entidades no los van a distribuir los precitados libros, se ampararon, se les concedió definitivo, en el caso de Chihuahua y Coahuila y demás entidades esperarán dictamen final de jueces.

Así pues, inicia el año escolar, dividida y polarizada su educación, como todo, y alimentado a diario, el eje fundamental de crecimiento de un país, el tener educación, de calidad, y esta "nueva escuela mexicana" libros hechos por un par de comunistas, Max Arriaga, Sub Secretario, al igual que Concheiro, el de Educación media, no trae nada de calidad, nada de científico, desparecieron materias y grados.

En Sonora sí se distribuirán los libros, vayan ustedes a saber si el magisterio se preparó para este plan de estudios y que es lo que harán Padres de familia en casa, cuando vean esos libros, sus contenidos, ojalá se presenten en escuelas a protestar ¡Con los niños no!

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @abn58