‘Alito’, su “Banquetera” y puñalada trapera a Beatriz Paredes

En política la forma es fondo, y lo que hizo el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, en una entrevista “banquetera” fue no cuidar las formas y le asestó tremenda puñalada trapera a la senadora Beatriz Paredes, al señalar que las encuestas no la favorecían y que el PRI, hoy miércoles, tomará decisión, que no es otra que decantarse, creo yo, por Xóchitl Gálvez, la menos culpable de esta situación.

Una total descortesía política de ‘Alito’, de no haber platicado con ella y soltar esto, que obvio le valió una carta, un revire, y es de imaginar el malestar de Paredes, quien tiene una gran trayectoria, no se merecía esto y a ver qué pasa hoy, si sale a dar una conferencia de prensa, antes que Moreno Cárdenas, de declinar…o el PRI la baja.

Santiago Creel cuidó las formas, sabedor que no le daban los números, declinó a favor de su compañera Xóchitl, con generosidad, por el bien de México y obvio hubo reciprocidad por parte de ella, será el Coordinador de Campaña.

Por cierto, algarabía en plenaria de senadores PAN, recibieron a Xóchitl con gritos de ¡presidenta!...mientras que en el PRI ¿Cuál festejo? son sólo 3 o 4 senadores, antes llegaban en camiones a su plenarias, hoy en un sedán caben… y obviamente, no asistió Beatriz Paredes, esto no debilita al FAM…¿Pero al PRI? en fin, ya veremos lo que suceda este día y que decisiones tomará Xóchitl, ya cuando sea candidata, para fortalecer su campaña tendrá voz, voto…y veto.

MC confirma, no

El franquicitario y dueño de MC, Dante Delgado, en segunda carta confirmó que no van con el FAM (jugará de lado de Palacio) pero al no definir rumbo, le brincaron los enanos, la senadora Indira Kempis ya levantó la mano, ya se sintió competidora ante Xóchitl y Claudia.

El gobernador Samuel García, planteó que si quieren un presidente joven él tiene 35, mientras que en Jalisco se dio el quiebre con el Gobernador, Enrique Alfaro, su grupo…y la entidad; todo por la “visión” y necedad de un personaje, Delgado, que tiene 25 años como dueño del partido, primero como Convergencia y ahora como MC, partirá la elección en 3 bloques, sólo espero que cumpla y se retire, con sus millones, porque MC no tendrá más votos que el FAM.

¿Y la justicia? ¿La elección?

Que delicado lo señalado por la presidenta de la SCJN, ante el recorte, previsto, la venganza de AMLO, vía presupuestal y que quiere acatar MORENA, de recortar en ¡25 mil! millones de pesos el presupuesto para, 2024, lo que pone en riesgo, y bien señalado por la Ministra Piña, es el Estado de Derecho.

Un recorte de esa magnitud, argumentando privilegios, cuando la realidad es que la SCJN está actuando como Poder, apegado a la ley y no al capricho presidencial, al sometimiento, pondrá en riesgo la aplicación de justicia en todos los juzgados federales del país, de por sí, rezagos y con esto.

Ya dijo el diputado y Coordinador de MORENA, Ignacio Mier, bien alineado a Palacio, que acatarán la orden presidencial, tiene mayoría y lo harán, veremos que hace la SCJN, porque aparte de la dilación de procuración justicia, tendrían que recortar personal, juzgados etc.…en todo el país.

Y no nomás quiere AMLO recorte a la SCJN, va también por el INE, cuando el año que entra se viene la batalla, la “madre” de todas las elecciones, que definirá el rumbo del país, ¡10 mil! millones, de ese tamaño quiere el recorte, quiere que haya problemas, que no se instalen todas las casillas y que gente se desespere o no salga a votar, así las cosas.

Mal Sonora en justicia

De acuerdo a Comité Ciudadano de Seguridad Pública, y voy a redondear, este año se han comedido 637 mil delitos, de toda índole, pero el ¡94%! de estos, no fueron denunciados, lo que señala la poca confianza, miedo, de las víctimas a acudir a instancias, a esto agregar la justicia selectiva.

Y en lo que seguimos mal es en crímenes dolosos, Cajeme el más vivo ejemplo, hasta el día de ayer 41, antes del cierre de mes y no baja de 2 dígitos mensuales, al igual que es el número 1 en Feminicidios, nomás en este mes van 7 u 8, más desapariciones, en las que se suma Guaymas, muy mal le ha ido a las mujeres en el sur, con todo y protocolos SALVA, demás programas y Comisiones, en total indefensión las féminas, muy grave, delicado esto.

Así pues, mal Sonora en cuanto a procuración de justicia y las carpetas se acumulan, eso se traduce en impunidad, puertas giratorias, los criminales, delincuentes, lo saben y actúan en consecuencia, al igual que funcionarios, saben que no pasa nada, si cometen un acto de corrupción, es más, los reubican…mientras que en la IP, corren al que roba.

Vaya regularizada

Que le dio el SAT, de acuerdo al portal de investigación Animal Político a empresa que era fantasma, ligada al ex Gobernador, Guillermo Padrés, cuyo propietario, Alfonso González, financió parte de su campaña, gozó de buenos contratos y hoy repite en este sexenio, con adjudicaciones directas o licitaciones amañada, por parte de SEMAR.

Se trata de Diseños y Construcciones del Cobre SA de CV, de la que ya comentamos, que no sólo tiene un contrato de 1,310 millones de pesos, tiene otro, relacionados con obras en Guaymas y la carretera a Chihuahua, que suman 4 mil millones de pesos, y como señale, están de socios, empresas de familiares del General Rafael Ojeda…y otro socio, que vive en la capital.

Y a esto habría que agregar las asignaciones directas de SEDATU, para esta constructora, en la construcción del Distrito de Riego del Plan de Justicia Yaqui, está encargado de construir los drenes, aquí hay otro contrato de varios millones de pesos.

Antes como antes y ahora como ahora, en este tipo de relaciones, político-empresariales, que no distingue colores, el dinero, los intereses y se da en los niveles de gobierno, lo del que son diferentes y no son iguales, no mentir, no robar, es sólo retórica y cada gobierno acomoda sus slogan, en el fondo sigue siendo lo mismo.

Por cierto, la investigación de Animal Político, señala que el ex Gobernador Padrés recibió dinero para su campaña de grupos delincuenciales, lo que me hace recordar a la empleada doméstica, a la que malamente tuvieron 4 años en la cárcel.

Ella señaló, en visita que realizaron periodistas a la Casa de Gobierno, en los inicios del sexenio de Claudia Pavlovich, que era normal, casi a diario, que veía entrar gente, con bolsas deportivas, portafolios que iban a dar al sótano, y estamos hablando de un sexenio, saquen conclusiones.

