Durazo y los libros de texto...Serrato…Dagnino.. ¿Cebada? Falso

En su visita a Obregón, el gobernador Alfonso Durazo señaló en relación libros de texto: “no podemos seguir formando con visiones pedagógicas del pasado, ahora las necesidades son otras, uno de los ejes, mentalidad crítica de niñas y niños, que aprendan a estudiar, no memorizar, a analizar y llegar a sus propias conclusiones”.

Respeto, pero no comparto, así como miles de familias sonorenses y millones a nivel nacional, lo que quieren hacer con los niños ¿Cómo pedirle a un niño, que no tiene capacidad de discernimiento, que analice y saque conclusiones, de temas sexuales? Ojalá el gobernador en su próxima conferencia, responda a esto.

Como creer, y no es posible, que Padres de familia en esta nueva escuela, pedagogía, estén de acuerdo que el Estado Mexicano, supla la educación que se debe dar en el seno familiar, sobrare un tema tan delicado que es la sexualidad.

Y que todavía salgan y les digan que vivan su sexualidad, son lo que quieran hacer, niños con vulva y niñas con pene, si así lo deciden y está plasmado en fotografías y todo en aras de la inclusión, no perdón, con los niños no.

Son extractos que hemos visto y análisis de editoriales, páginas, ahí están ya, vean, los niños de primero de primaria, ya podrán realizar asamblea a mano alzada para que tomen decisiones; ya no habrá matemáticas (nomás de pasadita) ; ni Ciencias naturales, Civismo, Biología, puro material cargado de ideologías socialista- comunistas.

Claro si los creadores fueran: Max Arriaga, Luciano Colcheiro, al Chavista venezolano que se trajeron, el Sub Secretario de Educación declarado comunista y que públicamente ha dicho que el comunismo debe ser modelo de gobierno.

En los libros le entrarán en la cabeza, por ejemplo, por una sociedad igualitaria, la lucha de clases, el “patrón” que oprime al empleado, en este caso, del alumno de escuela pública, que lo envenenarán con esto, no puede haber sociedad igualitaria, ese era un postulado de Luis Echeverría.

Tiene que haber empresas, empresarios, que generen riqueza, empleos bien remunerados, un sociedad más justa, pero igualitaria no, eso sólo se ve en Cuba, Nicaragua, Venezuela etc.. ¡ah! y que los niños no sean aspiracioncitas, que vivan en la mediocridad, conformismo? ¿Qué es esto?

Y luego, meterles cuestiones políticas, el supuesto fraude a AMLO en el 2006, la masacre de estudiantes en Ayotzinapa, al igual que la de Tlatelolco e inclusive hacen ver mal a los militares, hoy empoderados con AMLO ¿Qué opinarán?.

En fin, son muchos ejemplos más de unos libros totalmente de ideología de izquierda, con muchas fallas, geográficas, ortográficas, que no fueron debidamente socializados con expertos, maestros, padres de familia, quienes interpusieron Amparos, que obviamente no serán respetados por Gobiernos estatales morenistas.

Respeto, no comparto la visión del gobernador Durazo, las escuelas privadas obviamente no los van a utilizar, ya veremos la reacción de padres de familia, de escuelas públicas, incluso maestros, que tienen hijos, al ver los contenidos y fotografías de los libros.

¿Qué futuros educandos vamos a tener? Cuando ya estamos en el siglo XXI, en la era de la inteligencia artificial, robótica, que clase de universitarios se estarán formando con este tipo de educación básica, clasista, ideológica y que fomenta mediocres, pobreza, sólo por cuestiones electorales.

El gobernador Durazo es padre, abuelo, tiene familiares, al igual que miembros del gabinete, funcionarios, alcaldes de MORENA ¿Están en escuelas públicas sus hijos? ¿Están de acuerdo sus familias con los contenidos? ¿Van a permitir que se metan con la sexualidad de sus hijos, nietos? ¿Ustedes que creen?.

Y el gobernador dio su opinión en un evento de “Jóvenes Construyendo su Futuro (o el voto) en la Arena ITSON, Obregón que fue llenada y fueron obligados a ir, los tuvieron más de dos horas en espera y amagados de que les quitarían la beca, la capacitación si no iban…ellos quieren dinero, no discursos políticos… y en contrasentido, con los nuevos libros de texto, el título es “Niños destruyendo su futuro”.

Y va a escalar el descontento en Sonora y a nivel nacional, eso denlo por seguro, ya se está dando en varias entidades y que van a quemar los libros, padres de familia estarán en su derecho, no es delito.

La bancada de MC solicitó que se respetará el Amparo y no distribuir los libros, lo que obviamente no ocurrirá, ningún gobernador de Morena le llevará contras a AMLO, como tampoco juicio político contra el alcalde de SLRC, Santos González, ni funcionarios municipales y estatales, que por sus omisiones, murieron 11 personas en un Bar Clandestino del municipio fronterizo.

Serrato, desmantelarán grupo Sonora-Chihuahua

Salió del gabinete de la gobernadora Maru Campos el sonorense Luis Serrato, quien se incorporó al Frente Amplio, pero la salida no fue tan tersa como la operaron en la Ciudad de México, nada de eso.

Había una hartazgo de miembros del gabinete, de alcaldes, ante como se movía el trato de Serrato, que actuaba como “Vice Gobernador”, le fueron documentadas irregularidades a la Gobernadora, que incluían, incluso, el uso indebido del avión del gobierno y la mandataria dijo ¡basta!.

Para evitar un escándalo nacional, aunque sí lo hubo en Chihuahua, la gobernadora Campos operó con el dirigente nacional Marko Cortés y este le dio una salida poniéndolo en el Frente Amplio.

Que son como 20 panistas o amigos de Serrato que colocó en el gobierno de Chihuahua, incluso a su hermano, José en la representación en la Ciudad de México y la orden es desmantelar todo lo que tenga el sello de Serrato; así que ahí vienen de vuelta, por culpa de su jefe político, pude checar algunos videos y notas, y de plácemes el gabinete y Alcaldes, no aguantaban ya la prepotencia de Serrato.

Dagninos ¡Proveedores de medicinas!

Vaya vueltas que da la vida y los negocios no distinguen colores, el padrecismo incrustado en la campaña de Ebrard y también haciendo negocio con la 4T.

Pues resulta, que al igual que AMLO tomó la decisión para frenar la inflación, que entraran al país todo tipo de animales, vegetales, de América del sur, a excepción de camarón, no importando la sanidad, inocuidad.

Pues ante el desbasto evidente de medicinas y la falta de atención a 35 millones de mexicanos, decidió abrir las puertas y llegarán medicinas, no importando si estén caducas, de Rusia, principalmente, de Ucrania.

Ya hay oficio autorizado por el INSABI y pues uno de los proveedores, compañía registrada en el 2021 y que nada tiene que ver con Salud, es Biosistemas y Seguridad Privada S.A. de C.V., con sede en Hermosillo y los accionistas son nada más y nada menos que Roberto Dagnino y Alfonso Dagnino Romo, cuyos apellidos les suena me imagino.

Así que en el futuro inmediato, cuando vaya usted a la farmacia, vea y compre una medicina con leyenda rusa, aunque este caduca, ya sabrá a quien le está comprando y apoyando para que se hagan más ricos…vean nomás lo que estamos viendo en los tiempos de la 4T…Padrés de regreso y su equipo se incrustó de nuevo en política y negocios con Morena, de no creerse.

60 mil hectáreas de cebada…Falso, Delegado

El Delegado de SADER, Plutarco Sánchez Patiño, declaró esta semana que para el ciclo venidero se sembrarían 60 mil hectáreas de Cebada para Constellation y que con esto se iniciaría la reconversión de cultivos en el Valle del Yaqui.

Checo esto con productores y contacto de empresa cervecera, y no, falsa la información, se la aventó por la libre, ignoro en base a que fuentes o que, si hay un proyecto, se tiene que ver los paquetes técnicos, variedades y se iniciaría con un plan piloto, que no serían 60 mil hectáreas, pero no para el ciclo 2023-2024.

Tampoco 40 mil de cártamo, Sánchez Patiño

Donde también se equivocó Sánchez Patiño, es que aseguró que se sembrarían 40 mil hectáreas de Cártamo, lo cual es también falso, el área es algo que productores tendrían que ver con la industria aceitera, más ahora que acabó la 4 T con la agricultura por contrato, Financiera rural..y todo.

Esto implica negociaciones de productores, oferta y demanda de la industria, el único comprador regional que hay es Aceites Del Mayo, y asegurar un precio de garantía, porque si hay mucha oferta de cártamo, el industrial, que no son Damas de la Caridad, hacen negocio y como hacerlo, pondrían en jaque a productores, ya ven lo que paso con el trigo Y maíz, por no aplicar AMLO la Ley 133 de Desarrollo Rural Sustentable…no pago la compensación, y háganle como quieran les dijo.

Esto no sucederá con el cártamo, se sembrará el área que sea redituable y negociado contrato con la industria aceitera, ante la descobijada que le ha dado al campo la 4T, no les queda otra.

Y también incluso, para el próximo ciclo, ya que el Yaqui es una zona con vocación triguera, habrá que ver la disponibilidad de agua, las lluvias atípicas del año pasado no se han presentado, julio no fue bueno en comparación año pasado, al 40 % el Oviachi y si no llueve en agosto, y se recuperan Presas y mantos, ya sabrán.

¡Payaso!

El acalde Javier Lamarque, queriendo generar algo de empatía hacia él, haciendo el ridículo, al payaso, al intentar burlarse de Xóchitl Gálvez, porque en su infancia vendió tamales para salir adelante. “Yo vendí Pan”, señaló Lamarque y creo me voy a inscribir para la presidencia.

Ponte a gobernar alcalde, tus gobernados, 9 de cada 10 se sienten inseguros y déjate de desfiguros, porque en materia de seguridad, estas reprobado, el municipio de los peores a nivel nacional, ahí están los números y percepción.

Y mejor no te metas con ella, ya el TEPJF le ordenó al INE, que emitiera medidas cautelares contra AMLO, por violencia de género, ya no podrá hacer mención de Xóchitl, así que no te hagas vivo, no es tu tema…y no está a tu nivel, ubícate.

Menos mal, que el gobernador Alfonso Durazo, dentro del crédito de 2 mil 100 millones de pesos, se asignaron recursos para que arregles otras 17 calles de “Bacheme”.

Beatriz….Claudia…Marcelo

Estuvo por Ciudad Obregón, la senadora Beatriz Paredes, bien arropada por cierto, por compañeros de bancada cuando fue diputada Rosario Oroz, Julián Luzanilla, Memo Hopkins, por ahí también en el encuentro Alfonso Elías y la dirigencia del PRI, encabezada por Rogelio Díaz Brown.

Una mujer preparada, como lo comentamos, ya completó las firmas, junto con otros compañeros aspirantes, quien más tuvo fue Xóchitl Gálvez, aprovechó los tiempos políticos que se le dieron, principalmente de parte de AMLO y la convirtió en fenómeno político.

Obviamente, el discurso de la tlaxcalteca, de gran trayectoria, encontró terreno fértil en el tema agropecuario, ante la situación del campo en el sur de Sonora; ya veremos en las 2 siguientes etapas, Encuestas y Foros, en la de encuestas, hoy, una gran diferencia de Xóchitl sobre todos, así que se centrará en los Foros, debates, regionales.

Y ayer, sábado, en Navojoa, en la Plaza 5 de Mayo, con todo la fuerza del Estado y aparatos municipales, que se verá hoy en la Arena Itson de Obregón, la visita de la corcholata favorita y elegida, Claudia Sheinbaum.

Seguramente repetirá su narrativa de siempre, imitando a su Jefe, obviamente se espera un acarreo inmisericorde, descarado, camiones, ya los verán, antojitos de todo tipo, para que no tengan hambre….y su sobrecito con $$$, que les repartirán, si no será una de reclamos, como se ha visto en redes sociales, en otras entidades y directamente a ella.

Y esta semana, por venir, llega a Sonora la corcholata que van a sentar, Marcelo Ebrard, quien considero es el mejor de ese grupo, pero la Encuestadora DedoAMLO, ya tomó la decisión, solo faltará ver cual será la reacción de este.

