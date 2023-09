Marcelo ¿candidato MC?, mañana lunes se sabrá

Comparta este artículo

El día de mañana, Marcelo Ebrard, muy probablemente anuncie, ante la reunión que tuvo el pasado viernes con Dante Delgado, en una Hacienda del Estado de México, su candidatura a la Presidencia por MC, que, de concretarse, partirá la elección en 3 bloques y va a resquebrajar aún más a militantes del partido, que se irán y se unirán al movimiento que encabeza Jalisco, de romper con Delgado, un evidente aliado de Palacio.

Jorge Álvarez Máynez, cercano a Delgado, fue quien, en su cuenta de red social, dejó entrever esa posibilidad y fue el único, ningún otro miembro de MC ha dicho que las puertas del partido están abiertas.

Y lo que son las cosas, por eso tranquilo, AMLO, y la orden de no seguir atacándolo, es que la mayor beneficiada con la posible candidatura de Ebrad, es Claudia Sheibaum, hay que ser fríos, pragmáticos, de por sí vamos a una elección de estado y vean el desaseo del proceso interno para ungir a la candidata del Presidente, cantado esto desde el 2021.

No imposible, pero sí difícil las cosas para Xóchitl Gálvez, tendrá que despertar a las clases medias y jóvenes, a que salgan a votar, no hay de otra para ella y el FAM, tiene que salir por arriba del 70% del padrón electoral, para una oportunidad de éxito.

No tiene nada de carisma, Sheibaum, de hecho creo, se dará el cruce en las encuestas, Xóchitl la rebasará, Marcelo atrás, rezagado, pero el día de la elección, el aparato de estado será contundente, todos los recursos públicos, de todas las entidades gobernadas por MORENA, a disposición de ella, por las buenas o por las malas, hacerla ganar, más la inhibición, en zonas del país, que hará el crimen organizado, Sonora, no exento de esto.

En fin, mañana, Marcelo y Delgado, quizás tomen la decisión, es la que espera AMLO, que asuma la candidatura, para dividir el voto, Marcelo no ganará y coadyuvara a MORENA, como también se confirmará el quiebre de militantes de MC, que se sumarán a Xóchitl, al FAM para intentar blindar al frente opositor, como lo hará Jalisco, que 2 de cada 3 votos que reciben los naranjas lo aporta esa entidad.

¿Qué con el PRI, ni a la esquina? eso no lo veremos en Hermosillo, MC va a cerrar filas con uno de los activos, si no es que el principal, que tiene la oposición, para enfrentar a MORENA y su aparato, el Alcalde Antonio Astiazarán, ¿o miento, Manuel Scott

Durazo…el árbitro

Siempre a los árbitros, incluso en los deportes, siempre se les van encima los contendientes, reclamos, gritos, por no estar de acuerdo con sus decisiones, y en el proceso interno de MORENA, donde una encuesta de solo ¡12, 500! Militantes, eso no es el “pueblo”, decidieron que, Claudia Sheibaum fuera la Coordinadora, no estuvo exento.

Y esto fue les paso al dirigente Mario Delgado y al presidente del consejo, el Gobernador Alfonso Durazo, al cerrar las puertas de representantes de Marcelo Ebrard, en el conteo, escrutinio, lo que había estado señalado desde días anteriores y el mismo día el ex Canciller.

Y dio cuenta, todo México, de lo sucedido, las expresiones de Ebrard, hacia ellos, llamándolos, cobardes, que se repusiera el proceso, el maltrato que le dieron a la senadora Micher y luego al dar los resultados, otro error, que se rectificó, ante el estupor y cara de las corcholatas, sobre todo, Velasco y la propia, Seheibaum, cuando Durazo daba a conocer los porcentajes

¿Qué pasó adentro del recinto donde se llevaba el conteo? ¿Por qué no dejaron entrar a la representación de Ebrard? Que al final de cuentas, fue lo que ocasionó el malestar, berrinche de Marcelo, que sabía a lo que iba, pero no se cuidaron las formas por lo visto.

En fin, no hubo sorpresas, al margen de lo sucedido, la orden de AMLO se cumplió, de sacar adelante la candidatura de Sheibaum y en eso sí cumplieron, tanto Delgado como el propio Gobernador Durazo, en unos días más se olvidará todo y a lo que sigue…las campañas.

La única duda que queda, es que toda vez que el Gobernador Durazo, cumplió la encomienda, es sí seguirá al frente del Consejo y en la campaña, continuos viajes a la Ciudad de México.

Creo ya no puede exponerse el Gobernador, a golpeteo, no hay necesidad de eso, su encomienda es gobernar el Estado, estuvo una semana allá y nos hubiera gustado verlo en una foto con el Director de CFE, Manuel Bartlett o el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, gestionando ampliación de recursos, ante el grave problema social de los altos cobros a familias y empresas sonorenses.

Vienen 2 meses más difíciles, septiembre y octubre, en cuanto a facturación recibo, si la población se angustió con el de agosto, se pondrán peor, en pánico con los que siguen

¿Por qué? porque se agotaron los 700 millones de pesos destinados al subsidio tarifa 1F en agosto, hay un calor extremo y aumento el consumo, algo que descubrieron los “genios” de la CFE, al dar explicaciones técnicas, que poco le importan a los sonorenses, hoy necesitan soluciones, están y vendrán impagables los siguientes 2 recibos, para miles de familias y empresas…al tiempo y el descontento social.

La senadora Sylvana Beltrones propondrá que se quite el IVA a los recibos de CFE, que bueno, pero el problema es hoy, hoy, hoy, viene un trimestre difícil, muchos caerán en casas de empeños, prestamos, endeudar más tarjetas de crédito etc.… ¡y solo para pagar la luz! ¿Y los demás gastos hogar, empresas?

Adiós Becas

El CONAYCT acaba de asestar duro golpe a la calidad de la educación, al eliminar BECAS con lo cual miles de investigadores y estudiantes en el país se han quedado sin recursos, para sus posgrados e investigaciones.

Ya protestaron investigadores, porque una de las condiciones era que se dedicaran 100 % a sus trabajos y dejaran empleos que tenían, vivían y sostenían a sus familias, con las becas y hoy el gobierno federal, CONACYT, se las quita, dejándolos a la deriva.

Y lo que son las cosas, investigadores en Sonora están enfocados en Energías Limpias, Desarrollo Sustentable, par de anclas y ejes del Plan Sonora, del Gobernador Alfonso Durazo y vean con lo que salen desde oficinas de la Ciudad de México.

Le pasan la “pelota” a Gobiernos estatales, ya veremos la reacción del Gobernador, ante este anuncio y del titular de la SEC, Aarón Grajeda, han quedado en el limbo, estudiantes e investigadores sonorenses, pero en el fondo, increíble actitud del gobierno federal, su falta de compromiso con una educación de calidad y las generaciones que vienen con esos libros de texto, rellenos de ideología y nada científicos.

Y lo que son las cosas también, de cara al segundo informe de gobierno, el mismo Gobernador Alfonso Durazo, dando fuerte impulso al programa de Becas, para que ningún niño, adolescente, se quede sin oportunidad de estudiar y por otro lado, el gobierno federal cerrando la llave…que contrasentido.

Tec de Monterrey, 80 años

Y mientras, este mes, el Tec de Monterrey, la institución educativa más importante de México y Latinoamérica, celebrando 80 años formando profesionales de calidad, que hacen su aporte en ciudades donde viven sus egresados.

Que visión tuvo Don Eugenio Garza Sada, ícono del empresariado mexicano, a quien por cierto, en los libros de texto, mal informan los ideólogos comunistas que editaron, no intentaron “retenerlo” querían secuestrarlo y pedir rescate y finalmente lo asesinaron, al no dejarse Don Eugenio y su escolta.

También vale recordar, que la primera extensión, fuera del campus de Monterrey, fue instalada, construida en Sonora, en Ciudad Obregón, rumbo al Valle del Yaqui, gracias a gestiones que hizo Don Javier Bours Almada (QEPD), con Don Eugenio, lo que finalmente logró, ahí está, otro de los legados que dejó en la comunidad el finado empresario cajemense, fundador, junto con hermanos de BACHOCO, una industria agropecuaria de las más importante en el país y con penetración en mercados extranjeros.

Salud, criminal recorte

Así es, criminal recorte que intenta hacer AMLO, en el presupuesto, al sector salud de 219 mil millones, ejerciéndose en este año y ya ven los problemas que hay en el IMSS y en todo el sistema de salud, quieren reducirlo ¡55%! bajarlo a ¡96 mil millones! ¿Y así iremos a Dinamarca?

No puede MORENA votar esto así, va ir en perjuicio de millones de mexicanos, de derechohabientes; no hay medicinas, no hay tratamientos para cáncer, ni para nada, suministros, infraestructura…esto significará muerte para muchos y por lo menos seguirán pésimos servicios.

¿Qué les pasa? es la salud de los mexicanos.. ¡ah! pero no, hay que meterle al Tren Maya, programas clientelares, Refinería Dos Bocas, la quebrada PEMEX, línea área etc.… y demás tiradero de dinero que se trae AMLO por todos lados y es año electoral, hay que repartir más dinero, aunque se dispare la deuda, ahí se la echa la siguiente Presidenta de México

Poder judicial…otro recorte

Y la venganza de AMLO de que Ministros de la SCJN no se le hayan sometido, es el pretendido recorte de más de 20 mil millones de pesos, lo que pondrá en riesgo el Estado de Derecho y en serios problemas a Juzgados de Distrito, Federales, en todas las entidades del país.

No habrá justicia expedita, serios problemas se vendrán, en todos los rubros de delitos y en un país con ya más de 165 mil crímenes dolosos y esto va a empoderar a quienes actúan mal, y no nomás a la delincuencia organizada, sabedores, que no habrá justicia, o será lenta, al prácticamente cerrarles las llaves de recursos, para que jueces realicen su encomienda, se vendrán recortes de personal, quizás cierre de juzgados, así las cosas, incluso, afectará al TEPJF, en año de la madre de todas las elecciones.

Guaymas…se descompuso

Ya confirmado, a cómo va el mes, se descompuso de nuevo el Puerto, al alza crímenes y encuentro de cadáveres, sepultados clandestinamente, incluyendo mujeres, muy desprotegidas en el sur de la entidad, el Puerto y Obregón, donde más mujeres han asesinado, lamentable.

Los cuerpos, como siempre, encontrados por Colectivos de Madres Rastreadoras, trabajo que debe hacer la autoridad correspondiente, pero son omisos e indolentes.

Por cierto, siguiendo con el Puerto, vinculados a proceso, pero que seguirán en libertad, firmando cada viernes; Zulma Elizabeth “N” y Luis Javier “N”, ex funcionarios de la administración de Sara Valle ¿Y la cabeza de la serpiente para cuándo?.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; abn58