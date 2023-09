CFE: Pagas o comes…¿Qué las mataran?... ¡2 billones! Techo deuda

Comparta este artículo

El pasado fin de semana miles de hermosillenses salieron a las calles convocados por la Unión de Usuarios para protestar ante los altos cobros de energía, impagables para muchas familias, empresas y exigen con justa razón soluciones, porque pagan la luz…o comen, esa es la disyuntiva.

Y a la marcha no hubo distingo de clases sociales, colores partidistas, de hecho muchos de quienes salieron a manifestarse son beneficiarios de programas sociales del gobierno, como 65 y Más, Jóvenes Construyendo Futuro, Siembra Vida, Becarios etc.…a todos les está pegando duro y está en proceso la facturación de septiembre, el consumo de agosto y parte de este mees, según el corte, y luego en octubre, lo consumido en septiembre, que llegará peor.

En redes sociales la gente ha posteado sus recibos y grabados sus gritos; 8 mil, 10 mil, 9 mil, 6 mil, 15, y hasta más cantidades, gente que recibe su salario mínimo con recibos entre 3 mil 800 y 7 mil, me consta, al igual que pensionados, algunos de ellos sin familiares, sin quien les ayude y la CFE siempre implacable, no pagas y te corta, no tienen piedad.

Hogares con niños, abuelos, no pueden estar sin aire, el clima ha sido extremoso ¿Qué se consumió más? pues claro, eso lo debe contemplar la CFE y el gobierno federal, solo asignaron 700 millones de subsidio a Tarifa IF y se acabó…o nos están viendo la cara y la gente no puede estar ante inclemencias del tiempo y poco le importa el cambio climático, quiere soluciones y ya.

El gobernador Alfonso Durazo señaló que sostendría reuniones con funcionarios de CFE, de Sonora, al igual que el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar.

¿En qué va a quedar esto? sabe, el dirigente Unión de Usuarios, Ignacio Peinado, estuvo en el Congreso y luego pasó a Palacio de Gobierno; sólo falta esperar el resultado de las gestiones y que hará la gente toda vez que les llegue la facturación, ¿habrá apoyo? ¿descuentos adicionales?...o hasta el año que entra, para revestirse de héroes, antes del proceso electoral, con anuncio de que se consiguió más dinero, más meses, para que tenga incidencia el día de la elección.

El problema es hoy, y si no la hay, se va a descomponer el tejido social, habrá enojo, malestar, no podrán pagar y la gente no se va a dejar si llegan a cortar la luz, se van a revelar, no pueden dejar a hogares y empresas sin energía, sería un acto criminal, por lo pronto no hay nada, esperemos logros, gestiones del Gobernador, que si no, ya sabrán, lo del sábado pasado, miles de ciudadanos en las calles, se quedará corto.

En San Luis Río Colorado una mujer lleva casi un mes en huelga de hambre y en Canorca hace unos días un hombre pateo y rompió un vidrio de oficina o cajero de CFE, y nadie le dijo nada, ojo, la gente, repito, está enojada, molesta, esto agravará el problema social, si no hay consideración de Manuel Bartlett y la CFE.

Creo, también, que la firma de convenio de cada año debe de terminar, Sonora por ley debe recibir Tarifa especial, IF, como la quieran llamar, todo el año no podemos estar con él Jesús en la boca, todos los veranos y vivimos en climas extremos.

¿Qué quería secretaria, qué las mataran?

La no secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde (no resuelve nada) chequen como están regiones del país, y es la encargada de política interior, con declaraciones desafortunadas, ante el recibimiento a balazos que tuvo el Colectivo de Madres Rastreadoras, quienes acudieron a un predio entre Hermosillo y Guaymas, ante llamada anónima, de que ahí se encontraban cuerpos.

Pues que la titular de Gobernación minimizó los hechos, como siempre, ellos con otros datos, y que se trató de balazos al “aire”, lo que le valió el revire de la líder de las Rastreadoras, Cecilia Flores, quien le respondió “¿quería una mascare, que no tiraran a dar?”, insensible la secretaria.

Y pues ya ven, en Guerrero matan a un Fiscal y al Delegado de la Fiscalía General de la República, aquí en Sonora en el sur ataques en Cócorit, Obregón, Loma de Guamúchil, Guaymas, heridos, muertes, con hechos casi a diario, que no ceden y el Alcalde de Cajeme, Javier Lamarque presumiendo encuestas (pagadas, a la carta) que es el mejor de Sonora ¡por favor ¿A quién pretende engañar Alcalde?

¡2 billones! Techo deuda

Sin ser analista financiero, el ver que la propuesta del paquete fiscal del año que entra incluye endeudamiento hasta por ¡2 billones! UE según la secretaría de Gobernación, Luisa Alcalde, es mantener “finanzas sanas”, es una señal en año electoral que van por todo, a lo que cueste, tanto en programas clientelares, como continuar con las obras faraónicas de AMLO, que no concluirán.

Para que vean el tamaño del boquete y reconocido por el propio secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el Tren Maya de 150 mil millones de presupuesto se fue a ¡500 mil millones!, 350 mil millones de más, para dar cuenta de la robadera que se traen los militares y el inquilino de palacio, ni modo que esté fuera del asunto.

Y aparte, irrecuperable la inversión, el ecocidio y el riesgo, de que muera gente, cuando caigan los vagones sobre “cenotes” cuando se venzan pilotes, con volados de 30 metros de altura y para caer al agua, la Línea 12 del Metro, nada, ante la desgracia que sucederá algún día por aquella región.

Es un desastre de país el que van a dejar a la próxima Presidenta y no viene en la propuesta nada para el campo, se le quitan 129 mil millones de pesos a ¡salud!, nada para educación, ya ven hasta el CONACYT, despareció Becas, propuesta de quitar millonaria suma a la SCJN, en riesgo estado de Derecho, 4 mil millones al INE, cuando viene la madre de todas las elecciones ¿Así el miedo?.

Quitas por todos lados ¿Pero qué tal? a los militares y empresas, que serán un desastre, ¡todo!, al igual que los programas clientelares, 25 % más y nada de apoyo a sectores productivos, emprendimiento, para quienes generan, empresas, empleos y impuestos, que presión para finanzas públicas, gastar más de lo que ingresa, riesgo como país y el futuro de generaciones, que ahí se la eche la próxima Presidenta.

II Informe

Segundo informe de Gobierno de Alfonso Durazo, se avanza en obras de infraestructura, sobre todo en Guaymas, para convertirlo en una gran puerta de entrada y salida de mercancías, ante la saturación del Puerto de Long Beach en California, por eso también la modernización de Aduana, Nogales, faltando la autorización de Gobierno de EUA.

La construcción de carretera Chihuahua-Guaymas, que le dará un mayor impulso a San Carlos, uno de los polos turísticos más importante de Sonora, hoy con gran crecimiento en el ramo inmobiliario.

Tengo que reconocer, el incremento en Becas para que nadie se quede sin estudiar y que se irá incrementando hasta el final de sexenio, al igual que sentar las bases del Plan Sonora, en cuanto energías limpias, que se supone es para exportar las 2 mil hectáreas de Paneles solares, que ojalá también la entidad reciba beneficios, tal como señaló el Gobernador, que recibirá toda vez que arranque.

Lo del Litio, Bacadehuachi, pues bien, es algo que se necesita para componentes, máxime ante el incremento de empresas en Arizona y el futuro de la industria automotriz, en unos años todos los automóviles serán eléctricos y la llegada de empresas que fabricarán componentes, esta apuesta es a futuro, tocará siguiente Presidenta asignar presupuesto, hoy en fase de exploración.

Pero también un informe que debe plasmar retos, hoy uno que duele, lástima, preocupa a la sociedad es la inseguridad, en el sur y norte, no cede la violencia y no hay resultados de las Mesas de coordinación.

Alza en crimen doloso, feminicidios, desapariciones, por algo existen Colectivos…¿Qué se dedican a actividades ilícitas? sí, pero hay que contraatacar, hacer algo, la delincuencia ha tomado las calles, no podemos seguir viendo escenas de niños “pecho a tierra”, ni nadie, ante el rugir de metralla, a plena luz del día y en cualquier lugar.

No podemos acostumbrarnos a eso, sobre todo Cajeme, el tercer municipio más violento de México ¡ya basta!.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; abn58