II Informe y el ¡Pecho a tierra!... Cajeme agobiado por inseguridad

En un municipio agobiado por la inseguridad, el continuo ¡pecho a tierra! de estudiantes en escuelas, oscuridad en colonias, drenajes colapsados, un aparato burocrático obeso y organismo operador de agua tronado, se dio el segundo informe de gobierno de Javier Lamarque.

Un gobierno de claroscuros, ahí está lo sucedido esta semana y que fue otra vez nota nacional, estudiantes pecho a tierra ante el rugir de balacera afuera del plantel, el temple del adolescente que tomó el video, uno de ellos riéndose, para dar cuenta que se acaba la capacidad de asombro, mientras otros, gritos, crisis, ese es el acontecer de Obregón, pero Lamarque tiene otros datos.

Y así dio su informe ante un escenario controlado de empleados y beneficiarios de programas clientelares, pero el juicio de la gente es lapidario, un mal gobierno, pero eso sí, buenos para encajar la uña.

Si no es por los recursos del REPUVE y lo que destinó el Gobernador Alfonso Durazo del crédito de 2 mil 100 millones, que se distribuyó para obras en municipios, Cajeme seguiría en un solo bache, sí, se han reparado calles, pero falta mucho y no ayuda el que la mayoría del drenaje está colapsado y OOMAPASC sin dinero, pero saqueado por funcionarios y empresas “fantasma” que dizque cobraron y la cartera sigue igual, por arriba de los mil 400 millones de pesos.

¿Y EMCO? La empresa que supuestamente alumbrara la ciudad, ni sus luces, que paradoja, la precitada empresa salió de Navojoa por pésimo servicio y Lamarque se arregla con con ellos ($$) simula una licitación y las cosas siguen igual o peor, y esta misma empresa, ahora en Caborca con el ‘Cubano’ Mier, la concesión de basura a 20 años, 570 o 580 millones de pesos, buen negocio para ambos “no mentir, no robar, no somos iguales”, slogan vacío, hueco.

En cuanto al carpeteo, hace unos días, el dirigente del PRI, Luis Armando Alcalá, subió video de una calle carpeteada, hace unos meses y mostró que ya está en mal estado, con hoyos, señal de mala calidad y espesor de la carpeta, que seguramente cobraron millones la constructora y ya se verá con el tiempo la calidad de obras en cuanto arreglo de calles.

Lo que sí es un hecho, es la inseguridad que priva en el municipio, sigue latente y al alza, incluso el gobernador Alfonso Durazo, reconoce el problema que hay en el municipio.

Mesas van y vienen, coordinaciones de fuerzas policiacas, militares etc.… y no hay resultados, la gente pide, quiere paz y no se las dan los 3 niveles de gobierno, es grave y lamentable lo que se vive en Cajeme, bueno, ya ni en Cócorit se puede vivir tranquilo.

Es el municipio, junto con Guaymas, con más feminicidios, cementerios clandestinos y desapariciones, sobre todo de jóvenes y en la mayoría de los casos mujeres.

En fin, son más puntos negativos que positivos, la administración de Javier Lamarque, aunque él tenga otros datos y por mas encuestas “cuchareadas” que se mande hacer, 9 de cada 10 ciudadanos lo desaprueban, por algo ya levantó la mano el diputado Raúl Castelo…y que no lo van a sentar.

Guaymas

Si no es por las obras de modernización de Guaymas, de los ejes centrales impulsados por el gobernador Alfonso Durazo y el gobierno federal, poco o casi nada informaría, la alcaidesa Karla Córdova, porque el arreglo de calles no es de ella, lo está haciendo la SEMAR.

Y muy retrasadas van las obras y ahí viene el último trimestre del año y si no terminan, duro golpe para el comercio, pero pues igual que Obregón, muchas calles destrozadas y un drenaje totalmente colapsado.

La CEA con problemas, no hay dinero, la gente, como en Tabasco, la luz, no paga el agua y de años, la costumbre se hizo ley, un tiradero de agua de la Desaladora, con gastos de operación que tienen que ser subsidiados por el Gobierno estatal, millones de pesos al mes.

Eso sí, buena cantidad se gastó para la cena ‘fifí’ que realizó en la Casa de Piedra, y no precisamente para que el “pueblo” asistiera, mientras afuera de de un local de una conocida cadena de hamburguesas, que abrió sus puertas, decenas de personas durmieron por afuera, porque regalarían productos en la inauguración ¿Por la novedad? ¿Señal de que no hay dinero y mucha hambre?.

Huatabampo

Pude ver, en facebook, la casa donde vivía el alcalde Jesús Flores antes de asumir la alcaldía, casa modesta y automóvil muy atraso y la que tiene hoy, las unidades de lujos, igual que sus hijos, el contraste enorme y en sólo 2 años, y viene el año de Hidalgo, está duro el encaje de uña, por cierto, muy proclive a Casinos el Edil.

Total, eso de no mentir y no robar, como que no se les da a los Alcaldes y Alcaldesas del sur de Sonora, ya veremos si el FAM aprovecha esto, aunque la población es apática, de hecho en el Puerto no hay oposición y en Cajeme, en la elección del 2021, sólo el 35% del padrón electoral salió a votar y no pueden descansar en la figura de Xóchitl Gálvez, tienen que sacar buenos candidatos.

¿Con el PRI ni a la esquina?

Pues en Navojoa, hace unos días se dio una reunión de panistas, priistas y MC, por ahí Gildardo Real, Jorge García de León, Martín Ruy Sánchez, Joaquín Flores, Alejandro González, entre otros.

Y no precisamente la charla tuvo que ver con el inicio de la temporada de beisbol y como les irá a los Mayos, es el inicio de trabajos con miras a formar un frente amplio, que incluya a MC, para enfrentar al aparato de MORENA y la elección de estado que se viene.

En esto ya se está trabajando en la capital, MC está pegado a la barda con el alcalde Antonio Astiazarán, quién va por la reelección y quien por cierto, rindió por segunda vez, buenas cuentas, ahí están las obras y por todos lados, sentando las bases de una ciudad sustentable, apostándole a las energías limpias y más ahora, ante el grave problema social con las tarifas y recibos de la luz…impagables.

San Luis…y el descaro total

Pues SLRC tienen un alcalde, Santos González, muy comprometido con la transparencia y la desvergüenza y descaro, porque primeramente aceptó omisiones en el caso del Bar Clandestino Beer House, donde murieron 13 personas y no pasó nada.

Y ahora, esta semana aceptó, ante investigación que hizo un semanario de Tijuana, negocios con un hermano, en la compra de patrullas, 4 millones de pesos, más otros servicios que da la empresa, negocio redondo ¿Y lo que no se sabe?.

Esto es una flagrante violación a la ley, es burlarse incluso del Congreso, que se la perdonó en el caso Beer House, pero esto ya es un abuso, algo que no debe tolerar el gobernador Alfonso Durazo, esto que están haciendo varios alcaldes de MORENA, le pegan duro al eje de discursos del mandatario y entramos ya en año electoral.

Como también, ya un abuso, violencia de género y política, contra una Regidora de su partido, Rebecca Ching, a quien junto con su hijo se la llevan hostigándola.

Acaba la Regidora de apoyar con uniformes a un equipo de Beisbol y el hijo del Alcalde, los amenazó, es el colmo esto, ya alguien debe parar los atropellos que se dan en SLRC.

Por cierto, y hablando de año electoral y de justicia, ya se están preparando carpetas, de ex funcionarios estatales y municipales, vienen meses interesantes, nombres que saldrán a relucir…y mucho viajero frecuente, renovación de visas, porque habrá unos que se irán, para no volver en algunos años ¿Será? Ya lo veremos.

Por cierto, ex alcaldes del PAN, ahí en SLRC, no están de acuerdo que haya FAM, para competir contra MORENA, así que a cabildear el ex alcalde y hoy Secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Florencio ‘Chito’ Díaz, para convencerlos, máxime que hoy tienen en el Alcalde un buen coordinador de campaña.

Gándara y Padrés

Me impactó ver una foto, el ver juntos y haber convivido Ernesto Gándara y Guillermo Padrés, en la presentación de libro del líder moral de la Unión de Usuarios, Francisco Navarro.

Entiendo un saludo, la cortesía política, pero convivir con un controversial ex Gobernador, que incluso jugó papel, para que no fuera candidato, Ernesto, no olvidar aquella foto del entonces Gobernador con Manlio, un día antes del destape de Claudia Pavlovich.

Ya me habían comentado de reuniones de Ernesto con ex funcionarios de la administración de Padrés, y el verlo sentado junto a él, en el evento de Navarro, creo confirma esto ¿Qué se trae Ernesto? Solo él lo sabe, ha manejado bajo perfil y no es para menos, se entiende ¿Pero esto? para mí, inadmisible, con todo y el aprecio que le tengo, vergonzoso si es que el “Borrego” este sosteniendo reuniones con impresentables y que los sonorenses no olvidamos.

¿Unidad nacional?

Sin la presencia de los poderes, Judicial y Legislativo, las Fiestas Patrias en la Ciudad de México, y AMLO y la SEDENA, haciendo un llamado a la unidad nacional, esto es algo incongruente.

Se ha roto la institucionalidad del país, algo que creí nunca vería, el no respetar a otros poderes por cuestiones ideológicas, y viene año electoral y la confirmación de un techo de deuda de ¡2 Billones! que ustedes ya saben a dónde van a ir a parar.

