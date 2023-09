¿Qué pasa en San Luis Río Colorado? Inadmisible.

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado se ha convertido en un municipio donde las malas prácticas de su gobierno son cotidianas, están pasando graves irregularidades, tropelías, violaciones a la ley, incluso el descaro del alcalde Santos González que, en pleno informe, pretendió pasar “bastón de mando” a su hijo Alejandro, hecho inédito, nunca visto, inadmisible.

Previo a esto, lo sucedido en el Bar clandestino, ‘Beer House’, donde murieron 13 personas, el Alcalde y funcionarios municipales aceptaron omisiones… ¡y no pasó nada!, luego la compra de patrullas a la empresa de un hermano, por ¡4 ¡ millones de pesos, más el pago de otros servicios que da al Ayuntamiento una grave violación a la ley, el alcalde González lo acepta… ¡ y no pasa nada!.

Y el pasado lunes, un Juez le obsequia al fiscal Gustavo Salas, órdenes de aprehensión contra policías de SLRC y los compañeros “atrincheran” la comandancia con elementos y resguardan el perímetro, incluso con unidades, para que elementos de la Marina no pudieran ejecutar las órdenes.

Es de imaginar que el alcalde Santos González giró esa instrucción, que en nada coadyuva al estado de derecho y sí a una justicia selectiva, si se emitieron esas órdenes de aprehensión es porque el Juez encontró elementos de prueba, incluso ayer en la conferencia de prensa, el Gobernador Alfonso Durazo señaló que tendrán que ejecutarse esas órdenes de aprehensión, sí se retiraron los Marinos, quizás por prudencia, pero esto no se puede quedar así.

SLRC, no es una monarquía, ni un municipio sin leyes, donde diga el Alcalde “El Estado soy yo”, creo que el gobernador Alfonso Durazo debe tomar nota de lo que sucede ahí, porque lo que ha salido a la luz pública, es lo que se sabe ¿Y lo que no?.

Al igual que el nuevo dirigente estatal de MORENA, Heriberto Aguilar, coordinador de Claudia Sheinbaum en la entidad, porque el actuar de este Edil en nada coadyuva a la imagen de un gobierno, un discurso del gobernador Durazo y a una campaña que se viene, con el proceder de este tipo de alcaldes…que no es el único, como también creo urge la intervención del ISAF, del mismo Congreso del Estado, en un municipio a todas luces sin ley, reconociendo que es muy transparente, porque el mismo alcalde reconoce las anomalías que hace, de no creerse…y viene el año de Hidalgo.

CFE 1,200 millones..pero hasta el año que entra

El gobernador Alfonso Durazo y funcionarios regionales de CFE dieron explicaciones técnicas de lo que sucedió este verano, con picos muy altos, que elevaron el consumo y por ende, recibos que pusieron con el grito en el cielo a miles de familias y empresas, no respetando estrato social o si era PYME o gran empresa.

Los recibos que llegaron han puesto en la disyuntiva a muchos, comen o pagan la luz, ayer el gobernador Durazo anunció que por gestiones realizadas, no habrá “cortes” para nadie…peeero, eso no elimina los altos cobros, CFE no condonará nada, sólo aceptará convenios, Secretaría de Hacienda no apoyará y pues a pagar.

El problema es que faltan por llegar recibos de septiembre y en octubre se reflejará el consumo de este mes, que ha estado extremo el calor, por lo que los recibos llegarán, igual…o peor.

En pocas palabras, ahorita mucha gente se está acercando a la CFE y a la Unión de Usuarios, que encabeza Ignacio Peinado, a quien por cierto, CFE amagó con denuncias y meterlo a la cárcel por andar promoviendo protestas ¡hagan el favor! por demandar tarifas justas.

En fin, ya se consiguió que el monto del subsidio para el año que entra sea de 1,200 millones de pesos, contra 700 de este año, que se agotó de inmediato, era de esperarse, es año electoral y ahorita la gente anda muy molesta, va a quedar con los convenios y deudas en casas de empeño y tarjetas muy endeudadas próximos meses; esto incluye a pensionados, las caras de la gente que va a la CFE a hacer convenios lo dice todo y ni se diga a la Unión de Usuarios.

MC y SEGALMEX

Pues vaya que a los que se creían la tercera vía, la opción ciudadana y que con “el PRI, ni a la esquina” les salió lo corrupto, al salir a la luz investigación de gente ligada a Dante Dejado, les salpicó la leche de LICONSA y comprobados desvíos millonarios en SEGALMEX para entender el porqué del proceder del dueño de la franquicia, un hombre que formó parte de la vieja guardia del PRI, del sistema y que encontró en Convergencia, hoy MC, su modus vivendi, de hacer lo que critica…él manda.

Fue cuestionado Dante ante el reportaje y nombres que salieron a relucir, puros allegados a él y respondió con encuestas, que son la opción ciudadana, nada con la vieja política, de la que formó parte el muy cínico; pero así es la política, el arte de la simulación y el engaño.

Hubo una rebelión en Jalisco encabezada por el gobernador Enrique Alfaro, cuestionando la falta de visión de Delgado y el CEN, que no aceptarían ni se sumaría a Xóchitl Gálvez, pero fue finalmente ‘bluff’ de Alfaro, para negociar y le salió.

Delgado le entregó la plaza que aporta 2 de cada 3 votos para MC, ese es Jalisco y Alfaro pondrá, candidato a gobernador, alcaldes, diputados y senadores, todo “palomeado” por él, obvio, posición número uno en pluri para llegar al Senado…al estilo del viejo PRI.

Y mientras, Delgado en noviembre nominará al “Gobernatore” de Nuevo León, bien alineado a Palacio Nacional, como si candidato…pero, a ver que dice el Congreso local, la mayoría está en el PRI y PAN.

Así que lectores, este es MC que no quiere saber nada del PRI ni del PAN, pero cae más rápido un hablador que un cojo, en Sonora cerrarán filas en Hermosillo, no le van a llevar contras al alcalde Antonio Astiazarán, saben que nada tienen que hacer con candidato a la Alcaldía.

Y así estarán en otras plazas, si no se suman al FAM, en los principales municipios les espera estrepitosa derrota, qué, quizás ni para municipios de la Sierra les alcance…al tiempo.

No hay agua

Nebuloso el programa agrícola 2023-2024, no se presentaron las lluvias atípicas del año pasado, el sistema presas Yaqui con bajo nivel y a ver para cuanta área alcanza…y el gobierno federal construyendo otro Distrito de Riego 018 para la Tribu Yaqui, que incongruencia y tanto que hablan de cambio climático, como el que estamos pasando los sonorenses con el calor…y recibos.

El programa de lluvias inducidas no sirvió, lo reconoció el Delegado SADER, Plutarco Sánchez Patiño, o sea, a la basura el dinero que se invirtió en ese programa.

Y con otra, Rusia tuvo una sobre producción de Trigo este año, así que tienen cereal hasta para tirar, lo que se reflejará en la Bolsa de Chicago, los futuros…y un dólar no muy caro.

¿Quieren más malas noticas para el campo? Pues ahí les va, 5% de cobro impuestos por pago de regalías en semillas de Trigo para INIFAP-SADER, no hay apoyos, cerradas ventanillas…y viene año electoral, a ver cómo reaccionan los productores y diputados federales de MORENA, o hacen algo en el PEF 2024, de lo contrario… ¡aguas!.

Por lo pronto a esperar el anuncio del dirigente del DDRY, Luis Antonio Cruz, que depara para el siguiente ciclo, con que disponible dad de agua que se contará y para cuanta área, para dar cuenta cómo andará la economía, el “piojo” para el año que entra.

Taiwán

Se nos va el gobernador Alfonso Durazo a Taiwán, citas de negocios, a ver cuántas empresas puede jalar a Sonora, ante el crecimiento que tiene, Phoenix, Arizona solo en dos empresas en construcción, más de 60 mil millones de dólares y necesitan proveedores de componentes, y somos frontera.

Y cosas de la vida, mientras CONACYT cancela becas a estudiantes investigadores en energías limpias y desarrollo sustentable, decenas de sonorenses que bien pudieran trabajar en esas posibles empresas que pudieran llegar, hoy son afectados, teniendo un futuro promisorio…de no creerse.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @abn58