La auditora ISAF, Beatriz Huerta, Tráfico influencias y nepotismo.

Comparta este artículo

Vaya tráfico de influencias, al interior, en otras dependencias y nepotismo que se carga la auditora del ISAF, Beatriz Huerta, y ahí les van algunos detalles, para dar cuenta de lo que pasa ahí.

El 9 de junio del 2022 tomó protesta y el primero de agosto contrató a Jorge Herrera, su ¡esposo! como asesor de Planeación, Transparencia y Normatividad Institucional de la Secretaría Técnica del ISAF, con nivel 11, percibiendo un sueldo de 50 mil pesos mensuales.

El 21 de junio, la Auditora, contrato a la ¡hija! de nombre Thamara, como recepcionista, con nivel 4 percibiendo un sueldo de 20,384 pesos mensuales.

Pero meses después, la volvió a subir de nivel y de puesto, sin tener capacidad, como Auditora de Supervisión al Desempeño, con 2 niveles más, ahora ya con sueldo de 28,811 pesos mensuales.

El detalle, es que hasta la fecha no se tiene conocimiento de ninguna entrega de trabajo, verificable, beneficios, resultados, tanto de, Jorge Herrera, como de su hija Thamara, ambos con sendas oficinas.

NO hay ninguna acta que avale trabajo de ambos y hay un malestar soterrado en la dependencia, a pesar del 91 % de aprobación en la Cuenta Pública del Estado, ambos ni las manos metieron.

De hecho, trae pocas observaciones la Cuenta Pública y vienen de la Secretaría de Hacienda, pero más bien por venganza, ya que el entonces secretario Omar Del Valle Colosio, le negó a Beatriz Huerta, la Auditora, un presupuesto para este año de 80 millones, que le exigía, a lo que se negó el hoy titular de SIDUR.

O sea pues, el ISAF, como si fuera empresa familiar, alguien debe tomar nota de esto y actuar en consecuencia, quizás el titular de Contraloría, Guillermo Noriega, esto es violatorio a la ley y nepotismo.

Beatriz y su Auditor adjunto

Ya instalada como Auditora, Beatriz Huerta, propuso a Martín Ibarra como Auditor adjunto, quien es amigo de María Fernanda Romo, actual directora de Procedimientos de Remoción Consejeros de las OPL y de Violencia Política contra Mujeres, en el IEE, con un sueldo de 171 mil pesos, nada austero y nada de resultados, ante violencia contra mujeres.

Martín Ibarra, le pide a Romo, con el apoyo de la AUDITORA, Beatriz Huerta, que contrate a su esposa, Nohemí Arvizu, como titular del Órgano de Control Interno del IEE, y accedieron, fue contratada el 19 de abril de2023 con sueldo de 35, 795 pesos mensuales.

Por cierto, Martín Ibarra, devenga un sueldo de 96, 477 pesos, como auditor adjunto ISAF, vaya que es generosa la Auditora, y que buenos niveles y sueldos que hay en la dependencia, que ninguno de los poderes los tiene.

Nomas que hay un detalle con Arvizu, ella es Contadora Pública, no reúne el perfil del puesto, que debe ser ocupado por Abogado(a), están violando el reglamento interior, Artículo 33.

No hubo propuesta, no hubo convocatoria pública, no hubo reunión de Consejo General, al menos, 5 Consejeros del IEE deberían haber votado, y puede y debe ser removida del puesto, por el Consejo General, vean nomás, el organismo que vigilará la elección, violando la ley y cediendo a peticiones de la Auditora del ISAF ¿Por qué?.

Al margen de esto, de Arvizu, tampoco se sabe de algún procedimiento que haya llevado, también malestar soterrado al interior del IEE, al parecer, Arvizu, que no cumple con el perfil, y se violó el reglamento, pues de figura decorativa, cobrando como…aviadora, así las cosas en el ISAF e IEE, y vaya que ejerce el poder Beatriz Huerta, y que no me vengan con que la ley es la ley.

Y a propósito del ISAF, vaya hoyo financiero que le encontraron al ludópata y erótico alcalde de, Huatabampo, Jesús Flores ¡2 millones! de pesos, no solventados, muy fácil, vayan a ver sus nuevas casas, la de hijos, automóviles y casinos…y ahí los encontrarán la autoridad correspondiente.

Santos…y la impunidad

Y que se deja venir a la capital el polémico y controversial Alcalde de SLRC, Santos González, a reclamarle al Fiscal, Gustavo Salas, el porqué de las órdenes de aprehensión contra policías municipales y porque no le avisaron ¡por favor!.

González argumentó que el Ayuntamiento paga los gastos de policías estatales y de la AMIC y que es uno de los fundadores de MORENA en el municipio, y tiene que ser avisado, vaya que le pegó el síndrome del ladrillo.

No sabe, o no le importa, que la FGJE es autónoma y un Juez dictó órdenes de aprehensión, y ni él, ni nadie, puede ser avisado cuando cometen delitos, nomás imaginen, avisarle a un imputado “Oye, hay vamos por ti”.

Y pues ya ven lo que pasó hace días, se atrincheraron policías en la Comandancia, compañeros, cerraron el perímetro y no se pudieron ejecutar las ordenes de aprehensión.

El Gobernador, Alfonso Durazo, el pasado martes al preguntarle sobre este asunto, señaló que las órdenes se van a ejecutar, el detalle es que el Alcalde, ya encubrió a los policías, y ya no están en SLRC, están fuera de la entidad, protegidos por el Alcalde, y esto va causar malestar del Gobernador, que ya debe estar enterado, y a ver su reacción.

Tarifas eléctricas

Pues siguió en la semana el tema de las tarifas eléctricas, los altos recibos, el malestar de la gente, con justa razón, impagables y la única solución que hubo, es “convenio” de 4 meses, pero ahí vienen otros recibos, los de consumo agosto, septiembre, octubre, y el grito será peor.

Esto está pegando y duro en los bolsillos de los sonorenses, porque todo el ingreso o mayor parte, sobre todo de clase medias, los asalariados, pensionados, con recibos de miles de pesos, están pasando y pasarán las de Caín los próximos meses, las caras de pocos amigos de la gente que va a la CFE o a la Unión de Usuarios a pedir ayuda, y repito, con justa razón…pagan o comen.

El Gobernador Alfonso Durazo y funcionarios regionales de CFE confirmaron la solución del problema, se amplió de 700 millones a 1,200 millones la bolsa de subsidio para tarifa 1F, la cual se aplicará a partir del año que entra, avalado esto también por el Congreso, ante exhorto hecho a la CFE de atender esta problemática.

Heriberto…Sylvana

En la semana y previo a la visita de la Coordinadora de la 4T, Claudia Sheibaum, su coordinador estatal, Heriberto Aguilar, en conferencia de prensa celebró la solución y gestión del Gobernador Alfonso Durazo y le pegó un rozón a la Senadora, Sylvana Beltrones, de visita en la capital, para ver el tema de tarifas e iniciativa de reducir el IVA en los recibos.

Aguilar la cuestionó, que ya se había arreglado el problema…pero vino el revire de la Senadora, que efectivamente se arreglo, pero que hoy hay un problema para miles de familias, que no quiso atender CFE ni la Secretaría de Hacienda.

Como también pidió, que expliquen en que va a beneficiar a los sonorenses, la planta Fotovoltaica que se construye en Peñasco, 2 mil hectáreas de paneles solares, donde el gobierno estatal, se supone, dicho por el Gobernador, tiene una participación del 46 % o 49%, y los sonorenses deben de recibir un beneficio, en sus recibos por ello.

Esta planta está diseñada para exportar energía a EUA, no sé en que etapa vaya, la más importante, la línea de transmisión y pues de las ventas, de ahí saldrá lo que le toque a Sonora, pero esto falta, unos años todavía.

En fin, dimes y diretes, por cuestiones políticas, obvio y se entiende, pero como dijo Ignacio Peinado, pónganse la medalla, lo que queremos son soluciones, y por lo pronto, hay un problema social y habrá ¡gritos! enojo ciudadano, al ver los siguientes recibos.

La otra buena noticia, para municipios de la Sierra, que sufren los estragos del invierno, fue el anuncio del Gobernador Alfonso Durazo, que se les apoyará con un 25% para paliar los recibos de CFE, esperemos que la empresa de “clase mundial” coadyuve también.

Claudia Sheibaum

Estuvo, Claudia Sheibaum en Hermosillo, presidió eventos públicos en el Auditorio Cívico del Estado, lleno total y luego se traslado a la Arena Sonora, lleno total, con movilizaciones, acarreo, lo de siempre, que no tiene distingo de colores.

Pero ahí, al coordinador Heriberto Aguilar le fallo, ¿Cómo 7 oradores previos al mensaje de la virtual candidata? Obviamente la gente se empezó a salir a la hora de que Sheibaum tomó el micrófono ahí están los videos, craso error.

Por cierto, el mismo viernes, en Ciudad de México, Marcelo Ebrard arengó a sus seguidores, que no le aflojen, que él será candidato ¿DE qué partido? Creo que lo del excanciller se empezará a diluir con los meses y quiero ver qué actitud tendrán sus diputados federales y Senadores, cuando voten el PEF 2024, que viene, terrible, con un gasto excesivo, déficit, ¡2 billones! de incremento deuda y una crisis, como la que dejó Luis Echeverría en 1976, pero pues año electoral y van con todo para retener el poder.

20 rifles…y balazos

Siempre que va la secretaria de Seguridad a Obregón pasa algo y en la visita de esta semana igual, entregó 20 rifles a la Policía municipal y por la tarde noche el crimen respondió con triple asesinato en barbería.

Suman ya hasta ayer 25 crímenes dolosos, Obregón otra vez, 417 en el año y contando, y también en la semana, ¡95! Elementos dados de baja, por no pasar exámenes control confianza, el “crimen uniformado” como bien lo dijo el Gobernador Alfonso Durazo, quien en su informe reconoció la problemática que se vive en Obregón, algo que no reconoce el Alcalde Javier Lamarque.

También se continuó con la militarización de mandos, entraron 2 de SEMAR, es buena o mala la militarización, pues en Cajeme no ha dado resultados, en, Guaymas sí, pero al militar de SEMAR que tenía controladas las cosas se lo llevaron al convulsionado Guerrero y el Puerto se descompuso, los balazos se siguen imponiendo sobre los abrazos en Ciudad Obregón, una población que se está acostumbrando al rugir de metralla y que no encuentra la paz, y ahí ya la perdimos como sociedad, lamentable.

Como lamentable lo sucedido en Guaymas, en un plantel estudiantes peleándose y uno que saca arma blanca, cuchillo, da navajazos y tiene en estado delicado al compañero agredido y se hizo una riña campal.

Los muchachos que intervinieron en el pleito, detenidos y puestos a disposición por parte de la FGJE, al ITAMA, y que se queden buen tiempo ahí, que les apliquen correctivo y a ver qué pasa con el estudiante agresor, lo que hizo, intento de asesinato, alevosía y ventaja, para él, un castigo mayor, el punto es a que grado está llegando la descomposición social, ya ven hasta adolescentes de 14 a 16 años, recluta la delincuencia, nomás ver lo que sucede en Obregón.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @abn58