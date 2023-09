Qué el fiscal trae un desorden y alcalde ¡Se sale con la suya!

Comparta este artículo

El alcalde de SLRC, Santos González, ante los hechos suscitados en las últimas semanas, un clima enrarecido, el evitar que la Fiscalía autónoma ejecutara órdenes de aprehensión y que culminó con muerte de policía, otros heridos, y un periodista muerto, víctima colateral, envió un mensaje a su “amigo” el Gobernador que calmara al Fiscal, porque tiene un desorden…y que se sale con la suya.

O sea, el mensaje fue claro y directo, el gobierno y la fiscalía traen un ¡desmadre! Y que no lo puede permitir, ni llegada de mandos, el estado soy yo y háganle como quieran.

Y todo porque el Fiscal, Gustavo Salas, tuvo la ¡osadía! de solicitarle a un Juez, con elementos probatorios, le obsequiara orden de aprehensión, ante graves violaciones a la ley que hicieron 4 policías municipales, al diablo con el Estado de Derecho e instituciones.

Ante esto, el alcalde protegió a los imputados y ordenó un perímetro de protección para los policías, que se atrincheraron en la Comandancia, como es posible que Salas no le haya avisado con antelación, porque paga todos los gastos de policías ¡por favor! y hoy, pues esos policías, ya están fuera de la entidad.

En lo personal, creí bueno a este alcalde, lo van a jalar a la capital, ante los señalamientos que hizo sobre el papel del Fiscal Salas y el “rozón” que le pegó al Gobernador Durazo.

Pero no, cuál no sería mi sorpresa, nada de eso, el encargado de política interior, el secretario de Gobierno y la secretaria de Seguridad, Dolores del Río ¡volaron! a SLRC, para dar espaldarazo al alcalde, y que tendría un mayor contingente de policías, GN, etc.… que está probado no es la solución, entre Ciudad Obregón y Guaymas atascado de elementos 3 niveles de gobierno.

y ahí están los resultados en Cajeme, Guaymas y SLRC, con la mayor aportación de crímenes en agosto, cifras oficiales 118…y contando, no hay inteligencia, sólo filtros, colusión y mucha impunidad.

Pero volviendo a lo del alcalde Santos González, me impresionó la foto con una sonrisa al lado de Salazar y Del Río, mandando un mensaje, aquí mando yo, y para que vayan sabiendo voy heredar mi oficina a mi hijo Alejandro, y después a una hija, si quiere, para establecer como en los tiempos de Agua Prieta, con los Terán, una monarquía.

Así las cosas en SLRC cuando el espaldarazo debería haber sido para el Fiscal Gustavo Salas y pues va a campear la impunidad en ese municipio, lamentable y que mal ejemplo.

Zavala…fuera

Y la mejor prueba de los magros resultados en Seguridad es la renuncia, o lo renunciaron, de Francisco Javier Zavala, en la Secretaría de Seguridad, personaje muy cercano a Dolores del Río, pero no había de otra.

Se tienen que tener, para esa área tan importante que es la seguridad, gente capacitada, con experiencia, profesionales de élite y no un lugar para compensar cuestiones políticas, lo que ha sucedido en esa dependencia y ahí están los resultados, alza en crímenes dolosos, feminicidios, desapariciones, cementerios clandestinos.

Y el detalle es que municipios y colonias, donde están los problemas, los “picaderos” lo saben y no hacen nada, ahí está el despido, hace días, de 95 policías de Obregón, por no pasar exámenes de control de confianza, el “crimen uniformado” ¿Cómo estarán los de SLRC y Guaymas? ¿Caborca?.

Se fue Zavala, víctima colateral de los malos resultados, sólo falta el reacomodo de la titular Dolores Del Río, una política, Lic. en Comunicación, que no sabe nada de esta materia, que está costando vidas, intranquilidad y no quieren entender que los programas de proximidad social, entrega de balones, parques, no asusta a la delincuencia organizada, quienes hoy más que nunca están reclutando jóvenes entre 14 y 18 años.

Ya la delincuencia, según estudios es el quinto empleador en México, redondeando, ¡170 mil! en la nómina de cárteles y sumando cada semana; vean como está el país, el desfile en un municipio de Chiapas, “vitoreando” el pueblo la entrada de un Cártel en un convoy, para protegerlos y desplazar a …otro ¡Cártel!, increíble, de no creerse, como también los más de 175 mil crímenes dolosos que van en este sexenio, culpables: prensa, la derecha…y Calderón.

Panorama agrícola incierto

Confirmado lo ya comentado, ante la escasez de lluvias, a punto de cerrar septiembre y creo ya no lloverá, el panorama agrícola, nebuloso e incierto, sólo un 60 % se podrá sembrar de Trigo, y demás porcentaje, dependiendo de disponibilidad, de otras oleaginosas, para las cuales hay incertidumbre del mercado, la industria y un gobierno que no apoyó este año y menos el que sigue, es año electoral.

No viene nada en el PEF 2024 para el campo, sólo recursos para campesinos que siembran parcelas de 5 a 9 hectáreas, dentro del programa “Sembrando tu Voto”, como dijo aquel secretario de Agricultura, Aguirre, en el siglo pasado, “El campesino entrenado para votar”, era la época en la que el PRI era hegemónico, lo que hoy es MORENA.

Así pues, sólo falta esperar próximos días, cuando en las oficinas del Distrito de Riego, Luis Antonio Cruz anuncie el programa del ciclo 2023-2024, para que productores, sectores, familias, sepan como viene el año, que pinta, hoy…para ¡ruina! y en año electoral, a ver cómo reaccionan en el Yaqui y Mayo, con su credencial de votar el día de la elección.

Urzúa

Claridoso como siempre, el ex secretario de Hacienda de este sexenio, Carlos Urzúa, lo que se viene en materia económica y dio un par de ejemplos, techo de deuda hasta por ¡2 billones!, habrá déficit, gastos mayores que ingresos, para terminar obras faraónicas.

Ojo, ¡485 mil millones! sólo para el programa 65 y tu voto, ¡perdón! y Más, y habrá un “guardado” de 50 mil millones, que obviamente, no se irán para las 32 entidades, sólo para los gobiernos del partido en el poder, más claro ni el agua, para apoyar a la virtual candidata Claudia Sheinbaum, a eso enfrentará Xóchitl Gálvez y lo sabe, una elección de Estado.

Crisis migratoria

Otra vez, huyendo de las dictaduras de América del sur, mayoría de Venezuela y países de África, autoridades migratorias detuvieron a la altura de Santa Ana a 417 personas, entre hombres, mujeres y niños, al igual que en el Aeropuerto de Hermosillo.

Lo que siempre hemos comentado, en los primeros vuelos de todas las mañanas llegan cientos de migrantes y salen en furgonetas que están en tienda de conveniencia que está afuera, ahí frente a la Delegación de la FGR.

Ya van varios camiones detenidos, al igual que deambulan por fuera y dentro de las Centrales de Autobuses, todos en busca del sueño americano.

En Eagle Pass, ciudad pequeña, frontera con Coahuila, no se la acaban, están dejando pasar a miles y miles de indocumentados, un serio problema social y humanitario.

Y todos huyendo de las dictaduras ¿Por qué no se van a vivir allá los que apoyan de aquí?, en fin un serio problema para Sonora, la estación cuarentenaria del vado del Río, insuficiente y se vendrán problemas para municipios fronterizos y del interior, y vienen miles más, grave problema social en puerta.

