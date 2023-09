Por el bien de todos… primero la ¡CFE!... otra fiesta ¿y la austeridad?

Comparta este artículo

Pues no, ya dijo el presidente que la luz no aumentó, que solo 8 por ciento, seguido por funcionarios de la CFE que salieron a dar explicaciones técnicas ante los incrementos inhumanos para miles de familias sonorenses, dijeron que lo que aumentó fue el consumo, que el cambio climático a la gente no le importa, tienen hoy un grave problema y no habrá solución hasta el año que entra.

Así pues, por el bien de todos, primero la CFE y que se los lleve al carajo a los sonorenses, en una situación que les está pegando a todos, descomunales aumentos que han llegado hasta el ¡300 por ciento! No respetando estrato social y los más perjudicados, los que menos tienen.

Me han platicado y enseñado recibos que no pueden pagar, un ejemplo, una empleada doméstica de un familiar, sostén de sus hijas, 3 mil 800 pesos, tuvo que dejar su quincena, y con otra tuvieron que rascarle a las beca federal y estatal que reciben los jóvenes o niños.

Ojo, a tomar nota con esto, los programas clientelares, hoy, en los próximos recibos van a quedar en buena parte en cajeros de la CFE; 65 y más, Jóvenes Construyendo tu voto ¡perdón! tu futuro, las becas estatales, que, por cierto, importante dispersión que ha hecho el Gobernador Alfonso Durazo, para apoyar ¿cuántas de ellas tendrán que rascarle para apoyar a padres y abuelos?

Y lo peor está por venir, este septiembre CFE anunció un nuevo aumento, y como ya se acabó el subsidio de 700 millones, seremos tratados en los recibos como de alto consumo, aunque la tarifa 1F se vence el día ultimo de este mes.

O sea, van a llegar con más incrementos, la población está preocupada, molesta ¿Qué van hacer? ¿Comer? ¿Pagar la luz?, acudir a casa de empeño, y ahora sí el 100 por ciento de los programas de apoyo, a vulnerables, ancianos, jóvenes, niños, a entregarlos para pagar el recibo.

Problema social, con todo y protestas, como la que está programada para el 9 de septiembre en Hermosillo por la Unión de Usuarios, que preside, Ignacio Peinado… como bien me dijo una señora: "¿salir a protestar me va a eliminar el aumento del recibo?", No, le dije, y más me quedó claro ante la posición del presidente y argumentos de funcionarios de CFE.

Lo de acudir a CFE y solicitar convenio es patear el bote y que se juntará con el descomunal recibo que llegará a finales de septiembre u octubre se van a enrarecer las cosas, y ante el inicio de proceso electoral la gente no olvidara, este recibo y los que vienen, a muchos los dejará con deudas para varios meses, habrá tremendo descontento social contra el gobierno..al tiempo.

¡Ah! pero que fregón el parque fotovoltaico de Peñasco, 2 mil hectáreas de paneles solares ¿Y qué beneficio para sonorenses? Nada, ni cuándo entrará en operación, y se supone que es para exportar a EUA y ni línea de transmisión hay.

Y lo que son las cosas, ahí en Peñasco hay 2 aerogeneradores que gestionó Toño Astiazarán y ni alcalde era, y que hoy miles de familias de municipios, los más vulnerables, y que se inscribieron en el programa 'Energía Limpia Sonora' del hoy alcalde de Hermosillo, son los beneficiados en sus recibos

Está como el cacareado Litio de, Bacadéhuachi, uno de los ejes del promocionado Plan Sonora, ahí está el “tajo” al aire libre, no hay nada, maquinaria, ni presupuesto, llevará años su construcción, y para cuando terminen será la sal la que se usará para componentes, así que el único beneficiado es el director de Litio MX, Pablo Taddei, que cobra para una empresa de papel, con domicilio fiscal en Ciudad de México, ni beneficio tendrá para sonorenses…así las cosas con la 4T.

Fiestas ¿Y la austeridad?

Algo que ha pregonado y es slogan del presidente es la austeridad, que no son los mismo, arriba los de abajo y que se acaben los privilegios, pero la realidad es otra, que lo rebasó, igual que, Xóchitl Gálvez, lo que lo tiene ante la contundencia de lo que está pasando, fuera de control y lleno de furia, que los hace cometer errores.

Bueno, pues al inicio de su sexenio la fastuosa Boda de uno de sus cercanos, César Yáñez, a quien tuvo que relegar y esconderlo, después, en una oficina de Gobernación.

Aquí, hace un par de semanas, un secretario, Aarón Grajeda, con una fastuosa fiesta de cumpleaños en un hotel de San Carlos: yates, cuartos, bebidas, todo para las decenas de invitados, para un fin de semana de relax, porque son "diferentes".

En lo personal, creí que el lunes el gobernador le pediría la bola, porque no es el primer problema con el titilar de la SEC, está lo del Cecytes, que le valieron cambios de funcionario de finanzas, ante tanto encaje de uña, en eso quedó y sigue al frente.

Y pues el nuevo escándalo, la fiesta del hijo del presidente para una hijastra, en Culiacán, que se podrá decir que es dinero de la señora Adams, pero pega en el eje del discurso de AMLO, ahí están las escenas del ágape.

¿Por qué en Culiacán? ¿Es de ahí la señora? ¿Tienen familiares? ¿O quién patrocinó? fastuosa, con costo altísimo, sobre todo, costo político ante la pregonada austeridad republicana, otra vez se cae la narrativa presidencial y hoy en Sonora miles de ciudadanos sin poder pagar los recibos de la CFE, que contrasentido y paradigma.

Tren Maya

Y que se nos va de paseo el Presidente y comitiva para presumir, y vaya decepción, se descompuso, solo cuatro vagones, no es eléctrico, es de diésel, contaminante, cuando en Japón, Europa, eléctricos con velocidades cerca de 300 kilómetros por hora.

¿Y este? Ahí están las imágenes, entre 15 y 20 kilómetros por hora, de Yucatán a, Campeche entre 6 y 8 horas, en camión se hacen 2 y con la misma vista, más el ecocidio de toda la zona, una obra multimillonarias, sin posibilidad de retorno de inversión, y que manejarán sus queridos y empoderados "militares" con precios subsidiados que pagarán los contribuyentes, al igual que la línea área.

Y ya que entre en operación al 100, en el futuro el grave riesgo de que esté pasando el tren por cenotes que tienen un volado, las cavernas, entre 30 y 50 metros, Dios no lo quiera, pero alta posibilidad de una desgracia ¿Cuándo? sabe, que lo sucedido en la Línea 12 del metro nada se comparará.

Constructora INBAS

En relación al reportaje de Animal Político sobre la Constructora de Alfonso Gonzales y las obras que trae en Guaymas, contratos millonarios, les faltó agregar a la Constructora INBAS, es la que está encargada de las Obras del Distrito 018 del Plan de Justicia Yaqui, también contratos millonarios, asignación directa.

Cobro del proyecto ejecutivo, ampliación canales, cruces de carreteras y río, supervisiones técnicas, por todo está cobrando, prácticamente él hará casi todo, y se llevará buena tajada del presupuesto asignado a ese Plan de Justicia que anda entre 12 y 13 mil millones….¿Y el agua de dónde?.

También les faltó agregar que las obras de la CEA se las asigna el Director, Ariel Monge y en Conagua, el doctor Cruz, ambos ex funcionarios en el gobierno de Guillermo Padrés, quien por lo visto, metido en campañas de Morena…y en el ¡gobierno! estatal y federal ¿Qué son diferentes? ¿No somos iguales?

Lo que trae este constructor, mecenas, en ambas dependencias, son alrededor de 2 mil millones, súmenle, Guaymas y Plan de Justicia y ya sabrán.

González financió campañas de corcholatas, tan solo para evento de Adán Augusto, le entregó al Delegado de Gobernación Máximo Moscosso, 7 millones de pesos, si metió eso, nomás imaginen lo que le meterá a candidatos Morena el año que entra.

Por cierto, se molestaron y bastante con el dirigente de la UGRS, Juan Ochoa, porque les cobraron 230 mil pesos por renta del Palenque para evento y 30 mil pesos para limpieza después, la pregunta ¿facturaron? O por fuera, al modo.

Siguen balazos y muertes

Continúa la ola de violencia en Sonora, Cajeme cerró con 45 homicidios el pasado mes de agosto, Guaymas se empieza a descomponer de nuevo, ya lleva 2 semanas entre balaceras, muertes, incluida mujer y, como siempre, el argumento y excusa de los 3 niveles de gobierno: las pugnas entre los grupos delincuenciales, a quienes ahora la 4 T les llama "generadores".

Y otra vez, por el norte, entre Golfo de Santa Clara y SLRC sobre la carretera 5 cuerpos tirados, por lo mismo el problema es que estrategia y Mesas no están dando resultados, ni hay inteligencia, ni intención de contraatacar y menos en zonas donde el crimen tiene control, nomás vean lo que sucede en Michoacán, Guerrero, Jalisco, y no ajeno a Sonora, ya en México más de 164 mil crímenes dolosos… y contando, lamentable.

En lo de, Guaymas comenté en este espacio que habría que medir el impacto de salida de un Marino, militar de alto rango, Almirante Alfredo Hernández Juárez, que ya tenía controlado el Puerto, drásticamente bajaron hechos delictivos, y que lo cambian a Guerrero…hoy las consecuencias.

1 septiembre, y fue día de Xóchitl

El 1 de Septiembre, día de cada año, donde los reflectores están con el presidente de, México, y su informe, el de este año se lo llevó, una Senadora, de extracción humilde, indígena, que con esfuerzo llegó hasta donde está, y ayer ante un Ángel de la Independencia a reventar y festejos en ciudades del país, recibió constancia de Coordinadora Frente Amplio (candidata) falta formalizar en tiempos legales.

Fue increíble e inadmisible las actitudes de Morena, siguiendo línea, al salirse del salón de plenos, cuando hizo uso de la voz, Xóchitl, arropada por todo el Frente Amplio y en tribuna, cuando legisladores de Morena dieron cuenta de su error.

Y todavía aun peor, cuando se suben a tribuna, una legisladora y rocía con un desinfectante el podio, un acto de clasismo, de insulto a una par, a una mujer, en lugar de hablar de logros de AMLO, no, se subió a insultar a una mujer, por su origen, por sus logros y los trae desquiciados.

Y atrás de ella, por cierto, la legisladora del Distrito VII, de Sonora, Shirley Vázquez muerta de la risa, vergüenza le debería dar como mujer y como legisladora, que no ha hecho nada por su distrito, al igual que los otros 6 levanta dedos, ni siquiera solidaridad ante cobros de CFE, así de sumisos y alineados.

Y ayer un emocionante evento, en ciudad de México a reventar, Xóchitl, recibiendo su constancia, arropada por partidos, pero sobre todo, por la gente, sociedad civil, al igual que en las ciudades del país.

Hay tiro rumbo al 2024, competitiva la Senadora, despertando entusiasmo, pero consciente creo, que va a una elección de Estado, todo el aparato federal, gobiernos estatales de Morena irán con todo, y creo más, cuando se dé el cruce en encuestas y rebase a Claudia Sheinbaum, toda la furia de AMLO sobre de ella.

