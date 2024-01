Manlio y Lilly... Lorenia y Heriberto... Ernesto y María Dolores

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Con la confirmación, el pasado jueves de Lorenia Valles y Heriberto Aguilar, como candidatos al Senado por parte de Morena y aliados, listas ya las fórmulas, a las que se suman Manlio Fabio Beltrones y Lilly Téllez por PRI-PAN-PRD, Ernesto De Lucas y María Dolores Rosas Almada de MC, y ahí vendrá la madre de todas las batallas en cuanto a la elección en Sonora y en México.

Y digo esto porque una lucha y un reto para la oposición es que Morena y aliados no tengan mayoría calificada la siguiente legislatura, de lo contrario, se aprobarían Reformas constitucionales, que no pasaron y que enviará de nuevo en febrero AMLO, por si ganan el junio, que las aprueben en septiembre y él entregarlas a la siguiente administración como un logro más de la 4T.

Buscar una mayor intervención del gobierno en Afores, varios billones de pesos ahí, nomás imaginen, el gobierno Administrando y metiendo mano; bajar de 65 a 60 años la pensión ¿DE dónde el dinero? en Europa la están subiendo la edad; elegir Magistrados y Ministros SCJN por voto popular, o sea, ofertas políticas, cuando lo que se debe hacer y la labor es administrar y procurar justicia, pero ya ven, llegó una “Ministra del Pueblo”, Lennia Batres, sin experiencia, ni es abogada constitucionalista y en su primera ponencia le pegó duro un Ministro.

Y en lo electoral, recortar al INE, partidos, y que al gobierno se le permita propaganda en elecciones, así sin el menor recato, hoy en esta legislatura no pasan, la apuesta es el Plan C y sobre esto van, por eso la importancia de los perfiles al Senado y diputaciones federales y locales, para lograr un balance en el poder.

Vean lo que pasó en el Congreso de Nuevo León, el balance obligó a Samuel García a devolverse de la pretendida aspiración de ser candidato a la presidencia, cuando el Congreso nombró a un panista como Gobernador Interino, que le hubiera sacado todas las irregularidades, trapacerías y el Congreso local de la Ciudad de México, la oposición no aprobó a Ernestina Godoy, para que continuará como Fiscal.



Manlio y Lilly

El pasado viernes volvió a Sonora, a su tierra Ciudad Obregón, el exGobernador Manlio Fabio Beltrones, para sostener reunión en ALCANO, con amigos y aliados de antaño, como Juan Leyva, para ver la situación del campo, que precisamente en el sur el gobierno los ha abandonado por más de 5 años y como bien lo señaló Manlio, se requerirá de mucho dinero para rescatarlo, desaparecieron ventanillas, programas, dependencias..!Todo! y sólo quedo el programa Sembrando tu Voto para campesinos de 5 a 9 hectáreas.

Sin lugar a dudas, un tiro de precisión, la visita al sur de Beltrones, dar cuenta de la situación del campo, de un sector social y privado, dejado al garete por el gobierno federal, en cuanto a producción de granos y de que se aplique la Ley, Artículo 134, sobre desarrollo sustentable del sector AMLO, dijo no, todo para obras faraónicas y programas, sociales, clientelares, como usted quiera llamarles.

Yo me pregunto y reflexiono, ante la situación de productores del sector primario en el sur, el nulo apoyo, que se repetirá este año ¿Van a salir a votar por MORENA el 2 de Junio? Son miles de productores del Yaqui y Mayo, y por ende familias que no están contentas, están molestas y puede que con la credencial de elector y su voto manifiesten su inconformidad.

Y es aquí en donde está un nicho para candidatos al Senado, que obviamente Beltrones lo sabe y de hecho la compañera de fórmula de Ernesto De Lucas, María Dolores Rosas Almada, es productora agrícola, integrante de la familia, Rosas, Almada, muy respetados en Navojoa, una figura fresca, si su primera experiencia y que puede jalar votos en el Mayo, por parte de productores.

Por cierto, en entrevista con medios, le preguntaron a Manlio, si ya había perdonado a Claudia Pavlovich, por la traición al PRI en el 2021 y me imagino esperaban una respuesta contundente, y nada, fiel a su estilo, con finura, sagacidad, habilidad, respondió “nada que perdonar”, obvio hay que saber interpretar los menajes entrelíneas de alguien que no es reconcoroso, pero tiene buena memoria, una frase que ahí quedará, como otros de los legados de Beltrones, que el día 17 o 18 de este mes, se estará registrando al Senado, y todavía dejó entrever dudas, y que espera verlos por ahí.

Sobre el gobernador, Alfonso Durazo, Manlio, señaló “yo creo está haciendo su trabajo, y todos esperamos que sea todavía más exitoso”, y sí, ojala, que con la promoción del Plan Sonora de Energía este año lleguen más inversiones a Sonora, y bien por el encuentro que tuvo con empresarios de Sonora, esta semana, para que siga siendo su apuesta la entidad.

El día de ayer Lilly Téllez, la combativa y valiente Senadora se registró como compañera de fórmula de Manlio, va también inscrita como plural en cuarto lugar, así que andará suelta, tranquila, en esta campaña, soltando “dardos” como lo hace cada vez que sube a tribuna en el Senado.

Son lugar a dudas, una excelente comunicadora, a quien obviamente morenistas se le irán encima, lo sabe, ya que llegó al Senado como compañera de fórmula del actual gobernador, Alfonso Durazo y al sentirse engañada de cómo iba el rumbo de las cosas, abandonó la bancada y se fue a la del PAN.

El gran reto para Manlio y Lilly, los jóvenes de 18 a 39 años son más del 50% del padrón, como conectar con ellos e incentivarlos a que vayan a las urnas y voten por un cambio.



Lorenia y Heriberto

Al haberse asignado a Sonora, que como resultado de paridad de género sería mujer la cabeza de fórmula, desde un principio de la carrera se perfiló el nombre de la ex diputada federal y hoy ex Directora del DIF-Sonora, Lorenia Valles, y con todo el apoyo que se vio en eventos públicos por parte del Gobernador Alfonso Durazo y jefe político de Morena en Sonora, y quien también preside el Consejo del partido.

Un buen trabajo realizó Lorenia al frente del DIF, aplicando programas sociales, ahí donde están las fortalezas de MORENA, su “piso” para la elección de junio, el puesto la hizo recorrer la entidad y posicionarse. Con el programa de becas federal de Jóvenes Construyendo el Futuro y el de Becas estatal, implementando por el Gobernador Alfonso Durazo, hay que reconocer, es un tiro de precisión para allegarse votos de ellos, son miles de becarios que reciben ese apoyo, que puede que se traduzca en votos.

Lleva como compañero de fórmula al guaymense, Heriberto Aguilar, Coordinador de Claudia Sheinbaum en Sonora, un nombramiento casi lógico, hubo acuerdos entre la candidata y el Gobernador y punto, Aguilar, ideológicamente de izquierda, forjado ahí y convencido, por lo que he visto, que la 4T que debe seguir, por el trabajo de tierra y de puerta a puerta, que han hecho.

Ernesto y María Dolores

Pues mi estimado Ernesto DE Lucas, ex priísta, ex diputado, ex funcionario , federal , estatal, ex candidato a la Alcaldía Hermosillo, llegó a MC, más bien dejó la bancada del PRI; a donde llegó por la vía pluri, lo que cuestionó cuando alguien se la llevaba a otro partido y terminó haciendo lo mismo, al ver que ya no tenía futuro en el tricolor,

Desde que llegó a MC casi inmediatamente tomó el control y rápidamente se perfiló como candidato al Senado, lo que finalmente consiguió, incluso que vetaran al economista, Luis Núñez, quien se inscribió creyendo en la ciudadanización de la política y de MC.

Muy innovador el “Pato” en campañas políticas, veremos que se trae para esta, pero señaló, que arranca empatado con Manlio Fabio y que luego se irá sobre MORENA, respuesta política correcta, pero fuera de toda realidad, cuesta arriba, muy empinada, difícil, pero no imposible.

Está como, Jorge Álvarez Máynez, que ya declaró, que su enemiga a vencer es Claudia, y no Xóchitl, ¡por favor!, no llega a 1 por ciento de conocimiento de preferencias, obvio, va llegando, pero no es lo mismo y aparte ni se cuidaron las formas, Samuel García, su compa, nuevamente con tequilas y cervezas lo destapó, sin estar con ellos ni Dante, ni nadie del Consejo y se ratificó al día siguiente.

Esto valió el deslinde y críticas del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, una “banalidad” lo que hicieron, ni en la “vieja política” la que tanto critican, hicieron esto, pero en fin, según ellos son la nueva política. Lleva Ernesto como compañera de fórmula a María Dolores Rosas Almada, una nueva figura, fresca, de la sociedad civil, que le va a coadyuvar sobre todo en el sur y ya veremos su desempeño en la campaña, en esta su primera experiencia y reto electoral.

Ahí están pues las fórmulas, veremos cómo se dan el tono, sin lugar a dudas el ejercicio electoral más interesante, por los actores, sobre todo la inclusión de un exgobernador, Manlio Fabio Beltrones, a quien los de la esquina de enfrente no le pondrán alfombra roja, como en los Óscares.

Lo sabe Manlio como conocedor del sistema, como también los antídotos, son muchos años de experiencia, del ejercicio del poder, de ser un hombre de estado, líder, y un personaje que se le necesita como legislador, ante los tiempos difíciles por venir, necesitamos, como dije, y no por este caso particular, que se dé un balance en el poder en la Cámaras, contrapesos, negociaciones, coaliciones, para fortalecer la democracia y la república, veremos que decide el electorado.



Cambios gabinete

Se vendrán en cascada los cambios en el gabinete de Alfonso Durazo, al buscar integrantes un puesto de elección popular, que ya inició con la salida de Lorenia Valles y la llegada de, Edna Patricia Lara, como encargada de despacho.

El secretario de Hacienda, José Enrique Quijada, irá por una diputación, distrito de Agua Prieta; está el factor Célida López, que aunque ha señalado que acompañara al Gobernador Alfonso Durazo hasta el término, la perfilan para una diputación federal, está entre que sí y no, ella es competitiva.

De ir, que llegaría Aarón Grajeada al relevo Jefatura de Oficina y subiría como titular SEC, Rodrigo Flores Hurtado, quien acaba de realizar, al llegar a la Sub Secretaría de Administración, un buen trabajo de “bombero” para sacar adelante el programa de entrega de uniformes escolares.

Al parecer saldrá María Dolores Del Río de la SSP, donde ha sido muy desgastante para ella, para ir por la Alcaldía, para contender contra Antonio Astiazarán, a mi ver uno de los Alcaldes mejor evaluado, junto con la Alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova. Que ya se despidió, según versiones de su personal el pasado viernes, en fin, que igual Omar del Valle Colosio, titular de SIDUR, iría por una diputación federal, al igual que la secretaria de Economía, Margarita Vélez.

Ya veremos lo que sucede a partir de esta próxima semana, este mes quedarán definidas las candidaturas a puestos de elección popular, de las Alianzas y MC, que haya un proceso electoral tranquilo, no tan ríspido y que en la zona norte, Sierra, Río, se den las condiciones, para que haya candidatos, y no se repitan, escenarios, lamentables, como los del 2021.



México ¿País de cínicos?

Que un dirigente, Marko Cortés, haga público un documento privado, que es normal en los partidos cuando hacen alianzas, es una soberna estupidez, y máxime al ver el contenido del mismo, hasta donde se reparten, no solo alcaldías, diputaciones; organismo autónomos, Tribunales, Escuelas, hasta Notarías, etc.. nos dice el grado de mezquindad política.

Que otro personaje, Ulises Lara, llegue a la Fiscalía de la Ciudad de México con título universitario, de un pequeño centro llamado ¡Cúspide!, dizque universitario, “patito”, emitido este mes, todo hecho al vapor, total, 1 por ciento, capacidad y 99 por ciento lealtad, nos dice que nuestro país se está convirtiendo en un lugar de cínicos en la política y no hay consecuencias.

En un país democrático, de leyes, ambos personajes, Cortez, ya debería haber renunciado o el Consejo pedir su renuncia, y lo de Lara, más grave aún, no cumple requisitos de ley.



¿El INE no se toca?

Pues no se dio por vía de la Cámara de Diputados, sino por otros caminos, finalmente el INE sí se tocó, y todo empezó al arribar Mónica Soto a la presidencia del TEPJF, operación efectuada por Morena, vía Sergio Gutiérrez Luna.

Y la semana, pasada, en corresponsabilidad, Soto y otros 2 Magistrados, revirtieron una decisión Consejo INE, y le dieron facultad a Guadalupe Taddei, presidente de este importante organismo electoral, que ella decida los nombramientos de oficinas operativas claves, como Secretarías.

Así que ya sabrán, a ver reacción de partidos cuando empiecen los nombramientos, lamentable si se partidiza el INE, tantos años para construir esta institución, hoy en riesgo nuevamente.

Fuente: Tribuna