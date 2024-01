'El Choyudo' y la descomposición social

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La aparición en ‘El Choyudo’, en la Costa de Hermosillo, de 29 tumbas clandestinas, más de 50 muertos, algunos “calientes” todavía y lo más grave, la mayoría mujeres, nos da una idea de la descomposición social y hasta qué punto ha llegado la delincuencia, rotos ya pactos, códigos, no hay piedad, consideración y todo por el control del trasiego de drogas.

¿Qué pasó? Lo de siempre, grupos delincuenciales peleando las plazas, en la Costa de Hermosillo hay muchos campos agrícolas donde se siembra hortaliza y son miles de trabajadores que trabajan en la siembra, recolección y empaque durante todo el año. Los fines de semana “rayan” y afuera de los campos agrícolas están los vendedores de todo tipo de drogas, las cuales adquieren los jornaleros, la mayoría jóvenes, mujeres van y se enfiestan al poblado de Miguel Alemán, bailes, fin de semana intenso y el lunes vuelven al trabajo y cada fin de semana, lo mismo, miles de trabajadores, los cuales se pelean los delincuentes.

Y pues la “guerra” entre ellos para eliminarse, unos contra otros y se llevan y matan a sus “mulas”, vendedores, quienes muchos de ellos, seguramente están bajo esas tumbas clandestinas, al igual que algunos por otro tipo de casos, que ya dará la información la FGJES. Y pensar que, si Cecilia Flores y quienes colaboran en el colectivo, Madres Buscadoras, no le entraran, la autoridad nunca la haría, de hecho sólo están de testigos, ellas son la que le echan “pico y pala" al asunto.

Y no es privativo esto en ‘El Choyudo’ ¿Cuántas fosas clandestinas en el Desierto de Altar? ¿Los Valles? ¿En traspatios de casas abandonadas? como ha sucedido en Obregón. No me cabe la menor duda de que hay cientos, quizás miles de cuerpos enterrados y no hay voluntad del crimen de dejar a los Colectivos en paz, ellas sólo quieren encontrar a los suyos y cerrar el ciclo, pero ni eso quieren.

No hay piedad, consideración, por parte de grupos criminales, nomás de ver los videos que suben, sobre todo cuando detienen a integrantes de otras organizaciones, los hacen hablar y al día siguiente son encontrados muertos, desembrados, colgados de un puente, con mensajes de amenazas o los entierran en fosas clandestinas, como lo sucedido en la Costa de Hermosillo ¿Cuántas más habrá por esa zona?

La magnitud de fosas, muertos, pues ahí están, no termina de acabarse nuestra capacidad de asombro ante lo que sucede en regiones del país, en donde Sonora no está exento y focalizado Cajeme, en el sur y de Santa Ana hasta el Sásabe, donde está el trasiego de drogas y la trata de migrantes, que cada vez son miles y que caen en manos de delincuentes, a quienes pagan extorsión, los obligan a trabajar para ellos…o los matan.

Esta es la cruda realidad y ahí viene proceso electoral, que se ve ríspido a nivel nacional, inequitativo y con el riesgo de que la delincuencia intervenga, quitando, poniendo, amenazando candidatos, que no se abran casillas, para allá va por ejemplo Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas; a ver como se pone Guerrero, Jalisco, en algunas regiones.

Sonora, pues esperemos esté tranquilo y que no se repita lo del 2021, donde fueron bajados de la Sierra varios candidatos de MC para la Alcaldía, que fueron amenazados y estos recibieron el apoyo, en aquel entonces, del todavía candidato Ricardo Bours, lamentablemente en Obregón, su amigo y compañero de mil batallas, Abel Murrieta, perdió la vida, en un caso que no termina por resolverse.

Sólo 11 años

¿Qué motiva a una niña de 11 años a quitarse la vida? Terrible, una desgracia lo sucedido con una niña de 11años en Loma de Guamúchil, que decidió quitarse la vida ¿Qué pasó? Les tocará a las autoridades, pero ¿Qué pasó en su entorno cercano familiar, que no dieron cuenta? esa niña no andaba bien, no la vieron venir, en que circunstancias estaba viviendo ¿Maltrato? ¿Abuso o acosada?

La depresión se da por muchos factores económicos, familias disfuncionales y lo precitado, y es menester de la autoridad de Salud, tome nota, urgen psiquiatras y más unidades para atender este tipo de enfermedades, que no distinguen posición económica, ni edades y deben familias detectar esto a tiempo, antes de que suceda este tipo de desgracias, hay muchos tipos de terapias para superar esto.

Yo tampoco

Pues en una entrevista, Manlio Fabio Beltrones respondió en relación a lo dicho por el panista Florencio ‘Chito’ Díaz, que no votaría por él: que él tampoco lo haría dijo Manlio; pero en otra circunstancia, hoy lo que nos obliga es estar unidos, para afrentar lo que se viene y buscar un balance en el Congreso, contrapeso, por medio de alianzas, coaliciones, de lo contario el Plan C o E, como se llame, de tener mayoría, un partido, que controló el Ejecutivo, legislativo, judicial, ya saben cómo nos va ir, llevamos 5 años de estar destruyéndose todo.

Por cierto, aparte de la reunión con el sector social del campo, Beltrones, el pasado lunes se reunió con empresarios de diversos sectores, amigos y aliados de antaño, repito y reitero, esta lucha por el Senado se pondrá de final de fotografía;

Hoy por la tarde, Manlio Fabio Beltrones, registra formalmente su precandidatura en el CDE del PRI, se espera una gran convocatoria, el sábado pasado, dimos cuenta del rol que tendrá su compañera de fórmula Lilly Téllez, cortó parejo, está tranquila, va al Senado, posición 4, eso le da un plus.

Veremos la reacción de la otra esquina Lorenia Valles, Heriberto Aguilar, la marca MORENA sigue pesando, las encuestas los ponen arriba, se viene una buena lucha democrática, quizás inequitativa, pero los actores, sobre todo Manlio, sabe a lo que viene, va por tierra y quiere la mayoría relativa. Como bien dijo, está acostumbrado a morder el polvo…pero lo escupe, otros se lo tragan.

Davos

El Gobernador Alfonso Durazo, en Davos, Suiza, donde se celebra la más importante reunión de economía anual, a donde van líderes mundiales, financieros, Ministros de Finanzas, Economías, para analizar políticas y el futuro de las finanzas y economía global. El gobierno Federal mexicano, como siempre, AMLO desdeñando este tipo de encuentros durante todo su mandato, no está en su visión ni la economía de mercado ni el crecimiento económico, sino una economía de Estado como rector de todo y que la población dependa del gobierno, nada de emprendimiento y de aspiraciones.

Pues ahí está el Gobernador Alfonso Durazo, presentando Plan Sonora y ofreciendo a inversionistas las bondades de ser frontera con EUA, para que sus exportaciones entren por el Puerto de Guaymas, hoy en proceso de modernización y vías del tren, una entidad ideal, para el Nearshoring, que esperemos se haga realidad este 2024, se está trabajando en ello con visión a corto y mediano plazo.

CATEM

Sostuve reunión junto a otros compañeros de medios con el nuevo dirigente sindical de CATEM, José Ramón Fimbres Ocaña, quien viene a ofrecer una oferta sindical competitiva, alejada del “charrísimo”, de que dirigente rico y que agremiado sigan igual…como en la esquina de enfrente ¿Se habrá referido a la CTM?

Qué lleva 4 meses en Sonora, traen buenos contratos, sobre todo en la industria turística, el del Tren maya, Transístmico, el que se construye a Nogales y van por otros ramos, sectores, está abierta a toda la organización, cuyo dirigente nacional es el Senador Pedro Haces, pues bienvenida la competencia sindical.

Fuente: Tribuna