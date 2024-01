Aldo Padilla, lo que se viene... Alcaldía, se involucra en sociedad

Comparta este artículo

Sonora.- La detención del Magistrado y ex Presidente del Tribunal Contencioso de lo Administrativo, Aldo Padilla Pestaño, tiene varias lecturas; justicia ante quienes se han enriquecido a través de tráfico de influencias, uso indebido de sus funciones y en este caso también, los pactos de impunidad tienen fecha de caducidad.

Recuerdo en el sexenio haber cuestionado a Padilla, originario de Empalme, casa modesta, al igual, que la que tenía en Hermosillo, por rumbos de El Sahuaro y la vida le empezó a cambiar cuando llegó a CONAPESCA, en las épocas de Ramón Corral como titular.

Después le sonrió más la suerte, al llegar a la gubernatura su amiga y comadre Claudia Pavlovich y llegó a la presidencia del Tribunal y la clásica, a vender juicios al mejor postor, práctica que no termina en todo el país, la justicia selectiva.

La detención se da a escasas semanas que inicie el proceso electoral, y pues antes como antes y ahora como ahora; están en juego muchas cosas y el poder se ejerce, entra el factor político y el “timing” para aplicar la justicia, que conlleve rentabilidad política, sea revanchismo o no, es lo de menos.

Y lo de Aldo es sólo la punta del iceberg, no creo que sea el único expediente que tengan, muy probable salgan más y saldrán las órdenes de aprehensión con el “timing” repito, para pegar duro a la oposición, con un mensaje que pega abajo, en las bases, miren estamos atacando la corrupción etc…

NO me cabe duda, no pondrán en alfombra roja a la oposición en esta elección, MORENA es el partido en el gobierno y controlan 23 entidades, con todo y el desgaste del ejercicio de AMLO, tienen el poder y recursos para inclinar la elección a favor de Claudia Sheinbaum, a pesar de lo gris de su campaña, que no conecta como Xóchitl Gálvez, pero tiene todo un aparato atrás de ella, viene una elección de estado ¿Yyyy?, más un INE y TEPJF ya no muy equilibrados, con Guadalupe Taddei y Mónica Soto.

Así pues, ya un personaje cercano a la administración pasada, en la cárcel, bajo proceso, veremos junto con sus abogados como maneja este asunto, bajo la premisa de “Si yo caigo hablaré y diré todo lo que sé” para lograr beneficios, y no pasar largo tiempo en la cárcel, es un beneficio que da la ley ¿Qué decisión tomará Padilla? Se sabrá con el tiempo.

Por lo pronto, a dos que tres ex funcionarios de la administración pasada seguramente nerviosos los puso esto, quien nada debe, nada de temer, quien tenga cola, seguramente ya está en consulta con abogados, familia y en los próximo días emprenderá viaje a EUA o algún otros país ¿O no? ¿Ustedes que creen?.

Cajeme… Alcaldía

Mucho se habla por parte de políticos, dirigentes, de una alianza con la sociedad, que son el eje de las decisiones y que se impulsará a personas de ahí, a nuevos rostros, para que participen en la próxima contienda electoral. Bueno, pues se repite la historia en Cajeme, algo que se manejó mal en el sexenio pasado, incluso en la oficina de la propia exgobernadora Claudia Pavlovich, el nombre de quien abanderará el puesto para Alcaldía de Cajeme.

Resulta que de nueva cuenta, representantes de la sociedad civil, actores importantes, organizaciones, organismos, incluso del sector social etc.. se han estado reuniendo para impulsar una candidatura única, de toda la oposición, ¿Su nombre? Elisa Morales, a quien ellos ven como la ideal para enfrentar a MORENA, muy probable contra el Alcalde Javier Lamarque.

El nombre de ella ya en el escritorio de dirigentes municipales y estatales del PRI-PAN-PRD y como era de esperarse, el dirigente de MC, Manuel Scott, al modo, sin visión de futuro, al estilo naranja y de Dante Delgado, se negó rotundamente, ya traen a una candidata, Adriana Torres, dirigente de CANACINTRA, no tengo nada contra ella, pero sí impresiona el número de organizaciones que han cerrado filas con Elisa Morales.

Hay un punto de coincidencia ya en los organismos de la sociedad civil y empresariales, en la candidatura a diputación federal que recayó en el productor Eduardo “Lalo” Flores, quien seguramente recibirá todo el apoyo del sector primario y sus familias ante una 4T, que los tiene muy golpeados

Por cierto, Eduardo, quien se registró ayer en la capital, junto con Jorge “Travieso” Arce, llevará como suplente al también productor Sergio Antillón, una dupla que será bien vista por el sector agrícola del Yaqui.

Tendrán Lalo y Lupita, incluso Dolores Rosas Almada, una gran bandera en el próximo proceso electoral, en donde los candidatos federales de MORENA no la tendrán fácil ¿Qué pueden ofrecer? Lo único que recibirán serán reclamos, enojo, de un sector agropecuario abandonado ¿O nos equivocamos?.

Aquí el detalle es que también está involucrado en el proceso, el dirigente municipal del PRI, Luis Armando Alcalá, se le está perfilando, por aquello de negociaciones y que le toca el PRI la posición.

El detalle es que se involucraron actores y organizaciones, y también quieren y perfilan a otro personaje, en este caso, Elisa Morales, ¿Qué hacer? quedan pocos días para definir esto, debe quedar la semana que entra

¿Cómo medir en pocos días? ¿O ya medidos, por eso proponen a Morales? Aquí se deben hacer a un lado las diferencias, compromisos y entrar dado el caso, la generosidad política, la decisión la sabremos la semana que entra, ¿Luis Armando? ¿Elisa? están en la cancha de Rogelio Díaz Brown, Gildardo Real, Joel Ramírez y… el ‘Queteco’.

Morena y el ¿Independiente?

De último momento, y por vía digital, el IEE le dio entrada a una candidatura “independiente” para la Alcaldía de Cajeme, se trata de Cuauhtémoc Ruiz Castelo, quien al parecer es familiar del diputado Raúl “Pollo” Castelo, más que apuntado para ser el candidato a diputado federal por el 06, también es productor y enfrentará a Eduardo Flores… ¡Ah! y al de MC, que no tendrá nada que hacer.

Sin lugar a dudas una buena jugada de ajedrez político, para diseminar, dispersar el voto, lo que de entrada favorecería a MORENA, ahora lo que tiene que hacer Ruiz Castelo y su planilla, conseguir las firmas, que no es nada fácil, nomás preguntar al empresario y actual Regidor, Rodrigo Bours, quien lo logró dos veces, pero se necesita equipo, buena logística y recursos, que creo, los obtendrá, no ganará, su objetivo es otro y ganará una Regiduría, así es la política, manejar el tablero y ejercer el poder.

CERESO

Recuerdo en una ocasión, hace años, platicando con un entonces Secretario de Gobierno sobre la situación de drogas en los penales, fue claro y contundente en su respuesta, si no hay drogas, aquello puede terminar en constantes motines, revueltas y muertes, las necesitan, son viciosos y se volverían locos cortarles sus dosis.

Saco a colación esto por lo que acaba de suceder en uno de los mal llamados centros de readaptación o reinserción social, el de Obregón, como todos, cuando seguramente hicieron un “pastel” como se dice y le metieron de todo, el problema que se manejó con hermetismo, es que en el “coctel” iba esa droga, mortal y que está haciendo más daño que las tradicionales…el Fentanilo ¿Por qué lo dejaron entrar?, y en Nogales, un procesado se quito la vida, colgándose ¿Qué pasa?

En los CERESOS, hay corrupción, siempre la habido, al igual que en los juzgados que hay ahí, corre dinero, entre custodios, jueces y de ahí para arriba, así que en este caso que causó muertes e intoxicados, obliga la investigación sobre el Director del Penal y el encargado de Centros penitenciarios, que para el colmo, dicen aspiran a estar en boletas electorales o apoyando, esto no puede quedar en el olvido, porque se repetirá y sucederá lo mismo ¿Eso quieren? debe tomar nota el Secretario de Gobierno, Adolfo Salazar.

ENSU

El INEGI acaba de dar a conocer una encuesta sobre percepción ciudadana sobre seguridad, a nivel nacional, el sur del país es un “volcán” y fueron medidas tres ciudades: Nogales, Hermosillo y Obregón. Nogales, frontera, recuerdo hace años era el epicentro de la violencia, hoy debemos reconocer ha bajado con los años, porque se tiene controlado detener delincuentes o por lo que quieran, pero ha bajado, la ciudadanía lo percibe así, y bien.

Hermosillo sigue a la baja, nuevamente bien evaluado, la percepción ciudadana evalúa bien el trabajo de la administración de Toño Astiazarán, en materia de seguridad, hay desarrollo económico, obras, apoyo y trabajo conjunto con el Gobernador, Alfonso Durazo, y por ende resultados.

Cajeme, aunque el muestreo de la encuesta abarca el cuatrimestre, hasta el 15 de diciembre del 2023 y la segunda quincena fue cuando sucedió la masacre, en donde hubo muertos, niñas, una jovencita, 26 heridos, que hizo que cerrara el mes con 54 crímenes dolosos.

Bueno, pues la encuesta señala que ha bajado la percepción de 9 de cada 10 que percibían mal, ya bajó a 7.8 de 7.9, no es para echar campanas al vuelo, sigue alto, pero con una tendencia gradual a la baja, de acuerdo a como trabajen los próximos meses.

La portada de TRIBUNA, de esta semana, sobre el tema, lo dice todo, al referirse a la encuesta, lo que falta y sigue, es generar ¡Confianza! De la ciudadanía en las autoridades, en este caso las policiacas, que la misma encuesta dice, no confían en ellas; GN, militares.

Y por eso vemos bien, también, lo de despidos de policías municipales, porque no pasaron exámenes de confianza, malas prácticas o lo que ustedes quieran, he criticado al Alcalde Javier Lamarque en este sentido, porque ahí hay un problema de años, la intromisión del “crimen uniformado” como bien lo dijo en su momento el ex Secretario de Seguridad y hoy Gobernador Alfonso Durazo.

Pero bien que se sostenga, el Alcalde en el despido de desleales policías que no sirven a su comunidad, no la protegen, obvio los despedidos buscarán reinstalación a través de abogados y lagunas jurídicas, pero bien por Lamarque de ordenar una limpia en SPC.

La misma encuesta señala que en Cajeme hay una buena relación entre vecinos en colonias, como también habla de incidencia en alcoholismo, al igual que en Hermosillo, que por cierto han aumentado las detenciones por conducción punible, bien, ponen en riesgo vidas.

Por cierto, en la semana estuvo en Obregón la secretaria de Seguridad de Sonora, María Dolores del Río, a quien la bajan y la suben del puesto, para contender por la Alcaldía de Hermosillo; estuvo en la Colonia Cajeme, donde se presentan problemas como el de diciembre y estableció el programa Jornada por la Paz, en ese polígono, veremos resultados próximos meses, ya no queremos contar muertos , no informar de violencia, pero pues veremos, está en manos de autoridades devolver la paz y tranquilidad a ciudadanos.

106 mil…sin renovar

Mañana se vence el plazo para actualizar o sacar tu credencial del INE para votar en la elección de junio y hay 106 mil ciudadanos de Sonora que no la han actualizado, que apatía, falta de civismo, aparte que la necesitan para trámites, pero ese les vale y luego que quejan.

El porcentaje es alto, el análisis de factores para que no haya ido es variado, pero también reconocer que la política, los políticos, corrupción etc.… han contribuido a un hartazgo de la sociedad, incrédula y que no cree, es la realidad por eso la baja participación.

Así que, mañana último día, los invitó a que chequen su credencial y vayan al modulo del INE en su localidad, aunque tarden, está el futuro de Sonora, México, con tu credencial, con tu voto, a salir a votar, por el que quieras, pero a votar en junio, decisión por cierto que estará en manos de jóvenes y mujeres.

Y que revive el PRI

Esta semana, revivieron las instalaciones del PRI, cuando Manlio Fabio Beltrones, quien manejo el proceso de su candidatura generando expectativas, análisis de todos tipos, local y nacional, llegó finalmente a formalizar su registro como candidato al Senado, como cabeza de fórmula, junto a Lilly Téllez.

Reitero, la llegada de Manlio dio un giro y de 360 grados a esta contienda, él sabe a lo que viene y a lo que se enfrenta, es un político, hombre de estado, conocedor del sistema político, un joven de 70 años colmado de experiencia, trayectoria e historia de vida, que llevará de compañera de fórmula a una mujer, Lilly Téllez, que demostró ahora que vino a registrarse, a lo que viene en esta campaña.

También se registró Ernesto Gándara, con buena convocatoria, irá por la diputación federal del O5, en donde se perfila un duelo interesante, contendrá, al parecer contra la ex Alcaldesa de Hermosillo, Célida López, buen duelo, competitivos, la capital no me cabe duda, en lo federal y local, de antología se pondrá, de poder a poder, es la cereza del pastel.

Por cierto, hubo encuentro de Manlio Fabio Beltrones y el Alcalde Antonio Astiazarán, ya perfilado para reelección, reunión que se dio en un contexto de desaguisado por parte del secretario del Ayuntamiento, Chito Díaz, quien tampoco Manlio, lo dijo, votaría por él: pero son otras las circunstancias, a hacer a un lado diferencias, por las coincidencias, alianzas, coaliciones.

Y con el registro de Lupita Soto por el 07, los los duelos en el sur: Lalo Flores vs Raúl Castelo, y Lupita vs Próspero Valenzuela, veremos que dicen los electores, sobre todo el sector agropecuario, si inclinan la balanza para uno u otro lado.

Suiza

Esta próxima semana, interesante lo que diga el Gobernador Alfonso Durazo, sobre su gira en Suiza, estuvo en Foro de Davos, encuentro con empresarios, a ver los amarres de inversión que hizo por allá, teniendo a Guaymas, Planta Solar de Peñasco, como un par de pilares para llegada de inversiones directas a la entidad.

Por allá también un cajemense, Pablo Bórquez Schwarzbeck, joven empresario involucrado en proyectos de apoyos a sectores, sobre todo agro, en EUA y México, ¡¡excelente!!

Fuente: Tribuna