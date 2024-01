YA HAY SENADORES POR SONORA…JALONEO, MORENA POR 06 y 07 ¿CRISIS?

Comparta este artículo

A casi un mes de que inicie la campaña electoral, Sonora ya tiene asegurados a varios candidatos que llegarán al Senado, y con ello, el regreso a la política de Manlio Fabio Beltrones, Lilly Téllez, Lorenia Valles, Jesús Zambrano, un hijo de Clemente Ávila, uno de los fundadores del PRD, los demás tendrán que apostarle a ganar o que su fórmula sea primera minoría, no hay de otra.

El periodista y conductor de noticieros, Ciro Gómez Leyva, hizo un comentario editorial interesante en la semana, la llegada de Manlio Fabio Beltrones, Omar García Harfuch, Luis Donaldo Colosio, nombres que citó de cada uno de los partidos contendientes, augura el regreso de la política al Senado, después de casi 6 años, de cero diálogo, consensos, de puro grito, sombrerazo, de no mover una coma a lo que manda el Presidente.

Urgen contrapesos en el Congreso, las iniciativas que mandará AMLO el 5 de Febrero, la de prácticamente desparecer organismos autónomos, Poder Judicial, no van a pasar, pero si en la elección de junio ganan y tienen la mayoría calificada, en Septiembre las aprobarían, y con ello la regresión, el retroceso y en camino al socialismo, como modelo de gobierno.

Serán los electores quienes decidan esto, pero no podemos omitir, viendo extractos del proyecto de nación 2024-2030, que si lo logran, adiós libertades, la tenencia de tierra, inmuebles, por dar un ejemplo, quedará al árbitro del gobierno, en dárselos al “pueblo”, en pocas palabras, de acuerdo a un artículo que promoverán para que sea aprobado como Ley, se podrán meter a tu casa, a tus terrenos y hacer con ellos los que les convenga, todo en aras del “pueblo”.

Por eso importante que lleguen al Senado personajes como los descritos, como Beltrones, un hombre de estado, de una trayectoria política de peso, respetado por actores políticos y quien se perfila como coordinador de su partido en la Cámara de Senadores, y será el negociador con la bancada de MORENA, para buscar los consensos y lo mejor para México.

Se estará o no de acuerdo, que partidos de oposición recurran a personajes de tiempo en la política, que quieren nuevos rostros, pero ante lo que se avecina no se puede experimentar con gente nueva de la sociedad, si incorporarlos para el futuro, pero hoy el 2 de junio está en juego el país.

DE todos modos, en cuanto a la campaña al Senado en Sonora, va estar interesante no tan ríspida, por lo menos en cuanto a los que ya van a llegar, hay un respeto, por ejemplo y así lo han manifestado entre Manlio y Lorenia, no así Heriberto Aguilar, pero se entiende, quien, junto con Ernesto de Lucas, se tendrán que ir con todo, a ver si el “Pato” se le quiere ir a la yugular a Beltrones, ahí lo quiero ver.

Diputados federales…jaloneo

Pues ya casi resuelto el Senado, se pondrá todavía mejor, las 7 diputaciones federales, en donde MORENA, al parecer, no repetirán ninguno de los 7 diputados “levanta dedos” de esta legislatura, como la pasada, están conscientes de lo que se viene y no es la misma elección del 2018 y 2021.

Hoy domingo se confirmarán los nombres, en donde hay jaloneo es en el 06, Cajeme, en donde se perfilaban los nombres de Ernestina Castro, Raúl Castelo, incluso todavía el viernes, el nombre del Delegado de SADER, Plutarco Sánchez Patiño y que de última hora salen con el nombre de la ex priista, Anabel Acosta, quien ya perdió en elecciones como candidata del tricolor y ahora la perfilan en MORENA.

De confirmarse esto habrá malestar, ya lo hicieron saber fundadores de MORENA en Obregón en rueda de prensa celebrada esta semana, no quieren arribistas, ni a ninguno de la CTM en boleta electoral en Cajeme, y no creo acepten una operación cicatriz.

En el 07, en la Perla del Mayo, también hay reticencias, se perfilaba Próspero Valenzuela y que de última hora lo rebasa por la izquierda una hermana del extinto Alcalde, Mario “Mayito” Martínez, Angélica, y pues a ver las reacciones de confirmarse esto en los dos distritos.

Por lo pronto, en lo referente al 06, un buen candidato de la alianza opositora, Eduardo Flores, con un muy buen suplente, Sergio Antillón, ambos representantes del sector agropecuario, muy golpeado por la 4T por 6 años, van arrancar al frente y si sale todo el sector con sus familias a votar, incluso el sector social, se la pueden llevar, aunque MORENA confíe en la marca, y si va Anabel, pues peor la cosa, porque hasta morenistas votarán por la oposición.

Y aparte, en la local, Martha Parada está más que apuntada para una diputación, junto con Mirna López, una ex atleta cajemense de alto rendimiento, con trabajo de tierra y político en Ciudad de México. Martha, una luchadora y activista del No al Novillo, defensora del agua y de la sustentabilidad del Valle del Yaqui, muy bien aceptado su registro por sociedad y sectores, sobre todo el primario, así que hay tiro en las locales. Cajeme, que bueno, que se ponga competitiva la cosa, como también reconocer que hay malestar en el sector primario, como también apatía en salir a votar.

Cajeme en la elección del 2021 salió a votar el 35% por ciento de padrón, no es posible, cerrando números que sólo 100 mil ciudadanos salgan a votar en el segundo municipio más grande de la entidad y muy golpeado económicamente. Veremos como reacciona la ciudadanía, sobre todo los jóvenes y mujeres, en ellos está el rumbo que tomará Cajeme, Sonora y México, los candidatos que conecten con ellos probable se lleven el triunfo.

También lo más importante, no serán las encuestas que nos inundarán con ellas, la mayoría son a la carta, sino la movilidad de las estructuras partidarias el día “D”, MORENA, PRI y PAN, saben de esto, los de MC, confían en el voto de la sociedad, jóvenes, no tienen estructura, la tienen bien empinada, pero así la van a jugar los naranjas, lo que más van a pelear son la pluris, la federal y la estatal es lo único seguro que tienen.

Alcaldía

Quien tiene asegurada su candidatura, buscando reelección, es Javier Lamarque, nadie se la quita, mientras que en el frente opositor todo parece indicar que será el dirigente del PRI, Luis Armando Alcalá.

Algunos actores de la sociedad de sectores, propusieron el nombre de Elisa Morales, se han dado negociaciones y al parecer ya algunos entendieron que para una campaña de 45 días es muy difícil de posicionarla, sobre todo donde se da el voto duro, en las colonias de alta densidad de población.

MORENA le apuesta a la marca y Lamarque, están fuertes, con todo y la problemática que hay en infraestructura y sobre todo la seguridad, el talón de Aquiles de la administración que arrancó el año, enero, ya con casi 30 muertos, obviamente focalizado en el homicidio doloso.

Así pues, creo la alianza recurrirá al ex diputado con experiencia de Alcalá, mientras, MC va con Adriana Torres, hoy ya ex dirigente de CANACINTRA, viene de la sociedad civil, pero pues repito, MC no tiene estructura y le apuesta al voto de castigo, el oculto y el de jóvenes, difícil, pero pues ahí están las opciones para los cajemenses.

YOX, otro fraude

Otra empresa financiera, YOX, con sede en Chihuahua, no regulada por la CNBV, de las que ofrecen altas tasas de interés para atraer clientes, acaba de quebrar y se llevó con ello a más de 40 mil personas, incluidas sonorenses, quienes vieron perder su patrimonio o parte de ello.

Cajeme ha sido tierra fértil para ladrones de “cuello blanco”, hasta pensionados han caído, hay casos, incluso de financieras para adquirir casas o automóviles. Ya hubo una empresa NOVATEK, en donde cayó gente de Sinaloa y sur de Sonora, quienes pidieron alrededor de 50 millones de dólares, ni modo, no pudieron hacer nada, y en este caso también se la juegan, te arriesgas y pierdes.

Son esquemas PONSI, pirámides, como lo que hizo Bernie Maddoff en EUA, el extinto financiero que embaucó a mucha gente, perdieron muchos millones de dólares, patrimonios. El esquema de estas financieras es que tiene que estar entrando gente, inversiones, para poder estar pagando esas tasas, deja de entrar y tarde que temprano sucede lo que acaba de pasar con estas empresas, al igual que los Bitcoins, mucha gente ha perdido dinero, pero como dice el refrán “la ambición, rompe el saco”, la quieren fácil, le pegan, pero tarde que temprano lo perderás todo, dura lección y el detalle es que aparecen otras y la gente sigue cayendo.

Extorsionadores

Es la palabra que se merecen ex concesionarios del transporte urbano en Hermosillo, a quienes en el sexenio pasado, la exgobernadora Claudia Pavlovich les quitó las concesiones, por pésimo servicio y acordaron una “beca” de 16 mil pesos por concesión, inadmisible, no sabía de este arreglo que respetó el Gobernador Alfonso Durazo.

Pero resulta que los señores, ya no conformes quieren 2 mil pesos más, por aquello de la inflación, lo que significaría que hoy los contribuyentes sonorenses aportan 37 millones anuales, se iría hasta ¡40!millones el pago, destinados a quienes ya no dan un servicio y quieren que siga la beca, habiendo otras prioridades para el gobierno y la misma población.

Obviamente el Gobernador, Durazo, dijo el pasado martes, en su conferencia semanal, que no más, que si quieren, se les devuelve la concesión, no hay problema, pero los señores, no quieren ¡A todo dar!, y llevan días dando cacerolazos en la plaza Zaragoza, y podrán seguirle, no cederá el Gobernador.

El otro detalle es que el convenio tiene fecha de caducidad, vence en Mayo y ya hubo un fallo a favor del gobierno, los ex concesionarios se fueron a otro Tribunal, y mientras a protestar, ya se les va acabar el corrido y se van a tener que poner a trabajar.

Inversiones

A propósito del Gobernador Durazo, dio pormenores de su gira por Davos y de algunas reuniones que tuvo con empresarios, directivos de empresas como DP world, Inverscop, Menzies, Sempra, Quía, Uber, Dhl, Harvard, entre otras. Todo en relación al Plan Sonora, proyectos de energías limpias, Puerto de Guaymas, logística, financiamiento, en pocas palabras, que se dejen venir a Sonora, que por parte del Gobierno, pues charola de plata, lo que se ofrezca, para generar empleos y tomando en cuenta el Nearshoring, entidad frontera, con el mercado más importante del mundo, EUA y el mes que entra a China, a lo mismo y a ver los resultados este año y por venir.

Tere Reyes…y la cocina

Pues que estuvo en Hermosillo, Tere Reyes, la Comisionada de Atención a Víctimas, a sostener reunión con colectivos de Madres Buscadoras y al término de la misma, que duró algunas horas, la señora evadió a medios de comunicación, saliendo por la cocina del Hotel, evadiendo lo que hoy es una cruda realidad en Sonora y el país…los desaparecidos, las fosas clandestinas.

Y llegó a la capital en un entorno y contexto, donde se acaban de encontrar Fosas, en el “Choyudo” por rumbos de la Costa de Hermosillo, con 56 o 59 cuerpos, algunos hasta recientes.

Muy delicado esto, al igual que lo que hay en el sur, sobre todo en Obregón, en patios de casas abandonadas, en el Valle más feminicidios y algo que también se quiere ocultar, desaparición de niños.

Y pues nada, no quiso dar pormenores del encuentro, de acuerdos, de lo que está pasando, obvio, son tiempos electorales, el país, algunas regiones ardiendo, sangre, muerte y ya hasta niños armados en Guerrero, el colmo, robándoles su niñez.

Pero no hay que ocultar información oficial y hasta “rasurar” el padrón de desaparecidos, esta de por medio la elección del 2 de junio, así las cosas con este gobierno de AMLO.

Crisis migratoria

Como es posible, que 3 camiones desde Chiapas, con ¡400! personas, 47 niños, quienes venían como sardinas, cuando en cada unidad caben como 60, sentados, crucen el país y lleguen hasta el Valle del Yaqui, en su camino a Sonoyta y nadie haya detectado esto en todo el trayecto.

Y algunos venían con COVID, para darnos una idea del tamaño de la crisis y de que estos migrantes: mexicanos, venezolanos, cubanos, africanos, etc.…quien huir de sus países, donde no tienen futuro, sobre todo las dictaduras y van en busca del sueño americano.

Difícil situación, para entidades fronterizas como Sonora y cada vez son más, y un INM que no se da abasto, y es un problema social, de salud para ciudadanos sonorenses y gobiernos municipales y estatal; reuniones en Washington y México de funcionarios, pero esto no parará, mientras en esos países no haya democracia, libre empresa, que se generen las condiciones estructurales para que no salgan ¿Lo entienden Maduro, Ortega, Díaz Canel? Claro que no…y nunca.

Fuente: Tribuna