Qué cierre en Obregón, 53 muertos y qué arranque, ya van 5

Cajeme, Sonora. - Qué cierre de 2023 en Cajeme, en materia de inseguridad, 53 homicidios en diciembre, incluida la terrible masacre que dejó a víctimas colaterales, dos niñas de 14, otra jovencita de 23 años 8 muertos, decenas de heridos y qué arranque ya el 2024, inicia con 5 crímenes, heridos, y pues contando, otro mes para 2 dígitos, que incertidumbre para la población.

Ante el terrible atentado, se dejó ir el Fiscal, Gustavo Salas, a dar pormenores y al parecer detuvieron a 4 que tuvieron que ver en el terrible suceso, que conmocionó a todos, vaya celeridad, la reflexión que me deja, es que, si se quiere y hay voluntad, se puede resolver un crimen y también, lo que adolece a Cajeme, que se ejecuten órdenes de aprehensión.

Son decenas, cientos de delincuentes que andan en las calles sueltos, a sus anchas, la autoridad lo sabe, los tiene ubicados ¿Por qué no ejecutan órdenes de aprehensión?

Y luego el Fiscal Salas, cuando vino a la conferencia de prensa señaló que los crímenes dolosos van a la baja, quizás sí a nivel Sonora, pero ir a decirlo a Cajeme, cuando hay ataques casi a diario y un día antes hubo muertos, heridos, en una artera y cobarde masacre, total falta de sensibilidad.

Cajeme es el tercer municipio más violento de México y ya con una tasa alta de feminicidios y mientras los niveles de autoridad no lo acepten, no apliquen medidas, den resultados las Mesas, esto seguirá igual o peor, ahí vienen las campañas electorales y con ello la incertidumbre de la intervención, a nivel nacional, de la delincuencia organizada, amenazando, el amague, el bajar candidatos y la posibilidad de atentados políticos.

Y el pasado 30 y 31 de Diciembre, rumbo al norte, en ese tramo de Santa Ana-Caborca-Sonoyta, Sásabe, continuaron los ataques, poniendo en riesgo a civiles, de hecho familiares míos se regresaron a la capital, era mucho el riesgo.

Y ahí viene la caravana de “Éxodo de la Pobreza” rumbo al norte ¿Cuántos miles cruzarán por Sonora? ¿Qué harán los ayuntamientos y el Gobierno? ¿Qué logística? ¿Qué dejarán a su paso éstas miles de personas, niños son acompañamiento? Toda esa gente huyendo de las dictaduras, y van mexicanos también, del sur, gente sumida en la pobreza.

Por algo vinieron los altos funcionarios de EUA, a entrevistarse con AMLO, que se volvió a poner laxo en la frontera sur y está dejando entrar a miles de sudamericanos, africanos, cubanos.

Ahí vienen las opciones, son 2, o se van a Nogales o se van por la ruta de Santa Ana-Sásabe, SLRC, controlada por el crimen organizado y la Guardia Nacional, que como la letra de una canción “Tú y yo somos uno mismo”, ni a quien irles.

¿Cuántos lograrán pasar y ser procesados por la CBP? ¿Cuántos serán extorsionados? ¿Cuántos se quedarán aquí, convirtiéndose en un problema social, para Ayuntamientos y población? más el problema sanitario.

Se bajó Célida

Pues una nota relevante fue la decisión de Céliuda López, Jefa de Oficina del Ejecutivo para la contienda al Senado y de que acompañara al Gobernador, Alfonso Durazo, el resto de su administración.

Ante esto se fortalece la aspiración de Lorenia Valles, Directora del DIF, como cabeza de fórmula, ya que será mujer en MORENA, por cuestiones de paridad que tomó el Consejo Nacional del partido.

Sólo faltaría saber quién sería su compañero de fórmula: Omar del Valle Colosio o Heriberto Aguilar, pues la que sea la fórmula más atractiva y competitiva, porque en la otra esquina esta una fórmula que sí la tiene para el electorado: Manlio Fabio Beltrones y Lilly Téllez.

Por cierto, comentan que Manlio, perdiendo gana, como primera minoría y pregunto ¿Creen que el Licenciado Beltrones viene a eso y no ganar por mayoría relativa? Por favor, que poco lo conocen, si alguien tiene trayectoria, experiencia, como manejar operaciones políticas, en pocas palabras, como manejar el tablero, el ajedrez electoral, es él.

Manlio sabe a lo que viene y la elección que habrá a nivel local y nacional, y sabe cómo afrontar este tipo de situaciones ¿Qué puede perder? Eso lo decidirá la ciudadanía, pero él viene a ganar, en una lucha de poder a poder, contra la Plaza Zaragoza, esto es lo que hace interesante de una elección, candidatos competitivos y más cuando aparecerá en la boleta un político que sabe como se ejerce el poder.

¡Ah! por cierto, se me olvidaba, también va a competir MC por el Senado, van con Ernesto De Lucas, como cabeza fórmula, previsible el resultado que obtendrá.

Y que ridículo está el tráiler promocional de Dante Delgado, vestido de negro, con capa, sombrero, anunciando que ahí viene y todo parece indicar que este vetusto concesionario de MC, de 75 años de edad, y más de 20 años controlando el partido, será el candidato presidencial…a ver si llega a 3 puntos en la votación.

Creo, MC en Sonora tendrá un gran descalabro, por lo menos no obtendrá ningún ayuntamiento importante, ni diputaciones locales, ni federales, sólo como siempre, una o 2 diputaciones pluris, dependiendo votación.

Le saldrá caro al “viejo político” sus arreglos en Palacio Nacional, el único que tuvo visión en el partido lo fue el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ahí le irá bien a MC, inclusive a Xóchitl Gálvez.

Confirmado…nada con la ex

No es rumor y está confirmado, en las boletas de la Alianza no irá ningún familiar de la ex Gobernadora Claudia Pavlovich, el rompimiento con ella por parte del PRI y de la Ciudad de México, se dio tiempo atrás de que terminara su administración y se agudizó con la derrota del PRI en la elección 2021.

