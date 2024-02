Luis Donaldo y el indulto... Yakarta... Mediciones para diputaciones

Comparta este artículo

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, solicitó al Presidente el indulto al asesino de su Padre, el extinto Candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, asesinado cobardemente por el asesino confeso, Mario Aburto, aunque siempre se ha hablado de un segundo tirador (Jorge Sánchez, ex agente CISEN, que liberaron), a esta petición, AMLO dijo, no, no se prestará a un uso político de esto, obvio, inician procesos electorales en, marzo.

El detalle es que hay un proceso en Tribunal por el cual el próximo marzo, mes del atentado que cegó la vida de, Luis Donaldo, este hombre podría salir libre de la cárcel, y esto conllevaría reacciones de todos tipos; clase política, familiares, amigos, del PRI, de muchos que se sintieron agraviados por el crimen de una, sonorense, de bien, que veía a un “México, con hambre y sed de justicia” lo que prevalece, y él quería cambiar las cosas, pero el hubiera no existe, y el “sistema” ordenó quitarle la vida.

Que Colosio Riojas, lo perdonó, es un asunto personal, de darle vuelta a la hoja, de cerrar ciclos, igual que lo hizo su Madre, Diana Laura, quien volvió de Tijuana, con un sacerdote con ella, rezando el rosario, y en el cementerio, al hacer uso de la voz, con el alma y corazón destrozado dijo "Las balas del odio y del rencor, cegaron la vida de, Luis Donaldo, pero no los ideales por los que vivió".

Pero la justicia debe aplicarse con el rigor de la Ley, y no argüir, que el delito se cometió en, BC, que no era funcionario federal, y que la pena máxima es de 30 años, lo que se cumple este marzo, cuando su condena es de, 50 o 60 años, no recuerdo, pero por ahí anda.

Colosio Murrieta, fue un candidato presidencial, registrado ante el IFE, recibió prerrogativas federales, aparte de las privadas, no puede ser tratado su crimen como algo normal, del fuero común, ahora resulta, quiera Dios no, si vuelve haber un crimen político, habrá que escoger en que entidad, para que se ajuste a leyes locales, inadmisible, espero, no salga, y siga su condena.

De lo contrario, habría reacciones, el mismo, Gobernador Alfonso Durazo, en su conferencia de ayer martes, ponderó la actitud de, Luis Donaldo Colosio Riojas, pero no se puede dar carpetazo al asunto, creo que para, Durazo, quien fuera Secretario Particular de, Luis Donaldo, hay sentimientos encontrados, al igual que a miembros de la familia, Colosio Murrieta.

Don Luis Colosio Fernández, siempre vivió exigiendo justicia, y ni que decir de lo que pensará el ex Gobernador, Manlio Fabio Beltrones, su compañero en la candidatura al Senado, quien le toco dar la infausta noticia a Don Luis, quien era Secretario de Agricultura y Ganadería, en su sexenio, y trasladarlo a, Tijuana.

Guillermo Hopkins, Liébano Sáenz, Agustín Basave, Federico Arreola, Samuel Palma, Adalberto Villaescusa, por decir solo unos pocos de nombres, de miles ¿Qué pensarán de esto? ¿Estarían de acuerdo? Para reflexionar, una cosa es otorgar el perdón, repito, de corazón, para cerrar un círculo, pero otro es el camino de la justicia, no dejar puerta abierta para que suceda otra vez, y a ver si le entra un código federal o estatal al asunto.

En lo personal, creo, si en marzo se comete una injusticia, en el Tribunal que lleva el caso, habrá reacciones, y priístas, amigos, y quizás familiares, interpondrán procedimientos legales, Amparos, para impedir que salga Aburto, veremos qué pasa en, marzo, si será “politiquería!.. pero abrirle la celda, y otra vez el fantasma de,Colosio, rondará en la campaña presidencial, y en dónde su hijo, buscará un escaño en el Senado…que cosas.

Yakarta

Como es del conocimiento público, la madrugada del domingo, se cometieron crímenes en un conocido, bar, muy concurrido fines de semana, minutos después del cierre, sino aquello hubiera sido una tragedia, y quienes resultaron muertos, fueron líderes de bandas delincuenciales que operan en la capital y hacia el norte,

Previo, días antes, ya había ocurrido otro hecho, la persecución de sicarios que querían liberar a “líder” detenido, los 3 niveles de gobierno actuaron en consecuencia, como debe ser, y eliminaron a 12, aunque algunos huyeron, pero se les confrontó, y fueron abatidos.

El Gobernador, Alfonso Durazo, fue claro ayer, el gobierno asumirá la corresponsabilidad que le toca, que no le saca, por eso también la reunión que sostuvo ayer con el alcalde, Antonio Astiazarán, y el Comisario de la Policía de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos.

Y es que el Fiscal, Gustavo Rómulo Salas, como dicen en el argot “calentó la plancha” al señalar, en entrevista banquetera, que Cámaras de, Bar, fueron sustraídas, mismas, que seguramente, no se encontrarán, difícil por razones más que obvias.

¿Qué paso? Pues aquí fallaron todos, cada quien tiene algo de parte, sobre todo el Gerente, Dueño de este establecimiento, que no es la primera vez que estaba abierto afuera de tiempos legales, con puerta VIP y toda la cosa.

¿Como que gente armada en el lugar? ¿Cómo estarán otros antros? ¿Por qué se permitió estar gente adentro fuera de horario normal? Ya sabrán, el “moche” propina, por el tipo de gente que resulto estar ahí, y que fueron abatidos.

Fallaron los inspectores de Vigilancia de Alcoholes, no es la primera vez, pero por lo que paso, el escándalo, y nota nacional, salió a la luz, los inspectores de vigilancia municipal, y se tiene que aclarar lo de los videos, ya que el Fiscal, Salas, hace una imputación directa.

En fin, lamentable lo que sucedió, gracias, Dios, no hubo víctimas colaterales, y a esperar, al margen de los resultados de periciales, investigaciones, no se vuelvan a repetir este tipo de hechos.

¿Qué hacer? arcos en entrada de antros (para evitar entrada de armas), mayor vigilancia privada, rondines de inspectores estatales y municipales, con tiempo antes de las 2AM, y cancelación definitiva de permisos a quien viole la ley, como al, Yakarta, esperemos de las autoridades, mano firme en esto, no lo pueden permitir, está de por medio, la tranquilidad de jóvenes, que van a Bares, busca esparcimiento, y están ajenos a este tipo de cosas.

Carretera…parada.

Pues con la novedad que la construcción de carretera; Chihuahua –Guaymas, esta parada hace varias semanas, se acabo el dinero, no hay suficiencia presupuestaria, o vayan ustedes a saber que esta pasado, solo la SEMAR, y el Constructor, Alfonso González, pueden dar información de lo que sucede.

ES de imaginar que habrá un charla o estará en contacto el Gobernador, Alfonso Durazo, con el titular de SEMAR Rafael Ojeda, porque esta es una obra importante, que seguramente seguirá, pero hace ruido el hecho de que los trabajos estén paralizados.

Dolores

Pues ya está definida la contendiente de MORENA a la Alcaldía de Hermosillo, la “Joya de la Corona” y será la exalcaldesa, María Dolores del Río, hoy ya ex titular de Seguridad Pública, en dónde hay que reconocer, no funcionaron los programas que puso, no estaba, ni era la persona idónea para el puesto, y los compromisos tienen fecha de caducidad.

En su tiempo como, alcaldesa, famosa porque ante el problema de abastecimiento de agua, el cual veremos este año si no llueve, de hecho, lo vive el sector agropecuario, en el sur, ella interpuso un plan de “tandeos” lo que causo en su momento, enojo e irritación social, con la sed no se juega.

En fin, llega a la candidatura de, Hermosillo, con un curriculum, mal en lo personal, pero arropada por una marca fuerte, arropada por, MORENA, aliados, si no hay malestar, y una buena operación cicatriz, ya lo veremos, ya ven en, Obregón, molestos ante la posible llegada a una candidatura por parte de la ex príista, Anabel Acosta.

Va, Dolores, contra uno de los alcaldes mejor calificados en Sonora, Antonio Astiazarán, con mucha obra que ha hecho, innovaciones tecnológicas, sentando las bases de una ciudad para el futuro, quien ira silgadlo por; PRI-PAN-PRD, para reelegirse y dar continuidad a lo que viene realizando.

En cuanto a partidos, estructuras, competitiva la capital, ya en el cara a cara, de entrada, Tono supera a, Lola, en capacidad, oficio y trabajo, todo es cuestión de medir el resultado de ambos.

DE hecho, Dolores ya empezó con golpeteó, pero contra el ex Alcalde y candidato a la diputación federal, Ernesto “Borrego” Gándara (ni al caso) pero, en fin, ya veremos qué opina o por donde le quiera pegar al “Toño”.

Mediciones

Este próximo, sábado, inician las mediciones, de la alianza opositora en, Obregón, para las 3 diputaciones locales; Martha Luz parada, Myrna López, Kiki Díaz Brown, Abraham “Coco” Ramírez, y Rodolfo Verduzco, de esta lista saldrán, las candidaturas, hagan sus apuestas, y quien aportará más votos, a una batalla nada fácil, que tienen que hacerla competitiva.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58