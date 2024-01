‘Pato’ ¿empatado con MFB?...llega Xóchitl…vía tren a Nogales

Comparta este artículo

Sonora. - Vaya con el par de declaraciones del diputado Ernesto De Lucas, precandidato de MC al Senado, primero al señalar que iniciará en marzo, empatado con el segundo lugar, reconociendo a MORENA que va en primero y que va a rebasar, y segundo, dando a conocer destapes, no autorizados, que ya recibieron respuesta de un ex dirigente Carlos León, y malestar en MC.

Sobre lo del “empate”, o sea según, el ‘Pato’, arranca empatado, nada más y nada menos que con Manlio Fabio Beltrones, lo que causó risa entre varios actores políticos consultados, y por los mensajes que recibí, está De Lucas fuera de toda realidad, aunque fueron declaraciones políticas, obvias, es aspirante y puede decir que va arrasar, pero dista de toda realidad, al igual de lo que le espera a MC en la elección de junio, en Sonora.

Por más innovador que sea De Lucas, no tiene ni el dinero ni la estructura para enfrentar a la Alianza opositora y a MORENA, y no creo que empresarios le vayan a meter, cuando ahí viene una figura de peso, Beltrones, que viene a dar un vuelco en la elección al Senado, la pondrá muy competitiva.

Que arranca MORENA al frente, señala Ernesto, sí, por la marca y partido en el gobierno, pero en el cara a cara, arrancará en primero la fórmula Manlio Fabio Beltrones-Lilly Téllez, seguida por la fórmula, que al parecer sería Lorenia Valles-Omar del Valle o Heriberto Aguilar.

Aquí a ver qué decisión final toma MORENA, se acercan las definiciones, la alianza tiene ya su fórmula, como también que decisión tomarán para la Alcaldía de Hermosillo, para competirle a un buen Alcalde, Toño Astiazarán, que perfila reelección, lo que sí, las decisiones que se tomen en cuanto a fórmulas al Senado y la Alcaldía de Hermosillo, por el aporte de votos, tendrá incidencia en la votación, como también los candidatos a diputaciones locales, seis en juego en la capital, la joya de la Corona.

En lo único que estoy de acuerdo con De Lucas, que el enemigo a vencer en la próxima elección es el abstencionismo, así es hay que vencerlo, hay que salir a votar, por el que quieras, las opciones ahí estarán, ya tenemos a la presidencia; cambio con Xóchitl Gálvez, continuidad con Claudia Sheinbaum, los electores decidirán.

Después en otras declaraciones, el ‘Pato’ se puso a destapar aspirantes, mediciones y ahí ya brincó el ex dirigente Carlos León y lo cuestionó, lo que está haciendo “no me representa” y creo a no pocos en MC.

El problema es que MC se entregó o se arrodilló con De Lucas, y ahora párenlo, ya Manuel Scott es solo una figura decorativa, Ernesto tomó el control del partido y pues ahí viene ya la rebelión de gente de MC que ha trabajado por años por el partido y ahora viene un externo, un expriista, ex dirigente del tricolor, a tomar el control del partido naranja…de no creerse.

Llega Xóchitl

Este próximo martes llega al sur de Sonora, a eventos en la región del Mayo, Xóchitl Gálvez, de quien dicen encuestas, va más de 20 puntos abajo y lo que yo veo en videos de giras, son eventos con mucha gente, militantes, pero sobre todo mucha sociedad civil…y sin camiones, acarreados.

Tendrá eventos con productores, tema obligado, ante el cierre de programas al sector agropecuario y el gravísimo problema del agua, no hay y no se puede repartir lo que no hay.

Y ahí vendrá el Presidente en Febrero, para la foto, a abrir la llave del Acueducto a territorio Yaqui, cuando ya llegaba por canales y lo que necesitaban los Pueblos, son potabilizadoras, drenaje, calle y las obras que se están haciendo, no un Acueducto, y lo peor, un Distrito de Riego que nomás está en papel, que es lo que entregará en junio AMLO, en su siguiente venida y última.

Dara la orden se abrirá el tubo CONAGUA, a pesar de que es sistema de Presas del Yaqui está al 26%, la acatará y lo que va a pasar es que el laminado de agua, para los riegos del Trigo, va a bajar, stress para la planta y quizás bajos rendimientos y todo esto, en año electoral.

El escenario que encontrará Xóchitl Gálvez, ante planteamientos que le hará el sector agropecuario, terribles, un panorama desolador, lo del agua es algo que no se puede visualizar, es de que, si llueve o no llueve, el cambio climático llegó y está afectando.

A propósito de este tema de agua y afectación a productores agrícolas, la Alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova, anunció ante gestiones CONAGUA, reposición de pozos en el Valle Guaymas, por problemas de sales, algo que verán bien y buen apoyo a productores, quienes han estado creciendo en área de siembra, sobre todo hortaliza.

Lo que sí, es que se deben cambiar las políticas agropecuarias, recuperar todos los programas que han destruido, sólo existe uno, “Sembrando Vida”, pero es para campesinos de 5 hectáreas, para autoconsumo…y para que voten por el partido en el poder.

Hoy, este año, ante la falta de agua y apoyo, México deberá importar millones de toneladas de granos, sobre todo Maíz, beneficiando a productores de EUA, Canadá, Rusia, Ucrania, y que contrasentido, a productores mexicanos que se los lleve el carajo.

Camarón: exportación detenida por ¡vacaciones!

Es increíble, toneladas de camarón silvestre, distribuidoras, están paradas porque una funcionaria de CONAPESCA, Sonora, se fue de vacaciones y regresa hasta el ¡10 de Enero!, y es la firma que falta en la traumatología respectiva de papeleo.

Una grave irresponsabilidad y falta de previsión de esto, que no debería haber permitido el titular de la dependencia, el sonorense Octavio Almada, quien todos los días en sus redes sociales presume todo lo que hace y muy bien, pero en su estado natal, pues vean esto.

Las oficinas de Pesca; Obregón, Kino, Puerto Libertad, Guaymas, Santa Clara, Peñasco… ¡paradas! Porque una funcionaria anda de vacaciones y no previó esto…o le valió un cacahuate, al estilo 4T, total lealtad, antes que experiencia o capacidades, por lo pronto, unas 272 toneladas, con un valor de 3 millones de dólares, en cuartos fríos (costos adicionales), más lo que se acumule, en espera de que llegue la señora ¿Qué tal?.

Nogales, libramiento…y vía del tren

Esta semana estuvo por Nogales, el Gobernador Alfonso Durazo, para checar obras viales, entre otras cosas y confirmó que el 49% de los ingresos del Libramiento estarán a disposición del Gobierno del Estado, y con estos recursos, señalo, destinarlo a reparaciones de carreteras estatales.

Buena gestión ante SCT, ante baja de participaciones federales a los estados, y máxime que ahora AMLO, a unos empoderados militares también les entregó la reparación de carreteras.

Esto es gravísimo lo que está haciendo el Presidente, el gobierno, ni los militares, haciéndole al empresario, lo que nos costó mucho el siglo pasado, miles de millones de pesos en pérdidas, en aquella SEMIP (Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal) devoraban millones del presupuesto cada año.

Y se pondrá peor la cosa, porque las obras del Presidente: Tren Maya, Transísmico, la línea Aérea Mexicana, y ya lo dijo, darán precios bajos accesibles al “pueblo” o sea, no tendrán utilidades, al costo, o menor y que sea el contribuyente, cada año, con sus impuestos, que subsidie estas obras.

Nomás para que se den una idea, números redondos, este año en subsidios a esas obras faraónicas será de ¡163 mil millones! que irá creciendo año con año, obviamente, o sea, no serán rentables en manos de militares, quienes le meterán “uña” y que paguen los contribuyentes... ¡ah! pero no hay dinero para el campo, Pymes, ciencia, tecnología, ni tratamientos cáncer etc.… ni medicinas, con todo y la super farmacia…vacía, a la que usted habla al call center y le dicen…no hay.

El Tren

Pero volviendo a Nogales, en el asunto del cambio de vías del tren, para sacarlas del Centro, que parece bien, no estamos en contra de modernizar, pero hay varios detalles, hechos, dudas, aún que una es un hecho, como dijo el Ingeniero militar encargado de la obra “es orden de Presidencia” así que va porque va, aunque no haya estudio MIA (hasta el año que entra), el pueblo afectado y ecosistemas.

Primero lo de Ures, afectados más de 200 pequeños parcelarios, huertas, el Río Cocóspera, la fauna etc.…todo en aras de la modernidad, son 70, 80, 90 kilómetros de una nueva línea férrea que llegará a Nogales, para que crucen las exportaciones, sobre todo mineras, importante, uno de los principales beneficiarios el Grupo México, de Germán Larrea.

El detalle es que en Nogales el tren va a entrar por el este, paralelo a la línea, para llegar a la avenida Obregón, dar vuelta a la derecha, para enfilar y entrar por garita De Concini, y seguir la vía por la calle Morley, como siempre, EUA, no hará ningún cambio, ninguna puerta fronteriza nueva, los cambios sólo del lado mexicano.

La cuestión es que están perforando un túnel, sobre la densa, populosa, Colonia Buenos Aires, misma que ni la policía puede entrar de día, mucho menos de noche, es el ‘Tepito’ de Nogales, o cualquier colonia de Guerrero o Michoacán.

Forzosamente tiene que haber afectaciones ¿O vendrá por abajo del cerro el túnel? No hay explicaciones por parte de los militares, SCT, gobierno federal.

Esta obra se calcula una inversión de 7 mil 500 millones, con esa cantidad se moderniza totalmente Nogales y varios municipios de Sonora, hoy urgidos de obras, dinero…pero la visión de AMLO es otra y se hace lo que él decide y sin chistar nadie, pobre de aquel, y todo lo hace con uno de sus brazos…la milicia.

El otro brazo…la delincuencia.

Pues el otro brazo, rumbo a la elección de este año, ya haciendo de la suyas, 3 aspirantes a un puesto de elección popular, del sur del país: 2 del Frente; PRI-PAN-PRD y uno de MC, fueron asesinados; hace unas semanas había sido asesinado uno de MORENA en Guerrero.

Lo dicho, viene un proceso electoral ríspido, en donde en algunas entidades no se están dando condiciones para que haya candidatos de oposición, elecciones libres y que tu voto cuente.

Tamaulipas: vean lo sucedido esta semana con migrantes, 31 se salvaron la vida porque pagaron extorsión, una entidad sin gobierno y el Cártel del Golfo en total control ¿Qué candidato de oposición se va animará andar en las calles?.

Guerrero: crímenes, extorsiones, todos los días, con todo y devastación de “Otis” y la masacre de esta semana, en el municipio de Buena Vista de los Hurtado, sin nombre, 30 muertos, entre mujeres, niños, hombres, inocentes, atacados con “drones”, la barbarie.

En Chiapas: lo mismo, entre miles de migrantes que andan en las calles, narco-bloqueos, Tabasco, una total anarquía, asaltando decenas de comercios, ahí están los registros, en la tierra del Presidente, que tuvieron que enviar a 2 mil 500 elementos, para tratar de contener esto.

Menos mal que siguen en Chiapas los miles de migrantes que quieren venirse al norte para cruzar a EUA, una verdadera crisis humanitaria, los dejó sueltos el gobierno, e INM, y sin apoyo de camiones, comida, pero ahí vendrán y serán un problema para gobiernos estatales y municipios fronterizos con EUA, un serio problema social.

Aquí en, Santa Ana, autoridades rescataron a 18 migrantes secuestrados en un Motel por la delincuencia, sobre la carretera Santa Ana-Sonoyta, el susto de su vida de empleados de un empresario sonorense, que había terminado una obra en BC, venían en convoy las unidades, con placas de Jalisco y pues han de haber creído que pertenecían a una organización criminal, y que los meten a unas brechas, los interrogan y dan cuenta que eran civiles gente de bien y los dejan ir.

En fin, es terrible lo que sucede en el país, la inseguridad en todo su apogeo, pésima la política de “abrazos, no balazos”, que los criminales tienen derechos humanos, pactos…y hoy las consecuencias, miles de muertos, desaparecidos, y mucha víctima colateral, inocentes, muchas veces victimizados, todavía.

Gasolina, luz…para arriba

La quita de estímulo fiscal IEPS, que repercute precio de gasolina, diésel y agréguenle que, en los lineamientos de la SHyCP, CFE, no vienen lo que se prometió, ajustes a la tarifa en cuanto a rangos, tiempo, pero sí otro aumento del 4%, ya sumado al 7% del año pasado, va a pegar duro en bolsillos de familias y sectores productivos, va a pulverizar el 20 % de incremento al salario, el costo se trasladará al consumidor final.

Difícil se pone cada vez completar la canasta básica, y ya vieron lo que pasó con la ciudadanía, lo que pasó el año pasado, con los recibos de la luz, ante el extremoso calor que hubo, recibos impagables, convenios, que no terminan de pagarse, hay cortes por parte de CFE.

Y todo esto, en año electoral, la oposición lo sabe, y a esto le van a sacar raja, la elección es en junio, y ya con aires encendidos y con el resquemor de cómo vendrán, altos, con el consiguiente enojo, malestar ciudadano que se puede reflejar en las urnas.

¿Por qué todo esto? por la necesidad de recursos del gobierno federal, el centralismo, el tener que sostener el aparato, pagar las obras faraónicas, que inclusive, hace que haya recortes en programas estatales, como Salud, para devolver dinero a la federación… y porque viene una elección de estado ¿O no?.

Puerto Libertad

Acabo de ver un video, editado por la compañía que construirá una Planta de Licuefacción de Gas, con Oleoducto hacia EUA, en Puerto Libertad, una impresionante obra, 15 mil millones de dólares, de gas que también se irán a Asia, diariamente en buques tanque de gran calado.

Mucho empleo directo, indirecto, que cambiará el rostro de una región; desarrollos habitacionales, obras de infraestructura, nuevo polo de desarrollo.

