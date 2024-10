A tómbola, la justicia…paridad y el 2027…¿Quién cierra la puerta del PRI?

Comparta este artículo

Creo, ante tanto dime y direte sobre la Reforma al Poder Judicial, quienes por cierto, divididos jueces y consejeros, vuelven a actividades el próximo miércoles, no hemos dimensionado lo que se viene en impartición de justicia, y ayer sábado la primera prueba, en una ¡Tómbola! el primer paquete de juzgadores, 830, de mil 660, que serán votados por dizque un mandato de pueblo, cuando es sabido y reconocido incluso por Fernández Noroña, quien preside el Senado, que es una venganza política.

Sin el aval del PAN y MC, y sí al parecer los senadores de ‘Alito’, se efectuó el ejercicio de plazas, que serán muy competidas, jurisdicciones donde se deciden muchos millones de pesos, de hecho, en el piso 14 de la Judicatura Federal, a diario se deciden miles de millones de pesos, de juicios y diferendos, nacionales e internacionales.

Tampoco se presentó el senador Beltrones, coincido y lo hemos comentado, la justicia es aplicación de la ley y no oferta política.

Van a ser muy peleados circuitos de Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, por decir unos cuantos, hay $$$$ de por medio, y Morena no los va a dejar ir.

Y digo Morena, porque coincido con el senador Ricardo Anaya, que no soy fan de él que digamos, pero esto que se viene es una verdadera simulación, no habrá principios de idoneidad, la mayoría de juzgadores, magistrados, y ni se diga la SCJN; quedará en manos de Morena, tienen el control de las listas que mandará el Ejecutivo, y en ambas cámaras donde son mayoría, sólo soltarán algunas jurisdicciones, que no tengan relevancia.

Así pues, que nos quede claro, ya sin contrapesos y el Poder Judicial en manos del partido hegemónico, todas las leyes e iniciativas que metan pasarán sin moverle un punto, una coma, y una SCJN sometida al Poder Ejecutivo, muy probable le agreguen Suprema Corte de Justicia para el Pueblo, o del Bienestar ¿Creen que es broma? Ya verán.

Que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenara al Senado, lo que acataron de inmediato, que eliminaran lo del “veto” a las listas, es lo de menos, al final, la lista es de Morena.

INE…ya lo perdimos

El senador Manlio Fabio Beltrones, al subir a tribuna y hacer uso de la voz, celebró la decisión de la presidenta, primeramente de la iniciativa de No Reelección, en la que tendrá que recular Morena, revertir lo que votaron, pero preocupante, señaló Beltrones, que al INE se le ha quitado que se den decisiones colegiadas, tomando en cuenta al Consejo que se integra y da voz a la oposición.

Y comento esto, porque el Senado, le acaba de dar poder a Guadalupe Taddei, presidenta del INE, que nombre a discrecionalidad a directores de todas las áreas, unas 16, quienes obviamente serán funcionarios ligados al partido en el poder, no hay autonomía del árbitro, quedó comprobado en el pasado proceso electoral, y hoy se refuerza…y nadie dice nada, mucho menos organismos empresariales y los partidos, si meten controversias, como las 57 que hicieron ante Reformas del PJ; el Ejecutivo y Legislativo las ignoraron, como dijo AMLO “no me vengan con que la ley, es la ley”.

Así pues, que nadie se sienta engañado, van a cambiar las cosas, vendrán iniciativas de Ley, muchas de ellas en aras del “pueblo” pero que quizás afecten a sectores, solo el tiempo lo dirá.

GRUMA

Un ejemplo, GRUMA, la empresa fundada por el finado Roberto González, la principal productora de tortilla de maíz, con presencia en el extranjero, hay un ministro que va interponer o ya lo hizo un recurso, porque según su punto de vista la empresa es “preponderante” e incide en los precios del producto, lo que es una total falsedad.

Entonces, bajo esa óptica, sin Larrea, FEMSA, Bachoco (empresa sonorense con fuertes inversiones en plantas del país y recientemente en Caborca, y que del grupo de empleo viven más de 60 mil familias), y todas las empresas y grupos empresariales, tendrán que fraccionarse sus negocios, porque seguir la opinión de un ministro, que jamás ha generado un empleo, se tiene que hacer esto.

De hecho, ha solicitado que GRUMA venda cinco plantas que tiene en el país, una aberración, que seguramente, de concretarse, se iría a tribunales…peeero, a como se viene la cosa, la justicia estará controlada por Morena.

Entonces, por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum manda un mensaje a empresarios de que este tranquilos, que tengan certeza y por otro lado, viene el “palo” de un ocurrente ministro.

Y espérense al 2026, con la revisión del T-MEC, la decisión de que PEMEX y CFE sean empresas públicas, tengan preponderancia en sus sectores, va en contra del tratado, en relación a la producción y transmisión de energía limpia, hay un contrasentido con un costo muy alto.

Por lo pronto, en justicia vayámonos preparando y que muy probable: Lenia Batres, Jazmín Esquivel o Loreta Ortiz, una de ellas será la presidenta de la SCJN, el año que entra, con todo y lo que esto conlleva.

Por cierto, en manos de Batres está el proyecto para que Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, salga libre o no ¿Ustedes que creen?...yo también.

También será muy baja la votación para la elección de jueces, ministros, y magistrados, la sociedad no asistirá a las urnas, a pasar horas con el paquete de boletas que les darán, no van a la constitucional que te dan siete, menos a una donde te darán cientos, solo “acarreados” asistirán y con la lista de nombres que deben cruzar ¿O me equivoco?, Sonora, en segundo lugar de más baja participación en procesos, solo atrás de Baja California.

Paridad y el 2027

Dentro de paquete de reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hará valer la paridad, es el sexenio de las mujeres, viene aparte de No Reelección, lo de paridad en los puestos de elección popular.

¿Qué significa esto? habrá que analizar el fondo de la iniciativa, pero de entrada significa, que donde gobierne varón, el siguiente será mujer y viceversa, gobierna mujer y seguirá varón.

Si es aprobada, lo más probable, es iniciativa presidencial, tendrá efectos en Sonora, que tendrá relevo de gobierno en el 2027, y si se aplica esta ley, entonces, la gubernatura, que será de tres años, para empatarla con la elección presidencial del 2020, será para una…mujer, y esto cambia el escenario 160 grados.

Se abre el panorama para senadora Lorenia Valles, anote usted a la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova, y obviamente el gobernador Alfonso Durazo, como también presidente del Consejo de Morena, hará valer su posición, para manejar la sucesión, interesante se pone el asunto.

Y pues para los candidatos varones, pues que decir, sería Ley y son margen de negociar paridad con otra entidad, esto se acabó y Morena, de entrada, en posición de privilegio, son gobierno, estatal, federal, control de cámaras y árbitros electorales.

Morena, su problema será la guerra intestina que se den, máxime que ya no habría reelección, por aquello de premios de consolación, porque diputados y alcaldes, será lo mismo, nadie repetirá, habrá paridad en esos puestos, así que, si aplica para 2027, en Sonora la mayoría de alcaldes serán mujeres.

¿Qué pasará con la alianza PRI-PAN-PRD? Quién sabe, los resultados del pasado proceso electoral, hablan por sí solos, y hoy con el agravante adicional de la división y golpeteo que se traen las dirigencias.

Difícil si van en Alianza, y peor, si van solos ¿Qué mujer abanderaría al PRI? ¿Quién al PAN? ¿Senadora, Lilly Téllez? ¿Alguna fémina de la sociedad civil bien posicionada? Sabe, solo el tiempo lo dirá, hoy el único actor competitivo lo es el alcalde Antonio Astiazarán, pero de aplicarse la ley, no podría contender.

Y aquí otra, Hermosillo, la joya de la corona, ¿Quién? ¿Qué mujer? Podrá ser competitiva, con el liderazgo de todo, que pueda dar continuidad al trabajo que está haciendo, y que culminara en el 2027 ¿Quién para enfrentar al aparato y candidata de Morena y aliados?.

Seguridad

Sin lugar a dudas de gran valor la visita del secretario de Seguridad Nacional, Omar García Harfuch, para sostener encuentro con el gobernador Alfonso Durazo, después de que el funcionario presentó el programa de seguridad y pacificación de entidades y ciudades con problemas.

Se tomó la decisión de entrarle a un municipio con un serio problema de delitos de alto impacto, Cajeme, Ciudad Obregón, en la lista de 10 ciudades que hay que darles prioridad, de hecho García Harfuch hizo una visita rápida a Cajeme.

Va también Hermosillo, aunque su incidencia es baja, es la capital y también se incluyó Guaymas, para reforzar lo que ya se se hizo, recordando como el trienio pasado, fue muy difícil el arranque de la administración de la alcaldesa Karla Córdova, llegó un marino de élite y controló la situación.

Semar tiene ya bien controlado el Puerto y no es para menos, al margen de darle tranquilidad a la población, están las fuertes inversiones que se están dando con la modernización del Puerto, uno de los ejes del Plan Sonora del gobernador Durazo, la carretera Chihuahua-Guaymas, que detonará boom inmobiliario en San Carlos.

En algo coincidieron y en lo personal, es algo que veo bien dentro de los cuatro ejes y que ha faltado...inteligencia, para desmembrar al crimen organizado, sus brazos financiaros, no quisiéramos derramamiento de sangre, pero tampoco ya “abrazos , no balazos” no puede estar el crimen por encima del Estado Mexicano, ni de la Sedena, si es necesario, contraatacar, hay que hacerlo, con inteligencia y cuidando a la sociedad civil.

Ya ven, Culiacán, como está, mas de 30 días bajo fuego, con toque de queda, negocios cerrados, muertos, desaparecidos ¿Y donde está Rocha Moya?, por cierto autoridades de Estados Unidos ya desmintieron que el día que detuvieron a Zambada, Rocha haya volado a Los Ángeles, estaba en Sinaloa y quizás…en la reunión.

Por lo pronto Mesa de Seguridad, reforzando el sur, para evitar el efecto “cucaracha” a como están en Sinaloa las cosas. Pero creo, también, hay que reforzar el tramo Santa Ana-San Luis, septiembre estuvo terrible en el municipio fronterizo, con más de 50 muertos, y esta semana acribillaron a otros cuatro, un par de ellos quemados en un automóvil, no tienen piedad, no escrúpulos, rotos todos los códigos.

¡Ah! pero el genio del del diputado, hoy por Morena, Manuel Espino, presentó una iniciativa para dialogar, pactar, de acuerdo a los “intereses” de ellos, el ¡colmo!, ni que fueran las FARC, están matando gente en Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa, y este señor pide diálogo ¡por favor!

Ejido El Claro

Otra vez, en El Claro, ejido cercano a Santa Ana, escenario de otros asesinatos, un joven emprendedor que producía y vendía quesos y una mujer, ya anteriormente se habían presentado problemas y las autoridades correspondientes habían reforzado la zona, y se vuelven a repetir hechos que lastiman a familias.

¿Cuál es el problema? Repetimos, ese corredor Santa Ana-SLRC, es el de tráfico de migrantes y de drogas, por eso tienen azorados a los rancheros de toda esa región, quienes algunos han abandonado su actividad o llevado sus animales a otra zona, donde no hay conflicto.

Por cierto, pasan los días y semanas, y no hay avances, resultados, ni nada relacionado con el asesinato del ganadero Alejandro Morales, abominable homicidio por criminales que operan la zona de Querobabi.

De hecho, ante tanto amague que habría recibido, Morales estaría poniendo cerco, cada vez que se lo quitaban del rancho, optó por hacer un camino que no perjudicara, ni perdiera ganado, para que pasaran los migrantes o droga, de nada valió…lo asesinaron ¿Llegará la justicia? No sé, no creo, para la familia solo el tiempo dará consuelo, resignación, y para los ganaderos, pues a vivir con la incertidumbre, obedecer que quiten candados de sus ranchos, darles comida…y pobre de aquel que denuncie ¿O me equivoco?

Por lo pronto, el gobernador Durazo encabezó ceremonia de graduación de una nueva generación de policías de la Universidad de Seguridad Pública, para que se integren en el futuro a diferentes corporaciones en municipios, y darle un llegue, contención o limpia, a lo que él llamo, literal “crimen uniformado” urge limpia…Obregón, un ejemplo.

PRI ¿Quién va a cerrar la puerta?

Desafortunadas y fuera de lugar las declaraciones del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, en contra de la disidencia, que se envalentonó cuando el Tepjf, revertió la decisión que dejaba sin efectos los cambios estatutarios que había hecho, Moreno y su grupo, quienes hoy se quedarán cuatro u ocho años más, hasta que hagan cenizas el partido.

Y obvio, dirigió sus dardos al político de más peso, el senador Manlio Fabio Beltrones, quien, junto con otros exdirigentes y exgobernadores, no estuvieron de acuerdo en reelección al modo que lo hicieron, hubo negociaciones, de nuevo, de Adán Augusto López con ‘Alito’, se operó y se dio el trueque, en confabulación con el árbitro electoral.

Pero algo pasó, que esta semana al parecer quieren reactivar los casos y denuncias que hay contra Moreno, en su paso por la gubernatura de Campeche, y que pedirán su desafuero, no creo, pero en fin veremos qué pasa.

En entrevista concedida a Juan Carlos Zúñiga, ‘Alito’ despotricó contra Beltrones, que él lo separó de la bancada del PRI, que anda deambulando solo etc.… mientras el sonorense, haciendo política con sus pares y de él solo recibió respuesta, de no estar de acuerdo con lo que hizo, con el PRI de ese grupo y que le desea suerte, hay que tener niveles y clase para dar respuestas.

Sylvana Beltrones solicitó licencia para separarse, digo, no quiere ser una figura decorativa tres años, y que la aplanadora no apruebe nada de la oposición, y lamentable la opinión sobre el dirigente estatal, Rogelio Díaz Brown y el diputado local, Emeterio Ochoa, no coadyuva, ni el mismo dirigente nacional, a intentar fortalecer al tricolor.

Si ‘Alito’ decide disolver la dirigencia y consejo en Sonora…¿Quién va a cerrar la puerta?...y en el PAN estatal, por las mismas, pinta guinda la cosa.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58