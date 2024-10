El trueque... Hoy, sentencia a, Hilario... Planta autos..prediales

Comparta este artículo

El sábado pasado en el, Senado, con el aval de los Senadores del PRI de Alito, se confirmo la negociación, el “Trueque”, de este con el Senador de MORENA, Adán Augusto López, ya que no había el quórum necesario, ni a los morenistas les interesaba el tema y se consumo, vía tómbola, parte de la Reforma Judicial, el reparto de circunscripciones para futuros Juzgadores, Magistrados y Ministros ligados al oficialismo.

Gran daño del PRI, que lo verá en futuras elecciones, pero sobre todo en las futuras generaciones, ya sin contrapesos, las iniciativas de Ley que se vienen, que aprobaran las Cámaras, y avalaran los Juzgadores, la SCJN, aguas y ojo con esto, en aras del “pueblo” ira e deterioro del patrimonio de los mexicanos.

El Senador, Manuel Añorve, quien por cierto traicionó y dio una puñalada trapera a quien le debe su carrera política, Manlio Fabio Beltrones, salió a medios, para intentar justificar su presencia, y que no habían votado, mintió, quedo registrado la presencia y votación de los Senadores de “Alito”, que de premio, gozara y su grupo, de las prerrogativas que reciban, próximos años, mientras se vaya extinguiendo el partido y perdiendo registros locales.

2 ejemplos, se viene un programa de vivienda, construir 1 millón de vivienda, a través de INFONAVIT, a través de una empresa del gobierno ( que todo lo quiebra cuando mete la mano, no es su función) o quizás a través de militares.

Se van a ir sobre lotes baldíos, o residencias muy grandes, y el gobierno las pagara al precio que fije, o sea ni a catastral llegara, y si ustedes intentan Ampararse ¿Quién será el Juez? ¿Quién será el Magistrado? ¿En manos de quien estará la SCJN?...estamos fritos, no habrá nadie quien defienda.

Y si hay un Juez, que lo haga, fallar en cintra de un acto de gobierno, que no se olvide que también se aprobó la creación de un Tribunal Superior, con 5 Magistrados, que revisaran los actos de juzgadores, y quien vaya en cintra del gobierno, se le abrirá expediente, proceso, inhabilitación, y acciones penal correspondiente.

Por eso hay Juzgadores que salieron y tuvieron el valor civil de señalar que no van a competir, no se van a prestar a la simulación que se viene, y pues que MORENA se quede con el PJ, con pasantes, abogados sin experiencia, otros impulsados por la delincuencia, que se venga la destrucción de la república, a menos que los actuales Ministros de la SCJN, hagan algo…pero que creo no se va acatar.

Por cierto, la Ministra, Jazmín Esquivel, la del supuesto título plagiado, y esposa del principal constructor de AMLO, desde que fue Jefe de Gobierno, ya busco el apoyo del Gobernador , Alfonso Durazo, para que encabece a sus correligionarios, para que la actual Ministra, gane, y también la Presidencia de la SCJN ¿Qué tal? se vale.

Y Así, Lenia Batres y Loreta Ortiz, se moverán entre Gobernadores, el plus de, Durazo, es que también es el Presidente del Consejo de MORENA, y ustedes se preguntaran ¿Por qué las Ministras buscaran a los Gobernadores para solicitar apoyo?

Pues es obvio que la sociedad civil, la población no saldrá a votar, y estar horas en casillas, no lo hacen en una constitucional, menos en la del año que entra, en donde solo saldrán, operados por gobiernos estatales; militantes, acarreados, beneficiarios de programas sociales…al tiempo

Así que la Ley, será una oferta política, no aplicación de la Ley ¿Veremos a candidatos al PJ en Campaña en colonias? ¿Tendrán suplentes? ¿Tendrán financiamiento? ¿Tendrán representantes el día de la elección?, son muchas las preguntas, y no hay respuestas, de este rompecabezas.

Patético ver el sábado pasado, a Senadores de MORENA; recogiendo esferas que se caían, nomas les faltaron los niños gritones de la LOTENAL, insisto, no hemos dimensionado lo que se nos viene.

El otro ejemplo, a la Procuraduría Agraria, quedó en manos de un comunista, socialista, Víctor Suarez, proclive al reparto agrario, para que vayan tomando nota productores agrícolas, de Sonora y México ¿SE repetirá lo de la expropiación de 1976? No lo sé, solo que no habrá Amparo, ley o juzgador que proteja.

Hoy…la sentencia.

El día de hoy, hablando de Justicia y Juzgadores, Juez debe dictar sentencia a Hilario, el asesino confeso de, Alma, para quien se pide 70 años de cárcel, con las pruebas que hay la declaración del imputado, mientras la defensa, abogados de, México, buscaran que conmute su pena en… casa.

Un caso de un gran impacto social, que tendrá repercusiones, de acuerdo al fallo que dicte e Juez, hoy que estamos en este de la reforma al PJ toma relieve, y por tantos casos como este, que la justicia, no ha sido expedita, y se agarran de argucias legales para liberarlos, ahí tenemos e caso de “Siri”Salido, le privó la vida a un Padre de familia, y hoy en libertad su proceso y el agusto viviendo en , Arizona, veremos qué pasa hoy en el Juzgado, y las reacciones

Panta de Automóviles.

En noticias agradables, la Presidenta Claudia Sheibaum, anuncio que la Planta de autos eléctricos, OLINIA, de manufactura mexicana, se van a construir en, Sonora, en apoyo al Plan Sonora , que incluye energía limpia y que encabeza el Gobernador, Alfonso Durazo.

Ya se terminó con la primera etapa de plantas solares en algunos municipios, y todo parece indicar, que se viene una planta de fabrica de gorras, ERA, lo que sería de confirmarse, otra buena noticia..

Aquí la clave, creo, es que ante la situación que vive el sector primario en el sur, ante la sequía, ojala el Gobernador, Durazo, gestione que la Planta se vaya a, Cajeme, la de automóviles, y la de gorras a la región del Mayo.

Prediales

Vaya balconeada que le dieron al ex Tesorero, Sergio Gastélum, a quien le pusieron letrero de embargo en una propiedad por falta de pago, así como este, cientos que no pagan, hasta que se realiza una operación inmobiliaria.

Los municipios necesitan recursos, que están y vendrán escasos, hay que eficientar el cobro, por duro que sea, hay que pagar, peo el corte debe ser parejo, nada de que a un sector sí, y otro no; e ignoro si sea legal o no, dar a conocer el listado de deudores, si se vulnera datos personales, pero el hecho es que no será la única propiedad que le pongan ese letrero, así que a pagar y en un entorno que se viene de que no habrá circulante.

