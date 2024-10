Claudia Sheinbaum: ¿Continuidad con cambio? ¿Más de lo mismo?

Comparta este artículo

Al escuchar los primeros minutos de la presidenta Claudia Sheinbaum, en estar alabando al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y al seguir escuchando su discurso, me quedó claro que seguirá la continuidad, más de lo mismo, con cambios para que la presidenta imponga su sello personal, pero el segundo piso de la transformación va.

Más que un acto constitucional, parecía una asamblea de Morena y aliados, hicieron valer su mayoría, ante un recinto de San Lázaro, en donde la oposición, diezmada en una esquina, arrinconados, escuchando los gritos, corifeos, para el presidente saliente y la presidenta entrante, una oposición, que lo perdió todo el pasado 2 de junio y no en las votaciones de las reformas de Andrés Manuel López Obrador.

Sin lugar a dudas al escuchar a Sheinbaum, al hablar del legado de AMLO, sus programas sociales que continuarán y reforzarán, serán parte de la Economía Humanista, que es nada más y nada menos, que el pueblo dependa del gobierno y no de mal llamadas políticas neoliberales.

Comparó la presidenta a AMLO como un Lázaro Cárdenas de la época Moderna, el mejor presidente de toda la historia y fustigó a Ernesto Zedillo, por lo de la Reforma al Poder Judicial, que va porque es un mandato popular, ante una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, seria, enseguida de ella, a quien Sheinbaum tuvo la cortesía política de saludar... AMLO la ignoró, como siempre.

Seguridad

Esperé que tocara el tema de seguridad, y cuando esperaba un mensaje distinto, la presidenta Sheinbaum, clara y directa, no a la guerra contra la delincuencia organizada, que se van atacar las causas, igual que el pasado que terminó con casi 200 mil muertos y fustigó a otro expresidente, Felipe Calderón, que no una guerra como la de él.

Que no es militarización la adhesión de la Guardia Nacional a Sedena, y lo único diferente que escuche es que habrá más inteligencia, que, por cierto, estará a cargo del secretario de Seguridad Nacional, Omar García Harfuch, y mientras, Culiacán, y varias regiones del país, en manos de la delincuencia ¿Cambio para seguir igual? Veremos.

Vivienda

Tal como comentamos, en la Ciudad de México programa piloto de construir vivienda para jóvenes, para rentárselas entre dos mil 500 pesos a cinco mil pesos, y al pasar de los años, se las van a escriturar, obvio con dinero de los impuestos.

Pues bueno, la presidenta anuncio un ambicioso programa de construir un millón de viviendas, bajo el mismo esquema, es cierto, todo ciudadano tiene derecho a una, a ver cómo ven esto los desarrolladores inmobiliarios, que, por cierto, hace rato no hacen casas de interés social, se quitaron los subsidios y el gobierno empezó a entregar dinero en forma directa.

Por cierto, vaya hoy usted al Infonavit, por sus ahorros, para cerrar operación de compra de casa... y no hay, los traerán en vueltas, los fondos se acabaron en el sexenio pasado, pregúnteles a productores, cero apoyos en seis años.

Así pues, con la construcción de un millón de casas, que pasarán a ser dueños quienes las habiten, a rentas módicas, le serán escrituradas, pasados unos años, aseguran vivienda…y voto al partido en el poder, parte de consolidar el segundo piso.

Ferrocarriles, energía

Confirmó Sheinbaum construir más vías de ferrocarril, que incluirá de pasajeros, una de las rutas, México-Nogales, la única duda que tengo es que, si serán de alta gama, porque en el siglo pasado, viajar de Hermosillo a México se tardaba tres días.

Se comprometió a dar continuidad al Tren Maya, cuya inversión jamás se recuperará y ya había dicho AMLO, que su propósito no era que fuera rentable, sino de precios módicos, para que viaje el ‘pueblo’, así operará con subsidio anual y con el grave riesgo, por el balastro que se puso en las vías, o que se vaya a pique en un cenote.

Se comprometió a dar continuidad a la renovación de energías limpias, inversión en líneas de transmisión, esto importante por la etapa final de la Planta Solar de Puerto Peñasco.

Que tengan tranquilidad los inversionistas, también por lo del nearshoring, relocalización, ya veremos que dicen el año que entra cuando se voten los nuevos ministros de la SCJN, magistrados y jueces…se quedan o se van los capitales.

Maíz, agua

No al maíz transgénico señaló la presidenta Sheinbaum, no permitirá que se siembre, a pesar de que los grandes países productores lo consumen y no hace daño.

Habló de autosuficiencia alimentaria, el detalle es que Sonora, Sinaloa y Tamaulipas no sembrarán granos, no hay agua, miles de hectáreas sin sembrar y vamos a depender de importaciones y el hecho de que a Diconsa o Segalmex se le cambie de nombre a ‘Alimentación para el Bienestar’, no asegura alimentos en la mesa…ni que no haya corrupción. En cuanto al agua, anunció reformas hídricas en la materia, ya Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Ganadería, adelantó algo ¿Van por la rectoría del agua? ¿Van por Distritos de Riego?

Deuda, Inflación

Señaló Sheinbaum, que la deuda no creció con AMLO, que no hay inflación, cuando la realidad es otra, 16 billones de pesos en deuda, sólo este año se contrataron dos billones, para las obras de AMLO, programas sociales…y la elección del 2 de junio, se cumplió ¿Pero a qué costo?, y solo es cuestión de ir al supermercado para dar cuenta que el salario está pulverizado, no alcanza para la canasta básica ¿O sí?

Esta misma semana

la presidenta anunció que para enero se vienen fuertes recortes al gasto, menos dinero a secretarías, optimizarlo, para que alcance para los programas sociales que quiere implementar, obvio, no se puede seguir con ese tren de gastos, a menos que se pida más deuda o más impuestos.

Son grandes los retos que se impuso y se va a necesitar mucho dinero, por discurso y promesas no paró, sólo falta ver cómo los va aterrizar, ahí va a estar el detalle.

Estados

¿Cómo le va a ir a los estados del país en términos presupuestales? Lo veremos en el PEF-2025, recibe la presidenta un país sin dinero en las arcas y comprometido, las participaciones son irreductibles, pero pues números y proyecciones hablan.

El gobernador Alfonso Durazo ya presentó proyectos al titular de la SCT, esperemos nos vaya bien, porque la situación del sector primario en el sur de Sonora, pinta mal, y se necesitará apoyo de la federación y de toda la capacidad de gestión del gobernador, para paliar lo que se viene.

¿Esperanzas?

Bueno, como cada seis años, esperar que nos vaya mejor, con todo y que no hay contrapesos, y por lo que vi ayer, le van aprobar todo lo que mande, sólo falta ver si se escucharan las voces de la oposición, hoy aplastada, y de los sectores, que como nunca, fueron denostados, ninguneados, por la pasada administración, en fin, llegó Claudia Sheinbaum, continuidad con cambio.

