GN toma control de municipios... Durazo fija posición... al asesino

El pasado 16 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum firmó acuerdo para que en todos los municipios del país, sus mandos sean de la Guardia Nacional (GN) y que serán Sinaloa, Sonora, Michoacán y Tamaulipas, los primeros en presentar estos cambios.

Que todos los mandos municipales serán ocupados por elementos de la GN, incluidos subdirectores, jefes de área, supervisores, en pocas palabras, limpia total, para intentar pacificar, cual es el plan que plantearon, ciudades con problemas, 10 en específico, una de ellas Ciudad Obregón.

¿Qué significa esto? bueno pues es un diseño del hoy Súper Policía, Omar García Harfuch, para asumir el control, a través del Centro de Inteligencia, obviamente estos mandos reportarán a Ciudad de México, y de ahí directamente a la oficina del secretario de Seguridad Nacional.

¿ES bueno esto? podrá tener aristas de bien y mal, por el tipo de preparación de los elementos de la Guardia Nacional, la mayoría son del Ejercito, serán los primeros respondientes, no conocen las plazas, por otro lado, llegarían sin compromisos, con la orden de limpiar y cambiar las cosas.

¿Cómo tomarán esto los Ayuntamientos de oposición? ¿Van a acatar? Ya ven que está de moda, perdón por la analogía, no acatar las leyes, y que no me vengan con que la ley es la ley, y pues este es un acuerdo, que por lo menos, todos los Ayuntamientos de Morena sí lo van a acatar.

Interesante ejercicio, veremos cómo reaccionan los policías municipales ante esto, todo el control operativo, con esto, para a los militares, quienes son de mano dura, no muy proclives a los derechos humanos.

Así pues, con esto, por ejemplo, en Ciudad Obregón saldría Claudio Cruz y mandos operativos, al igual que en otros municipios, la tendencia en Cajeme es a la baja en los últimos meses, pero se presentan “picos” en ataques, muertes. Hermosillo, tuvo un mes malo, pero es baja la incidencia, desde hace años.

Y ahí viene la adscripción de Fiscalías estatales a la FGR, y a Seguridad Nacional, otro plan de García Harfuch, para acabar con impunidad y corrupción ¿Bueno? ¿Malo? el tiempo lo dirá.

Donde hay problemas es en el norte, de Santa Ana, hasta San Luis Río Colorado (SLRC), por razones obvias, tráfico de drogas y migrantes, ya ven lo que pasa en Santa Ana, es la base y de ahí parten para San Luis, Nogales o Agua Prieta.

Por eso se presentan problemas en el Ejido El Claro, donde esta semana la Mesa de Seguridad les pegó un duro golpe, al decomisar armas, y todo tipo de pertrechos a criminales.

Lamentablemente, esa rúa del norte, el viernes un ciudadano norteamericano en compañía de su novia y la mama de ella, fue asesinado, al no pararse en un retén, me imagino era de criminales y pues venía viajando de noche, que hoy, es una de las peores decisiones que se pueden tomar en esa zona, el turista a lo mejor no sabía, o le dijeron que nunca se parara en un retén, pero pues otra víctima colateral, este ciudadano de Estados Unidos, y a ver reacciones.

Donde de plano no está funcionando nada es en Sinaloa, está de terror, que ya está afectando incluso en lo deportivo a los equipos de la LMP, no están viajando de noche, por esa entidad, por eso hay y habrá dobles juegos, fines de semana, hasta que se tranquilicen las cosas…y Rocha Moya, que no cae.

Policía PESP…asesino

Hace unos días un elemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), cometió asesinato, y al hacer las investigaciones la FGJE y FGR, encontraron que el elemento policiaco tenía en su casa, armas, drogas y una buena cantidad de dólares, no especificado el monto.

Bien por las autoridades al aceptar esto y actualmente hay una “cacería” para ubicarlo, huyó, como dato adicional, este policía estuvo asignado en SLRC, como subjefe, recién acababa de llegar, y en ese municipio se implementó el Mando Único, que estaba dando buenos resultados y se complicó en septiembre.

ES obvio, y creo, que este elemento no actuaba solo, así que aquí no hay más que de dos: Lo encuentran, que abra la caja de pandora, cuál era su modus operandi…o es acribillado, desaparecido, para no dejar cabo suelto.

Y en SLRC, el alcalde presumiendo que ya volvieron en activo policías municipales, que según él ya se acabó el Mando Único, es lo de menos, en los próximos días, semanas, llegan militares, de la GN a tomar el control de la seguridad en el municipio.



Gallos…Gobernador fija posición

El gobernador Alfonso Durazo fijo posición en cuanto a la Ley de Protección Animal, en lo referente a pelea de gallos y perros, y literal dijo “peleas de gallos no pueden convivir en estado de vanguardia con Energías Limpias como Sonora”.

Y agregó “difícilmente puede convivir este tipo de espectáculos, es imposible hacer convivir ambos extremos, por un lado la vanguardia y por el otro, el rezago”.

Así que más claro ni el agua, en este tema de las peleas de gallos, no habrá marcha atrás, por mas manifestaciones y protestas que hagan, que, por cierto, mañana lunes, será un caos vehicular, porque piensan tomar las principales avenidas, hasta llegar a palacio o congreso, a tomar medida ciudadanos.

¿Qué opinión? Sí, no al maltrato animal, suscribo, pero urge que cambien lo de los caballos, es parte de nuestra cultura, los paseos, cabalgatas, fiestas patronales, incluso en municipios serranos y del río, es el transporte, forma parte del trabajo cotidiano, somos una entidad ganadera.

En otras entidades, las peleas de gallos forman parte de la cultura, cada quien, por ejemplo, no se entendería la famosa Feria de San Marcos, ceo es en Querétaro o Aguascalientes, sin ese tipo de peleas, en fin, cada quien, cada gobierno y congreso local toman decisiones al respecto.

Yo si quisiera hacer un comentario adicional, ajeno a este tema, y digo que contrasentido, sí o no en proteger a los animales, pero, por otro lado, a diario, a nivel nacional, legal o ilegalmente se le quita la vida a inocentes bebés en gestación en el vientre de una mujer, por tener una sexualidad irresponsable y porque tiene la mujer el derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera, la lucha feminista pues.

Miles de fetos, de seres vivos, que en hospitales o en la clandestinidad, van a dar a contenedores, en Polonia, a una mujer le dijeron que tenía que abortar, estaba en riesgo su vida, no aceptó, el niño nació y saben quien fue después…el Papa, Juan Pablo II, en fin, es una reflexión personal, al margen de posiciones a favor y en contra de estos temas.

Foro Minero

Inicia esta semana el Foro Internacional Minero en Hermosillo con visitantes de todos los países, Sonora entre principales productores de metales, con gran aporte al PIB estatal y nacional.

Sin lugar a dudas, grandes retos por venir para esta industria, hace unos días el diputado David Figueroa, quien también es empresario minero, nos comentó que de 47 grandes minas que hay, 40 son de “cielo abierto”, tajo abierto.

Y saco a colación esto, porque el Gobierno Federal, a iniciativa de AMLO, quiere impedir dar concesiones y esto es un duro golpe al sector, que genera miles de empleos, divisas, que hasta las vías del Tren a Nogales se están arreglando para acelerar sus exportaciones.

Al frente de la Comisión de Minería en el Senado, una sonorense, Lorenia Valles, que deberá tejer fino este asunto, la minería es ya uno de los pilares de la economía sonorense, la extracción de metales convive, hay empatía con el Plan Sonora del gobernador Alfonso Durazo.

Que hay cosas que corregir, normas, leyes, que hay que ajustar, modificar, para que no se repita lo del derrame de la Mina Buena Vista, que hizo daño ambiental, y que políticos y ciudadanos abusaron del Fondo de dos mil millones, que puso Larrea, y que buena parte se robaron, por eso ya no le metieron más recursos, esa fue la realidad.

Hace unos días, mineros del país, de asociaciones, sostuvieron reunión con el senador Manlio Fabio Beltrones, para que fuera interlocutor en ambas cámaras, para llegar a un acuerdo que beneficie a todos, al gobierno le conviene, serían más ingresos.

Por cierto, el legislador sonorense, propuso la vuelta del Fondo Minero, para municipios donde estén asentadas minas, era un gran soporte para municipios sonorenses, como también, mucho manoteo y corrupción por parte de gobernantes.

Bueno, pues poner reglas más claras, para las obras que se estimen esos recursos y “dientes” a la Fiscalías o Congresos, para meter a la cárcel a quienes se roben dinero, que es lo que falta, castigar a los corruptos, ojalá los senadores, Valles y Beltrones, viendo por Sonora y alejados de colores partidistas, logren algo por los mineros de Sonora y del país, pactar, acordar, y modificar las leyes que sean necesarias.

Acueducto

Y lo que son las cosas, un acueducto Mayocahui-Álamos, se quedó por algunos años a la mitad, porque se quitó el Fondo Minero, el gobernador Alfonso Durazo lo retomó, con recurso estatal y federal le metió 100 millones, para que Álamos recibiera agua.

Hace unos tres meses lo inauguró, todo bien, y pues que empiezan a salir fugas, ahí está el video, un reportaje que se hizo, fisuras, desperdicio de agua, hoy tan escasa que está en la región sur.

Urge que la Contraloría, Sidur, obliguen a la constructora que hizo esa obra a reparar urgentemente esto, no es posible que el gobierno solucione un problema, tan delicado que es abasto de agua, para que una irresponsable constructora, haga trabajo de mala calidad, titulares de Sidur y Contraloría, tienen la palabra, ya me imagino el malestar del inquilino de Palacio.

Escisión Partidos

Vaya que están duros los mensajes, cambios, anuncios entre los partidos de oposición, que obviamente tendrán repercusiones rumbo al 2027, y empiezan a hacer cambios en el tablero, y hasta renuncias “éticas” y de “civismo”, el famoso chapulineo.

Por el lado del PRI, el dirigente nacional, Alejandro Moreno, que le trae muchas ganas al PRI de Sonora, hizo un primer movimiento, puso como representante del PRI ante el IEE, a un incondicional suyo, Luis Donaldo Coronado (incongruencia, ante lo que critica).

El PRI-Sonora, Rogelio Díaz Brown, cuyo plazo como dirigente se vence hasta el 2016, mueve piezas, integra al partido en dos posiciones a exalcaldes; Marco Antonio Platt Escalante y Víctor Balderrama, y pues no me cabe la menor duda, que en el PRI; se vivirán tiempos de lealtades…y traiciones, al tiempo

Coronado, en entrevista, señala que será institucional, que no quiere confrontación y creo es así, el problema es ‘Alito’, quiere desconocer a la dirigencia, Consejo, barrer con todo, porque no acepta disidencia, ni aquí y en todo el país, quiere el control total, aunque se extinga el partido y empiece a perder registros estatales, las prerrogativas bien valen la pena, los acuerdos, pactos, trueques, que lo vimos al dar quórum para lo de la “tómbola” al Poder Judicial.

En el PAN habrá rebelión en la granja, ya se están dando reuniones, porque el padrecismo quiere que se reelija Gildardo Real, a lo que Ramón Corral, Enrique Reina, Chito Díaz, Gustavo De Unanue, entre otros, no están de acuerdo, se van a dar con todo.

Y pues a nivel nacional, con lo de Genaro García Luna; Marko Cortés, Ricardo Anaya y Damián Zepeda, se le fueron encima al expresidente Felipe Calderón, para control de daños, al encontrar la justicia de EU culpable al exsecretario de Seguridad, y le dieron 38 años de cárcel…y la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena de festejo, bateándola por todo el jardín central, se le cayó la narrativa a Calderón y le pega al PAN.

Y el Partido Sonorense, PS, de reciente creación, que ganó algunas Alcaldías, aseguró registro, ya empezó con problemas, pleito entre el dirigente, Alí Camacho y el diputado pluri Raúl González de la Vega, que a margen de las razones, mala señal hacia la sociedad, un partido nuevo, sin vicios, y ya con estas señales.

El diputado, en tribuna del congreso, hablando de ética y civismo, y saca a relucir cuestiones partidarias internas, y aprovechando foro, renuncia al partido…pero no a la curul, obvio, señaló desviaciones de recursos, sin comprobar, aparte que el PS no tiene dinero, son pocas las prerrogativas que recibe.

Creo, que se debe legislar ante las diputaciones ‘chapulinas’ las que ya se han dado, son de los partidos, y muy a gusto, después de que el partido les dio todo, tiran la toalla, cuando en un acto de convicción, al no estar de acuerdo, pues me voy y ahí les dejo la curul, pero no, la “dieta” está muy buena.

Por cierto, quien pidió licencia, y se separo del cargo en el Senado, fue Luis Donaldo Colosio, por motivos de salud, debe ser delicado, para tomar esa decisión, esperemos su pronta recuperación.

Orden de aprehensión

En pasada colaboración, señalaba que no se sabía nada sobre el artero asesinato del ganadero Alejando Morales y que dudaba de ellos, que quedaría impune.

Bueno, pues la FGJE, el fiscal Gustavo Salas dice que la AMIC ya tiene identificado al sospechoso, se trata de Jaime García Orduño, también apodado el ‘Zodiaco’ o el ‘JM’, quien, según una fuente consultada, es un exmilitar, que “trabaja” en la zona de Querobabi, hacia arriba.

Bien por el trabajo de la Fiscalía, que ofrece recompensa por la captura de este sujeto, que asesinó a Morales con premeditación, alevosía, ventaja y todas las agravantes que quiera, ojalá se haga justicia…y también para tantos en espera de ella.



Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58