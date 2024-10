Supremacía…Extorsión y denuncia…Ni siembra, ni apoyo…Psicópata

Comparta este artículo

Lo aprobado esta semana por el Senado, la supremacía constitucional, rompe precisamente con el orden constitucional, la separación de poderes y deja a gobiernos estatales, municipales y ciudadanos, controvertir acciones de gobierno que consideren hacen daño, y nos dejan en total indefensión a todos los mexicanos quienes hoy ostentan el poder, es más, le dan un total poder absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum, se acabaron los contrapesos.

Esto que aprobaron, ya pasó a la Cámara de Diputados, la cual, sin moverle una coma, se aprobará y se confirmará, aunque diputados de oposición se suban a tribuna, al igual que en el Senado, Morena y aliados, ni los ven, ni los escuchan.

Creo, que quienes hoy desde el congreso están votando, obviamente detrás de esto hay un proyecto hegemónico, bajo los ejes del Foro de Sao Paulo, pero no están dimensionando, el daño que le están haciendo a sus hijos, nietos, futuras generaciones.

Se van a ir de sus curules, y lo que están votando les va afectar en el futuro, en su patrimonio, en sus libertades, ya lo estamos viendo poco a poco, se me hizo interesante una reflexión, que subió a video el senador Manlio Fabio Beltrones, quien votó en contra.

Fue claro y conciso, al explicar a sonorenses, su voto en contra, y fue más allá al decirles a los senadores y diputados federales del oficialismo en Sonora, que explicación le darán a los sonorenses, que ciudadanos, los propios alcaldes y el gobierno, ya no podrán acudir a Tribunales, a interponer controversias, lo que haga el Ejecutivo, el Legislativo, hoy controlado por ellos, no se le dará marcha atrás, se ha roto el pacto federal.

Y el año que entra, ya que se queden con los 11 asientos del Poder Judicial y Jazmín Esquivel o Lenia Batres, sea una de ellas la presidenta de la SCJN, será ya el absolutismo, algo parecido al Imperio, monarquía o la dictadura perfecta, como dijo Mario Vargas Llosa.

Todos los juzgadores de circuito, los casi dos mil puestos que se irán a elección por voto popular, serán de Morena, la justicia, será una oferta política.

No me explico, como será el proceso, ¿Harán Campaña? ¿Andarán por las colonias solicitando el voto? ¿Tendrán representantes en las casillas? ¿Financiamiento público?.

Estas y más explicaciones tendrá que darlas, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, por lo pronto, se acaba la carrera judicial, se van todos, y si se inscriben, cosa que no harán, no ganarían, la lista de ganadores, la van a dictar desde arriba, a una elección, que solo irán los militantes de Morena, acarreados, y beneficiarios de programas, la sociedad civil no asistirá a esa votación, no van a las constitucionales, menos a esta que será una simulación.

Por lo pronto, sonorenses y mexicanos, a prepararse, a partir del año que entra se vendrán iniciativas de Ley, que aprobarán, que no se pueden imaginar…van por todo.

Salas, extorsión

Esta semana causo revuelo, un mensaje que posteo exdirigente del Club Rotario, Luis Salas, ya desde fuera de Ciudad Obregón, señalando que se iba, porque estaba siendo víctima de intento de extorsión, en sus negocios del ramo de comidas.

Creo que el error de él, fue utilizar el membrete del Club Rotario, aunque reconoció su error, aunque no lo hizo público, como le solicitó la actual dirigencia, que obviamente se deslindó del comunicado, lo que considero correcto.

Como era de esperarse, el alcalde Javier Lamarque, al modo, y como siempre, minimizó los hechos, que son contados los casos y que se han resuelto, reconocimiento tácito, de que sí hay, le digo, ensoberbiados, no miden las respuestas.

El alcalde invita al empresario, hoy ya en el exilio, a que haga la denuncia y yo me pregunto, hay confianza de Salas, o de cualquier empresario, interponer una denuncia, hay confianza en la autoridad.

¿Qué le pasó al ganadero, Alejando Morales? Fue interpuso una queja… ¡Y lo mataron!, y así como este, otros casos y me consta, sobre todo en municipios de norte, donde está el corredor para el cruce de drogas y migrantes, negocio millonario.

Por cierto, CBP, que encabeza Miller, señaló recientemente que el 50% del fentanilo pasa por Nogales, para que den cuenta de la corrupción que hay de ambos lados de la frontera.

Denuncia regidor

Y hablando de denuncias, a las que alude Lamarque, pues que al siguiente día, un regidor aliado, Édgar Gutiérrez, del PES, denuncio que funcionarios del Ayuntamiento lo amenazaron por andar solicitando información de gastos de dependencias ¿Qué tal?

¿Saldrá el alcalde a señalar que esto es mentira? Delicado que se amanece a un regidor y vaya señalar que manda la opacidad del gobierno municipal, y de que obviamente hay corrupción, esta denuncia pública debe ser atendida por el órgano de control, pero como no es autónomo, y el titular es empleado de Lamarque, no se hará, y que sigan gastando el dinero público, como quiera…y los servicios e infraestructura del municipio deteriorándose.

Oficial, no hay agua, ni ciclo agrícola

Ya es oficial, 150 mil hectáreas o quizás más sin sembrar, no hay agua, impactantes las fotos ya de cierre de compuertas de los canales alto y bajo, que ya se verán secos.

Y lo más grave y delicado, que por más reuniones a las que asistan Luis Antonio Cruz, Mario Pablos, Álvaro Bours, Humberto Borbón, entre otros dirigentes, no habrá apoyos.

Ahí van y vienen a Hermosillo, a la Ciudad de México, reuniones con funcionarios, senadores, diputados, con la titular de Sagarhpa, Célida López y pues "dioquis" el Gobierno de Sonora no tiene dinero y el Gobierno Federal ya delineó su política para el agro…más de lo mismo, y peor, quiere precios por…¡decreto!

Creí que la llegada del multimillonario empresario sinaloense, Julio Berdegué, productor y dueña la familia de importante cadena hotelera, las cosas cambiarían, pero no.

Ya la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que productores "grandes", o medianos, esos que producen y llevan alimentos a las mesas de los mexicanos, que en pocas palabras se “rasquen con sus uñas”, que el apoyo se dará a los campesinos, a los que siembran de 5 a 9 hectáreas, para su autoconsumo, los que están en el programa Sembrando Vida, que yo le llamo Sembrando tu voto y que les ha funcionado bien.

Y ahora quieren obligar al industrial, a que le baje 10% al precio de la tortilla, ya Sonora, por cierto, entre los más caros el Kilo ¿Pero cómo? ¿Por decreto? ¿Y los costos? ¿Los insumos?, incluso la extorsión, como la que hay en el limón, aguacate, entre otros.

Ahora dejen ustedes eso, maíz, trigo, sorgo ¿De dónde? si no hay agua, no habrá siembra, Sinaloa dejará de producir ocho millones de toneladas de maíz, en el Valle del Yaqui no habrá trigo, millones de toneladas que no habrá para el mercado interno, ni para exportación.

El gobierno mexicano y la industria a importar, y a pagar en dólares, con las variaciones que tenga la moneda, y que incidirá en la inflación ¿Qué no quieren maíz transgénico? Pues ese es el que nos van a enviar productores de Estados Unidos, Canadá y Rusia.

De veras que no le entienden ¡Ah! pero que tal, no habrá apoyo para productores, pero sí todo lo que necesite Cuba, con el apagón eléctrico nacional que se traen.

Más vale que el Gobierno Federal, el Estado, y los municipios de Cajeme y región del Mayo, vayan viendo que van hacer, dejarán de circular miles de millones de pesos en la economía, con un efecto demoledor en sectores y familias.

Habrá mucho desempleo, migración, cierre de negocios, robos, los índices de inseguridad para arriba, un verdadero problema social, económico, que creo, no lo está midiendo la gente y las autoridades, ojo con esto, vienen tiempos muy difíciles para el sur de Sonora, un terrible panorama.

Seguridad…y el psicópata

Increíble, no termina nuestra capacidad de asombro, al ver video de un joven sicario y para mi psicópata, difundiendo un video, con mucha tranquilidad y cinismo, aceptando que el mató a un policía municipal de Hermosillo e hirió a otro que salió corriendo, que era al que quería matar, no al que asesinó, que lo hizo cuando le mostraba su licencia.

Expuso sus razones, acusó a policías, dio detalles, que tendrían que investigarse, aquí el fondo, hasta que punto han llegado los jóvenes, que descomposición, tranquilo, pero molesto el joven porque las autoridades están molestando a su familia, si el del problema es él.

Y ahí está el otro caso, del comandante de la PESP, que hace dos o tres semanas, cometió asesinato, y huyó, la autoridad al ir a su casa, encontraron droga, armas, 30 millones de pesos y miles de dólares, y tenía poco que había llegado de SLRC, donde se había implementado Mando Único.

La autoridad no negó los hechos, FGJE y FGR, están detrás de este policía, si es que no le dieron "piso" ya por aquello de cabos sueltos, obviamente no actuaba solo, y puede abrir la “caja de pandora” si lo agarran, confirmar el crimen uniformado que hay, urge limpiar corporaciones.

Por cierto, en las investigaciones que se traen FGR y FGJE, traen en la mira a varios mandos, algunos están saliendo como el nopal, con muchas propiedades.

Uno con lujosa residencia por la calle 26, otro con en el Fraccionamiento La Rioja; otro con casas que renta por la zona norte; sociedades entre policías en venta de autos de alta gama.

Otro con rancho, con animales de registro por rumbo de Ures, en fin, ahí viene una tremenda sacudida que le darán al árbol en corporación policiaca, con todo el apoyo de la Plaza Zaragoza, del inquilino que ocupa la oficina más refrigerada, ya basta de tanta corrupción e impunidad en mandos policiacos, que ni protegen, ni sirven a la sociedad, sino a otros intereses.

De que hay buenos elementos en policías estatales, AMIC, municipales, claro que los hay, pero este tipo de casos pegan y duro, y no hay de otra más que entrarle y confiar en las nuevas generaciones de policías que están saliendo de la Academia.

En este marco, el alcalde Toño Astiazarán, instaló Sistema Municipal de Seguridad Pública, la meta, una mejor coordinación. Conjunta, entre sociedad y gobierno, para tener mejores niveles de seguridad, van a participar asociaciones de sociedad civil, ciudadanos, en acciones preventivas, con evaluaciones cada tres meses…bien.

Mineros y Comisión Sonora-Arizona

Semana de Foro Internacional de Minería, importante industria, Sonora, quien más aporta en extracción de minerales, gran aportación al PIB e impuestos.

El encuentro en un marco donde el Gobierno Federal quiere impedir minas a "cielo o tajo abierto", el mismo diputado, David Figueroa, empresario del ramo, señaló, que 40 de 47 de las grandes, son así ¿Se imaginan cancelarlas? no creo.

El presidente de la Asociación de Mineros, David Ramos, señalando la posible pérdida de 130 mil empleos, frenos a inversiones de muchos millones de dólares etc.

El gobernador Alfonso Durazo, los conminó a invertir en plantas tratadoras de agua, ya que la minería requiere de agua… ¡Y no hay! De hecho hay un problema en un municipio, porque una mina del grupo México, está agotando el acuífero, poniendo en riesgo a una población.

¿En qué va a quedar esto? en el congreso decidirán esto, la Comisión de Minas la preside, como comentamos, senadora Lorenia Valles, y mineros solicitaron apoyo para que interceda por ellos al senador Manlio Fabio Beltrones, incluso que vuelva el Fondo Minero, que le caería muy bien a varios municipios y alcaldes de Sonora.

Y obviamente, cabe recalcar la reunión del gobernador Durazo, con su homóloga de Arizona, Katie Hobbs y el embajador de EU, Ken Salazar, para consolidar la relación entre ambas entidades.

Se dieron una vuelta por Guaymas, teniendo como anfitriona a la doctora, Karla Córdova, para ver los trabajos de modernización del Puerto, que sacó a relucir la gobernadora Hobbs, que Guaymas será el Puerto de Arizona, y vaya que pueda que sea así, ante el crecimiento de mega plantas de semiconductores en Phoenix y las condiciones que se están dando, dentro del Plan Sonora, para el Nearshoring en la entidad, para la llegada de inversiones.

También hay que ser objetivos, próximo 5 de noviembre, elecciones presidenciales en EU, contienda muy cerrada entre, Kamala Harris y Donald Trump, si gana el expresidente, ya ha fijado posición en cuanto a México y futura relación comercial, el tema de migración, aranceles, revisión al T-MEC, quiere actuar contra los cárteles mexicanos, hoy desatados en varias regiones del país, en su pleito por controlar zonas, territorios.

Y vaya espaldarazo que le dio, Francisco Cervantes, el dirigente del CCE, el máximo organismo del sector empresarial al gobernador Durazo, esperemos que se traduzca en llegada de inversiones del sur del país a la entidad.

Correo,; arturoballesteros@hotmail.com

X, @ABN58