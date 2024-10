SCJN ¿Golpe de estado?...Plan de seguridad; Obregón incluido

Comparta este artículo

Con 8 votos a favor y 3 en contra, la SCJN dio entrada a análisis de controversias que se interpusieron contra la Reforma Judicial, lo cual actores de la 4T ya le llamaron un golpe de Estado empezando por la ministra del “Pueblo” Lenia Batres, seguida por el coordinador parlamentario, Gerardo Fernández Noroña.

Para la presidenta Claudia Sheinbaum detrás de esta decisión hay intereses políticos, que la reforma es un mandato popular, cuando es sabido que es una iniciativa y orden que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se cumplió y sin moverle una coma.

¿En qué va a quedar este tema? pues vienen semanas, meses difíciles, los empleados de la Judicatura Federal, con protestas por todo el país, su carrera judicial, en vilo, al igual que sus ahorros.

En lo personal, creo, y muchos, que es necesaria una Reforma al PJ, pero no así, al modo de la 4T, cuando no habrá principios de idoneidad, la selección de juzgadores, magistrados y ministros de la SCJN, saldrán de ternas que mandara el congreso y el Ejecutivo, cuya mayoría es de Morena y aliados.

La posible injerencia de la delincuencia, impulsando a sus abogados y luego una elección que organizará el INE, que no tiene pies y cabeza, serán cientos de boletas que se entregarían a cada ciudadano, que tardaría, de 2, 3 o 4 horas en votar, de locos esto, si la gente en las elecciones constitucionales, no sale, es apática, imagínense en una elección para el año que entra, solo la militancia y acarreados del partido en el poder asistirían, y con una lista previa por quien cruzar ¿O no?

No sé cual vaya a ser la decisión final de la SCJN, algunos jueces, que han otorgado amparos, ya han anunciado multa y cárcel, a funcionarios del INE, que continúen con los trabajos para la elección, pero creo que no se acatará, ya que el congreso ya lo decidió, en aras de una petición de un “pueblo”, que ni sabe, ni le interesa, sólo que el gobierno le arregle sus problemas económicos, vía tarjetas clientelares, la nueva economía humanista.

¿Qué va a pasar? No sé, pero si queda en manos del régimen, los 11 ministros de la SCJN, y es presidenta de la misma, Lenia Batres o Jazmín Esquivel, que de seguro vendrán en la lista, la perdemos todos los mexicanos, estaremos en riesgo todos, ya sin ningún contrapeso, y lo que seguiría, sería el autoritarismo o dictadura perfecta, como dijo Mario Vargas Llosa.

Minnesota

Hay un estado de Estados Unidos (EU), frontera con Canadá, Minnesota, donde viven y trabajan unos 200 mil mexicanos ¿Y saben qué? de ahí salen millones de dólares en remesas para México, lo cual ya fue detectado por el Departamento del Tesoro y diversas agencias federales.

Ustedes dirán que es dinero de jornaleros, trabajadores, para apoyar a sus familias aquí en México, pues nada de eso, es un “lavadero” de dinero, son millones de dólares, que han estado sirviendo, incluso, para sostener la paridad peso vs dólar, pero eso se va acabar.

Así que si creían que California, Texas, Florida, o entidades donde viven millones de mexicanos, entre legales e ilegales, eran quienes aportaban más recursos, pues no, una pequeña entidad, frontera con Canadá, es la que aporta más…narco remesas ¿Qué tal?.

18 mil millones de USD…no hay dinero

Hereda la administración deudas y compromisos muy fuertes por parte de su antecesor, 16 billones de pesos, de los cuales, dos billones se van a gastar este año, por la cual, ya hay en bancos y FMI de EU, una solicitud de bonos, obligaciones, que hay que pagar, es deuda, por un monto de 18 mil millones de dólares, no hay dinero en caja, y muchas promesas, proyectos, que necesitan muchos recursos.

Ante esta situación, y por la necesidad de reducir el déficit fiscal, que anda en 6 por ciento del PIB, viene un recorte, ya lo anuncio la presidenta Sheinbaum, en enero, del 10 por ciento del gasto, unos 200 mil millones de pesos, del billón que cuesta actualmente la nómina, gastos de operación del Gobierno Federal, vienen fusiones, desapariciones de dependencias y despidos de miles de burócratas, me imagino los de régimen de honorarios, asesores etc... se irán, y a buscarle por otro lado, o la informalidad, no habrá economía humanista para ellos.

Seguridad, Plan 100 días

La presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo martes se anunciará un Plan de Seguridad, para pacificar o intentarlo, primeramente, en 10 ciudades, de algunas entidades que sufren el flagelo de pleitos de bandas delincuenciales, una de ellas Ciudad Obregón, aunque no le parezca al alcalde Javier Lamarque, porque él tiene otros datos.

Obviamente la ciudadanía de Cajeme, recibirá con plácemes este plan, que seguramente fue ideado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Nacional, quien también será encargado del Centro de Inteligencia, y en el futuro, junto con el fiscal, Alejandro Gertz Manero, de la adscripción de Fiscalías Estatales, vaya que vienen con todo, a dar tranquilidad a la población y por una justicia más expedita…y menos corrupción.

A propósito del tema, se había contenido la violencia en Obregón y SLRC, este último, ya con Mando Único, y septiembre se descompuso el municipio fronterizo, con 50 muertes, incluidos dos familiares de funcionarios del Ayuntamiento, que me hizo recordar aquella funcionaria de Nogales, Cecilia Yépiz, creo su nombre, quien fuera directora de Obras, y fue asesinada y aquel exfuncionario, también de esa dependencia, en la lista del Departamento del Tesoro, como de los principales lavadores del crimen, así las cosas.

Lo de Obregón, un problema añejo, se había contenido, pero desde aquel domingo de hace 2 o 3 semanas, en que se soltaron lo demonios, y ver a la gente tirada en el piso de parques y debajo de carros, el “pecho a tierra” para salvarse, se han complicado las cosas, ya veremos el plan que se anuncie el próximo martes, por cierto, en las 10 ciudades, no incluyen Culiacán, ya con cientos de muertos, desaparecidos y una economía parada, viviendo la población un “toque de queda”, lamentable.

Sacudida al gabinete

Vaya sacudida que le dio el gobernador Alfonso Durazo al gabinete, 123 nombramientos, se nota que tiene la mano pesada, que no hay compromisos, amistad que valga, sino resultados, por eso la salida de unos, otros que se caen para arriba…y otros para abajo.

El gobernador ha querido impulsar a una nueva clase política, aunque en algunos casos su ADN no sean morenistas químicamente puros, en fin, son cambios, de cara, al segundo término y cierre para el 2027, que va a estar de antología, la sucesión en el partido, guinda, como la manejara Durazo y máxime que no hay oposición, hoy dividida y fragmentada, la del PAN y PRI, no coadyuva a la democracia, a la pluralidad, pero no entendieron el mensaje del pasado 2 de junio, y siguen con sus cosas.

Paulina Ocaña, Roberto Gradillas, Fernando Rojo, por ejemplo, son parte de esa camada de “Durazo Boys” que darán mucho de qué hablar los próximos años, y con futuro promisorio para el siguiente sexenio.

EL cambio que si hizo ruido, porque lo cheque con productores agrícolas y ganaderos, fue la llegada de Célida López a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el sector primario, uno de los estandartes de Sonora, hoy por cierto, en serios problemas, al no haber agua.

Célida, exalcaldesa, exdiputada, excandidata al Senado, de las peores campañas que he visto, se la llevó denostando y lo aceptó, a un candidato opositor, Manlio Fabio Beltrones, y pagó el precio, quedó en último lugar.

Ella sabe del sector agropecuario, lo que yo y usted lector, sabemos de Ingeniería Química y de Sistema, o de Ingeniería Espacial…nada, y se le da esa encomienda, creo más por razones políticas, que técnicas.

Quien se fue, Fátima Rodríguez, con una larga carrera en el sector, Ingeniero Agrónomo, ignoro sus resultados, la política federal no ayudó mucho al sector, más que al campesino, cooperativas.

Desafortunadamente el mes pasado como representante del gobierno, en el informe del alcalde de Empalme, cometió una grave pifia , dijo “llega a la Presidencia, una hermana nuestra, Xóchitl Gálvez” y sigue hablando, no corrigió, se quedaron atónitos los presentes, y pues hubo reacción en la capital y Ciudad de México.

Son cerca de 300 mil hectáreas las que no se sembrarán entre el Yaqui y Mayo, ese es el reto que se le viene a Célida López y al secretario del Bienestar, Fernando Rojo ¿Qué van a hacer?.

Millones de pesos en jornales, gente que se quedará sin ingreso, vaya que tendrán que hacer gestión ante el Gobierno Federal, ante titulares federales del ramo, un grave problema social, de entrada, la solicitud de apoyo de productores, es de más de 300 millones de pesos, para apoyar a trabajadores, ya que al no sembrar, se quedarán sin ingresos, avíos, no habrá trabajo en sus campos.

Y con otro problema, la maleza inundará los valles del Mayo y Yaqui, y con ello, plagas, que el viento llevará a las ciudades, poblaciones, un problema de salud etc.… más el colapso en las economías locales, se rompe la cadena productiva, y algunos miles de millones que dejarán de circular en un ciclo agrícola, se vienen despidos masivos, cierre de negocios, habrá demandas laborales, sí ¿Y con que dinero van a pagar?.

Hubo otros cambios, llega Dolores del Río, a Contraloría, exalcaldesa, exdiputada, le entiende a la política, no muy demócrata, cuando pierde, esperemos de resultados, ahora sí, porque en Seguridad dejó mucho que desear, ya ven como están las cosas, en el norte y sur, focalizados, pero no ceden.

EL del hoy exsecretario Particular, Juan González, lo comentamos en pasada colaboración, que era inminente su salida, ante irregularidades detectadas, y tal como comenté, el ‘gober’ no se deja llevar por amiguismo, sino por resultados y así las cosas.

Doris Arenas, a quien conozco de hace años, desde que estudiaba ella carrera de Comunicación, en Ciudad Obregón, fuimos vecinos algunos años queda como encargada de despacho del Sistema de Comunicación, hay trayectoria, experiencia en el ramo, al igual que en lo Editorial, Radio, TV, esperemos sea ratificada.

De los demás cambios, no conozco a algunos, me comentan que los ven bien, gente que conoce y cercana al ‘gober’, y se les deposita confianza es por algo, en lo referente a Francisco Acuña, se confirma es el brazo derecho del gobernador, Plan Sonora, se confirma al frente de Codeso.

Por cierto, una de las invitadas especiales a la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue la CEO de México Pacifica, firma que invertirá 30 mil millones de USD en el país, para la construcción de un par de ductos, de mil 500 kilómetros, y una Planta de Licuefacción en Puerto Libertad, Sonora.

Antes de terminar la pasada administración, el hoy exsecretario de marina, Rafael Ojeda, firmó y entregó concesión a la empresa para explotar seis millones de metros cuadrados marítimos, para la construcción muelles y terminal, o sea, pues, confirmada inversión, y el despegue de esa región, más de 13 mil empleos se pronostican, y hay que crear toda una infraestructura para ese nuevo polo de desarrollo.

Este proyecto se había ofrecido a la pasada administración de Claudia Pavlovich, avanzaban las negociaciones, pero se atoraron cuando un empresario local, quería que se le otorgara el contrato de obra, a lo que se negaron los norteamericanos, se cayó…y Durazo, lo retomó, puso las facilidades, y en el futuro se verán los resultados.

CTM

Llega relevo de la dirigencia de la CTM a Obregón, ya no aguantaban algunos cetemistas, las trapacerías de Luis Acosta, se tuvo que dejar ir Javier Villarreal para llegar a acuerdos con Toño Valdés, Jaime Gámez, Nico Campa, Ferrando Millán, entre otros, que ya no querían a Acosta, quien, por cierto, no aguanta una auditoría.

Le exigieron a Villarreal, los inconformes, cambios, no marrullerías en la elección, Javier cedió y finalmente fue ungida Silvia Godoy, dirigente del Sutoc, que no es una perita en dulce que digamos, pero veremos si soplan vientos de cambios y que lleguen líderes, que vean por su sector, agremiados…y no por sus bolsillos.

Como estarían las cosas, que 27 de 40 sindicatos, ya no querían saber nada de Luis Acosta, había otro contendiente, Amavizca, pero se bajó de la contienda, al haber acuerdos, que incluye, revisar finanzas que deja Acosta. Obvio que empresas como Constellation, Kyunshing, entre otras, de plácemes, estaban hartos funcionarios de chantajes ¿Cambiarán las cosas? veremos.

‘Alito’

El Tepjf avaló el cambio de estatutos que hizo el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, para quedarse cuatro o hasta ocho años al frente del PRI, para regocijo de Morena y aliados, con esta resolución, pausará la militancia de priistas que encabezaron la rebelión, exdirigentes, exgobernadores, pero como dijo Dulce María Riancho, quien literal expresó, se puso en “internación”, será decisión de cada uno.

El senador Manlio Fabio Beltrones, refrendó su militancia, pero pausó su relación, al excluirlo ‘Alito’ de la bancada, ya que el sonorense no estuvo de acuerdo en lo que hizo el campechano.

¿Inicia el proceso de extinción del tricolor? Lo sabremos en las siguientes elecciones, quizás empiecen a perder registros locales, y creo más militantes migrarán a Morena.

Y en el PAN no hacen mal los quesos, a nivel nacional y en Sonora, van por el agandalle, el padrecismo se quiere imponer, no quieren perder, ni aquí ni allá, los privilegios, el reparto de cuotas, cuates, prerrogativas ¡Ah! pero llegan elecciones y hablan de cambios y alianzas con la sociedad, demagogia pura.

