Trump-Musk… ¿ceder concesiones?... ¿ni al caso?... justicia cara

Comparta este artículo

Contra todos los pronósticos, volvieron a fallar todos, menos Elon Musk, volverá a ser presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, y ahora con más poder, porque incluso arrastró con él, el triunfo en ambas cámaras, Senado y Representantes, cuando los votantes norteamericanos siempre daban un balance en el poder y también se llevó el voto popular.

¿Qué paso? ¿Cómo que un hombre con procesos legales, odiado, con un discurso duro etc.… ganó? ¿Por qué la comunidad latina, afroamericana, migrantes legales votaron masivamente por Trump? Por una simple y sencilla razón…la economía, hoy en inflación y que está pegando duro en el bolsillo de familias norteamericanas y Trump prometió mejorar eso, más el proteccionismo, que las industrias, como la automotriz, se queden en EU y con ello, más empleos para ellos.

Y ahí viene una ‘limpia’ a partir de enero y un cambio radical en la política interior del gobierno, Trump va a romper con el ‘estableshiment’, que incluye todos los departamentos, agencias federales, algo de lo que estará a cargo precisamente el multimillonario, dueño de la plataforma X, Elon Musk, este empresario que se la jugó abiertamente con Trump, le metió cientos de millones, se fue en contra de los medios tradicionales, quienes fallaron y mintieron.

En cuanto a México, Trump tiene dos cartas para el inicio de la relación bilateral; la oleada de ilegales que entran por la frontera y los cárteles de la droga, el crimen organizado, el fentanilo que está matando a miles de estadounidenses.

Es obvio que Trump va a obligar en las negociaciones a que el gobierno mexicano ‘selle’ la frontera sur, y contenga a grupos criminales, que crecieron en extremo en el sexenio de AMLO y tienen sumergido a regiones del país, bajo su control; muertos, desaparecidos, extorsiones, por todos lados.

Y ojo, Trump tiene el control de ambas cámaras y si las cosas no mejoran, puede y lo hará, mandar iniciativa para considerar a cárteles mexicanos como, terroristas y podría iniciar acciones para exterminarlos.

Esto, por cierto, desató reacciones, cuando el senador y dirigente del PAN, Marko Cortés pidió la intervención de EU, se le olvidó que exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, está preso en EU, por colaborar con el crimen organizado y obviamente hubo reacción en Palacio Nacional, por par de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El que se debió haber callado fue el senador Félix Salgado Macedonio, el menos indicado, sin ninguna autoridad moral, a como tiene Guerrero, y su hija Evelyn, sumidos en una guerra sin control, en un día 15 muertos en, Chilpancingo y Acapulco, y la ‘gobernadora’ organizando una fiesta y cantando con Jorge ‘Coque’ Muñiz, y los ciudadanos, los pobres, sufriendo los estragos de los Huracanes ‘Otis’ y ‘John’, inadmisible, les vale, que poca empatía.

La presidenta Sheinbaum sostuvo reunión con el CEO de Black Rock, Larry Fisk, la principal firma de inversiones de Wall Street, para iniciar cabildeos, obviamente le ha de haber pedido ayuda para la agenda que se viene, obvio, Fisk lo hará, solo quieren certeza y seguridad para sus inversiones, no les importa la Reforma Judicial.

Y vaya que fue fructífera la reunión porque casualmente, al día siguiente, Sheinbaum y Trump, hablaron por teléfono, llamada cordial, fue invitada a la toma de protesta…‘See you soon ( nos vemos pronto)’, obviamente que, Fisk operó esto, en política y cuando hay muchos intereses de por medio no hay casualidades.

Adiós a la agenda 2030

Otro dato interesante que se viene con el regreso de Trump al poder, adiós a la agenda progresista, a la que son proclives los demócratas y gobiernos de izquierda, para el presidente Trump sólo hay hombres y mujeres.

Va contra médicos, hospitales, y todo aquel departamento escolar que influya o quiera reconvertir a niños en cuestiones de género y sexualidad, sin el consentimiento de padres y hasta que tengan mayoría de edad.

Será prohibido, y por ley, que se les inyecten hormonas, cambios de sexo, ni nada en los niños, acciones penales contra doctores y hospitales que incurran en eso, y escuelas…se acabó el tercer baño.

Tampoco quien se considere ‘trans’ podrá competir como mujer en juegos deportivo, olímpicos, en nada, viene un cambio, que va a resaltar los valores de la familia, ese es Trump, el odiado.

¿’Ceder’ concesiones?

El próximo 17 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene previsto anunciar un acuerdo con respecto al manejo del agua, ante la crisis que sufren algunas entidades del país, incluido Sonora.

Supuestamente, antes, el titular de Sagarhpa, Julio Berdegué y de la Conagua, Efraín Morales, van a convocar a CEOS’s o directores de unas 50 empresas, para que ‘cedan’ voluntariamente, parte de las concesiones de agua que tienen para sus negocios, para traspasar esos volúmenes al “pueblo” a regiones, cuencas con problemas…ok.

Ahora vamos del otro lado de la mesa, que va a opinar Constellation Brands, con fuertes inversiones y concesiones de agua en Ciudad Obregón, hoy cabe reconocer, con una grave y severa crisis hídrica, más de 150 mil hectáreas sin sembrar, ya les cancelaron una en Mexicali, se quedó tirada una inversión de más de mil 500 millones de dólares.

Están citados al encuentro, al igual que; Femsa, ARCA, Heineken, Modelo, todas las refresqueras y cerveceras, Nestlé, Danone, al igual que toda industria, incluso agropecuaria, para que cooperen con la causa y esperar mejores tiempos y lluvias.

¿Cómo van a reaccionar? Se pone en juego, su producción y futuras inversiones ¿Cómo que ceder voluntariamente? ¿Y si dicen que no? ¿Cuál va a ser la reacción en Palacio Nacional?.

Como que cédeme agua de tu concesión, parte ¿Y luego te la devuelvo?, como dice un dicho o refrán “ ¿Gavilán que agarra y suelta? Pues no es Gavilán, hijuela, que tiempo, y que coyuntura ante la falta de lluvias y agua, y si no llueve y hay escurrimientos en invierno, pues peor, y pues ya veremos el próximo 17 de noviembre, si hubo acuerdo, por lo pronto ahí está el aviso…o advertencia, ahí viene el lobo…y tiene los tres poderes, veremos la reacción de los capitostes de la industria, esta petición les pega y duro.

Nácori Chico

Para dar cuenta de la crisis de agua, para hoy domingo organizaciones están convocando en Hermosillo a la ciudadanía, para que coopere con agua embotellada para hacerla llegar a municipio de Nácori Chico, que está sufriendo escasez de agua, del pozo está saliendo agua…pero sucia, me imagino, abatido.

Obviamente hubo una reacción de palacio y de la CEA, se fueron equipos para perforar otro pozo o hacer lo conducente para resolver el problema, no pueden estar a voluntad del altruismo de la gente, la solución se tiene que dar ahí, pero pues son las consecuencias de otro año seco.

No cabe duda, hay que tener conciencia el ciudadano en el uso del agua, no hay un plan hídrico del gobernador Alfonso Durazo, esta semana el alcalde de Hermosillo, con una reunión y lanzamiento de programas para entrarle a este problema ¿Pero si no llueve próximo mes? ¿Si no llueve en el verano del 2025? Las presas de El Novillo y Oviáchic, solo aguantarán unos meses más.

Grave la cosa, y peor si no llueve, las consecuencias del cambio climático, así que, a invertir en más pozos y ya ir viendo lo de una o dos desaladoras, que se tiene que ver reflejado en presupuestos, visión a mediano y largo plazo, está en manos de autoridades esto.

Martes encuentro

A propósito de agua y de ruina, para este martes, dando seguimiento, una vez más, como todos los años, está contemplada reunión de organismos agrícolas del sur de Sonora, con el titular de Sagarhpa, Julio Berdegué, me imagino estará la titular estatal Célida López, y quizás el mismo gobernador Alfonso Durazo.

Y el asunto a tratar ya no tiene que ver con precios, sino que va a pasar con la solicitud de apoyos ante la falta de siembra de más de 150 mil hectáreas, creo son más, en los Valles del Yaqui y Mayo.

Se habla de una solicitud inmediata de mil 500 millones de pesos, para trabajos, jornales etc… y cinco mil pesos por hectárea, que hace rato no los ven, les deben años de Procampo, y se cerraron todos los programas financieros al sector agropecuario…menos el de ‘Sembrando tu Voto’ los que siembran de cinco a nueve hectáreas.

¿Cuál va a ser el resultado del encuentro? Sabe, por los antecedentes que hay, pues difícil, aunado a que este gobierno recibió una Hacienda en quiebra, que se verá reflejado en el Presupuesto Federal, incluso en los estatales y por ende municipales.

Para dar una idea, ante el déficit fiscal y eso que aumentaron los ingresos, pero las obras faraónicas de AMLO y programas sociales se llevaron la mayor parte del presupuesto sexenio pasado, Sheinbaum recibió…ruinas, y ahí viene un recorte de más de 200 mil millones de pesos en el gasto público para el 2025, y así tendrá que ser los primeros tres años, para reducir la brecha del déficit fiscal, que tiempos por venir.

¿Van apoyar a productores? Esta próxima semana se sabrá, y si no han salido a protestar, es como dijo Luis Antonio Cruz, dirigente de UCAY y DDRY, para que mover tractores, gastar en diésel, si no hay dinero y hay otras prioridades.

Por lo pronto, ya iniciaron despidos masivos en el campo, jornaleros buscando chamba en campos donde hay pozo, que no son muchos y no puede dar cabida a tanta gente, que tendrá que migrar a otros valles agrícolas o al sur del país y obviamente al romperse la cadena de valor, impactará al sector comercial de Obregón, Navojoa y toda la región.

Y esto tendrá un reflejo en índices de inseguridad, como el robo, la gente tiene que comer, ojalá, que haya un resultado positivo de la reunión del próximo martes, de lo contario, ya imaginen el escenario y también de salud, las ciudades se invadirán de las ratas de campo, plagas etc… un grave problema social, para Ayuntamientos y gobierno estatal.

Y ojo, con otra, al asumir Trump, a la presidencia, viene el despido masivo de ilegales de las primeras órdenes ejecutivas, se espera, en la primera oleada un millón, ¿Cuántos entrarán por Sonora? ¿Qué se hará con ellos?, vaya problema y escenario que se viene para entidades fronterizas.

Justicia, dinero…y sin resultados

Vaya, vaya, ahora con lo de la Reforma al PJ, pues resulta que Sonora, de acuerdo a Censo Nacional de Impartición de Justicia, en el 2023, en noveno lugar en cuanto a presupuesto que se le asignó, mil 631 millones de pesos…pero en el lugar 21 en cuanto a sentencias emitidas, o sea no son buenos resultados, no hay una justicia pronta y expedita, por lo visto, lo datos, números, no mienten.

Así que algo tendrá que hacer el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora, Rafael Acuña Griego, de cara al presupuesto 2025 y obviamente el gobernador Alfonso Durazo y el mismo congreso, que por cierto, ha estado apechugando en su presupuesto para apoyar al gobierno en su programa de becas y resulta que en el Poder Judicial Estatal, con suficiencia presupuestaria, a gusto, pero sin resultados que afectan a la gente que espera impartición de justicia, ojo con esto.

¿Ni al caso?

Nuevamente el alcalde Javier Lamarque, con declaraciones que ni al caso como el mismo dice, pero el mismo se pone de pecho, al compararse con otras administraciones, como la de Hermosillo y que ve ya como deporte nacional, la información y estadísticas de cómo está el municipio, en imagen y lugar, a nivel nacional y mundial, obvio por la incidencia de crímenes, que viene de trienios.

Suscribo en lo que dice Lamarque, que quiere otra imagen para el municipio, que quiere trabajar en ello, para que lleguen inversiones, pero tiene que entender que la Mesa de Seguridad, debe dar resultados, y deben de parar las balaceras, ataques, que no bajan de dos dígitos mensuales y una sociedad ya acostumbrada, o no deja de sorprenderse.

Y debe entender, alcalde, que, ante la situación del sector primario, al no haber ciclo agrícola, las cosas van a empeorar, así que tendrán que meterle más inteligencia y reforzar el panorama, no es bueno, no hay agua y Oomapasc, tendrá que hacer algo, en eficiencia, reparación de tuberías y drenajes.

Cajeme ya debe apostarle a la industria de la manufactura, y coincido con el alcalde crear las condiciones para que lleguen, y que es un deseo del gobernador Alfonso Durazo, dentro del Plan Sonora, regionalizar inversiones, como se está haciendo en Guaymas…y dejar que el alcalde Toño Astiazarán vea por su trabajo en la capital y de andar comparándose, es odioso eso y no se llega a nada.

Por cierto, excelente el programa de voto electrónico, para que el ciudadano de Hermosillo, dentro del programa Crece, con una bolsa de 80 millones de pesos, para que decidan que obras quieren en sus colonias, un éxito, al igual que el voto presencial, como siempre, Toño innovando.

Transporte urbano

Ya era hora, excelente propuesta, idea, del gobernador Alfonso Durazo, de abrir a la iniciativa privada, la concesión del servicio de transporte urbano en Ciudad Obregón, que es un mugrero, un cochinero, unos cafres los camiones, en deterioro del usuario.

Se le otorgó a Tufesa, una empresa de éxito en transporte público de pasajeros, concesión para varias rutas, y va a entrar con unidades nuevas y un excelente servicio, no me queda la menor duda, excelente decisión, que espero se abra para todos los municipios y que se pongan ‘pilas’ los actuales concesionarios, que esperan todo les resuelva el gobierno, ya basta…y no hay dinero.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58