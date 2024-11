Encuentro Sader...costo elección... ¡no se vayan!...PAN, a la baja

Comparta este artículo

Esta semana se dio la reunión en México, entre productores del sur de Sonora y autoridades estatales con el titular de Sader, Julio Berdegué, para ver soluciones ante la crisis que se viene por la falta de agua, que ha motivado la cancelación del ciclo agrícola 2024-2025, hubo acuerdos, pero no se ha resuelto lo esencial…dinero, recursos para paliar lo que se viene, ruina y crisis social, y que se verán de nuevo en 15 días

Todo el sexenio pasado no se les apoyo, se desaparecieron todos los programas financieros, solo quedó uno, Sembrando Semilla, al que le llamo 'Sembrando tu voto', que les ha funcionado muy bien, como otros, pero a un costo muy alto, nomás vean el paquete fiscal para el año que entra.

Berdegué, al igual que el gobernador Alfonso Durazo, la titular de Sagarhpa, al igual que lo dirigentes Álvaro Bours, Luis Antonio Cruz, Mario Pablos, y demás que estuvieron en el encuentro, lo entienden.

Ahí está el comunicado oficial, reconversión, tecnificación de riegos, precios de garantía, entre otras cosas, pero el problema es ahorita, la inmediatez, necesitan los cinco mil pesos por hectárea, los mil 500 millones, y si no es que más para jornales, trabajos temporales, labores fitosanitarias, ante las plagas que se vienen y un sinfín de problemas al romperse la cadena de valor.

El detalle es que la presidenta Claudia Sheinbaum ya dijo en una mañanera, literal, "no se va apoyar a los grandes productores"; si esto no es cuestión de ser grande, mediano o chico, es un asunto que no hay agua, se les debe dinero de ciclos anteriores, que están contemplados en el artículo 134 de la Ley de Desarrollo Sustentable y no se ha cumplido.

Y con otra, a Obregón y Hermosillo, a como está el nivel de las presas Oviáchic y Novillo, les quedan de cuatro a cinco meses, líquido para el consumo humano, y luego se vendrán las restricciones, los inevitables 'tandeos' y el enojo social ¿Se están tomando medidas?.

El alcalde Antonio Astiazarán ya sostuvo una reunión para ver este delicado tema que se viene para el año que entra, el alcalde de Obregón, Javier Lamarque, sostuvo encuentro con el gobernador Alfonso Durazo, es de imaginar que tocaron el tema y lo que se viene para el sur de Sonora.

Desafortunadamente, Oomapasc tiene una cartera vencida de más de dos mil millones, que ineficiencia, que seguirá creciendo, con la ruina que se viene, la gente no podrá pagar recibos de agua, incluso los recursos de los programas sociales que le llega a la gente a través de la Secretaría de Bienestar y lo que reciben los jóvenes, becas federales y estatales, se van a tener que destinar para comprar comida, así de oscuro el panorama.

Y con otra ¿Y si no hay escurrimientos en invierno? ¿Si no llueve el próximo verano? ¿Qué medidas y planes hay? Urgen desaladoras ¿Lo tiene contemplado Conagua? Si no se tiene la visión a futuro, que el cambio climático llegó para quedarse y no se refleja en presupuestos multianuales, la solución de la escasez de agua, esto será un desastre de proporciones que mejor ni imaginar.

Por lo pronto, si para la siguiente reunión, Berdegué les sale con que nos vemos dentro de otros 15 días, vayan despidiéndose, productores, de que los van apoyar.

Hay una luz al final del túnel, se quedó un funcionario de Aoass para ver padrón en Sader y Segalmex, y la relación de adeudos, veremos qué pasa en el siguiente encuentro, que creo será crucial. Por lo pronto: Álvaro, Luis Antonio y Mario regresaron con las bolsas vacías, ya van varios años así, pero se sembraba, hoy está grave la cosa, no hay agua, no hay ciclo agrícola y miles de millones no circularán en la economía del Yaqui y Mayo, cierre de empresas, despidos...y mejor aquí la paro.

Por cierto, ya en la zona norte de Ciudad Obregón, más casas en renta y venta, tengo amigos que ya migraron a la capital, a buscar tierra para sembrar en la costa, incluso hacia Caborca, que con todo y problemas de inseguridad está recibiendo inversiones.

Hace unos días, fue nota la salida de Obregón de un empresario restaurantero, que estaba siendo extorsionado, hoy, ya no será eso, es la falta de agua, de previsión, lo que está ocasionando que empresarios, productores y hasta jornaleros le busquen por otro lado, así las cosas.

Chilpancingo

Lo sucedido en, Chilpancingo, Guerrero, es el reflejo de lo que pasa en el país, el empoderamiento que se le dio a los grupos criminales, con la política de 'Abrazos, no balazos' que tiene sumido en llamas a varias entidades del país, una herencia que tiene que arreglar, y no van alcanzar 100 días, para pacificar algunas ciudades, cual es el plan del hoy Súper Policía, Omar García Harfuch.

El alcalde de Chilpancingo nombra al secretario de Seguridad y lo matan, nombra a otro y a los días matan al ¡alcalde!, y resulta que el autor del crimen, lo fue el ¡secretario! que nombró y resultó que el asesino era miembro del grupo de Los Ardillos que tiene asolados a la entidad, en guerra con otros grupos, al estilo Sinaloa.

Esto lector, para dar cuenta de quienes mandan en Guerrero, Sinaloa, Chiapas, Guanajuato, bueno hasta en esa pacífica entidad y modelo de desarrollo económico, que es Querétaro, ya llegaron, por liquidar a un criminal que estaba en un Bar Los Cantaritos, mataron a 10 y decenas de heridos, las víctimas colaterales pues.

Sinaloa…fuera de control

Ya van para tres meses y es incontrolable la violencia en Sinaloa; Culiacán, Mazatlán y sindicaturas aledañas, ¡348%! el incremento de muertes, desapariciones, robos, nomás de automóviles, más de mil 200, la economía semi paralizada y Rocha Moya retando a que le hagan la revocación de mandato, la cual no harán.

¿Por qué no cae Rocha Moya? porque sabe demasiado, con todo y que se le desmoronó todo cuando cayó 'El Mayo' Zambada, y él estaba presente en ese encuentro, para arreglar diferencias con el exrector de la UAS y diputado, Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado, al igual que escoltas de Zambada.

Uno de ellos ¡comandante de la Policía Estatal! era el jefe de seguridad del hoy capo que fue, traicionado, lo subieron en un avión y se lo llevaron a Estados Unidos (EU), una operación encubierta por la DEA, FBI, que tiene molestos desde el sexenio pasado, al Gobierno de México, porque no les dan información, en lugar de congratularse, por detenciones de Zambada y los Guzmán, quienes obviamente están “soltando la sopa” y ya ven el matadero que se traen en el país los grupos criminales.

Costo de la elección

Es increíble el costo que tendrá la votación que tendrá lugar el año que entra, para que el "pueblo" elija en una primera ronda, 881 plazas de ministros, magistrados, juzgadores de diferentes salas etc… Un total de ¡13 mil 205 millones de pesos!, para una elección, a donde la ciudadanía no va asistir, solo el oficialismo, los beneficiarios de programas sociales y acarreados.

Una elección, una simulación a muy alto costo, quienes vayan a votar ya llevarán los nombres de los seleccionados, nomás van a entrar a la mampara, a votar, lo que llevará horas a cada uno que vaya a votar, en algo que el "pueblo" ni lo pidió, ni le entiende…es el capricho y venganza de una sola persona, ¡AMLO!.

Ojo, Moodys, la calificadora, ya puso a México con grado negativo, por el estado de sus finanzas, su deuda, ya más de ¡16 billones de pesos!, nomás este año, se metieron ¡Dos Billones!, dos millones de millones de pesos, con un costo de intereses, de ¡1.23 Billones! por este año, sin abonar a capital y esto irá creciendo cada año.

Nomás vean el presupuesto, recortes por todos lados, para reducir el déficit fiscal, se gasta más de lo que entra pues, lo ganadores, los programas sociales, nomás uno, el de adultos mayores, de 65 y más, con ¡483 mil millones de pesos!, se espera la inscripción de unos 400 mil más para el año que entra, para que se den una idea.

Le están recortando dinero a ¡Salud!, no puede ser, a ¡Seguridad!, inadmisible, SCT con incremento, ya dieron cuenta el deterioro nacional en infraestructura carretera, un presupuesto austero, con previsiones, según el gobierno de crecimiento…pero ahí viene Donald Trump y les va a cambiar todo ese escenario, al tiempo.

¡No se vayan!

Interesante el encuentro y celebración de 50 años del Ipade, excelente escuela de negocios formativa para empresarios y un dato que dio Víctor Mendoza, con quien me ha tocado en Mesa de Análisis, en Radio Fórmula, con la titular y recién homenajeada periodista, Soledad Durazo, muy merecido reconocimiento, por cierto, a su trayectoria, toda una profesional de la comunicación.

En una charla que dio el profesor Juan José Alonso Liera, les dijo a los empresarios que se dieron cita en Los Lagos, les dijo ¡No se vayan!, y no me refiero, a que se fueran del encuentro…sino del país.

Resulta que, de Monterrey, la capital más importante del país, la cuna del empresariado, la que aporta más al PIB e impuestos, han migrado a EU, a vivir más de 400 empresarios, con sus familias, van y vienen a checar negocios, pero han determinado irse de México, ojo con esto.

Esto empezó desde el sexenio pasado, la guerra de AMLO, cintra FEMSA y su presidente, José Antonio Fernández, nomás recordar el número de tiendas OXXO; que fueron asaltadas y quemadas, en algunas entidades, casualmente, en entidades empoderadas por el crimen organizado, para entender la colusión y la política de abrazos no balazos del sexenio pasado, herencia que hoy tiene que arreglar, Omar García Harfuch.

No se vayan, porque son los empresarios, la sociedad civil, si se organizan, el muro de contención aparte de Trump, de lo que se nos viene ahora que Morena y aliados, el gobierno se va a quedar con la última contención que había, el Poder Judicial, todas las iniciativas de Ley, que suban, serán aprobadas, ya no hay derecho de Amparo, la justicia, ya no será ciega, será politizada a partir del año que entra y avalada por una SCJN con 11 ministros alineados al oficialismo.

Por eso lo de Moodys y su baja en la calificación, los grandes capitales, nacionales y extranjeros, ya ven con riesgo la Reforma al Poder Judicial, y que pueda afectar sus intereses, inversiones y el capital es golondrino, mucho ojo, y aguas con esto, a partir del año que entra, y la visión que están teniendo quienes tocan las campanas de inicio de acciones en las Bolsas de Valores, todos los días.

Se apuntan dos más

Con eso de la igualdad sustantiva y paridad, ya se apuntaron dos diputadas para ir en el 2027, por la joya de la Corona, Hermosillo, Diana Karina Barreras y Vicky Espinoza, y con un Morena y aliados dando cuenta de los problemas que hay en el PAN y PRI, y su ausencia de nuevos perfiles.

Habrá que ver como vienen las leyes secundarias, lo de la igualdad sustantiva paridad, alternancia de género, que ha alborotado la bitachera, ya que donde hay varón, seguiría mujer y viceversa, y daría un giro de 160 grados en Sonora.

Están los 'Durazo Boys', esa nueva generación impulsada por el gobernador, más que listos para ir por la capital: Paulina Ocaña, Roberto Gradillas, Froylan Gámez, Omar del Valle, entre otros, la lista es larga y súmenle a la nueva dirigente de Morena, Wendy Briseño.

Mientras en la esquina de enfrente, un PAN con problemas en la votación para elegir al nuevo dirigente nacional, Jorge Romero, hubo casilla ‘zapato’ en Huatabampo, 557 votos para Romero y ¡0! para Adriana Dávila y en Cananea, solo ¡17! votaron.

Gildardo Real, impulsado por el Padrecismo, se quiere reelegir, el otro contendiente, Bruno Cházaro, un joven militante, exigiendo que se abra el partido, a lo que se niegan en la cúpula panista, cuyo jefe real es Guillermo Padrés.

Un dato, el PAN, a la baja en votaciones en las últimas elecciones, en el 2015, 38% de votación, en el 2018 un 18%, en el 2021 el 15 %, y en la pasada elección solo el 11 %, para dar una idea, la gente ya les dio la espalda, al otrora partido que hace años era imbatible, sobre todo en la capital.

Como estarán las cosas en el PAN, y el control del padrecismo ¿Saben a quién están perfilando para candidato a la alcaldía para el 2027? Pues nada más y nada menos que al exalcalde Alejandro López Caballero, y en el PRI no cantan mal las rancheras ¿A quién perfilar?.

La realidad es que el PAN y PRI, están perdiendo militantes, se están haciendo a un lado o migrando a otros partidos, sobre todo a Morena, es la cruda realidad, y como bien dice Gildardo Real, con eso de que la alianza es con la sociedad (aja) como nadie se acerca, y no impulsan nuevas figuras, pues tenemos que “repetir” los mismos, así lo dijo, literal.

Qué cosas, el alcalde Antonio Astiazarán, el único activo que tienen los partidos de oposición, con un excelente trabajo, que se refrendó con reelección, transformando la capital, en una ciudad más sustentable, una ciudad solar, por aquello del impulso que le ha dado al uso de Energía limpias, con programa como CRECE, que involucra la población para que elija obras, patrullas eléctricas etc…y puede que se pierda la capital.

87 mil millones

Entregado al Congreso el Presupuesto por parte del Ejecutivo, por un monto de 87 mil millones, con un enfoque social, como siempre ha ponderado en sus acciones el gobernador Alfonso Durazo y a ver en el reparto del ‘pastel’ como le va a los municipios, sobre todo a los del sur, que la van a pasar muy mal al no haber ciclo agrícola, el gobernador lo sabe y los diputados también, y se deberá actuar en consecuencia, obvio que también los demás municipios tienen su necesidades, veremos qué pasa.

Manlio…premio

Por ser un político, un hombre de estado, con una trayectoria de 50 años en la política, privilegiando los acuerdos, consensos, como legislador a favor de Sonora y México, el también exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, recibió un merecido homenaje, premio por parte de la Alianza de Líderes Mundiales y la Asociación de Municipios de México AC, creo, que mucho de este México moderno, se debe a los oficios de este político sonorense.

