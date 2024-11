Fue Coppel…operación enjambre ¿Sonora?... ‘bypass’…AOASS

Comparta este artículo

Vaya polémica suscitada desde el lunes pasado cuando un grupo de empresarios, a través del vocero de esa figura decorativa que es el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Marco Paz, anunció que la Coparmex apoyaba el incremento de uno por ciento a la nómina, para crear una bolsa de 900 a mil millones de pesos para Seguridad Pública.

Que fue consensuado por más de seis meses con las cámaras y sus afiliados, pues habrá que ver, los que yo consulté, ni enterados, la realidad fue esta, fue una idea del millonario empresario sinaloense, avecinado hace muchos años en Hermosillo, Pepe Coppel Luken y fue operado este asunto por Paz, quien fuera funcionario de Conapesca con Ramón Corral y asesor en el gobierno de Guillermo Padrés.

Y cosas de la vida, nunca ha sido empresario, ni generado un empleo y hoy haciéndola de vocero de los empresarios, vueltas que da la vida, en fin, es un hecho lo de este incremento, a lo que empresarios, que no han sido consultados tienen todo el derecho de amparo y si se dan cinco se crea jurisprudencia.

¿Qué estamos en contra de aportaciones? Claro que no, queremos paz, nomás de ver como está Ciudad Obregón, Caborca, San Ignacio Río Muerto, Sáric, Sásabe, San Luis Río Colorado, y todo municipio donde está la ruta de migrantes, trasiego de drogas.

Pero es un tema que debe ser socializado con todos los empresarios que tienen más de 100 empleados y no una decisión cupular de unos cuantos y como bien lo señaló el empresario, Ricardo Bours Castelo, “patético” que, de un organismo empresarial, en este caso Coparmex-Sonora, surja que de manera solidaria se suban impuestos.

Y ahí viene otra, del dirigente nacional de Coparmex, José Medina Mora, el incremento del 12 por ciento al salario, que bueno, jamás estaremos en contra de que mejoren las condiciones de los trabajadores, pero un incremento así, será un “balazo” para Pymes, muchas bajarán sus cortinas y para no irnos muy lejos, empresas del sur de Sonora, ante la falta de siembras en el Yaqui y Mayo, no podrán con esto.

En fin, ahí viene este incremento para empresarios que tengan más de 100 empleados, que la bolsa de 900 a mil millones de pesos que se juntará servirá para capacitación, equipo etc… todo lo relacionado a Seguridad y que el Fideicomiso, en el manejo, estarán involucrados empresarios, lo que me parece correcto y ojalá lleguen recursos de esa bolsa, para seguridad pública de municipios

Pero sobre todo, que haya resultados, que los sonorenses lo vean, lo perciban, lo sientan, porque ese dinero, para que las cosas sigan igual dentro de seis meses o un año, pues habrá reacciones.

Obregón, está en la lista de 100 ciudades a pacificar, hubo detenciones esta semana, aseguramientos, bien, pero los ataques, muertes, no ceden, ya rumbo a 30 este mes y en San Ignacio Río Muerto, se están complicando las cosas, y este fin de semana, otra balacera en Caborca, esta narrativa debe de cambiar.

Por cierto, en cuanto al Fideicomiso, un contrasentido, mientras que a empresarios los involucran en este de seguridad, a las OCV, hoteleros, quienes aportan un impuesto de lo que reciben de turismo, los sacan, ya no tendrán injerencia en cuanto a manejar el dinero que aportan, de esta industria, ya muy importante en Sonora.

Operación ‘Enjambre’

Y ya que estamos en temas de seguridad, nota nacional, ya con la mano del Súper Policía, Omar García Harfuch, hubo una operación bien articulada, simultanea, el pasado viernes, en varios municipios del Estado de México, en donde detuvieron a alcaldes, jefes policiacos, que estaban coludidos con el crimen organizado.

De hecho se hizo viral, cuando a un jefe policiaco, le estaban diciendo que iba a ser detenido, dentro de su oficina y utilizó su arma para quitarse la vida, toma esa decisión, para no ir a la cárcel o no dar información que hubiera perjudicado hasta su familia, nomás para dimensionar la colusión del “crimen uniformado” en México.

Y ojo, con las facultades que tiene desde esta semana García Harfuch, aguas con los policías, alcaldes, funcionarios de todos los niveles en todas las entidades del país, incluido Sonora, hay un policía desaparecido, 30 millones en su casa y dólares, por dar un ejemplo.

La política de “abrazos, no balazos” al parecer se acabo, y esto irá bajando poco a poco, no será de la noche a la mañana, pero este operativo y su resultado, la creación del Centro de Inteligencia, y la futura adscripción de Fiscalías estatales, da una idea de que se quiere acabar en esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la corrupción e impunidad en seguridad.

Efecto, Trump

Obvio, también, obligado México a esto, porque el 20 de enero del 2025, llega Donald Trump a la presidencia y viene una mano dura en dos temas, claves para su victoria; deportaciones de ilegales y declarar como terroristas a los cárteles, que le daría facultades para colaborar o intervenir en México y ya sabrán esto.

Nomás vean los primeros nombramientos del gabinete: Marco Rubio, Mike Waltz, Tom Homan, tipos de línea dura, y que van a ir con todo, ya que tienen el control de ambas cámaras, para frenar la migración, mejorar la seguridad nacional y acabar con los cárteles mexicanos, este escenario, no lo contemplaba el gobierno mexicano, creían que ganaría Kamala Harris y arrasó el controvertido expresidente y empresario.

Otra consecuencia, ya tomó nota México, es de frenar las importaciones de China, Trump trae una guerra comercial contra ese país y quiere parar a los chinos, están entrando duro con inversiones en grandes cadenas comerciales, a lo que Sonora, no ha sido ajeno, van a desplazar a Pymes que no podrán competir en precio contra productos de ese país asiático.

Trump, va por el proteccionismo de la industria, que se quede en el país y que se genere más trabajo para estadounidenses.

El gobierno mexicano, tendrá que frenar la entrada de percusores químicos que entran por Manzanillo, y la corrupción aduanal que hay, al igual que el ‘huachicoleo’, 77 mil ‘piquetes’ hay en oleoductos que hay del país, combustibles que incluso se venden en el mercado negro, China uno de los compradores, Cuba (a ellos se lo regalan) por eso EximBank le corto línea de crédito de 800 millones de dólares a Pemex.

Esos ‘piquetes’, que han hecho millonarios a empresarios de “cuello blanco” también buena parte se fueron para financiar campañas políticas como la de Tamaulipas y Sinaloa, y en la actual Cámara de Diputados, hay dos legisladores de Morena, hasta el cuello en este asunto, una de ellas, hasta en la Jucopo está.

En Sonora, hay varios ‘piquetes’ entre Guaymas y Hermosillo, Bácum, y ni modo que no los tenga detectados la mesa de control de la terminal en Guaymas…y no hacen nada ¿Por qué? ¿Por qué están distribuyendo combustible en pipas?, y mientras, pues a transferirle de impuestos para el 2025, 136 mil millones de pesos a Pemex.

‘BYPASS’

Con una inversión de 100 millones de pesos, el gobernador Alfonso Durazo, apoya a la capital con una obra denominada ‘bypass’ que asegura suministro de la parte sur de la capital, hacia el norte, para asegurar que el vital líquido llegue y no se den los tandeos, que provoca enojo y descontento social.

Bien por esta obra, que en el sexenio de Guillermo Padrés, la querían hacer el llamado ‘Ramal Norte’ que era una leperada en donde estaban coludidos reconocidos empresarios de la capital, que querían hacer jugoso negocio con terrenos aledaños.

Esa agua del sur que reciben sus habitantes proviene de la Presa ‘Novillo’, que desafortunadamente, al igual que la ‘Oviachic’ ahorita están nomás para el consumo humano, pero bajando, fue otro mal año en lluvias y a ver si hay escurrimientos en invierno, lo que sí se dará en el norte de la entidad, buenas nevadas, bueno, por lo pronto, ahí está esa obra, ya veremos el año que entra…pero urge que llueva.

Tres presas

Otra gestión que fructificó del gobernador Alfonso Durazo, para solución del problema hídrico, es que Conagua ya anunció la construcción de tres presas para Sonora, que beneficiará a Hermosillo y otros municipios aledaños a esas presas.

Que llevará un término de tres años su construcción, anunció el director de Conagua, o sea se verá al final de la actual administración o inicio de la otra, es una solución a mediano y largo plazo, que también va a depender de que llueva.

Yo recuerdo que en el sexenio pasado hubo un acuerdo entre el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, la exgobernadora Claudia Pavlovich, productores del sur, de que a la Desaladora de el Cochórit que surte agua a Guaymas y Empalme, se haría un módulo B, para llevar agua a Hermosillo.

Con esto, la Presa Novillo, se quedaría para darle sustentabilidad a Obregón y Valle del Yaqui, y todos contentos, pero hasta la fecha no se ha cumplido esto, y se tendrá que basar cada año a que llueva o no, tanto para sembrar, como para el consumo humano.

En lo personal, veo bien estas obras y gestiones del gobernador, como parte de una solución integral, pero tarde que temprano, se tendrán que construir, mínimo, otra desaladora, no habrá de otra.

Israel, un país en el desierto, produce alimentos y consumo humano a base de ¡desaladoras! de alta tecnología, como es posible no tener esa visión para regiones de temperaturas extremas en México, zonas semidesérticas, los pozos, si no llueve, se abaten.

AOASS

Se dio el relevo en la Aoass, salió Álvaro Bours y llega Luis Antonio Cruz, dirigente de UCAY y DDRY, en un marco de año difícil para el sector primario en el sur.

Por un lado, el cierre de todos los fondos y programas de Sader para el campo mexicano, la no aplicación del Artículo 134 de la Ley de Desarrollo Sustentable, que es de apoyar, ante variantes del mercado, al productor, lo que no se hizo, solo para los campesinos de cinco a 10 hectáreas se les apoya con el programa ‘Sembrando Tu Voto’ ¡perdón! ‘Sembrando Vida’, y ese no va a cambiar, seguirán recibiendo sus seis o siete mil pesos mensuales, pero ahí te me quedas, no seas aspiracioncita.

Grandes retos le esperan a Luis Antonio Cruz y en si a productores, no hay agua, y preocupante la portada de TRIBUNA, a pesar de que hay disponibilidad de sembrar 60 mil hectáreas, hay poco interés del agricultor, ante incertidumbre de precios, no hay garantía ¿Sembrar para perder? Y no hay apoyo gubernamental.

El productor ya entendió lo de la reconversión, que hay que tecnificar sistemas de riego, pero ¿Dinero de dónde? cuesta una millonada eso, no hubo previsión, las lluvias bien o más o menos, y seguía funcionando el riego con ‘mangueras’ agua rodada, y con desperdicio, y daba para todos riegos de trigo y maíz…eso ya se acabó.

Un serio problema, porque la transición llevará tiempo ¿Y mientras? La inmediatez, hay una solicitud de apoyo de cinco mil pesos por hectárea y mil 500 millones para cuestiones de sanidad, jornales, que, si no llega ese recurso, será más grave el colapso económico, creo no están dimensionando lo que se viene, que ni los programas sociales podrán paliar esto.

Hace ya más de 15 días se dio una reunión en México, presente el gobernador con el titular de Sader, Julio Berdegué, que, como empresario y productor, el sinaloense sabe lo que está pasando, sucede en su entidad.

Que se iba a dar otra reunión, en otros 15 días, ya pasaron y no se ha agendado, y es que la última palabra la tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, y en presupuesto 2025, viene una reducción de 78 a 74 mil millones de pesos ¿Así como pues? Y la presidenta dijo a los “grandes productores” nada, solo a los de ‘Sembrando Vida’, quienes solo producen para autoconsumo y los “grandes” para llevar comida a la mesa de los mexicanos e incluso para exportar.

Pues hoy no habrá trigo del Valle del Yaqui, produce (producía) un millón de toneladas; Sinaloa ocho millones de toneladas de maíz, próximo ciclo, solo un millón, ¡Ah! pero harán ley el no al maíz transgénico ¿Entonces qué vamos a comer? Vamos a depender de importaciones de Estados Unidos, Canadá, Rusia y es lo que tienen, también se importará sorgo, complejo el problema.

Los productores del sur, le apostaron a la negociación, no a bloqueos, ni medidas radicales, en el evento de relevo de dirigente, el gobernador Durazo se comprometió a la gestión de recursos, apoyos, dada la inmediatez de la situación ¿Lo logrará? pronto se sabrá

¿Hacia dónde vamos?

El INAI y organismos autónomos desparecen, el gobierno vigilará al gobierno, inadmisible lo del INAI, delicado, en riesgo millones de datos personales, hoy en manos del gobierno y los otros organismos que desparecieron violan el T-MEC…ya sabrán.

El Poder Judicial, un desgarriate, sin pies ni cabeza, Taddei pide prórroga de 90 días, no se la dan, la orden de Palenque, Chiapas, más de 13 mil millones de pesos, gasto inútil, los abogados y quienes renunciaron al PJ; no se inscriben, saben que es una simulación, este domingo se acaban inscripciones… !Y no completan! Van a inscribir en masa seguramente el oficialismo ¿Pero a quiénes?.

Va a ser un desastre la elección, la ciudadanía, el “pueblo” que no le entiende no va a salir a votar, no lo hace en una constitucional, menos en esta, que será un libro de nombres a elegir, no unas boletas ¿Hacia dónde vamos? con un resultado previsible…a la Dictadura del Bienestar

Jalisco

Enrique Alfaro manda iniciativa, romper con el pacto fiscal, al no recibir en recursos lo que envían ¿Cómo va a reaccionar otros gobiernos estatales de oposición? Nuevo León, no, congreso lo domina el PRI y PAN, Samuel García con juicio político pendiente, esto se pondrá bueno.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58