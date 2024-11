Sesión SCJN y elección EU…¡13mil millones!...¿Dinero de dónde?

Comparta este artículo

El congreso federal y la mayoría de los estatales, en ‘fast track’ blindaron la Supremacía Constitucional, por la cual, gobiernos de entidades federativas, municipales y ciudadanos, no podrán interponer controversias, amparos, lo que ustedes quieran, contra actos de gobierno, que quedarán plasmados en leyes, Morena y aliados tienen la mayoría y podrán hacer lo que quieran, incluso la depositaria del Poder Ejecutivo, Claudia Sheibaum.

¿Por qué la rapidez de la aprobación? Porque este próximo martes, los ministros de la SCJN, ocho de los cuales ya presentaron su renuncia anticipada, con efectos para agosto del 2025, aunque a uno se le vence su periodo este mes de noviembre, van a sesionar, y uno de los puntos, es la propuesta del ministro, González Carrancá, que invalida parcialmente la Reforma al Poder Judicial.

Propone el ministro, sí al voto popular de ministros de la SCJN, pero no de jueces y magistrados, lo que obviamente desde presidencia y del congreso, ya mandaron señales que no acataran, no lo han hecho con cientos de suspensiones que han otorgado jueces, menos con esta.

De hecho, el presidente de la mesa directiva en el Senado, Gerardo Fernández Noroña, amenaza, amaga, con quitarles sus “haberes” que son las pensiones a los ministros, que por ley, renunciaron antes del 31 de octubre, para tener derecho a ellas, fue un acuerdo que se plasmó en la ley, aprobado por Morena…¡y lo quieren revertir!, a ese grado la venganza.

Los ocho ministros mandaron sus cartas de renuncia, era obvio que no participaran en una elección que será una simulación y que no serían votados.

Cabe destacar la carta de la ministra Margarita Ríos Farjat, mis respetos, que dignidad de mujer, en donde aparte de los argumentos de su renuncia, también lo hace con respecto a la pensión, y está viendo la posibilidad de donarla a alguna organización, asociación, eso es tener clase, mientras que Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, cobran al año 2.5 millones de pesos, pero oportunamente se subieron al barco guinda que los está llevando a buen Puerto.

Comité

Por cierto, será Arturo Zaldívar el Coordinador del Comité de Evaluación de quienes participarán en la elección de junio del año que entra, en pocas palabras el que finalmente va a “palomear” la lista de candidatos a la corte, jueces y magistrados.

Y para que vean que no habrá principio de idoneidad, los integrantes de Comités en las Cámaras, son puros personajes cercanos a Morena, por ahí andan dos sonorenses, Ana Patricia Briseño, quien había llegado al Istai, de manera ilegal, ya que era suplente de la entonces diputada local, Diana Karina Barreras, actual diputada federal, y esposa del hoy presidente de la mesa directiva de Cámara de diputados, Sergio Gutiérrez Luna, impulsor del nombramiento de Briseño, y que son compadres por cierto.

Y vaya sorpresa, que no ha de haber caído bien por estos lares, en la Plaza Zaragoza, ya que el exsecretario de Gobierno, Miguel Pompa, andará de secretario Técnico, en ese Comité senatorial.

Recordar que, en la pasada campaña electoral, estuvo de representante del hoy coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto López, y pues vaya que siguen operando bien y desde el sexenio pasado, desde Barcelona, y se siguen respetando acuerdos…y aquí le quitaron la patente de notario al ‘Potrillo’… ¡Que cosas! y lo qué falta por ver

Un ejemplo…aborto

Nada como un ejemplo de lo que se viene con la Supremacía Constitucional, y el no derecho a ampararse, ni controversias, ni nada, la semana que entra, el congreso local de la Ciudad de México, va a derogar el artículo, por el cual hasta 12 semanas de oportunidad tiene una mujer para que aborte.

¿Qué significa esto? Que, ya aprobada y publicada, en cualquier mes, incluso el noveno, o a días de que nazca un bebé, ya formado, con vida, una mujer tendrá derecho a abortarlo, un acto evidentemente criminal, ahí nomas para que se den una idea de lo que se viene.

13 mil millones

Ya aprobado por el INE, será de 13 mil millones de pesos el presupuesto del INE, para la elección de jueces, magistrados y ministros, en un proceso que, primero al ‘pueblo’ es lo que menos le importa, ni le entiende, es un asunto de cúpulas y venganzas, y segundo ya vendrán amarrados los nombres de por quienes deben votar.

¿Quiénes irán a votar? Militantes de partidos del oficialismo, acarreados, coaccionados, beneficiarios de programas; la sociedad, la población en general, no asistirá, no será comparsa de esto, aunado a que no salen en una elección constitucional, menos en esta, en donde le entregaran a cada ciudadano que vaya a votar, cientos de papeletas, con cientos de nombres, una locura.

En el caso de Sonora, creo que vendrán como 178 nombres a elegir, una locura también, es mejor que el Comité, Zaldívar, ya mejor designen quienes serán y lo sometan a votación en el congreso, y ya, y habrá un ahorro de 13 mil millones, y con tantas necesidades, hasta la presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo que era mucho dinero.

Votación…una burla

Para que vean cómo se las gastan en votaciones electrónicas en el congreso, cuando los diputados votaron la supremacía, apareció el voto a favor, del millonario líder sindical, Pedro Haces, que vaya don de ubicuidad, el señor estaba en Nueva York para ver el juego Dodgers-Yankees y disfrutar un par de días las mieles del capitalismo ¿Por qué no van a Cuba o Venezuela, a ver un partido o de compras?

¿Qué sigue?

Bueno, como comentamos, próximo martes sesionan ministros de la SCJN y se vendrá el rompimiento del orden constitucional, y también ese martes, gran expectación, hay elección presidencial en Estados Unidos (EU), y gane quien gane, la relación con México va a cambiar y más si gana Donald Trump.

Migración, cárteles de la droga, sobre la mesa y revisión del T-MEC, que probablemente se venga para abajo en ciertos rubros, de hecho, la posición de Trump viene durísima, en cuanto a la relación comercial, migrantes, quiere por ejemplo que la industria automotriz, se quede en EU e impondrá aranceles a quienes quieran poner industria en otro país, México, uno de ellos.

El triunfo de Trump pondrá en pausa miles de millones de dólares en inversiones, hasta después de enero, del año que entra y ver cuál sería su política comercial y diplomática hacia el exterior.

Después en agosto, ya que se sepan los resultados, predecibles, la mayoría de jueces, magistrados y la SCJN, quedará en manos de un partido político, el que está en el poder y les adelanto, que será Yazmin Esquivel o Lenia Batres, una de ellas, la próxima presidenta de la SCJN, los 11 asientos serán para ellos.

Con esto, todas las leyes e iniciativas de ambas cámaras, controladas por Morena y aliados, quedarán blindadas y vienen más cambios a la Constitución, que nos van a afectar a todos los mexicanos, como dijo el Senador, Manlio Fabio Beltrones, se están dando un “balazo en el pie” estar legislando al vapor, afectará a gobiernos locales, a ciudadanos, sectores, a todos y no podremos hacer nada.

Se les olvida a los diputados y senadores, que en tres y seis años se van a ir, y lo que voten, podrá ser a favor o en perjuicio de sus hijos, nietos, familias, si aprueban leyes que atenten contra nuestras libertades, patrimonio, el tiempo lo dirá.

Igualdad sustantiva

Vaya polémica que ha levantado la iniciativa que avanza en comisiones en el Senado, sobre la igualdad sustantiva, que no es otra cosa, por ejemplo, de cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, de acuerdo a la función que desempeñen, justicia con perspectiva de género, paridad, y aquí fue donde empezó el calambre.

Efectivamente en el artículo 41, habla sobre que debe haber paridad en todos los órdenes de gobierno, no habla de alternancia de género, pero habrá que ver como vienen las leyes secundarias.

Saco a colación esto, porque llego a la presidencia una mujer, Claudia Sheinbaum, y no creo que se preste ella a una simulación, porque hasta ahora, el INE, mediante acuerdos cupulares, repartía la paridad en los estados.

Esta ley, entrara en vigor el próximo año, en el 2027, se renovarán 13 gubernaturas, y si viene en artículo secundario va la alternancia de género, pues en Ayuntamiento, diputación, gubernatura, donde había varón, los partidos propondrán mujer y viceversa, y esto daría un giro en todo el país, Sonora, no ajeno, tendría gobernadora y la mayoría, también mujeres, excepto Guaymas, donde dicen, la doctora Karla Córdova esperando ver como vienen las cosas, y es cercana a los afectos del gobernador Alfonso Durazo.

Obvio también, en primera fila; la senadora Lorenia Valles, la jefa de la Oficina del Ejecutivo, Paulina Ocaña, muy activa y en un nuevo rol de dar seguimiento a las obras del gobernador Alfonso Durazo, que por cierto ya sirvió, para que esta semana entregara las calles, Serdán y Matamoros, del centro de la capital.

Agreguen a las mujeres del gabinete: Célida López, Dolores del Río, está también Wendy Briseño, quien aspira a dirigir Morena, en fin, el abanico está amplio.

Por el lado de la oposición ¿Quién? ¿Qué mujer para derrotar al aparato de Morena? ya vieron lo que sucedió en el 2021 y 2024, el único activo que tienen es varón, el alcalde de la capital, Antonio Astiazarán.

En fin, veremos como viene al final esta ley, que, si no incluye alternancia de género, y siguen acuerdos como antes, pues anoten a Heriberto Aguilar, Omar del Valle Colosio, Froylan Gámez, Adolfo Salazar, estos 3 últimos, miembros del equipo de ‘Durazo Boys’ y algún otro por ahí, y recordar, gobernador en turno, siempre ve por su sucesión…tiene voz, voto…y veto.

¿Y dinero de dónde?

Encuentro esta semana de la titular de Sagarhpa, Célida López, con directivos del sector privado y social del campo del Valle del Yaqui y Mayo, quienes, nuevamente, así han estado seis años, exponiendo la problemática, que hoy se agravó, ya no tanto por precios, sino porque no habrá siembra, no hay agua, para darnos una idea, no habrá trigo, más de un millón de toneladas sin producir.

Son más de mil 500 millones de pesos, de entrada, lo que solicitan para barbecho, empleo temporal, estímulos para cultivo de baja demanda de agua, rastros fitosanitarios y seguimiento, como hace años, de los apoyos que les deben el Procampo, pues, la aplicación del artículo 134 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que AMLO no la aplicó, nomás para los campesinos del programa ‘Sembrando tu voto’. ¡Perdón semilla!”.

Creo, Álvaro Bours, dirigente de AOASS, había solicitado un apoyo de cinco mil pesos por hectárea para productores, en fin, un problemática muy compleja y grave que se viene, con dos temas serios: ¿Dinero de dónde? Ya fijo posición la presidenta Claudia Sheinbaum, y el titular Julio Berdegué, hace un par de semanas la política alimentaria y de apoyo…nada para los “medianos y grandes” así literal, lo dijo.

Veo difícil, no imposible, que lleguen millones de pesos de apoyos, no los hubo en todo un sexenio, dejaron un tiradero, muchos compromisos financieros, hay déficit fiscal, la ayuda la necesitan ahorita.

Creo que el gobernador Alfonso Durazo entiende la situación, porque se le viene un problema social de seguridad muy delicado, mucho desempleo, cierre de negocios, se ha roto la cadena de valor, no han medido los cajemenses y mayos lo que se viene en próximos meses, hasta el año que entra…¿Y si no llueve?, ya olvidar de andar construyendo presas, urgen ya Desaladoras, un Módulo ‘B’ de la que está en el Cochórit y llevar agua para Hermosillo.

Quien lo iba a pensar, el agua de la Presa Oviáchic y Novillo, para consumo humano, hay que ir pensando y realizando ya, reconversión de cultivos, tecnificar los riegos, decirle adiós al agua rodada en el sur, no se previno esto y cuesta mucho dinero, y no hay ningún programa en la Sader, desaparecieron todo, ahí está ese emblemático “elefante blanco” que son las oficinas en Ciudad Obregón…vacías, como las arcas, difícil panorama y repito, que problema social, económico y de salud, el que se viene, las plagas llegarán a los cascos urbanos ¿Y el futuro? menos, si no llueve.

Vance

En un rally que tuvo el candidato a vicepresidente, JD Vance, en Tucson, Arizona, hizo mención y duro, del asesinato del exmarine Nicholas Douglas, que venía circulando de noche por la carretera de Caborca, esa zona, desde Santa Ana a San Luis Río Colorado (SLRC), que es un error transitar de noche, pero ellos que iban a saber, venía con su novia y suegra en plan de vacaciones.

No se detuvo, por experiencia creo, al ver un retén ‘falso’ de criminales, lo persiguieron y lo mataron frente a una gasolinera, el candidato exigió a la Casa Blanca, al igual que el padre de la víctima, justicia, y que presentarán a los asesinos ante la justicia estadounidense.

Obvio hubo una reacción inmediata, hubo detenidos, a un par les dieron “piso” (neutralizados le dicen ahora), aseguramientos etc…ojalá así fuera con todos, los asesinos ya fueron identificados, pertenecen a un grupo llamado Delta, brazo armado de los ‘Los Chapitos’ que se traen una guerra contra ‘La Mayiza’, y ahí las consecuencias en Sinaloa, y varias regiones del país, zona norte de Sonora no ajena, por el trafico de drogas y migrantes, negocio millonario.

Por cierto, los militares, en acciones en SLRC, a punto de cometer una desgracia al atacar a hijos de un periodista asesinado el año pasado, ahí se ve claramente, como elementos irrumpen en la casa cuando iban llegando los muchachos, los patearon, antes no dieron la orden de ¡mátenlos! como iba a suceder en Culiacán, pero que, gracias a una cámara de video, que dieron cuenta los militares les salvó la vida.

Por cierto, 22 cámaras de video del crimen organizado fueron desactivadas en colonias conflictivas de Ciudad Obregón…¿Desde cuándo estaban? Sabe, pero qué bueno que las desactivaron, quizás señal de cambio, que así sea, ya basta de abrazos.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58