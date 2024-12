¿Qué no es grave?...Apoyo fitosanitario..."No pinta bien"; Conagua

Comparta este artículo

Vaya problema y crisis que está pasando el sector agropecuario de Sonora y del país, primero por falta de agua, y segundo, por el contrabando de ganado por el sur del país, en donde es corresponsable el crimen organizado y la laxitud de las autoridades, y ser permisivas, pero pues 'moches' millonarios de por medio, aunque hoy, por el gusano barrenador hay más de un millón de ganaderos afectados en todo el país.

En el caso de Sonora, de no creerse las declaraciones del dirigente de la UGRS, Juan Ochoa, que no espera afectaciones, que se está trabajando en protocolos, que, en 15 días, lo cual será difícil, el Departamento de Agricultura y autoridades sanitaras de Estados Unidos (EU), calculan que, hasta enero, si bien va, podrían abrirse las fronteras para la exportación.

Y en el mismo sentido el delegado de Sader, Plutarco Sánchez Patiño ¿Qué está haciendo ese muchacho ahí? Ni le sabe, ni le entiende, pero en fin, también minimizando las cosas el 'experto', pero esta narrativa se les va a caer cuando vengan los resultados y la preocupación que hay de los rancheros sonorenses, a todos, les va afectar el cierre.

Ahorita se quedaron más de tres mil reses en la frontera, en cuarentena, mismas que hay que alimentar a diario, y agua, con costo para el ganadero, que ya sólo estaba en proceso de exportar, entregar el animal...y ¡cobrar! Y ahora nada de eso.

Y los ganaderos que estaban listos para enviar sus reses para la frontera, pues para atrás los filderes y tienen que sacarlo, y pues a venderlo aquí en el mercado local o nacional, y obviamente el precio se les cayó, a la mitad..o más.

Le pregunte a un ganadero sobre esto de los precios, mira me dijo, si tu exportas un becerro, que se re pago en mil 500 USD, ahorita con el cierre, se viene abajo a 600 o 550 USD, y tienes que malbaratarlo aquí en México, a fuerzas que sacarlo, y el mercado de la oferta y demanda habla.

Para que se den una idea, lo que va a dejar de entrar en dinero el mes de diciembre al sector ganadero, se esperaba un flujo de mil millones de pesos, pero como se cerró la frontera, por el gusano barrenador y hay que mal vender, el precio del becerro andará en 10 mil pesos, la entrada sería, si bien les va, 440 millones ¿Qué no es grave? ¿Qué no afecta?.

Y eso que nomás Sonora está encuarentenada a lo largo de los estados fronterizos, ¡125 mil cabezas de ganado! Que ya no pasarán en diciembre, enero, y a ver cuando, con un costo altísimo, incumplimientos de contratos…y cero apoyos, quien sabe de la Uniones Ganaderas, es mucho el recurso, y del Gobierno Federal, pues olvídense, cierre de año fiscal, no hay dinero y si lo hubiera se va a Ganaderos del Bienestar, los demás, rásquense con sus uñas, así las cosas.

¿Qué pasó?

Pues el contrabando de reses, que incluso el crimen organizado utiliza ¡camiones escolares!, le quitan los asientos, y meten los becerros por ahí, se había tardado en no salir este problema del gusano barrenador, con unas vacas que se infecten, se para todo y viene la reacción de EU.

¿Por qué ganado de Sudamérica? Porque es muy barato, cada año entran por la frontera sur, entre legal y contrabando, entre 700 mil a 800 mil cabezas, el año pasado significó 380 millones de dólares, nomás imaginen la corrupción aduanera, solapada, obviamente…y va a seguir, de nada sirve el alto grado de sanidad e inocuidad que tiene Sonora, un alto estándar, esto le afecta a todos los rancheros del país que van a pasar una amarga navidad.

Por cierto, saben quién es el principal importador de ganado de Sudamérica, y tiene grandes corrales en Nicaragua, el país de la dictadura de los Ortega, el dueño de SUKARNE, Jesús Vizcarra, allá tiene de socio a Enrique Peña Nieto, al exsecretario de Economía de Sinaloa, cuando fue gobernador Jesús Aguilar Padilla, fue Alcalde de Culiacán y perdió la gubernatura, contra Mario López Valdez 'Malova', quien por cierto, este se hizo famoso al ser accionista del equipo de los Cañeros de Los Mochis, se metió a a jugar en un juego y fueron sancionados por la liga.

Productores…sólo fitosanitario

Pues en cuanto a la agricultura, pues ya oficial, miles de hectáreas sin sembrar en el Valle del Yaqui y Mayo, no habrá ciclo de trigo etc… no hay agua, reuniones van y vienen, en Ciudad de México, creo esta semana por venir, habrá una en Ciudad Obregón.

¿Cuál es la realidad? pues tuve la oportunidad de charlar con la titular de Sagarhpa, Célida López, le pregunté y mostré la preocupación de productores del sur, y fue clara y sin rodeos, efectivamente, está difícil la situación, no te puedo desmentir.

Habrá apoyo del gobernador Alfonso Durazo, para la cuestión fitosanitaria, habrá recurso estatal para eso para el Yaqui y Mayo, consciente que las plagas, de no haber rastreos, puede ocasionar otro grave problema de salud pública.

En cuanto a apoyos a productores, respuesta clara y directa, no hay a nivel estatal, todo dependerá del Gobierno Federal, de Sader, Julio Berdegué y obvio de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, que hay una bolsa me comentó Célida, pero pues que hasta el año que entra, y pues ya se sabe, que los presupuestos empiezan a correr hasta marzo, así que por lo pronto, diciembre, al igual que ganaderos, no habrá y como dice la letra de la canción… "para abril o para mayo".

Lo que confirmó la secretaria es que viene un programa piloto de siembra de cebada, 300 hectáreas, por parte de una cervecera, se tiene que reconvertir a los valles en otras siembras que consuman menos laminado de agua, como Canola, tener que volver agricultura por contrato, que la industria respete precios, que el gobierno vea por esto.

La semana pasada comente sobre la reconversión de sistemas de riego, el cambio climático llegó, ya va ser difícil ver llenas las presas, ya no se puede regar por agua rodada y con mangueras, debe ser por goteo, directo a la planta, pero eso cuesta muchos millones de pesos, no muchos tienen ese sistema, sobre todo los trigueros, y quién sabe si pague esto, si es rentable. Al igual para maíz, sin apoyos y sin aplicar la Ley el Artículo 134, que el gobierno compense caída de precios, eso ya se acabó desde el sexenio pasado, solo para ‘Sembrando Vida’, autoconsumo, programa asistencial electoral para tener controlado al campesino, y vaya que les ha funcionado, al igual que todos los demás.

No pinta bien, no viene bien

Y para acabarla de amolar, ojo con la declaración del director de Conagua Noroeste, José Antonio Cruz Varela, no andan bien las cosas en cuanto al agua, ya van dos años secos, y no pinta bien la cosa para el 2025, no viene bien, exacto y lo dicho, comentado, cambio climático llegó ¿Y si no llueve el verano del 2025?

Con respecto a esto, Cruz Varela contestó, en pocas palabras, agotamiento de pozos y problemas de abastecimiento para municipios, ahí nomás para dar cuenta del problema, y la visión a mediano y largo plazo para resolverlo.

Hay un Plan Hídrico, propuesto por el gobernador Alfonso Durazo, con un seguimiento por parte del diputado Omar Del Valle Colosio, presidente de la Mesa Directiva, y que tuvo eco en el PEF 2025, que es la construcción de tres presas 'arriba' que beneficiará a municipios aledaños y a Hermosillo, llevará tres años, al final de su administración.

Y por lo pronto un Bypass que asegure agua para el norte de la capital, del sur, que recibe agua del 'Novillo', misma que al igual que al ‘Oviáchic’ le quedan meses para que se agote, muy complejo el problema.

Bien por la construcción de presas, como plan, pero repito ¿Si no llueve o son escasas? Si no piensan y hacen obras como desaladoras, el problema seguirá para Hermosillo, Obregón y el Mayo; Guaymas, Empalme, San Carlos, ya resuelto el problema, tienen desaladora, se supone vendría un módulo B, para surtir a Hermosillo y se quedó en el olvido…y a ver qué pasa en la capital, verano del año que entra, un escenario que mejor ni imaginar, estamos hablando agua para consumo humano y para Obregón y el Mayo, igual.

Por cierto, en la ley de ingresos de algunos Ayuntamientos vienen contemplados incrementos entre el 20 y 30 por ciento, le pregunte al diputado René García, porque uno de ellos es Empalme, y su respuesta rápida, en lo personal, votaré en contra, y si en Obregón y Navojoa va contemplado eso, con la “ruina” que se viene ¡aguas! mejor pónganse a cobrar cartera vencida.

Minas… ¿Y Sonora?

El congreso aprobó incremento, creo uno por ciento de impuesto a ingresos de Minería, que como todos saben, Sonora es el número uno, en aportaciones al Gobierno Federal, a sus arcas, miles de millones de pesos que de vuelta, es poco lo que se recibe, es más, desaparecieron el Fondo Minero, que con todo y corrupción, era de beneficio y obras se hicieron en Cananea, Caborca, Nacozari, La Colorada, Álamos.

Es más, en este último municipio, cuando quitaron el Fondo Minero, la 4T, se quedó a medias un acueducto, mismo que el gobernador Alfonso Durazo lo terminó hace unas semanas, con recursos estatales ¿Qué necesidad había de esto?

Saco a colación esto, porque la oposición, aunque gana los debates, pierde la votación, hubo un posicionamiento del senador Manlio Fabio Beltroines, en cuanto al federalismo, la repartición de recursos, lo del Fondo Minero, su desaparición, que ha afectado a Sonora y entidades mineras.

Mi pregunta y reflexión, hoy que están a punto de aprobar el PEF 2025, porque los siete diputados federales de Morena, plurinominales, todos los senadores, Morena, PRI, PAN, un frente común para que Sonora, el principal estado minero, reciba lo que merece.

Son miles de millones, lo que significa el incremento de un 1% que recibirá la federación y se irá a la ‘licuadora’, nomás imaginar gestión de legisladores y lograr que a Sonora se le retribuyan algunos…¿Dos mil millones? ¿Tres mil millones? ¿Cuatro mil millones?

Nomás imagínense lo que podría hacer el gobernador Alfonso Durazo, con ese dinero extra, no tendría necesidad de andar solicitando techos de endeudamiento, refinanciación, y habría dinero para obras, todos los municipios, no nomás mineros, en fin, dice Ricardo Monreal, que habrá una cirugía al presupuesto, pues legisladores de Sonora, sobre todo de Morena, aplíquense, no todo son tarjetas de bienestar, urgen obras y emprendimiento, empresas, crecimiento, que los jóvenes trabajen.

Tampoco habría necesidad que algunos empresarios dijeran “sí a más impuestos”, que me hizo recodar el 'COMUN', con Guillermo Padrés y la reacción de la sociedad, los ‘malnacidos’ como les puso el exgobernador, y que se hizo famosa esa frase en liles de camisetas y reacción de la población, finamente cayó ese impuesto y Padrés, quien terminó unos años en el bote, y cosas de la vida, sigue dueño del PAN; a punto de perder su registro, por cierto.

"Patéticos" como bien lo señaló Ricardo Bours, y reitero que la Coparmex-Sonora, impulsando incrementos de impuestos, y anden socializando por toda la entidad, algunos, para que se sumen a lo de la bolsa de 900 o mil millones para seguridad, para quienes tengan más de 100 empleados.

¿Qué lo quieran hacer? están en su derecho, no nos oponemos a que haya más seguridad, sobre todo en Obregón y zona norte, pero ya el empresario paga impuestos, y quieran o no, impacta un incremento y con los tiempos por venir, en fin.

Cruz Roja…la ¡atacan!

Ataque armado la Cruz Roja de Ciudad Obregón, una benemérita institución al servicio de la sociedad, para brindar primeros auxilios, ni con ellos tiene consideración la delincuencia, cuando a ellos mismos los atienden cuando son heridos, por ataques entre grupos delincuenciales, lamentable e inadmisible, pero hay una guerra pues, vean como está Culiacán.

Gracias a Dios, solo una enfermera herida levemente, la libró, pero ahora van a estar con el Jesús en la boca, así las cosas en Obregón, que a punto estuvo de cerrar mes con 50 crímenes, y así no se puede vivir en paz.

Culiacán, 149 muertos en noviembre, hasta el viernes cerrados negocios, quema de comercios, robos, levantones hasta en el Aeropuerto, cerraron vuelos, miles de millones en pérdidas…Y Rocha Moya, con informe de gobierno, a puerta cerrada y no cae.

IMCO

El Instituto Mexicano de Competitividad, IMCO, pone a Hermosillo y Guaymas, como ciudades sustentables, ideales para invertir, en pocas palabras, por las obras, su visión y buena administración, eficiencia.

El Puerto, dos puntos: Los efectos del Plan Sonora, la modernización de instalaciones, carretera a Chihuahua, ejes impulsados por el gobernador, Alfonso Durazo, por la salida norte, ya en construcción más naves industriales.

Y segundo, la buena administración y uso de recursos, reconocidos por el ISAF, de la administración de la doctora Karla Córdova, la ciudad con obras, transformándose, y algo importante, se está viviendo en paz, han bajado índices de inseguridad, algo que vivió en lo personal, de las herencias que recibió y se han corregido.

Toño Astiazarán, Hermosillo, arriba en todas las mediciones, obras por todos lados, capital sustentable, patrullas eléctricas, paneles solares, pavimentación, parques, camiones de basura y eléctricos, ahí vienen ya; puentes, libramientos, para mejorar conectividad, participación de la sociedad a través de CRECE, ellos deciden obras mediante votación, la visión y legado de dejar una ciudad sustentable, y trabajando con el apoyo del gobernador Alfonso Durazo, ahí están las obras de remodelación del Centro.

Adiós Autónomos

Como señaló el senador Manlio Fabio Beltrones, regresó el "ogro filantrópico" la aplanadora de Morena le dio otro gusto a AMLO y desapareció importantes organismos autónomos; un grave retroceso, al siglo pasado, que pagaremos; nosotros, nuestros hijos y nietos, que seguramente algún día les reclamarán a los hoy legisladores de Morena y fue una lucha de la izquierda, el colmo.

Grupo Bours

En buenas y excelentes noticias, la división automotriz del Grupo Bours será el nuevo concesionario de Chrysler-Dodge en Ciudad Obregón, bien por esta empresa familiar que le sigue apostando a Cajeme, Sonora y México, éxito, enhorabuena.

