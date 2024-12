174 pesos y 30 litros en vales de diésel, una burla…contrabando chino

Comparta este artículo

El apoyo anunciado por el Gobierno Federal, por medio de la Sader de apoyar a productores del sur de Sonora con 174 pesos por hectárea y 30 o 40 litros de diésel en vales, para que con tractores hagan labores de rastreo, es una burla, denota el poco interés por los productores, familias y jornaleros ante la crisis que se viene por falta de agua que dejará miles de hectáreas sin sembrar y un colapso en la economía regional.

Y con otra, el programa abarca sólo para 70 mil hectáreas, así que ya sabrán, el dirigente de UCAY y DDRY, Luis Antonio Cruz expuso ante autoridades como un plan emergente apoyo para cultivo de cártamo, que tiene fecha de este diciembre para sembrar, necesita poco laminado de agua, que le entraran con recursos, necesitan 150 millones de apoyo gubernamental, pero hasta la fecha nada.

Y al no haber programa de agricultura comercial, por contrato, ni coberturas, ni nada, todo se eliminó, pues hay incertidumbre y poco interés por sembrar cártamo, porque se está importando girasol, la industria no respeta precios, no hay garantía y el Artículo 134 de la Ley de Desarrollo Sustentable, que dice que el gobierno pagara la diferencia ante contingencias del mercado es letra muerta, ¡AHH! pero que tal, Sembrando tu Voto, ¡perdón! Sembrando vida, para ellos sí hay dinero.

En fin, en este ciclo crecerán las importaciones para la industria agropecuaria y para que haya comida en las mesas, porque no hay agua y una política agropecuaria que es un desastre desde el 2018, y el mejor ejemplo unas oficinas de Sader en Ciudad Obregón cerradas, donde se supone estaría la Secretaría, en el programa de descentralización que fue un fracaso, costo millones de pesos, y ya todo está centralizado de nuevo.

Y el panorama luce desolador, ante el cambio climático, el fenómeno de la ‘niña’ se pronostica otro año seco para el 2025, las presas ‘Oviáchic’ y ‘Novillo’ seguirán bajando de nivel, así que sólo agua para consumo humano, y más vale que empiecen a perforar más pozos, no le quedará de otra a productores, solo el que tenga podrá sembrar en el futuro, reconversión de cultivos y tecnificación de sistema de riego, que cuesta millones de pesos… o dedicarse a otra actividad.

Por lo pronto, ya pasando estas fechas decembrinas se sentirá el ‘piojo’ en la economía, ciento de despedidos, miles de jornaleros sin trabajo, a bajar cortinas comercios, demandas, la cultura del no pago y obvio, el índice de inseguridad al alza, la gente tiene que comer, será un robadero por todos lados, vaya problema social que se viene.

Y en lo fitosanitario, pues olvídense, no habrá interés por ir a junta de sanidad a recoger un vale de diésel y ¡174! pesos por hectárea, será una de plagas en los Valles y en la ciudad…al tiempo.

Efecto Trump

¿Qué no hay efecto Trump? y eso que no llega todavía, pero los amagues y nombramientos de titulares de importantes dependencias de gobierno y la guerra comercial de Estados Unidos (EU) contra China, lo están haciendo.

Primero, la importante incautación de mercancía que se vendía en el Edificio Izazaga, en la Ciudad de México, pisos y cientos de tiendas, con pura mercancía de contrabando que entró por Puertos mexicanos, principalmente por Manzanillo, lo que evidencia la tremenda corrupción aduanal, hoy en manos de los intocables militares, aunque hace unas semanas un alto mando de la Secretaría de Marina (Semar), precisamente en Manzanillo fue asesinado…y silencio total en la investigación.

Bueno, pues Sonora fue nota nacional, precisamente hace una semana TRIBUNA en una de sus buenas portadas hizo ver sobre la irrupción de tiendas chinas de la economía en el sur, ante tanto ‘Mall’ y la incertidumbre de los comerciantes locales de Obregón y Navojoa.

En lo personal, en pasada colaboración comenté que habría que ver, por parte de la autoridad, el status legal de la mercancía, se dio una reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con gobernadores en Acapulco, seguramente, aparte de temas de seguridad, se tocó este que está en la agenda de Trump, y al día siguiente Sonora, primera entidad que le entró.

Autoridades estatales, federales, se fueron sobe los cinco o seis ‘malls’ que hay en la capital, al revisar me tocó ver el del bulevar Kino, Tienda Asia, le tomé video a dos camiones repletos de bolsas negras con mercancía incautada, el valor del operativo de la capital ¡150! millones de pesos, por lo pronto, dicha tienda clausurada, el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar y el secretario de Economía, Roberto Gradillas, supervisaron por parte del Gobierno de Estado.

Las preguntas son: ¿Quién o quiénes autorizaron esto? Permisos situación fiscal etc… ¿Cómo está entrando tanta mercancía ilegal? Con esto, para entender también la entrada de fentanilo y percusores, provenientes de China.

¿Van a cerrar las tiendas? ¿Qué va a pasar con los Malls de Obregón y Navojoa? ¿Se va a parar el contrabando? ¿Habrá supervisiones recurrentes?, se está llenando Sonora, de estas tiendas Pymes y Mini pymes van a cerrar, los locatarios de los centros no podrán contra ellos, entiendo la preocupación de Gustavo Cárdenas, de la Canaco de Obregón, hay una competencia desleal, hay millones de pesos de mercancía ilegal, y obvio, corrupción, complicidad en esto, de por sí, afectación sector primario y ahora esto.

Por cierto, si le va a entrar la autoridad federal y estatal a revisar tiendas chinas en el sur, que le entren también a la principal ‘fayuquera’ y que controla todo el centro de Obregón y sus ¡banquetas! con mercancía de contrabando de EU, y es familiar de la diputada federal Anabel Acosta, y esto lleva años, intocable la señora ¿Por qué son tan permisivos? Qué bueno ha de estar el ‘moche’ y los contactos que tiene.

Vapeadores

Los vapeadores fueron la opción para quienes dejaron el vicio del cigarro, pero al parecer son igual o peores que el cigarro, según médicos, en fin, era ya un uso normal, pero esto no le gustó al expresidente AMLO; ya que su hijo lo utilizaba, y como los caprichos se le cumplen al pie de la letra, pues ahora, ya de manera constitucional, Morena y aliados lo hicieron.

El detalle, es que los mismos senadores vapean, ahora como niños chicos, lo tendrán que hacer a escondidas, en los baños y cuando sean vistos en las calles, ciudadanos, reporteros les van a tomar fotos, videos y lo van a exhibir a cada rato.

Con otra, la industria tabacalera de plácemes, se van a volver a incrementar las ventas y los chinos y crimen organizado van a controlar el mercado negro y con esto, fortalecer sus finanzas, analistas comentan que para el 2025 unos 40 mil millones tendrá el valor de ese mercado.

Esto también tendrá repercusión en la salud pública y máxime, cuando en los recortes del año que entra fuerte, por cierto, no hay dinero, arcas vacías, a Salud le recortaron ¡121 mil millones!, así que se pondrá peor la cosa para millones de personas el acceso a la salud, y así recortes por todos lados, para que la bolsa se la lleve…Secretaría del Bienestar, los programas sociales, que no estamos en contra, son buenos.

Pero cuando estos no van acompañados de apoyo al emprendimiento, a la generación de empresas, empleos, estos se convierten en un subsidio para que no tenga aspiraciones y en brazo político del hoy partido en el poder, es la cruda realidad, parte del segundo piso de la transformación y eje del Foro de Sao Paulo.

Trabajadores…¡fuera del Infonavit!

Es increíble e inadmisible lo que aprobó el Senado, el Infonavit es una dependencia que se sostiene con el dinero que aportan patrones, trabajadores y se conforma de varias comisiones mixtas, en la que participan todos.

De hecho, hay un plan de construir un millón de casas este sexenio, aun así, pocas para el déficit que hay, pero para no salir del tema, pues resulta que Morena y aliados votaron por echar para afuera a patrones y ¡trabajadores!, ya no sabrán que pasará con los dos billones de pesos de ahorros de ellos.

¿Sabe qué? olvídense, el dinero lo tomará prestado el gobierno y a la ‘licuadora’, no hay dinero, y ya no hayan de donde sacar, le pegaron a las Afores, ahora al Infonavit, en dónde pusieron al frente al ingeniero agrónomo Octavio Romero, incondicional de AMLO, exdirector de Pemex, que la dejó hundida, más en la quiebra que está la paraestatal, que recibirá miles de millones en subsidios.

O sea, ponen a administrar dos billones, a un inepto y yo me pregunto ¿Van a reaccionar los Sindicatos? ¿CEE y Coparmex?, aquí en Sonora, ¿Cuál será la reacción, digamos de Javier Villarreal? Estamos hablando de dinero de trabajadores, de agremiados, para sus casas y ahora el gobierno los saca de la jugada, no sabrán que pasará con su dinero ¿Qué pasará cuando soliciten su dinero? Trabas, ya verán, ya ni hablar de créditos.

Y ojo, que sigue, cuando el gobierno ya no tenga dinero por el déficit y costo de los programas sociales ¿Saben qué? Lo que sigue será irse sobre Banxico y adiós su autonomía, se van a ir sobre las reservas internacionales y ahí valió todo, para entender, pues, porque empresarios de Monterrey se están yendo a vivir a EU, están viendo el bosque, no el árbol.

Vamos rápido hacia el centralismo, la autocracia o la dictadura perfecta como dijo Mario Vargas Llosa, y nada que los hijos, los nietos la verán, seremos nosotros a partir del año que entra, ya que se queden con todo el Poder judicial y Lennia Batres, actual ministra de izquierda radical, comunista, o Yazmín Esquivel, ministra también, esposa de José María Riobo, el principal contratista de AMLO, una de ellas será la próxima presidenta de la SCJN y todos los demás ministros identificado con una ideología y un partido, y ahí la perderemos todos.

¿Que harán lo grandes capitales, nacionales y extranjeros, cuando suceda esto el año que entra? Por lo pronto Mazda que envía 70 por ciento de los autos que produce en Guanajuato a EU, está considerando sustituir esas exportaciones con autos que se produzcan en su planta de Alabama.

Y todo esto ante la amenaza de Donald Trump, de imponer aranceles del 25 por ciento, y esto agréguenle al recién nombramiento de un exmarine, Ron Johnson, como nuevo embajador de EU; Tom Hamon en CBP y Marco Rubio secretario de Estado, Trump no quiere saber nada de tres temas: Migrantes, China y cárteles mexicanos, vienen tiempo difíciles para el gobierno de México, también para EU, pero más duros para México…al tiempo.

Siete mil millones recorte al INE

En un acuerdo de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, no se puede entender otra cosa, aunado a que la población no saldrá a votar en la elección al Poder Judicial, no salen en constitucionales, menos a unas donde no saben, ni le entiende el “pueblo sabio”, se le recortaron siete mil millones para la elección.

Jugada maestra, con esto no se podrán instalar más de 170 mil casillas y la modalidad será llevar a la gente a ‘Centros de votación’, y así con una baja participación se elijan a los futuros jueces, magistrados, ministros y todos estarán ligados al partido en el poder, se politizará la justicia, y habrá un Tribunal Superior, para aquel Juez que le lleve contras a una decisión de la autoridad, para que vean lo que se nos viene, y que tranquilidad para ciudadanos, empresarios, en cuanto a impartición de justicia.

En cuanto a la votación del año que entra, que serán cientos de boletas a repartir, y llevará horas votar, cada, ciudadano, militante, acarreado, beneficiario de programa social, será previamente capacitado, muy seguramente por los Siervos de la Nación o militantes del partido en el poder, por quién y quiénes votar, así de simple y sencillo.

60 y 40 metro cuadrados

Y hablando de vivienda y el plan nacional, pues Sonora, con programa piloto en casas para jóvenes, de 40 metros cuadrados, que pagarán como renta y para familias de ¡60! metros cuadrados, que, con todo respeto, no se puede vivir en un espacio así una familia.

Seguramente, los hijos se la llevarán en la calle, ojo con esto, mientras los padres trabajan esas casas serán extractoras, repito, aunque tener eso, a no tener nada, pero que problema, dejó de ser de interés para constructoras las casas de interés social, se quitaron subsidios y ahora, pues a construir casas que ni a ‘pichonera’ llegan.

Protocolo

Pues se movió el gobernador Alfonso Durazo en Ciudad de México ante el problema de cierre de frontera a ganaderos de Sonora, ante el problema de una vaca o dos detectadas con gusano barrenador y vino la reacción de EU, y cerraron toda la frontera.

Fíjense nomás, por uno o dos animales y la laxitud y corrupción de autoridades de la frontera sur, una afectación que costó millones de pesos a rancheros mexicanos, no excluidos sonorenses.

Bueno, pues se consiguió el inicio del protocolo con la autoridad de EU y todo parece indicar que en enero se reinician las exportaciones, de acuerdo a lo comentado por Juan Ochoa, dirigente de la UGRS y ya encaminado a la reelección.

Tienen que sellar la frontera sur y una actitud más férrea de autoridades y apoyo presupuestal a Senasica, pero ya ven, de 78 mil millones a 74 mil millones el presupuesto de Sader.

2027…a la vista

Si alguien le entiende a la política es el alcalde Antonio Astiazarán, el único activo que tiene la oposición y administra la joya de la corona…Hermosillo.

Ya sabrá ‘Toño’ cómo sacar el 2025, 2026 y el 2027, sabe y entiende lo que se le viene en cuestión presupuestal, tiene capacidad, oficio para sacar adelante las obras contempladas para la capital y dejar un legado de una ciudad sustentable, nada más que agregar, creo no se dejará amedrentar, para eso están los retos.

En anterior colaboración comentamos que el proyecto del PAN es el exalcalde Alejandro López Caballero, no son tiempos para esto, se den o no reuniones, que si encuentros con Guillermo Padrés etc.…arreglen la casa primero, recibieron 11 por ciento de votación en Sonora la pasada elección, en riesgo el registro, divididos y con destapes, que mezquindad.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58