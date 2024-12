176 mil productores, mil 482 millones a dispersar: ¡8 MIL! PARA CADA UNO

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El millonario empresario hotelero y productor sinaloense, titular de Sader, Julio Berdegué, anunció con bombo y platillo la dispersión a partir del 24 de diciembre de mil 482 millones 986 mil pesos entre 176 mil productores de todo el país.

Sólo por simple división aritmética a cada productor le tocarían ¡8 mil! pesos, a Sonora se lo repartirán entre cinco mil 890 productores, si nomás el DDRY sus agremiadas son 22 mil, y en el Mayo la mitad, lo que sacamos en conclusión, que la mayoría de esos recursos en Sonora y todo el país será para los campesinos del programa Sembrando tu Voto ¡perdón! Sembrando Semilla.

Así que no se emocionen mucho los productores de la Cajeme, UCAY, Ucamayo y demás uniones de quienes producen alimentos, y ya no tienen apoyo, el recurso si ira para quien siembran de 5 a 9 hectáreas, para autoconsumo, y así tenerlos contralados políticamente, al igual que a beneficiarios de programas del Bienestar, y les ha funcionado bien, nomás el año que entra, aquí en Sonora, se van a dispersar 15 mil millones ¿Qué pueden hacer el PRI y el PAN; ante esto.

Así pues, productores, esto de los subsidios, apoyos, financieras, coberturas, aseguradoras, agricultura por contrato se acabó, ni se aplicará el Artículo 134 de la Ley de Desarrollo Sustentable, cada quien a rascarse con sus uñas, sembrar lo que sea rentable, de acuerdo a disponibilidad de agua…y a empezar a perforar pozos y cambiar sistemas de riego, no hay de otra, quienes puedan y quien no a rentarlas, venderlas y dedicarse a otra actividad.

Por lo pronto lo que hay es el apoyo del gobierno estatal, de 30 litros de diésel y 174 pesos por hectárea para rastreo ¿Alcanza para rastrear las miles de hectáreas que quedarán ociosas por falta de agua?.

En serio, que difícil panorama se viene para la región del Yaqui y Mayo en su economía, será brutal el colapso del sector primario, principal motor de la economía, no habrá trigo, más de un millón de toneladas, una caída estrepitosa del 84 por ciento, y en Sinaloa un millón de toneladas, de ocho millones que producen, por falta de agua y pésimas políticas al campo, así no se puede…y a importar.

Glifosato y maíz transgénico

Duro golpe al Gobierno de México, en el panel del T-MEC fallaron en su contra y los productores seguirán aplicando Glifosato, producto contra plagas que es lo que se viene para los Valles del sur y también el uso de maíz transgénico, que está comprobado no es dañino para la salud, pero los genios de la 4T dicen que sí.

Bueno, pues con esto y ante el déficit de maíz, México tendrá que importar, buena noticia para la industria, ¿Pero que creen?, el gobierno permitirá esto, lo acatará, si no tendría que imponerle aranceles y multas millonarias, pero prohibirá que productores siembren maíz transgénico, que es de mayor rendimiento.

De no creerse, permitirán la importación, apoyar a productores de otros países, y que los de aquí, perdón pero que se “jodan”, así es la política agropecuaria de este gobierno.

Y aguas, que de por si falta el plan del segundo piso, en este sexenio es ir por la rectoría del vital líquido, se convertirían los Distritos de Riego en Unidades de Agua para el Bienestar.

Infonavit…hasta enero

Lo aprobó el Senado, sin parlamento abierto, la mayoría del oficialismo y pasó a la Cámara de Diputados, el intento del gobierno de tener control, sin contrapesos, del ahorro de los trabajadores afiliados al Infonavit y cuya administración era mixta; gobierno, patrones y trabajadores, y ahora el gobierno quiere centralizar todo.

Nomás imagínense, más de dos billones, administrados por un agrónomo, Octavio Romero, que quebró Pemex, pero es incondicional de AMLO, bueno, pues sindicatos ya brincaron, incluso líderes del oficialismo, ante la pretensión.

Y luego el mismo Romero, en su argumentación, señala que la decisión la tomaron porque hay… ¡corrupción!, o sea acepta que ellos mismos, el mismo gobierno es corrupto, Alejandro Murat, expriista, exgobernador de Oaxaca, fue el último y pues como no le iba a entender a la robadera, les digo, son unos genios, se dan balazos el pie y lo aceptan.

Y mientras sindicatos brincan, por cierto, el cajemense, Francisco Contreras, líder del Stirt, último diputado federal que ganó el Distrito 06 por la CTM; por mayoría relativa, fue de los primeros, no están de acuerdo.

Por el otro lado, los patrones, silencio total, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Bienestar, Francisco Cervantes, de plano, pegado a la barda, replegado con el gobierno, al igual que demás dirigentes de cámaras, de no creerse, no hay liderazgos como Manuel Clouthier, Andrés Marcelo Sada, José María Basagoiti, ente otros, de antaño, quienes no se dejaban y protegían a sus gremios, los del hoy, cuidando sus intereses, con miedo a la espada de Damocles y la línea que marque…Carlo Slim.

¿Qué pasará en enero? No sé, en Francia, ante intentona de Macron, los trabajadores incendiaron París, disturbios, para atrás los filders, lo que sí, los trabajadores tienen derecho a retirar sus ahorros, si así lo creen, están en su derecho, máxime si el gobierno va administrar, si la intervención de ellos y empleadores.

Y con otra, ahora con lo de la construcción de un millón de casas, de 40 a 60 metros cuadrados, que ni a “pichonera” llegan, estará en manos de, claro que sí… ¡los militares! Quienes ya dejaron el fusil, para agarrar el pico y pala, y a batearla, asumiendo el rol de la CMIC, que calladitos se quedan ante el centralismo que se viene, todos se van arrepentir en unos años, ante la destrucción de las instituciones.

Bertha Alcade

La unción como Fiscal de la Ciudad de México de Bertha Alcade, hermana de Luisa María Alcade, presidenta de Morena, nos da y confirma la politización de la justicia, aunado al nepotismo y la obvia intervención de alguien que habita en Palenque, y tiene el control de medio gabinete y ambas cámaras.

Y esto en el marco de lo que se viene en el 2025, la elección de ministros, magistrados y jueces, la mayoría quedará en control del oficialismo, y la espada de Damocles, para quienes se opongan a sus fallos y tal como comentamos, la SCJN se va a perder, Lennia Batres o Yazmín Esquivel una de ellas será la presidenta, ya sabrán lo que nos espera en cuanto a leyes, y no se tendrá amparo para defenderse, ni líderes que defiendan, más que a sus intereses.



García Harfuch…y la respuesta

Ya van dos elementos cercanos al secretario d Seguridad, Omar García Harfuch, que han sido asesinados, señal que los tienen bien ubicados y seguramente a sus familias. Este segundo, originario de Guaymas, Halexy Guadalupe, adscrito a la unidad de inteligencia y estaba en Culiacán, donde fue ultimado, ciudad por cierto, donde no ceden los asesinatos y la actividad económica está colapsada, ya miles de millones de pesos en pérdidas, Rocha Moya no cae, el que cayó fue el secretario de Seguridad, Gerardo Medina, primero había caído la fiscal, por el montaje del asesinato del exrector de la UAS y diputado electo, Héctor Melesio Cuén.

Aquí cabe destacar la respuesta de la esposa del policía ultimado, a un tuit que subió Omar García Harfuch, lamentando la muerte de su colaborador y que no quedaría impune. Literal, le responde la esposa en X: “Los mandaron a trabajar sin organización, es mi esposo y que dolor tan grande estoy sintiendo de no haber podido convencerlo de que renunciara cuando llegó a esa comisión mal hecha, los mandan con un arma pequeña para combatir a criminales de alto rango, que impotencia siento”, cruda y dura respuesta de una realidad, la violencia no cede y lejos estamos de la pacificación.

Creo en la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que con Omar García Harfuch cambiarán las cosas, pero llevará tiempo, y que apremia, ahí viene Donald Trump, y este y otros temas complican la agenda bilateral.

Y con otra, a seguridad también le tocó recorte presupuestal ¿Por qué? ¿Quién autorizó esto? ¿Enterada la presidenta?...o la señal vino de Palenque, del promotor de los ‘abrazos, no balazos’, no olvidar el mensaje que salió en La Jornada, el medio oficial del régimen: “Así no mi chula”.

En fin, este domingo la presidenta Sheinbaum estará en Mazatlán, no en Culiacán, para ver este tema de seguridad y el plan de 100 días de pacificar un listado de ciudades, incluido Obregón, y que hasta la fecha no se ha logrado.

Dice el alcalde Javier Lamarque que se ha reducido el crimen en relación a años pasados, en un 60 por ciento, pero los ataques no ceden dos dígitos mensuales de muertes dolosas, ya van 21 hasta el día de ayer en diciembre, incluidos par de jóvenes estudiantes de 17 y 18, víctimas colaterales ¿O los victimizaron?



Ya oficial, desaparecen organismos autónomos

AL publicarse en el DOF, ya oficial, desaparecen organismos autónomos, como: INAI, Coveval, Ifetel, Cofece, entre otros, los absorbe el gobierno, y con ellos el control de la información, opacidad y cero transparencia, el gobierno te informara lo que ellos quieran, el gobierno vigilará al gobierno, vaya contrasentido.

También desparecen, en 30 días, los organismos de acceso a la información, como el Istai, Sonora, que pasará muy seguramente a Contraloría, y las dos consejeras que quedan, pues ya sin trabajo, la presidenta Ana Patricia Briseño ya instalada en México, solo esperando que le tocará de la elección del próximo verano, juez o magistrada.

Coneval que mide los índices de la economía, de pobreza, donde hay fortalezas, debilidades y en las que se basa el gobierno, la Secretaría, hoy del Bienestar, para establecer política pública, pues a partir de ahora, dirá que la economía está fuerte, que hay menos pobres…porque se reparte más dinero a través de tarjetas, y eso no genera riqueza, bienestar, emprendimiento, menos ingresos en impuestos, y más gastos, incremento del déficit, al tiempo.

Ifetel, el plan es ir por el control del Internet, a través de militares, controlar con el tiempo a empresas cableras, fijarán precios, regulaciones…etc.… centralismo y control, y no la están viendo venir, el eje de Sao Paulo, la agenda progresista...pero ahí viene el muro de contención, Donald Trump.



¿Qué no hay efecto Trump?

El aumento de aranceles a la industria textil, sobre todo la China, 35 por ciento, aunque dice el gobierno que es para proteger la industria nacional, es otro de los efectos de la llegada de Trump, a la presidencia el próximo 20 de enero, la guerra comercial de este contra el gigante asiático.

Y a esto súmenle el problema de los cárteles, aunque se han incrementado el número de detenciones, y ya se les está confrontando; y el de los migrantes, ahí vienen deportaciones, Sonora no estará ajeno a este problema social en puerta.



Aseguradoras en problemas

No tiene dinero el gobierno y ahora quiere apretar a aseguradoras como, AXXA y GNP, a través del SAT; a que paguen IVA sobre siniestros, lo que no hacían, y quieren que sea retroactivo.

De GNP quieren cobrar ¡200 mil! millones y a AXXA, tres mil 420 millones, lo que los pondría en aprietos, y a sus asegurados, obviamente se fueron a instancias legales, el problema es que ya no hay autonomía en el poder judicial, de hecho, solo hace falta hacerla oficial, después de la elección del próximo verano.



Litio

Volkswagen, la fábrica alemana con ensambladora en Puebla, asegura Litio, con una inversión de 48 millones de dólares en Canadá, para sus componentes, chips, baterías.

¿Y LitioMX? Bien gracias, con un tajo abierto en Bacadehuachi, Sonora, con pleitos legales en riesgo la minería de tajo abierto, por cierto, en Sonora, lo que significaría grandes pérdidas y menos ingresos al gobierno…unos genios.

Bueno, pues LitioMX no tiene presupuesto, más que el sueldo de Pablo Taddei, que ignoro siga en el puesto, en esa oficina no se hace nada por lo visto.

Sheinbaum en Sonora

La presidenta Claudia Sheinbaum, ayer en Sonora, en el sur, en Vícam para revisar los planes en los que se está trabajando con el gobernador Alfonso Durazo. La modernización Puerto de Guaymas, carretera Chihuahua-Guaymas, al igual que dar seguimiento al Plan de Justicia de los Yaquis, la presidenta visitaría la Universidad, Hospital, a donde previamente asistió el mandatario estatal para efectos de supervisar avances.

Y hablando de hospitales y medicinas, con esto de la federalización de los servicios de salud, incluida la nómina, tuvo que entrarle Durazo a desactivar un conflicto con más de 500 médicos, enfermeras, que se quedarían sin trabajo al vencer sus contratos el día último. Colapsaron vialidades, que fue un caos la capital, y aparte pusieron en evidencias la carestía que hay en el Hospital de Especialidades, de insumos medicinas etc.

Tuvo que sostener encuentro el gobernador con Alejandro Svarch, director de IMSS-Bienestar para desactivar esto y ver el plan de basificación, y por lo pronto se calmaron las cosas. Y pues entregó unidades de transporte eléctrico en la capital, para el servicio urbano, lo que verán bien los usuarios, y que refrenda compromiso con energías limpias, me parece bien, como la privatización de líneas, como lo hizo en Obregón, hay sintonía pues, también con el alcalde Antonio Astiazarán en la electromovilidad.

Fuente: Tribuna