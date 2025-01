Comparta este artículo

Ya pasó la Navidad, los regalos y ahora viene el cierre de año y el inicio de otro, 2025, y yo me pregunto ante lo que ha sucedido en términos políticos, económicos y lo que se espera con la llegada de Donald Trump y reformas en México sobre todo al Poder Judicial, viene un ¿Feliz Año? Analicemos:

En el sur de Sonora

Miles de hectáreas sin sembrar por no haber agua y un desastre en la política agropecuaria del gobierno, desde el sexenio de AMLO desapareció todos los programas y solo se apoya a los campesinos de ‘Sembrando tu Voto’.

Sólo se establecieron unas 40 mil hectáreas de siembra, de 250 mil hectáreas con un apoyo estatal para rastreo fitosanitario que no será total, alcanzará para unas 210 mil hectáreas entre los dos valles, y tal como se advirtió, no hay apoyo del Gobierno Federal, que se pondrá peor el año que entra ante reducción de 79 mil a 74 mil millones de pesos al campo.

En cuanto al cártamo, se promovió su siembra, cuya fecha límite era diciembre, pero ante la incertidumbre de precios, sin apoyo del industrial, ni del Gobierno Federal, no se cumplirá el programa.

Se va a sembrar un plan piloto de 400 hectáreas de cebada, bien, y a esperar resultados, pero la transición no será de un año para otro, el cambiar de patrón de cultivo y ante la vocación triguera de los valles.

Pero el cambio climático llegó para quedarse y desafortunadamente, de acuerdo a expertos, 2025 pinta para otro año seco, con escasas lluvias, lo que implicaría graves problemas para el sur y Hermosillo.

Las Presas, Oviáchic y Novillo, aguantan unos meses más, embalses bajos, Obregón con la ventaja de un subsuelo no explotado, pero para consumo humano, que asegura la autoridad hay para cinco años, hay que establecer batería de pozos, y Oomapasc tronado, sin dinero.

El alcalde Javier Lamarque echa la culpa a administraciones anteriores, de no ver eso para el área sur, donde hay desarrollos inmobiliarios, viene lo de Skybridge, la posible industrialización, el problema es que las pasadas administraciones tanto él, como Sergio Pablo Mariscal, fueron los alcaldes, seis años ¿Y no tuvieron la visión para eso?

En cuanto al campo, por igual, tendrán productores que construir y abrir pozos, se convertirá la región como Caborca y Costa de Hermosillo, que producen con pura agua de pozo, aquellos años de una Presa Oviáchic, llena todos los años o buenos niveles para sembrar trigo, maíz, agua rodada, mangueras…¡adiós!, tendrá que venirse la tecnificación, forzosamente ¿Con qué dinero? buena pregunta, o dedicarse a otra cosa.

Por lo pronto, próximo meses algunos miles de millones de pesos dejarán de circular en la economía de Cajeme y Mayo, con su efecto en la cadena les pegará a todos, así que mucha fortaleza ante lo que se viene…¿Feliz Año?

Maíz transgénico

A propósito del campo, vaya incongruencia, el panel de TMEC, resuelve ilegal que México prohíba la importación de maíz transgénico, lo acatará, pero prohibirá su siembra.

Esta semana lo confirmó la propia presidenta, que propondrá sembrar “Maíz Criollo”, creo es de la época prehispánica, nomás falta que digan que se hará de forma artesanal, a mano y arando con bueyes, ya en serio, no puede ser esto.

El maíz transgénico, es de alto rendimiento, no es dañino para la salud, México no lo pudo probar científicamente y hasta las autoridades de Estados Unidos (EU), utilizaron las declaraciones mañaneras de AMLO como prueba, y ahí están los resultados.

La industria tendrá que importar granos, maíz y trigo, de todas las variedades, para consumo humano e industria agropecuaria, obviamente, ante la oferta y demanda, sabedores del problema, los productores de EU, Canadá, Rusia, Reino Unido, venderán a como quieran y aquí en México quienes pagarán platos rotos serán los consumidores en el precio de tortilla, pan. etc… ¿Feliz Año?

¿Y la frontera?

Pues la frontera sigue cerrada para la exportación de ganado sonorense, de lo contrario, el dirigente de la UGRS ya hubiera anunciado con bombo y platillo, y lo que está costando esto.

Y el problema es que sigue el contrabando por el sur del país, Sonora, con alto nivel de sanidad, inocuidad, pero un negocio ilícito entre crimen organizado y complicidad de autoridades, unos 320 millones de dólares de negocio sucio significa esto, pero está poniendo en riesgo a la ganadería, a unos 800 mil rancheros y miles de millones dólares de una actividad importante, para dar de comer a mexicanos y para exportación.

Así pues, el protocolo sigue, pero no cede la entrada ilegal de ganado, el gusano barrenador no se ha erradicado y Sonora, y muchos rancheros más pagando esto, y el 20 de enero llega Donald Trump, ya informado de esto y con otra ficha o tuerca más para apretar… ¿Feliz Año?

Migración y cárteles

En serio, que nervioso trae al Gobierno de México los temas de migración y cárteles, esta semana le tocó dar un mensaje al embajador Juan Ramón De la Fuente, al dar a conocer un programa fronterizo que incluye abogados y a ver qué hacen, aunque hay un procedimiento legal, ante la amenaza de deportaciones masivas.

Obvia la preocupación, porque no se darán abasto con refugios y que hace con tanto deportado, no se van a querer regresar, ni al sur de país, mucho menos al centro y sur de América, de donde salieron gracias a la “agenda progresista” que los sumió en la pobreza y en la que está incluida México.

¿Qué hacer con miles de deportados? Las entidades fronterizas, incluida Sonora, los primeros afectados, un verdadero problema social el que se viene, van a andar deambulando, un problema para municipios y ni modo de darles tarjetas del Bienestar ¿Con qué dinero? no hay.

Es un problema complejo, porque también le afecta a EU, al sector agrícola, de servicios, hotelería y otras ramas, es importante la mano de obra mexicana, la latina, pero pues la amenaza ahí está, fue promesa de campaña, y por el gabinete de línea dura que viene anunciando, parece que la promesa se cumplirá, deportar de entrada a un millón en un año, de terror para México.

Violencia

Desde la detención de ‘El Mayo’ Zambada, los Guzmán, que si fue traicionado o no, que si México no ha sido informado, es algo que en lo personal no entiendo.

Cualquier gobierno se congratularía con colaboración o injerencia, que sean detenidos delincuentes que han sembrado millones de muertes y envenenamiento de jóvenes, pero al parecer esto ha causado mucho malestar en el gobierno ¿Por qué? por la complicidad, financiamiento, reconocido por el propio Zambada y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, está el registro de entrevista todo gobernador de Sinaloa ha pactado con el crimen organizado.

Y vean en el problema que está metido desde aquella reunión en la que estuvo con Zambada, de mediador y que terminó con el engaño a Zambada que se lo llevaron a EU, la muerte de su jefe de seguridad que era ¡comandante de la Policía Estatal!, escolta y el asesinato de Héctor Melesio Cuen, exrector de la UAS, diputado electo, diferencias con Rocha Moya y Zambada sería el mediador y vean en que terminó.

La información que están soltando Zambada y los Guzmán en EU, primeramente, ha soltado una guerra entre Mayitos y Chapiza, que está afectando seriamente a Sinaloa en lo económico, muertes, desapariciones, que no tienen para cuando.

El anuncio de, Donald Trump de declarar terroristas los cárteles, esto los tiene muy pero muy nerviosos al gobierno y al partido en el poder, ante la información que tienen las agencias federales, ante el “soltadero de sopa” de Zambada y los Guzmán.

Obviamente la presidenta Claudia Sheinbaum, apelará a la unidad nacional, cosa que poco le importará a Trump, aunque reconocer que se están haciendo esfuerzos en México, se han incrementado incautaciones, detenciones etc…hace, García Harfuch, lo que puede, pero los ‘abrazos, no balazos’ que fomentó AMLO seis años, no se detienen con un programa de pacificación de 100 días.

Trump mandará iniciativa al Congreso, será aprobada o con una orden ejecutiva actuará, y no crean que veremos a miles de militares, marines, seals, cruzando la frontera, para nada.

Desde un portaviones o desde un fuerte militar de Arizona, Texas, se lanzarán drones, misiles, en puntos estratégicos para eliminar a objetivos específicos, así como los ve usted en una serie o película, la ficción se convertirá en una realidad en México…¡Y están molestos! ¿Por qué? EU tiene la tecnología y la fuerza para eliminar, para hacerlo, vía colaboración conjunta ¿No la quieren? pues será unilateral.

Bertha Alcalde

El nombramiento de Bertha Alcalde Luján, como Fiscal de la Ciudad de México, comprueba una vez más la influencia de AMLO, el nepotismo y que la elección de poder judicial del año que entra, es una simulación, una farsa y llegaremos ya a la politización de la justicia y la espada de Damocles contra el que se oponga a ella, la autocracia, ya como forma de gobierno, con libertades económicas, así funcionará el sistema.

Serán seis o siete mil millones de pesos tirados a la basura, los miembros de la SCJN, magistrados, y jueces serán previamente seleccionados y militantes de los partidos en el poder beneficiarios de programas sociales, serán capacitados previamente por dirigencias y siervos de la nación, por quien o quienes votar, y la mayoría estarán identificados con el partido en el poder.

La ciudadanía no saldrá a votar, no lo hacen en una constitucional, menos en esta y aparte amañada, se politizó la justicia, ciudadanía en total indefensión, y la espada de de Damocles para opositores, a ver quien le entra al proceso electoral del 2027, aunado a que los organismos empresariales, ya alineados, ya son del Bienestar, nomás vean a Francisco Cervantes, el del CCE.

No pasa en Caborca

La Reforma al Poder Judicial en Sonora con su primer tropezón, y se dio nada más y nada menos que en Caborca, municipio que preside el controversial alcalde Abraham ‘Cubano’ Mier y alguien de una oficina de la Plaza Zaragoza, en la capital, debe de andar muy molesto, muy conciliador, pero con mano pesada.

Obviamente denota, a pesar de que el ‘Cubano’ es alcalde, tiene la mayoría de regidores, pues algo pasó, hubo confianza, desaseo político, hay malestar con él de sus propios regidores, una mala operación del secretario del Ayuntamiento, pero pues no pasó…y a ver las consecuencias, de que la primera fue tremebundo jalón de orejas con coscorrón, desde la Secretaría de Gobierno, por parte del encargado de la política interior, secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, del ‘preciso’ mejor ni imaginar.

Otro policía

Cayó otro policía en Ciudad Obregón, ya van varios entre jefes, tropa, en los últimos años, ya perdí la cuenta, pero que pone en evidencia la falta de protocolos, capacitación…y de chalecos.

El alcalde Javier Lamarque señaló que se abriría una investigación, que quedará en carpeta, el porqué no portaba chaleco, el mismo edil lo reconoce, y pues lamentable lo sucedido, otra familia en desgracia, una estadística más y una violencia, ataques armados, y víctimas colaterales que no ceden.

El alcalde señala, reiteradamente, que en comparación de otros años la violencia ha bajado, el detalle es que no baja de dos dígitos mensuales, ya va para su cuarto año de gobierno, hay miles de elementos desplegados y no hay inteligencia, no hay resultados que digan por lo menos desde la óptica de la población, que la violencia ha bajado, sigue y seguirá siendo su reto.

Infonavit

O reaccionan los trabajadores, lo que no han hecho los empresarios, o en enero, el gobierno a través del Infonavit se va apropiar de más de dos billones de pesos, sus ahorros en manos de un pésimo administrador y lo hacen porque las arcas están vacías, pero sacarlos de la administración, de la comisión mixta, es algo que no deben permitirlo.

En Francia los trabajadores no se lo permitieron a Macron, disturbios y casi le queman París, y para atrás lo filders, veremos a los trabajadores sindicales y que hacen sus ‘líderes’, se pondrá interesante enero… ¿Feliz Año trabajadores?

Nepotismo y No reelección

La presidenta Claudia Sheinbaum mandará iniciativa para acabar con la reelección de ‘camarillas’ y tendrán que votarla a favor su partido y aliados ¿O no?.

Se acabaron lo chapulines y grupos que brincaban en grupo del Senado a la Cámara de Diputados, aunque para algunos, lo bueno, se acaba la carrera legislativa, y por otro lado, cada tres y seis años, inicios de ‘curvas de aprendizaje’ y lo que conlleva sobre todo tener legisladores incapacitados levanta dedos.

Por otro lado, nada de que impulso a familiares directos a puestos de elección popular, acaba el nepotismo electoral, bien, no ajeno en Sonora, y a ver como viene lo de la paridad e igualdad sustantiva, las leyes secundarias, que tendrá repercusión en la gubernatura de tres años y en la capital, Hermosillo, que, de acuerdo a Mitofsky, su alcalde Antonio Astiazarán, de entre mejores evaluados, para entender lo que pasa y lo que se le viene rumbo al 2027.

Sonora

Crece la exportación, entidad en octavo lugar, crecimiento de la industria sin chimenea en un 5.7%, y más con el Plan Sonora, y ante retos y problemas por venir, necesitamos que le vaya bien al gobernador Alfonso Durazo, con sus gestiones, nearshoring y lo necesario para paliar lo que se viene.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58