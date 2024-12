PRI, operación maquiavélica…Fondo minero…hay presupuesto

Comparta este artículo

Pues sucedió lo que ya estaba previsto hace meses, Alejandro Moreno disolvió lo que queda del PRI, en una operación maquiavélica para debilitarlo aún mas, que sumado a lo que pasa en el PAN, el que sale fortalecido es el partido en el poder, que si hoy fueran elecciones en Sonora arrasaba con todo.

El pleito inició hace meses, cuando exdirigentes, exgobernadores; Pedro Joaquín Coldweel, Beatriz Paredes, Enrique Galván, Manlio Fabio Beltrones, entre otros, criticaron, cuestionaron el cambio de estatutos de ‘Alito’, en pleno proceso electoral, lo que es ilegal y se fueron a tribunales.

El campechano pacta con Adán Augusto López, y el Tribunal Electoral que ya dejó de ser autónomo también, validó lo cambios estatutarios de Moreno y este inició su venganza, y que mejor que contra la figura más emblemática del PRI…Manlio.

Y así empezó a mandar mensajes, de que limpiaría al PRI en Sonora, Rogelio Díaz Brown, se replegó, actuó con prudencia, mandaron del CEN a Jorge Meade, a empezar a operar los cambios, el ‘Roger’ hizo movimientos al interior al dar nuevos nombramientos, mensajes de unidad, tratar de fortalecer al partido, de nada sirvió.

Y antes de que esto pasara a mayores, Díaz Brown optó por retirarse, hacerse a un lado, y cuando se pensaba que llegaría alguien no identificado con ningún exgobernador, para mandar un mensaje de que el tricolor se reinventaría, nada de eso.

‘Alito’ nombra a la huatabampense Lupita Soto, como nueva dirigente, sin ninguna experiencia, más que ser secretaria privada de la exgobernadora, Claudia Pavlovich, cónsul hoy en Barcelona y distanciada de quien se supone, le debe toda su carrera política, por eso, repito, la decisión maquiavélica de Moreno Cárdenas.

Así pues, llega Lupita Soto a la dirigencia, que no significa liderazgo, ni mucho menos entusiasmo, creo será una dirigente débil, sin capacidad y oficio, primeramente para unir al PRI, de sumar nuevos rostros, la foto de la sala de juntas, patética, salvo una o dos excepciones, mismas caras de siempre, que se repartirán el pastel de siempre, bueno, lo que queda.

Esta semana se fue un buen priista, Enrique De Lamadrid, y seguramente aquí en Sonora, también algunas figuras abandonarán el partido, se pondrán en pausa, o se alejarán sin hacer ruido, la mayoría del Consejo, creo ya no se pararán por ahí y no acudirán a alguna cita.

En fin, nebuloso el camino para el PRI, Soto seguramente, como Gildardo Real, dirigente y no líder del PAN; saldrá con el discurso rayado, de ir a las colonias, de vincularse con la sociedad y bla bla bla, para que, en el 2027 vayan en las boletas los mismos de siempre.

Y mientras en la Plaza Zaragoza y en la Pino Suarez, de plácemes, tienen el poder, los recursos y los programas sociales, creados por el PRI; pero perfeccionados por AMLO, para quedarse varios trienios y sexenios más…hasta que el dinero se acabe, o las guerras intestinas de Morena.

Incluso, está en riesgo la joya de la corona, Hermosillo, con todo y excelente trabajo de Toño Astiazarán, la aceptación social que tiene, el estar sentando las bases de una capital sustentable, ciudad solar, electromovilidad etc... con todo y eso, se puede perder, ya no estará en la boleta.

¿Quién?

Quién, con dos marcas devaluadas, PRI y PAN, puede dar continuidad al trabajo y visión de ‘Toño’, para enfrentar a la aplanadora de Morena y aliados, ¿Quién que despierte el entusiasmo de los hermosillenses?

Que el padrecismo se quiere ir con el exalcalde Alejandro López Caballero, ustedes dirán, en lo personal creo hay en el gabinete de ‘Toño’, alguien cercano a él, desde hace años, muy buena ejecutiva y funcionaria, me refiero a Carla Neudert, la encargada de la Agencia Climática y de los principales programas relacionados con energías limpias, lo de ‘Toño’.

Pero le falta juego político, es un perfil técnico, en fin, ya veremos qué pasa y que harán el PRI y el PAN; está muy empinado para ellos el asunto y quizás, que lo pudiera pensar, en riesgo el registro local, por las ambiciones y venganzas de las cúpulas.

MC

Y en MC, no cantan mal las rancheras, acaba de quedar al frente, el cara de sonrisas de dentífrico para anuncio de Jorge Álvarez Máynez, se fue Dante Delgado, tiene que ver por su salud, la Secretaría General también se la querían agandallar, pero fue para Jalisco, que estrena gobernador MC con Pablo Lemus, y será la única que tengan en el futuro, Nuevo León lo perderán, ante el pésimo trabajo del ególatra Samuel García.

Y lo que son las cosas, en Sonora, serán expriistas los que se queden al frente del partido, ante la urgente salida de Manuel Scott, hoy diputado Pluri en manos de Natalia Rivera, que sería una excelente opción, capacidad, preparación, oficio, el exdirigente del PRI y extodo, Ernesto De Lucas, y se podría colar alguien que le entiende a las operaciones políticas, se lo reconozco, Enrique Clausen.

El exdiputado Jorge Russo creo que se integrará a la dirigencia nacional, y luego volverá a otra pluri, y la exdiputada Rosa Elena Trujillo, ‘Pinky’, pues creo no es la indicada para el reto que significa el 2027.

Fondo Minero…y los 42 dólares

En mi pasada colaboración hice mención a que senadores de Mrena, deberían haber hecho un frente común, para devolverle a Sonora lo mucho que le da a la federación, en ingresos, impuestos, es la entidad número uno, miles de millones aporta, y pues no, votaron en contra.

Poco importó los argumentos del senador Manlio Fabio Beltrones, a hacer uso de la voz en tribuna, Morena y aliados, votaron en contra, y esto significa que municipios mineros: Cananea, Nacozari, Caborca, Álamos, y demás, no reciban ¡un peso! para realizar importantes obras de infraestructura.

El argumento del oficialismo, que había corrupción, y que yo sepa, ningún alcalde está en la cárcel, o tiene algún proceso abierto, ni en Sonora, ni en ninguna otra entidad minera, se cae la narrativa.

Así que unos ¿Tres mil millones? ¿Cuatro mil millones? extraordinarios que pudieran haber entrado a las arcas de la Hacienda de Sonora, y así distribuirlos en municipios mineros y hasta en otros, con obras etiquetadas, con controles, verificaciones, para evitar desvíos o posibles actos de corrupción…pues no, el dinero se irá a la licuadora, para repartirlo en el ‘Bienestar’ del pueblo, con Becas y más Becas.

Como esa, que ya es constitucional, jóvenes de 18 a 29 años, que no estudian y trabajan, ¡7 mil! pesos ¿Como es posible esto? eso no es fomentar la cultura del emprendimiento, del trabajo, de no creerse esto.

Y mientras, gobiernos estatales, municipales, pues a seguir endeudándose, incluso el federal, para cumplir con tantos compromisos, como lo programas sociales, que no son malos, ver por los desposeídos, pero si no va acompañado de un crecimiento de la economía, de las PYMES, por ejemplo, que gran aporte dan al fisco, tarde que temprano, esto va tronar, ya ven el déficit que hay, se esta gastando más de lo que entra.

Nomás para que se den una idea, 1.4 billones es lo que tendrá que pagar, México de intereses, y esto seguirá subiendo, año con año, y lo que sigue sería vulnerar el Banco de México, cambiarle hasta de nombre, Banco del Bienestar, e irse sobre las reservas internacionales, que andan en 230 mil millones de USD…o otra reforma fiscal.

Y el Senado, la aplanadora, aprobó cobrar 42 dólares a cada turista que venga en crucero, y baje en Mazatlán, Cozumel, Acapulco, en cualquier punto turístico, lo que será un duro golpe para ellos y creo obligara a la industria naviera, replantear nuevas rutas.

Los genios le apuestan a que, de todos modos, sí bajarán, ahora habrá que ver que deciden las navieras y los turistas, en Mazatlán llegan barcos con dos mil 500, tres mil, que bajan y consumen en lo local, al igual que en otros puntos ¿Cobrarles por eso?, así de tronadas están las finanzas en México, la herencia de AMLO y sus obras faraónicas.

Cártamo… ¿Sí o no?

Se acaba el plazo para sembrar cártamo, cultivo de bajo laminado de agua y todavía no hay respuesta de la autoridad al planteamiento de Luis Antonio Cruz, dirigente del DDRY y Aoass, y el tiempo se agota.

De las 60 mil hectáreas disponibles para sembrar, ante escasez de agua, están 30 mil listas, pero hay incertidumbre del productor, al no haber un precio de garantía, ni apoyo oficial.

Cruz señaló que están dispuestos a entrarle con recursos, pero necesitan apoyo del gobierno, 150 millones, cinco mil pesos por hectárea, con esto, paliar el año difícil que se viene y que se empezará a sentir en enero, ya que pasen fiestas decembrinas.

Y urge el apoyo fitosanitario, me informan que una opción es entregar vales de diésel para el rastreo de tractores (no lo puedo creer), en fin, la situación difícil, por salud pública, y porque afectan las plagas a productores que siembran con pozos, se les va a echar a perder…¡todo!.

Lo del apoyo federal, la verdad la veo difícil, cierre año fiscal, arcas vacías dejó AMLO, y aunque la titular de Sagarhpa, Célida López y el mismo gobernador Alfonso entienden la situación, y han hecho gestiones, depende de Julio Berdegué.

Al sector le quitaron ¡Cuatro mil millones!, de 78 mil millones a 74 mil millones, ahí verán si al Gobierno Federal le interesa el sistema alimentario, ¡Ah! pero para la Beca ‘Rita Cetina’, que repito, no tengo nada con apoyos sociales, su presupuesto es de ¡79 mil! millones de pesos ¿Así como pues? Y como estarán las cosas en el Valle, que de los drenes están sacando agua para riegos de cultivos que hay.

Por cierto, el alcalde Javier Lamarque, en reunión sostenida con columnistas, medios en la capital, aseguró que de acuerdo al reporte que le dio Conagua, está asegurado el consumo humano hasta por ¡5 años!, le respondí que el Oviáchic está al 20%, y respondió que en el subsuelo hay, así que si viene otro año seco, que pinta desafortunadamente, por el cambio climático, la ‘niña’, el futuro de Obregón, como el de Hermosillo, dependerá de batería de pozos, obvio el manto freático de Cajeme, está mejor, el problema será el sector primario.

Ante esto y la situación del sector primario, dependerá mucho de la regionalización de las inversiones, señaló, y tal es la visión del gobernador Alfonso Durazo, con el nearshoring, Plan Sonora, la modernización del Puerto de Guaymas, y viene la ampliación de 800 metros de la pista Aeropuerto de Obregón, para aviones de carga.

Por cierto, en la gira de esta semana por Obregón del gobernador Alfonso Durazo, donde entregó vialidades de aquel crédito que solicitó para obras de municipios, tarjetas SIM para jóvenes, señal de Telemax, cabe recalcar y lo comentamos, la entrega en concesión de una línea de transporte urbano, la 17, a la IP, a TUFESA; para que la opere y seguramente será de éxito para ellos y de beneficio para los usuarios.

Creo, esto debe ser el futuro, abrir el sector a los empresarios y no estar destinando dinero público para darles camiones a los concesionarios, buenos para estirar la mano, esto, lo de Obregón, debe ser replicado en toda la entidad.

Presupuesto

Pues hay Presupuesto, antes llegaba el día último y ahí andaban los diputados, viendo como acomodar la ley de ingresos, hoy eso se acabo, como “cuchillo en mantequilla” y ante una oposición débil, incluso con partidos divididos, diezmados, Morena y aliados hicieron valer su posición y aprobaron un paquete, números lo cierto, de 89 mil millones de pesos, con un amplio sentido social, como el anterior, que les allana el camino rumbo al 2027 ¿O no?.

Está jugando bien las fichas del tablero de ajedrez el gobernador Durazo, lo vuelve hacer en términos presupuestales y lo resultados ahí están y se verán reflejados en el 2027.

Obregón

En cuanto al PEF para Ciudad Obregón y ante la situación que vive, en lo personal, creo que debería haber tenido un presupuesto mayor a 380 millones, que lleva una parte para sueldos policiacos.

Le hace falta mas infraestructura, y creo que, aunque la Laguna de Náinari, es la ‘novia’ de Obregón, meterle 80 millones, cuando hay otras prioridades, es mucho dinero, en estos momentos y viene crisis económica, no lo podemos negar.

Hubo posicionamiento de Gustavo Cárdenas, de Canaco, desde su punto de vista de falta de socialización previa con sectores, legisladores locales fijaron posición, aunque ya el presupuesto ya había sido votado, habrá que tomar en cuenta esto para año que entra.

Lo que sí, para Obregón y sobre todo para mini pymes, el incremento del 12 por cierto será la “muelte”, hablando en chino, y aparte por la invasión China que hay en México y Sonora, grandes ‘malls’ que tienen preocupados a locatarios del centro de Obregón, Navojoa, los van a sacar del mercado.

¿Cuál es el status de esa mercancía? Ya ven en la Ciudad de México, en un edificio, Izazaga, con puro contrabando que entra por el Puerto de Manzanillo ¿Y hasta ahora dieron cuenta?, es el efecto Trump, molesto porque México está permitiendo esto y el etiquetado para exportar a EU, pero esto cambiará a partir del 20 de enero del 2025.

Ahí viene la Invasión “suave” contra cárteles, por eso México ya está cambiando y se irá notando la política de “abrazos, no balazos”, ya hay más detenciones, aseguramientos, decomisos, como el de la tonelada y media de fentanilo, la mano de Omar García Harfuch…y Trump.

Oleada de migrantes

Ahí viene el año que entra la primera oleada de ilegales, habrá reuniones de gobernadores fronterizos, para ver cómo atender este problema, social y económico, a lo que no estará ajeno Sonora, veremos cómo afronta esto el gobernador Alfonso Durazo.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58