Modus operandi crimen… violencia electoral, Sonora en riesgo

Ciudad Obregón, Sonora. - Hay un nuevo modus operandi de delincuentes, ya sucedió en Ciudad Obregón y esta semana en Hermosillo, supuestos compradores de vivienda o arrendatarios de locales, hacen cita con arrendador o particulares y al concertarse la cita, los asaltan, son encañonados, les quitan todo y hasta se dan tiempo para ir a cajeros a vaciar las cuentas.

Fueron momentos de terror los que vivieron, alguien a quien conozco y su familia, a quienes estimo y aprecio hace muchos años, junto con la agente inmobiliaria, al mostrar unos locales, ya adentro, sacó la pistola quien iba a rentar, los amordazaron, les quitaron lo que traían, tarjetas, todo.

Afuera el cómplice, dieron el NIP de las tarjetas y se dieron tiempo para ir al Banco, todo este proceso, les llevó alrededor de una hora, ya sabrán los momentos que pasaron, de terror, de incertidumbre, amordazados, con un hombre armado apuntándoles.

Se fueron los delincuentes, y a como pudieron, se desataron, el automóvil de la agente inmobiliaria se lo, robaron, pero gracias a Dios no les paso nada, más que el susto de su vida, y que no pasó a mayores, o una desgracia, lo material el dinero, se recupera…la vida no.

Ante esto, tendrán que particulares y agencias de bienes, raíces, a tomar medidas preventivas, sobre todo, mujeres, no asistir a citas solos, no llevar nada de valor, checar, con la pura vista, a los “clientes”, y si notan algo sospechoso, como otras personas en automóvil o sin son varios, retirarse e informar a la oficina o familiares, o marcar 911, para ayuda policiaca.

Así las cosas, pues con la delincuencia, que en todas sus modalidades hacen de las suyas, en dónde la prioridad son los “abrazos, no balazos” y los delincuentes son seres humanos y tienen sus derechos, bajo la óptica de AMLO y el país, regiones, bajo fuego, extorsiones, robos…etc., la sangre corre y así terminará este sexenio, lamentable.

Violencia Electoral

Y ya que estamos en tema de inseguridad, pues ahí viene ya el inicio del proceso electoral, ya van 16, quienes aspiraban a un puesto de elección popular asesinados, 8 de ellos de Guerrero, entidad donde no se están dando las condiciones para elecciones tranquilas, la delincuencia ha tomado el poder...o se le ha solapado.

Ya hay un reporte de Consultoría Integralia de Luis Carlos Ugalde, quien fuera presidente del IFE, que después se convirtió en lo que hoy es el INE y que conoce bien estos temas.

Detalla el reporte las entidades que podrán tener problemas y ubica a Sonora en “riesgo alto” y pues ya todos sabemos lo que pasó en el 2021, el asesinato de un candidato en Ciudad Obregón, Abel Murrieta y varios candidatos que declinaron en municipios de la sierra y al norte, de MC, al ser amenazados ellos o sus familias.

¿Qué va a pasar este 2024? No lo sabemos, esperemos que no haya nada que lamentar de nuevo, pero también reconociendo que viene un proceso ríspido, el país está muy polarizado, dividido, el crimen organizado, es ya una amenaza a la democracia y sus instituciones, y un Presidente que todas las mañanas promueve este clima y se va a meter de lleno en la campaña, olvídense que este al margen.

Desde mi punto de vista, el mapa de riesgo de Sonora se ubica en el corredor Santa Ana-Sonoyta, el Sásabe, algunos municipios de la Sierra, donde está el trasiego de drogas e indocumentados, y en el sur…Cajeme, por lo sucedido y porque la violencia no cede en ese municipio.

Ya veremos qué medidas toman los propios candidatos, las autoridades correspondientes, el INE, para llevar en la medida de sus posibilidades una campaña y proceso electoral sin incidentes que lamentar, que así sea.

Minería en riesgo

Uno, ya de los pilares de la economía en Sonora es la minería y también en el país, porque aporta cada año más de 150 mil millones de pesos al fisco y mucho empleo, una gran aportación al PIB.

Sonora, la entidad que más minas tiene y más aporta, el número uno en el país, pues hoy en riesgo, porque dentro del paquete que mandó AMLO a la Cámara de Diputados, está el de ya no dar más concesiones de minas a “Tajo abierto”, y es obvio que al estar venciéndose los plazos, el Estado se apropie de ellas, ya sabrán cómo nos irá con el gobierno haciéndole al empresario, junto con los militares, vean nomás lo que está pasando con las obras faraónicas y los miles de millones que está costando esto, como país.

Por dar un ejemplo de lo que sucede en el municipio de La Colorada, la Mina, está parada, porque el gobierno no quiere dar permiso de continuar, solo hay unos empleados por ahí, en labores de mantenimiento, pero quienes laboraban en esa mina, se fueron y muy probable, en el futuro, quede u poblado desolado, de 300 o 400 habitantes, queden unos 30 o 50, que se dedican a la ganadería, en pequeña escala o alguna otra actividad para subsistir.

Y así como La Colorada, puede suceder en otros municipios que dependen de la minería, esta iniciativa, no pasa a como está compuesto el Congreso, pero si el 2 de junio les funciona el Plan C, olvídense, ya sabrán lo que se nos viene el siguiente sexenio y si otra vez nos quedamos sin contrapesos, sin balance, MORENA y el gobierno, rectores de la economía y de la vida de los mexicanos.

Vendría un serio ataque desde el Congreso, contra nuestras libertades, propiedad privada, el emprendimiento, justicia, democracia, todo esto se iría, para entrar en un modelo tipo, socialismo.

Así que el 2 de junio, está en juego el futuro del país, cambio o continuidad, por lo pronto, paradas inversiones en Sonora y vaya incertidumbre para inversionistas, locales, nacionales y extranjeros, se estima en 5 mil millones de dólares el freno y con este tipo de iniciativas peor la cosa.

Y el tajo de Bacadehuachi, donde hay un rico yacimiento de Litio, sigue igual, no hay nada, de hecho, así seguirá, hay un pleito legal, con una empresa China, Ganfeng, a quienes el gobierno federal les quitó 9 concesiones, incluida esa.

Se formó una empresa gubernamental, Litio MX, con sede en la Ciudad de México, oficinas sobre Avenida Insurgentes, que dirige un sonorense, Pablo Taddei, pero en el presupuesto, no hay ningún recurso para iniciar el proyecto, que necesita, muchos millones de dólares y sólo se asignó dinero para el sueldo del funcionario y quienes estén en esa oficina, y aparte, reitero hay un proceso legal interpuesto, que puede durar años, como el Home Port de Puerto Peñasco, tirado, oxidado, años pleito legal, por un acto de corrupción al final sexenio de Guillermo Padrés.

Por cierto, a Padrés le acaba de dar “palo” un Tribunal, quería que su juicio fuera llevado aquí, el de lavado de dinero, con recurso de procedencia ilícita y pues se seguirá en el Tribunal de Ciudad de México, total cual problema, ya pasaron muchos años, ya la libró.

Alcaldía

Pues ya se tomó la decisión en el frente opositor y será el ex diputado y actual dirigente municipal del PRI, Luis Armando Alcalá, el candidato a la Alcaldía de Cajeme, quien enfrentará al actual Alcalde Javier Lamarque, que irá por MORENA, y Adriana Torres, ex dirigente de Canacintra, que irá por MC.

Lo de Elisa Morales, una propuesta de empresarios, la propuesta o idea es que vaya como Regidora y de ahí pase a la candidatura para el 2027, veremos el resultado de esa negociación.

Para las diputaciones locales, en 2 distritos locales se perfilan a Martha Parada y Myrna López, aunque no se descartan a Rodolfo Verduzco y Abraham Ramírez, a ver como sale la encuesta y cambie esto.

Por MORENA repiten los legisladores; Ernestina Castro, Coordinadora de la bancada, Raúl Castelo, y está en negociaciones que repita el diputado Hiram Solís, y en la Federal todo parece indicar será Anabel Acosta, quien se enfrentará a Eduardo Flores…y todo el sector primario, agropecuario, muy golpeado por la 4T.

Víctor Enríquez

Bien recibida la propuesta del Gobernador Alfonso Durazo, de que un policía de carrera, Víctor Enríquez, asuma la titularidad de la SSP en sustitución de María Dolores Del Río, quien no dio buenos resultados, sus programas preventivos no hicieron mella en la delincuencia organizada, ahí están los números fríos.

Seguramente pasará su nombramiento en el Congreso, incluso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, para inmediatamente Enríquez se ponga a trabajar y ponga sus conocimientos, bagaje, por ese curricular que tiene, para contener a la delincuencia con una buena estrategia, toda vez que está bien focalizado el problema en Santa Ana-Sonoyta, Cajeme, para empezar y otros municipios de la Sierra y el Río; la población quiere paz y tranquilidad.

Tiburón

Como en la saga de la película Tiburón, pues vaya con la alerta de las autoridades, estatales y federales, sobre el avistamiento de Tiburón, denominado blanco, que mide hasta 5 metros, en las palayas del “Cochórit” en Empalme.

Hace unas semanas en Yavaros perdió la vida un pescador ante ataque de un escualo de este tipo, o será el mismo, o quién sabe si haya más, algo raro que anden en las costas de Sonora, dicen que por el cambio climático.

Ahí vienen las vacaciones de Semana Santa, las playas serán abarrotadas de turistas y de locales, a tomar medidas preventivas para que la ficción de una película, no se haga realidad, ya hubo una víctima.

Borrachera…y la cruda

Las consecuencias de la borrachera de Jorge Álvarez Máynez y sus dichos, vaya cruda que le dio, por la tunda que le dieron a nivel nacional en la mayoría de medios, plataformas y merecido se lo tuvo.

Y el que se enganchó lo fue Ernesto “Pato” De Lucas, sin s el destinatario de lo dicho por Álvarez, que se fue sobre Manlio Fabio Beltrones, de quien recibió la respuesta y el revire correspondiente.

Pues se fue De Lucas, sobre, Beltrones y arremetió también contra Lilly Téllez, compañera de fórmula del oriundo de Villa Juárez ¿Por qué la actitud del Pato? pues por el hecho de que ambos van al Senado por la vía plurinominal y él no, y atacó por ese flanco, sabe que la tiene difícil, incluso la primea minoría.

Entonces, ante esto, veremos al candidato de MC en la campaña, como “gatillero” sobre Manlio y Lilly, quienes obviamente no le pelaron, ni lo harán durante la misma, no tiene caso, si DE Lucas cree que se va a posicionar con ello ante electores, allá él, así que mejor que haga su guardadito de lo que le dio y dará Samuel García, que para eso fue a Monterrey y le tocó ser coprotagonista de lo sucedido en el Estadio de los Tigres de Nuevo León, el famoso “Volcán”.

Lamentable que un político, innovador en campañas, termine así, en confrontaciones estériles, menos mal que trae una buena compañera de fórmula, María Dolores Rosas Almada, será el lado bueno, la buena imagen de su campaña.

Sequía extrema

De acuerdo a datos del sistema de monitoreo de agua, 55 de 72 municipio de Sonora, con stress hídrico, sequía extrema, sobre todo en el sur, estamos ante la posibilidad que el siguiente ciclo agrícola no haya programa de siembra, como sucedió a principios de este siglo, cuando la presa “Oviachi” se quedó seca.

Y los pronósticos de que vine un verano caluroso y con poca lluvia, hacen ver nebuloso el panorama, nomás imaginar que se dé esto, y el efecto dominó en la economía de Cajeme y también en el Mayo.

Y ahí vendrá, AMLO, a abrir otra llave, la del Acueducto, dentro del Plan de Justicia Yaqui, no lo cuestiono pero agua ¿DE dónde? 2 “popotes” para dos Distritos de Riego, de una sola Presa, que apenas tiene para asegurar consumo humano y quien sabe el laminado para riegos que falte para el Trigo y otros cultivos… y a esperar que pasa en verano, con el periodo de lluvias y a CONAGUA le bajaron presupuesto este año, peor la cosa.

Corre; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58