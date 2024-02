De Maycoba a Caborca… Durazo y el desarrollo regional

Comparta este artículo

Sonora. - De Maycoba a Caborca, el pasado fin de semana fueron acribilladas mujeres, un bebé de 2 años, jornaleros que iban hacinados en una Van, 25, de los cuales 4 perdieron la vida y no fueron más porque el chofer arriesgando su vida se bajó y le gritó a los sicarios, “no nos maten, somos trabajadores agrícolas”, y pararon la agresión, los confundieron, se fueron, obviamente no han sido detenidos.

Ante esto, se cae cualquier tipo de narrativa oficial o de datos, ahí están la frialdad de las cosas, de lo que sucede, y en ambos casos, 7 víctimas colaterales, aunque una de las víctimas haya tenido una relación con un delincuente, no exime esto.

De hecho, esto pasa entre grupos y bandas delincuenciales, aparte de que se matan entre ellos, matan a familiares, rompiendo así, rotos, como lo hemos comentado, cualquier código, pacto, no hay piedad, ni entre ellos, ni hacia la sociedad que vive entre la incertidumbre y el “pecho a tierra”.

Por cierto, en el Hospital de Caborca, quienes ingresaron con heridas de esquirlas, más tarde fueron dados de alta, no los hospitalizaron, ni les dieron un trato digno, fue inhumano, indolente y más viniendo de médicos de una instalación hospitalaria.

Y ahora, para estos jornaleros, lo que siguió fue enterrar a sus muertos, a vivir y sufrir el dolor, físico e interno y darle vuelta a la hoja, que tienen que seguir trabajando, el corte de espárrago no puede esperar y el sustento ¿La Justicia? esa sí que espere.

Así pues, difíciles las cosas, en ese corredor Santa Ana-Sonoyta, por aquello del trasiego de drogas e indocumentados, que este último está creciendo mes con mes y Cajeme, un municipio, que no baja de 2 dígitos mensuales, aunque no es recurrente lo de Yécora, aunque ha sucedido, pues la barbarie, un bebé de 2 años muerto.

Creo que no va a terminar nuestra capacidad de asombro, sólo esperar, para la población, no estar en el lugar y hora equivocada, y que se empiecen a ver y dar resultados de las autoridades correspondientes de los 3 niveles de Gobierno.

Como nunca un Presidente, ve una hora en la mañana los asuntos de seguridad, le dijo AMLO al periodista Jorge Ramos, los 176 mil o 177 mil muertos de su sexenio, más de FOX y Calderón, y el mismo Ramos, le respondió, de que sirve que se reúnan si no hay resultados.

En fin, la política de “abrazos, no balazos” no va a cambiar, ya lo señaló AMLO en su gira por Tabasco, los delincuentes son seres humanos y no se les va a confrontar, ante reclamos de sus paisanos, ante lo que está también sucediendo en la tierra del Presidente, violencia desatada en varias regiones del país, muertos, bloqueos, extorsiones, robos etc.…pero él, AMLO, no lo comparte y siempre tiene…otros datos.

Las Iniciativas… ¿Pensión Bienestar?

Pues el Presidente envió su último paquete de iniciativas, que no pasarán, hasta ver que pasa el 2 de junio y logran quedarse con la mayoría del Congreso.

El mismo contiene, conlleva, un grave riesgo de perder un balance en el poder, en riesgo también nuestras libertades, justicia, democracia e instituciones, que tantos años se luchó porque llegaran, incluso desde la izquierda, de lograr esto, que depende del resultado del 2 de junio, si ganan, se acrecentará aún más el centralismo, la concentración del poder, que estará en manos de una mujer, como también la opacidad y con esto más corrupción.

Busca AMLO menos Diputados, Senadores, hasta Regidores y con ello, más control, entre menos, para negociar más fácil hacer lo que se quiera, está suponiendo el Presidente, con este paquete, que el Plan C va a funcionar.

Y un ejemplo son las Pensiones, propone crear un Fondo que, para no variar, se llamaría ‘Bienestar’, con una partida inicial de 75 mil millones que se iría acumulando año con año, por aquello de que quiere que los pensionados se retiren con el 100 %, que suena atractivo para cualquiera y más en época electoral.

Dice AMLO que el dinero vendría de desaparición de los Fideicomisas, Poder Judicial (la SCJN ya dijo no, se interpusieron Amparos) de los Ingresos Tren Maya ¿Cuáles?, ya dijo que no tendrá utilidades, los precios serán accesibles al “pueblo” aunado que ya van más de 500 mil millones lo que se le ha metido, irrecuperable un retorno de inversión.

Que 75% de lo que recibe el Instituto para devolver al Pueblo lo Robado, esto está sujeto a procedimientos judiciales y no se sabe el monto de lo recabado, no alcanza para cubrir a Pensionados, a menos que la siguiente administración, también le entre a lo que se han robado en esta administración; ahí está el rotundo caso de SEGALMEX, y de otros escándalos…y no pasa nada.

Que del ahorro de la desaparición de organismo autónomos (o sea, da por descontado, que ganara el Plan C), también la desaparición de Financiera Rural (otro golpe al campo).

El 25 por ciento de ingresos de Aduanas, AIFA (si está solo, vacío y el TUA para pagar el NAIM que no se construyó), Aeropuertos, que los controlan los militares y marinos, venta de inmuebles, donaciones etc.… una miscelánea, que no asegura ingresos recurrentes, depende de factores, sobre todo, salvar el primero…la elección del 2 de junio, si no logra mayoría calificada, adiós esto, que, por cierto, lo va a utilizar en la próxima contienda electoral, para atacar a opositores.

Otro dato, este paquete implicará para la siguiente administración una fuerte presión presupuestaria, porque solicita que varios programas sociales se les incremente presupuesto, año con año y se elevarían a rango constitucional.

Esto, más el pago del servicio de la deuda, que este año pidieron, autorizó el Congreso, lo equivalente a 4 FOBAPROAS, será de tremenda presión para finanzas públicas, para la siguiente Presidenta…al tiempo

Durazo…y el Desarrollo Regional

El día de ayer, el Gobernador Alfonso Durazo señaló en Ciudad Obregón, en donde se está construyendo una Planta, Kyungshin, de autopartes, que generará 1,370 empleos, los desequilibrios que se han dado, por razones políticas para el crecimiento de regiones o municipios, en términos económicos.

Y tiene algo de razón, ahí está el ejemplo del estancamiento de Ciudad Obregón, lleva años, por lo que ustedes quieran: por razones políticas, falta de infraestructura, inseguridad, un sector primario muy golpeado y todo esto con efecto de dominó en la economía de Cajeme.

Se ha concentrado mucho la inversión en la capital Hermosillo, que denota un crecimiento anual, que se ve en la ciudad y el desarrollo de nuevos parques industriales, sobre la carretera a Bahía Kino, rumo a la Costa y no con esto, que se frene, pero como dice el Gobernador, hay que potenciar, regiones y municipios del norte y sur, para fomentar el crecimiento equilibrado.

Tiene el Gobernador, en el marco del Plan Sonora, la llave para poner en bandeja a inversionistas extranjeros y nacionales, que vengan a invertir a Sonora, en el sur, norte, esperemos que lo logre en su administración, esto no es de colores, sino que le vaya bien a la entidad.

Y aprovecho la visita Durazo para entregar más de 5 mil becas a estudiantes de diferentes Universidades del sur; ITSON, UNISON, Tecnológicas, entre otras y algo importante que dijo, han disminuido con este apoyo las deserciones de alumnos, obviamente, aunque no lo señaló, se da mayormente por razones económicas.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58