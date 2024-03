¿Otra fórmula al senado? ¿factor Beltrones?... 90 millones, robo

Comparta este artículo

Pues todo parece indicar que en los próximos días el Partido Verde va a registrar otra fórmula al Senado, Paola Dixon y Brenda Elizabeth Quijada, habrá que ver, de confirmarse de manera oficial, cual es el argumento, si estrategia nacional o de plano no están dando los números en Sonora y el factor Manlio Fabio Beltrones les está pegando en el epicentro campañas.

Y nomás de ver cómo le fue en su gira por el sur, sobre todo por su tierra Cajeme y amarres que se dieron, se pueden entender las cosas: encuentros con todos los sectores productivos del sector privado y social del campo, como ya comentamos, muy vapuleados por el gobierno federal, ¡19! Programas del sector agropecuario se han eliminado y ahí viene lo peor…. No hay agua.

Dirigentes de Alcano, Juan Leyva de la Ugocp, Miguel Ángel Castro Cossío y todos los privados, incluidos de la región del Mayo, confluyeron con Beltrones en encuentro realizado en las instalaciones de Alcano y se comprometieron a cerrar filas con la alianza Fuerza y Corazón por México.

Y esto también fortalece las aspiraciones de la fórmula a la diputación del 06 que encabezan Eduardo Flores y Sergio Antillón, quienes ya tienen el respaldo de todo el sector agropecuario, que, si no hay abstencionismo, apatía, como en el 2021, aguas, no la tiene segura Morena con todo y que la marca está fuerte, como también el hartazgo de la gente. Manlio también tuvo encuentro con mujeres en el marco del 8M, que, por cierto, en la capital Hermosillo, nuevamente grupos feministas, radicales, de nuevo hicieron destrozos en las instalaciones del Poder Judicial.

Entendemos su lucha en un país que tiene “hambre y sed de Justicia” como dijo Luis Donaldo Colosio, cuando 11 mujeres son asesinadas a diario en el país, pero no podemos compartir esto, pero así tiene polarizado México el inquilino de Palacio Nacional, y así las cosas, y se pondrá peor el cierre de sexenio, con un Presidente aislado, solo, ya volando en aviones militares, reuniones en bases militares y el menos contacto con el “pueblo” que cada día sube sus reclamos.

Previo a su visita a Cajeme, Beltrones estuvo en Guaymas, sostuvo encuentro con Pescadores, y por la misma, escuchó problemas y el titular de Conapesca, Octavio Almada, sonorense, subiendo a redes sociales a diario que todo está bien.

Un detalle y que me consta, que subió Beltrones a su red, las colas en la caseta de Capufe, ya tiene semanas esto, no es posible que hasta para cobrar haya ineficiencias, en perjuicio de automovilistas, transportistas de por sí, en el retén militar de Querobabi no se la acaban, sobre todo el sector de transporte de carga, horas de espera ¿Y la tecnología de punta? ¿Para qué ha servido?.

En fin, un gira productiva para Beltrones, por el sur, las cosas pintan bien en Cajeme, ya amarrada la candidatura de Luis Armando Alcalá, alcaldía, porque también se podría sumar Marta Parada y Myrna López en candidaturas a diputaciones locales, ojo, Martha, hasta los pueblos yaquis la ven bien, la respetan por su lucha No al Novillo y ni se diga el sector agrícola de Cajeme y Myrna López, otra aspirante, como mucho trabajo de tierra, se pondrá bueno el “tiro” con los legisladores Ernestina Castro y Raúl Castelo, quienes van por reelección.

Pero en Guaymas, la fórmula local, a ver cómo le va, repiten con el empresario Rogelio Sánchez, que le fue mal en la elección del 2021, la dirigencia no ha tomado la decisión para la diputación del Distrito XIII, aunque el más posicionado es el exalcalde y exdiputado, Otto Causen, a quien se le vio en la gira.

Y complicado, porque encuestas marcan como favorita para a reelegirse a la Doctora Karla Córdova, la ventaja es amplia y el Puerto ha sido un municipio de los más beneficiados en presupuesto por el gobierno federal, estatal, es la gran apuesta del Gobernador Alfonso Durazno y ya se nota, y aparte el único municipio sin problema de agua para el presente y futuro con la Desaladora instalada en el Cochórit.



En fin, buena gira de Beltrones por el sur, claro y puntilloso, con finura para cuestionamientos de que las cosas no andan bien en ciertos rubros, con muchos mensajes entrelíneas, sobre todo para un adversario que se ha comprometido desde que fue legislador a gestionar obras para el Puerto…y nada, sobre todo un Hospital, no dijo su nombre, pero es obvio que se refería a Heriberto Aguilar.

Lorenia

Buena gira de la candidata y cabeza de fórmula de Morena, Lorenia Valles, primeramente por San Luis Río Colorado y luego por el Puerto de Guaymas, donde la acompañó Ramón Flores, el candidato a diputación federal IV Distrito, sumando voluntades y comportándose a la altura, en encuentros con militantes, sociedad civil y en entrevistas que le hacen.

Pero tengo que reconocer que su compañero de fórmula, Heriberto Aguilar, no coadyuva mucho que digamos, en San Luis Río Colorado se le ocurrió subir un spot, frente a vallas de aduana fronteriza y se comprometió a "impulsar" iniciativas para mejorar status de migrantes, cuando esto es facultad del Poder ejecutivo de ambas naciones y la Cámara, sólo ratificar, mal asesorado, pero pues está ahí, por ser representante y amigo de Claudia Sheinbaum.

No es por otra cosa, no aportó nada como legislador federal, ni menos como funcionario estatal de SIDUR, nomás recordar los encuentros en las conferencias de prensa con el Gobernador Alfonso Durazo y su evidente malestar ante retraso de obras, sobre, ahí precisamente en el Puerto, como no olvidar cuando el Gobernador le dijo "No, Heriberto, estás p…" por poco se le salía al mandatario, el hubiera no existe, pero Omar Del Valle Colosio, era el compañero ideal para Lorenia Valles.

Por cierto, viral el video en la oficina de Aguilar, cuando alguien le entrega un presente y este a quien estaban filmando, se mete una bolsita a su pantalón, con cara de susto, dijo que era una toallita húmeda para limpiarse la cara, pero, que cada quien juzgue y chequen video, no entiendo como lo subieron, que estupidez.

Este domingo, prueba de fuego para la fórmula, pero no por la presencia de Lorenia Valles, sino que se hará acompañar de la candidata diputada federal, Anabel Acosta, ex priista, que perdió las últimas dos elecciones 2018, 2021, y ahora va por Morena y muchos militantes están molestos.

Por cierto, ¿Que harán Anabel Acosta y Alma Higuera, para convencer que ciudadanos de Cajeme y Mayo voten por ellas? Van 5 años y fracción que Morena y aliados votan en línea, sin mover una coma a un presupuesto, que le ha quitado recursos a Sonora?

Con que cara se presentarán en Cámaras empresariales, Uniones, Distritos de Riego Agrícolas, etc.… cuando están todos los sectores sin apoyo, y repito, si no llueve se pondrá peor, ya de por sí, en el centro de Ciudad Obregón cerrados muchos locales comerciales y se pondrá peor la cosa si en la Cámara de Diputados aprueban aumento de aguinaldos y pago de 56 horas, con trabajo de 40, no están dadas condiciones…pero estamos en campañas, aunque truenen empresas.

Célida

Y pues la candidata al Senado, Célida López, sigue sin salirse del script que le marcaron, estar insultando, vituperando a Manlio Fabio Beltrones y Lilly Téllez, respeto, no comparto esta estrategia, ante polarización y división que hay, y los sonorenses, quieren propuestas, soluciones a problemas.

En Nogales hasta cuestionó ahí viene el 'jet' de Morena, o sea ya se la está creyendo que por ser echada para adelante y decir groserías a sus adversarios, ganará votos, creo está mal, y peor si se la cree que van a ganar la primera mayoría, y mi estimado Froylán Gámez, de figura decorativa y pues a ver que decisiones toma en Jefe Político a su regreso de, China, cuando le presenten datos, tarjetas y encuestas no cuchareadas

Ernesto y María Dolores

Esta semana, encuentro de columnistas con la fórmula Ernesto DE Lucas, María Dolores Rosas, la primera navojoense en buscar un escaño senatorial y en la reunión también Eva Aldecoa, suplente del 'Pato'.

Sin lugar a dudas, ambas figuras frescas, que provienen de sociedad civil, ambas preparadas, María Dolores, empresaria agrícola que trae bien el pulso de cómo está el sector, sobre todo granos y lo que se podría hacer en el Senado, en el marco del T-MEC.

Por cierto, reconoció la difícil situación que se viene en el Mayo, la presa Mocúzari, al ¡1 por ciento! Ya no alcanzará para riegos, por ende, pegará en rendimientos de cultivos y algo muy cierto, que dijo, y que ya hemos comentado, los miles de jornales, de empleos que se perderán si no llueve y a cántaros el próximo verano.

Ya la Presa Oviáchic al ¡18 por ciento! Y bajando cada semana, quien sabe que tanto laminado de agua para último riego de Trigo y para antes de elección, ya se sabrá precios, rendimientos de cosechas en ambas regiones y seguramente, todos los sectores y familias saldrán a votar, y no precisamente por Morena ¿o sí?.

Pero volviendo al encuentro con la fórmula MC, que no les está yendo bien a nivel nacional, no levanta, ni levantará Jorge Álvarez Máynez y se acaba de hacer viral que una candidata a diputada, Natalia Antonov, en el Estado de México, tiene una empresa que "vende" títulos de carrera universitaria, ella y su equipo hacen los trabajos, lo entregan, y lo paga el “graduado”, vaya daño que está haciendo, esto es inmoral e ilegal.

Pero bueno, es un asunto nacional, aquí en lo local, al igual que las otras fórmulas, en giras Ernesto y María Dolores, en lo personal, escéptico, pero como ejercicio periodístico, habrá que ver algún evento, a ver qué tal está pegando en la ciudadanía el famoso movimiento naranja, lo del "Fosfo-Fosfo", ya veremos y opinaremos.

Por cierto, todo parece indicar que Natalia Rivera será la candidata a la alcaldía en Hermosillo, mujer bien preparada, como funcionaria y legisladora, iría contra quien ya confirmó que va por reelección Antonio Astiazarán, quien encabeza todas las encuestas y contra la candidata de Morena, la de los “tandeos”, ex secretaria de Seguridad, Dolores del Río.

Quien esta semana en entrevista señaló que cuando fue Alcaldesa, como nunca se trabajo en el asunto del agua…. Y la conocen como "Lola Tandeos" y de su paso por seguridad, mejor ni comentamos, ahí están los resultados.

Oomapasc

A propósito de agua, otra más del Organismo Operador, de su Director Luis Castro y también el Alcalde, Javier Lamarque, que se supone, desde campaña, que estaba molesto por la renovación de contrato a SOLAQUA, una Planta Tratadora, que ya se ha llevado más de ¡2 mil! millones, a un precio alto, cuando ya el Organismo la puede operar a bajo costo, pero no hay intereses político-empresariales, con esta empresa de Monterrey.

Pues resulta, que por la cancelación o por ver este asunto que consideran un contrato “leonino” y pagarán a abogado, la friolera de ¡90! millones de pesos, ya se firmó todo, convenio de pagos etc.…y mientras, drenajes colapsados, hay que rehabilitar pozos, vienen tiempos difíciles para ciudadanía, menos para este abogado y funcionarios con la tremenda “mochada” que se van a llevar.

¿Y la Contraloría? Bien gracias, va a encontrar que el contrato cumple con los requisitos legales, ya en serio, primero las empresas fantasmas, como North Collect y otras 3 que contrataron, “fantasmas” que no recuperaron las cartera, lo debido y los funcionarios se llevaron 20 por ciento mínimo, buena carretada de millones…bola de corruptos y van por la reelección, cinismo.

Denuncia… y le destrozan casa

UN ciudadano de Obregón, de Villa Bonita, ese polígono que es un desastre en Seguridad, marca 911, porque ve actitud sospechosa afuera de su casa y pues que llegan elementos de SEDENA, AMIC, PESP, municipales….y que se meten a su casa y hacen destrozo y medio, y los delincuentes como siempre…huyeron.

Ahí está la entrevista y video de por medio, el ciudadano molesto, cumpliendo deber cívico ¿Y ahora? ¿Quién pagará destrozos? Los militares, la FGES, el Alcalde Javier Lamarque, una injustica, un abuso…y una ineficiencia total de corporaciones policíacas, sin servicios de inteligencia, sin nada, eso sí, miles recorriendo calles y los delincuentes muertos de miedo (sarcasmo).

ISAF, otra irregularidad

Las denuncias e irregularidades del ISAF, supuesto organismo autónomo que encabeza Betariz Huerta, pues que ya le cayó el SAT, ante denuncias periodísticas de que estaban pagando compensaciones y otras cosas en efectivo y pues que les caen auditores hacendarios y descubren todo.

Ahora, a pagar sanciones, multas, resarcir en dinero al SAT, que van montos de 20 mil hasta 200 mil pesos, involucrados empleados, proveedores, le van a seguir el rastro a todo y quizás vengan acciones penales.

Esto apenas empieza y lamentable, porque es el organismo fiscalizador de cuentas públicas, gobierno y ayuntamientos y vean el ejemplo que está dando.

Y lo delicado, es que el tráfico de influencias, abarca en varias dependencias, que pone en duda la claridad de auditorías, y hasta nepotismo, tiene familiares en el ISAF y su hija, Directora de Administración y Finanzas en ISIE, la controversial dependencia, donde el mismo Gobernador Alfonso Durazo tomó cartas en el asunto y corrió al “Temo” Galindo y su equipo…y ahora esto.

Durazo…BBVA

Como parte de su gira por China, el Gobernador Alfonso Durazo se reunió con banqueros de BBVA, encuentro a donde asistieron empresarios, y se abordaron temas sobre electro movilidad y energías limpias.

SE trato tema de canalizar recursos, para que inviertan en Sonora, que es algo que considero importante, lo exprese pasada colaboración, que lleguen y se les den condiciones para que se instalen, sobre todo, en región norte y sur de la entidad, que se va a necesitar ante los tiempos por venir.

