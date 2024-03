Cayetana Álvarez de Toledo… Manlio de azul… otra de policías

Comparta este artículo

Toda una joya, una pieza que no deben de dejar de escuchar los jóvenes, los padres de familia también, el mensaje de la política y periodista española Cayetana Álvarez de Toledo, sobre el populismo y la democracia, hoy en verdadero riesgo de frente a la elección del próximo 2 de junio.

Y fue clara y directa en su mensaje, dirigido en Puebla en un Foro de Líderes, en pocas palabras les dijo no sean "salmones" o sea contra corriente, ante este populismo que invade a Latinoamérica y sobre todo a nuestro querido México, que el próximo 2 de junio, los jóvenes y mujeres decidirán por democracia o continuismo, lo que se llama la 4T y que su candidata la quiere llevar a un “segundo” piso, más de lo mismo.

¿Y qué es esto? y que no nos lo dicen en campaña las fórmulas del oficialismo, ganar la mayoría de ambas Cámaras, para que pasen las 20 iniciativas que propone AMLO; que no es otra cosa más que un modelo de socialismo, con ciertas libertades para la IP y para el emprendimiento de jóvenes, de nuevas empresas, PYMES, el campo, industria, comercio, quienes son los que generan impuestos, para sostener el aparato de gobierno.

¿Qué es el Plan C, Jóvenes? Voy a resumir unos puntos clave de la iniciativa de AMLO, secundada por su candidata y aliados; desaparición de todos los organismos autónomos, los organismo electorales locales, el INE, reformar y/ o desparecer el Poder Judicial, para que el “pueblo” elija a los 11 ministros de la SCJN; que obviamente serían de Morena, empleados de la Presidenta, Sheinbaum, si gana.

Perderíamos también el derecho al Amparo, desaparecería la CNDH; cuya titular lo pide, Rosario Piedra Ibarra y anda haciendo campaña por Morena; también las elecciones, las organizaría el gobierno; se vendrían expropiaciones de empresas privadas, como ya se está haciendo, para convertirlas en “Cooperativas” un modelo que fracasó con Luis Echeverría y que quieren revivir.

Si ganan el Plan C estará en riesgo en el próximo sexenio la tenencia de la tierra, tus terrenos privados, tu patrimonio, hasta tu dinero, en la medida que se les acabe al gobierno y no tengan ya de donde agarrar.

Sabes, joven, que este año Morena pidió prestado ¡2 billones de pesos!, Sabes cuánto es eso? lo equivalente a cuatro Fopbaproas y si ya tenemos un servicio de deuda anual de entre 600 mil y 800 mil millones de pesos…súmenle los intereses, a partir del próximo semestre, de 2 millones de millones… para fines de año ya no tendrá dinero el gobierno, como el año pasado.

Como bien dijo el recién fallecido Carlos Urzúa, ex Secretario de Hacienda de AMLO; y quién tuvo la valentía de estar en desacuerdo con la política económica, las obras faraónicas y el populismo como modelo de gobierno de AMLO; a través de regalar dinero, a través de programas clientelares, la próxima Presidenta recibirá un país endeudado y con serías dificultades financieras…al tiempo.

Repito, hago un llamado para que escuchen, dura 27 o 29 minutos, el mensaje de Cayetana “España, también sufría los estragos de gobierno populistas y salió adelante”.

Nos da una radiografía, Álvarez de Toledo, lo que significa el populismo, sus actores y lo que nos sucederá como país, si optas por que pierda la democracia y triunfe el continuismo, que MPORENA, gane la mayoría calificada en ambas cámaras, que reformen una nueva constitución….y que tus padres se queden sin nada y tu sin futuro.

¿Súper Peso?

El peso, en 17 pesos por dólar, el Presidente contento, porque según él, la política económica es la correcta ¿O ficticia? analicemos bien las exportaciones, el sector agropecuario, manufactura, aunque quisieran que el dólar estuviera a 19 0 20 pesos por dólar, miles de millones en exportaciones bien…pero.

También la realidad, es que la pobreza en México sigue creciendo, no hay medicinas, no hay tratamientos para el cáncer, no hay esto, no hay lo otro y cada día más, los “paisanos” mandan a sus familias, en remesas, ya no 100 dólares…300, 400 o más, para que puedan subsistir, es esta una realidad, se han incrementado en muchos millones de dólares remesas…y AMLO, lo ve como un triunfo, que equivocado está.

Y lo otro, la red de lavado de dinero, están enviando millones y millones de dólares, y el gobierno y la UIF, volteando al cielo como que la Virgen les habla, la otra grave realidad, la vista gorda, ya no ante los “abrazos y balazos” sino al volumen de dinero que están moviendo las Redes Criminales hacia México.

Sabían ustedes que, Minnesota, un estado de EUA, es de donde sale una gran cantidad de dinero hacia México ¿Creían que, California, Texas, Florida? Pues no, ahí se los dejo de reflexión.

Por último, habrá que ver días antes de la elección y posteriores, como reacciona el mercado, quienes realmente mueven la economía con sus fortunas ¿Qué decisión tomarán? El capital es "golondrino" y buscará refugio, donde no tengan problemas de un gobierno que venga con políticas económicas que les afecte...ojo con esto, si gana el Plan C…. "hasta la vista Baby", no regresará.

Qué va a ganar escaños Morena y aliados, no lo dudo, pero tiene que haber balance en el poder, un voto diferenciado y que por ningún motivo tengan mayoría calificada, los sonorenses, mexicanos, no queremos un regreso a régimen totalitario, al centralismo concentrado en una sola persona, queremos democracia, que se consolide lo que está bien y que se cambie lo que está mal.

México no aguanta otros 6 años de diputados y senadores que "levanten el dedo" sin negociar, queremos que regresen los programas que quitaron: salud, campo, ciencia y tecnología etc.… que no desparezcan instituciones, que años y vidas costó, incluso a la izquierda, un sí a la democracia, un no a la autocracia, en sus manos jóvenes y mujeres está, y reitero, escuchen el mensaje de Cayetana Álvarez de Toledo.

Suben de tono campañas

Pues suben de tono campañas, el candidato a diputado federal, Ernesto Gándara, cuestionando a diputados de Morena "levanta dedos" que no han visto por presupuestos para municipios.

Las fórmulas federales de Morena siguen con su estrategia Tucoml (todos unidos contra Manlio y Lilly) ¿Qué no se supone que van abajo? Creo mala estrategia, pero, en fin, allá ellos, por cierto, no tocan para nada temas ante sus seguidores, lo que significa el Plan C, ni ante sectores empresariales, Barras de Abogados, productores…puro a "ras de suelo" que no le entienden.

Los invito a que confronten ideas con los sectores productivos…a ver qué opinan ¿O no? ¿O nada que tenga que ver con los conservadores, neoliberales? ellos y las PYMES, sostienen al gobierno con el pago de impuestos.

Manlio… de azul

Quien lo hubiera visto o dicho, Manlio Fabio Beltrones, enfundado en camisa azul cielo, los colores del PAN; en encuentro con ellos, donde le reiteraron todo el apoyo para que llegue al Senado, en la fórmula PRI-PAN-PRD. Y como bien lo dijo Beltrones, hoy es tiempo de dejar a un lado diferencias, colores y que nos una lo mejor para México, se podrán

tener desencuentros, pero ante lo que se viene, la amenaza del populismo, la debacle económica y se nos vaya la democracia, y no haya balance, contrapeso, que importante que llegue al Senado un hombre de estado, con gran capacidad para negociar.

Lo aceptó la misma Célida López, algo inédito ver esa escena de Manlio, rodeado de militantes del blanquiazul, encabezados por su dirigente, Gildardo Real.

Beltrones y Lilly llegarán por alguna de las 3 vías; mayoría relativa, primera minoría y lista de pluris, esto último los trae desencajados a las fórmulas de Moena, PT y todavía quieren meter otra del Verde, quien sabe que cálculos matemáticos se traen.

Lo que sí, si siguen concentrado sus ataques contra ellos, solo los posicionarán aún más, sobre todo al de Villa Juárez, que le entiende bien a esto y los trae nerviosos, y que si les gana por mayoría relativa…les tumba todo el cuadro, incluso del 2027.

Entre policías…y criminales

En Guerrero, ahí está el video, criminales golpean a "checadores" de Transporte Urbano, por no pagar "piso", y de forma despiadada lo filman, para mandar mensaje quienes mandan en la entidad…y en varias regiones del país, inadmisible.

Aquí en Sonora, la FGJES detiene y procesa a 5 elementos de la PESP que "neutralizaron", así se dice cuando matan a alguien ahora, y ya van 8 funcionarios del sistema penitenciario, detenidos por “neutralizar” a Paula Josette, la mujer que tuvo una visita al Cereso… y apareció muerta ¿Qué paso? ¿Nadie aclara nada?.

Igual que en Obregón, la familia de Alma, en espera de justicia, que no es expedita y que le dicten sentencia a Hilario, el asesino confeso de ella ¿Por qué tanta dilación?, nada que presumir del sistema de justicia, así como este, cientos de casos, algunos con años, inadmisible.

Otra empresa, Obregón

Uno de los resultados del viaje a China del Gobernador Alfonso Durazo, al parecer se concretó la llegada de una empresa textilera, ya hay una sobre la calle California, esta implica una inversión de 56 millones de dólares, 540 empleos y 20 extranjeros.

Si lo sumamos a la oferta de la empresa Coreana que va a reclutar mil 700 trabajadores, pues ya más de 2 mil 200, "pinta" más cuando el fenómeno de la "niña" pronostica bajas lluvias, habrá que buscarle por el lado de la industria de manufactura y textilera, y pues sí, hay que estar en la "base", pero si no se promueve la entidad, el nearshoring ¿Cómo salir adelante? Sobre todo el sur, en riesgo de que no haya agua para sembrar ciclo 2024-2025.

