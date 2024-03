Empate técnico, senado…Morena, problemas…inician registros

Comparta este artículo

Ya se entiende porque los trae nerviosos y atacan a Manlio Fabio Beltrones las fórmulas oficiales, sobre todo Célida López, quien tiene fijación por él y instrucción prácticamente la fórmula de Beltrones y Lilly Téllez están en empate técnico 36 y 35 puntos, con la de Lorenia Valles y Heriberto, unos 12 puntos, Célida y Froylán, y entre 4 y 5 puntos Ernesto De Lucas.

Y se vio claro en la gira por Ciudad Obregón, la fórmula López- Gámez, nada de propuestas, de escuchar problemáticas, ni de tampoco explicar el “Plan C”, puro echarle a Beltrones, que, en la primera semana, datos oficiales, el más mencionado por las fórmulas oficiales, síganle y les va a ganar por mayoría relativa, y les descompondrá el cuadro, Manlio ya tiene asegurada curul en el Senado y se le necesita, ante tiempos por venir.

Y mientras, los oficiales se dedican a denostar a Beltrones, como también reconocer su trayectoria política, este de gira por el sur, atendiendo a sectores, escuchando sus problemas, haciendo propuestas, para ver en el futuro, las posibles soluciones, tal como lo está haciendo en la gira de esta semana por San Luis, Puerto Peñasco, Caborca.

Y con otra, la presencia de Manlio Fabio Beltrones en la boleta y que ande por tierra, ya se reflejó en lo nacional para la candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, ya subió 10 puntos en la entidad y en lo nacional, la hidalguense ya cerró la elección a un dígito…y creciendo, y ahí vienen los debates, millones los verán y ahí indecisos pueden que tomen decisión.

Problemas internos

Creo que MORENA se debe enfocar a problemas internos por venir y a operaciones cicatrices, porque están asumiendo a candidaturas la mayoría a externos y a los químicamente puros, de la izquierda, los están dejando fuera.

En San Luis RC todos saben de las diferencias del Alcalde y hoy candidato a diputación, Santos González; en Agua Prieta, aunque hay versiones de que se quiso bajar el exalcalde, Montaño Durazo, primo del Gobernador, quien iba a la diputación federal, que a 12 días de inicio de campaña y que pase esto, siembra dudas e incertidumbre,

Entra al relevo Jesús Pujol, ex Alcade de Nogales, a quien el actual Edil, Juan Gim, no lo puede ver ni en pintura y va por la reelección, y va ser imposible verlos juntos en eventos, ni mucho menos alzando las manos juntos.

Pujol era suplente de Heriberto Aguilar y llega a la suplencia el diputado Ricardo Lugo, que ganó la encuesta para Alcalde de SLRC y Santos González lo vetó…y este se la tiene “jurada”.

En Agua Prieta, pues el factor Vicente Terán y el cacicazgo que ejerce en la región, porque la ciudadanía lo permite, al parecer metió las manos también Heriberto Aguilar y pues Montaño Durazo, sin necesidad les tiró los trastes.

Y en el sur, el Alcalde de Etchojoa, Jesús Tadeo Mendívil, fue designado candidato a la diputación local por el XX Distrito y a las horas se las aventó, en un hecho inédito, quiso imponer candidato a la Alcaldía y no lo dejaron. Que se va a llevar su estructura y lana, es productor y siembra bastante área, a otro partido, quizás MC, donde ya los cariacontecidos naranjas colocaron parientes de este en candidaturas.

También ya se hizo oficial las candidaturas de David Figueroa, Norberto Barraza y del cetemista Óscar Ortiz, no son malos, David viene del PAN, pasó por MC, tuvo votos en la pasada contienda por Alcaldía de Hermosillo y hoy va por MORENA a una diputación, bastante “disruptivo” el buen David.

Óscar Ortiz posición dada la CTM, la otrora central del PRI, que ya no aporta votos, son alianzas de acuerdo a intereses de Javier Villarreal y por otro lado, Norberto Barraza, un buen director de Servicios Públicos, en varias administraciones quiso formar partido político, VAMOS, le tiró duro a MORENA, al mismo Gobernado…y hoy candidato guinda.

Así que mejor MORENA, concéntrense en los problemas internos, el malestar soterrado de la militancia que ve como miembros de otros partidos, sobre todo de quienes militaban en el PRI les ocupan espacios o operaciones políticas

¿Y la ley? ¿Y acuerdo IIE?

El pasado diciembre del 2023, por acuerdo de Consejo del IEE, se ordena a partidos que para los distritos locales, XX y XXI, los candidatos locales deben ser de la Etnia Mayo…y pues, Jesús Tadeo Mendivil, ni la actual diputada, Claudia Zulema Bours lo son y serán impugnados o el IEE, las tumbará o el TEE.

A lo mejor también por esto, Tadeo Mendívil, el Alcalde de Etchojoa, tiró la candidatura, a ver qué pasa con la actual diputada Bours, seguramente tendrán que nombrar otra candidatura.

Así que para que tomen nota los demás partidos, la Coalición PRI-PAN-PRD y los de MC, de hecho en entrevista, Juan Valenzuela, un vocero de la Etnia Mayo, señaló y lo dijo literal, sonaremos tambores de Guerra, no nos vamos a dejar, y aguas, más del 60 por ciento de población...y votos, son de esa región, la más pobre por cierto de Sonora.

Registros

Ayer se dio el registro de Luis Armando Alcalá para la candidatura Alcaldía de Cajeme, acompañado, aparte de la familia, un nutrido grupo de militantes, representantes de sectores productivos y por ahí, también dando el respaldo al empresario, ex Alcalde y siempre líder del “Yaqui Power”, Ricardo Bours Castelo, muy significativo este hecho.

También la presencia del también ex Alcalde Faustino Félix, el dirigente, ALCANO Juan Leyva, entre otros, no está fácil la cosa, pero va contra MORENA, la marca, no Lamarque, que hoy por hoy son más los negativos que carga, que positivos.

Todo parece indicar que como fórmula lo acompañarán en las diputaciones locales Kiki Díaz Brown, Alejandrina Quijada y Freddy Verduzco, en el camino quedaron Martha Luz Parada, quien es muy bien vista en el sector primario y en la Tribu Yaqui y Myrna López, que traía mucho trabajo de tierra en Colonias.

Quizás, Luis Armando las integre en el cuerpo de regidoras Sindicatura, ya dependerá del trabajo político y dar espacios a sociedad civil y representantes de sectores.

Por el lado de MORENA va por reelección Javier Lamarque y lo acompañarán Ernestina Castro, Coordinadora de MORENA; y quien va por carrera legislativa, y Raúl “Pollo” Castelo, no le dieron los números a Hiram Solís y va Denny Gastélum, mujer de izquierda de años, morenista y me dicen trabaja en la actual administración.

Veremos que decide la ciudadanía el próximo 2 de junio, esperemos buenas propuestas, el problema toral de Cajeme; INSEGURIDAD, ahí está frito Lamarque, no hay agua, drenajes colapsados etc.. y el cierre de programas de apoyo al sector primario, ahí tienen ventaja Eduardo Flores y Sergio Antillón, la fórmula a la diputación federal VI, sobre Anabel Acosta ¿Qué puede ofrecer? ¿NO levantar el dedo como los actuales 7 legisladores federales de MORENA?.

Registros Hermosillo

Ayer se empezaron a dar registros de diputaciones en la “Joya de la Corona”, Hermosillo, de los candidatos que van a acompañar al actual Alcalde Antonio Astiazarán, quien buscará la reelección y esto se llama trabajo en equipo; van Manlio y Lilly como fórmula al Senado, bien ya empatados técnicamente con MORENA y Ernesto Gándara y Jorge Arce en las 2 federales.

Van Alejandra López Noriega con una brillante carrera legislativa, competitiva; Miguel Vargas, Daniel García Escalante, Isela Montes de Oca, la actual Síndica de la capital, Zaira Fernández, con mucho trabajo de tierra en Colonias en los últimos meses, muy competitiva; va Luis Estevane, dirigente PAN municipal; también, Daniel García Escalante, ex funcionario estatal, municipal, un joven con futuro, entre otros.

Los registros serían todo el día, tanto para diputados como Alcaldes, en lo que respecta a Hermosillo, hay tiro, se pondrá competitivo el asunto, arrancará con ventaja la Coalición Fuerza y Corazón por México, ante el trabajo de “Toño” que acuerpa a la fórmula, al igual que el más mencionado en este arranque de campaña...Manlio Fabio Beltrones.

Guaymas

Pues por rumbos del PRI, ayer el ex Alcalde de Guaymas y ex diputado, Otto Claussen, quien ya se registró, va por la diputación del XIII, competitivo el germánico, muy votado en elecciones, incluso cuando perdió era el más indicado en una plaza muy difícil para la Coalición opositora.

Va contra el actual diputado Sebastián Orduño, hay tiro, será la más cerrada, difícil la Alcaldía, va en camino a reelección la Alcaldesa Karla Córdova, y el IV ahí la lleva Ramón Flores, y a ver como reacciona el “Máster”, Javier Dagnino, en el Distrito con más electores por convencer.

¿Qué pasa policía, Cajeme?

Colusión de policías, matan a mandos policiacos, agentes que no pasan exámenes de control, falta de cumplimientos en equipo y prestaciones, para enfrentar al crimen y lo que faltaba, una elemento se quita la vida en las mismas instalaciones.

¿Las Causas? Pues la autoridad competente que investigue o que lo atraiga la fiscalía, por lo pronto, otra familia destrozada, una corporación desmoralizada, aunque soterrada, por aquello de despidos o que les den “infiernillo” expresión dicha por un agente, despedido, que dijo el Alcalde Javier Lamarque, en relación a la mujer policía que se quitó la vida.

El policía que convocó a rueda de prensa, señaló que ella le habría dicho a Lamarque que no querían diplomas, reconocimientos, que cumpliera con aumentos de sueldo, equipo, prestaciones y que el Edil se enojó, y que expresó eso, que le dieran infiernillo ¿Qué se entiende por esto?

Convoca a rueda de prensa, Lamarque y mandos policiacos y no dejaron entrar al reportero que subió esta nota a en redes, y eso está mal, el coartar la libertad de expresión y que los medios informen, pregunten y cuestionen, obvio, Lamarque dijo que todo esto eran “especulaciones”.

En fin, es un problema, repito, delicado el que se vive y desde hace años, en la policía municipal de Cajeme, problemas internos y mucho “crimen uniformado”, y la sociedad, población en total indefensión, obvio esto saldrá y será tema de campaña.

Dos mujeres

Por cierto, dos mujeres habrá en la contienda por Alcaldía de Cajeme, Adriana Torres, por Movimiento Borracho ¡perdón! Movimiento Ciudadano, que, por cierto, aparte de lo sucedido en el Estadio de los Tigres el grave desliz de Jorge Álvarez Máynez, está lo de la triangulación de ¡200! Millones de pesos, en empresas del Gobernador Samuel García.

¿Vieja o nueva política es esto?, difícil para los “Fosfo-Fosfo” muy empinada la tienen y por otro lado, una nueva opción, de un Partido nuevo, Partido Sonorense, que dirige el navojoense Alí Camacho, han postulado a la doctora María Lourdes Félix Peñuñuri.

Ya veremos las propuestas que trae, que tiene mucha información sobre la actual administración, pues bueno, ya la veremos en el desempeño de su campaña, su oferta política, ver quienes la acompañan, que esperemos sean gente de la sociedad civil, no reciclaje.

Violencia Electoral

Ya son decenas de funcionarios y sobre todo aspirantes a candidaturas asesinados y de todos los colores, y más de MORENA, el partido en el poder, y no se están dando condiciones, incluso que se instalen casillas en zonas de Guerrero, una entidad en total ingobernabilidad; Morelos, Michoacán, Chiapas etc.

El crimen organizado empoderado, tal parece que hasta estrategia puede ser para inhibir el voto y haya abstencionismo, esto es el colmo, los delincuentes amenazando la democracia y sus instituciones.

Sonora vivió en el 2021 un lamentable asesinato de un candidato, Abel Murrieta, y varios candidatos que se bajaron ante amenazas de la delincuencia.

La semana pasada, el dirigente del PRI, Rogelio Díaz Brown, señaló, advirtió, los riesgos de postular candidatos en Atil, Saric, en toda esa región norte, hasta El Sásabe, dominada por grupos criminales, el trasiego de drogas y de indocumentados.

Y este fin de semana, otro ataque por rumbos de Sonoyta, heridos, no se quisieron parar, un alto que les hicieron algunos disfrazados de policías y pues al parecer grave la Síndico de Sonoyta, los heridos son maestros, increíble, no puede ser.

Al parecer, tras un fuerte operativo, ubicaron a atacantes, ya detenidos y su armamento, pero repito, que difícil esa rúa Santa Ana-Sásabe, es de temor para ciudadanos circular por ahí y menos de noche, y ya estamos en campañas federales, ahí vienen las locales, esperemos nada que lamentar, será ríspida, por ataques verbales, pero que no pase de eso y la valoración de contender o no, en ciertos lugares, decisión de dirigencias y candidatos.

OOMAPASC…en quiebra

Esta administración va a dejar al organismo operador entre saqueos y manejos deficientes, con un déficit, pérdidas, alrededor de 260 millones de pesos, que se seguirán acumulando, repita Lamarque o llegue una nueva administración, que dé un giro a esta entidad descentralizada, siempre utilizada con fines políticos, que la tienen tronada.

Empresas fantasma de cobro, “moches”, lo de SOLAQUA, etc..y pues muchas colonias con drenajes colapsados, hubo un crédito de 2 mil 100 millones, del Gobernador Alfonso Durazo, una parte fue para Cajeme, a ver si la organización “Cajeme cómo vamos” se echa un clavado e investigue aplicación de esos recursos.

Suchiate

SE hundió otro barco de la Semar en San Carlos, el “Suchiate”, previo ya otro, “Santos” con la finalidad crear arrecifes, ecosistemas y promoción del buceo, bien por San Carlos, el despegue que se le viene, una buena iniciativa del empresario Roberto Lemenmeyer, secundada por el titular SEMAR, Rafael Ojeda, Gobernador Alfonso Durazo y Alcaldesa Karla Córdova.

Correo; @arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58