Morena van arriba, Manlio y Lilly marcan agenda, Célida sube

Al término del primer mes de campañas federales en Sonora, quienes marcaron agenda fueron más mencionados en redes sociales, incluso por fórmulas opositoras, fueron Manlio Fabio Beltrones y Lilly Téllez.

Y vaya que hay nerviosismo, porque los ataques no cesan, sobre todo por parte de la candidata del PT, Célida López, que nomás tiene un micrófono enfrente se va sobre la fórmula Beltrones-Téllez.

Vituperándolos, las descalificaciones, las paladas altisonantes, las groserías, nada de propuestas, ni de lo que significa el Plan C, para ciudadanos, los sonorenses y los sectores.

¿Y saben qué? Le esa funcionando, han crecido como 7 puntos, pero están afectando a la fórmula de Morena, de Lorenia Valles y Heriberto Aguilar, quienes como que se apagaron en el cierre de mes, y se entiende. Aguilar, en mediciones, en nada coadyuva a Lorenia.

El detalle que entre tanto ataque a Beltrones, la gente, sobre todo jóvenes y mujeres, están volteando a ver al exgobernador de Sonora, que ha estado dando tiros de precisión en las giras.

Recibiendo quejas, peticiones y sobre todo proponiendo el Plan B: Beltrones, que regresen todos los programas que ha quitado AMLO y la 4T, que tanto han afectado a Sonora: sector agropecuario, Fondo Minero, medicinas, etc.

A esto, Lorenia Valles, responde que el recurso se entrega la gente y Célida López, que se lo estuvieron robando…sin presentar pruebas.

Mientras los municipios donde están las minas y la infraestructura está cayéndose no hay nada. Todo se ha centralizado para los proyectos faraónicos, irrecuperables, en cuanto a retorno de inversión, de AMLO.

¿Cuál voto corporativo?

En gira por Ciudad Obregón Célida López y Froylán Gámez presumieron de nuevo, ya lo habían hecho en Hermosillo, la suma de Javier Villarreal, el sempiterno dirigente ‘Charro’ de la CTM, y con ello la suma, según ellos, de miles de votos de trabajadores, lo cual es una falacia. Una mentira.

Hace más de 20 años que la CTM dejo de aportar votos, el último que ganó fue Carlos 'Kiriki' Gómez, en Empalme. Que si no se robo las vías del tren, es porque no consiguió, grúas y retros, porque no hubiera pagado, solo la CTM, accedió a pluris al Congreso, precisamente una de ellas, asignada a Villarreal.

Pero antes como antes, y ahora como ahora. Ya Morena, instalado en el poder, consiguió una posición para uno de los suyos, Oscar Ortiz, quien va por una diputación local en Hermosillo; a ver que dice el electorado y los trabajadores de dicha central.

Que el PRI ya se desentendió de ellos, los números son fríos, CTM y sus agremiados no siguen a sus líderes el voto corporativo ya no existe.

Por cierto, ese día en Santa Ana, Beltrones se reunió, a petición de ellos, con trabajadores de la CTM, quienes le expusieron su problemática, al igual que donde se para.

Y le ofrecieron su respaldo, una prueba más, de otras que ha habido, incluso en Obregón que los trabajadores no siguen, ni seguirán, la línea que les quiere marcar Villarreal, y su círculo cercano.

Bours

Igualmente presumieron la adhesión del empresario y exregidor, Rodrigo Bours a su causa, está bien se vale. Pero lo del 'Pipigo', no es por cuestión ideológica, ningún empresario, podría estar acuerdo en el Plan C y una nueva Constitución, que tampoco explica pero que atentaría contra la propiedad privada, garantías individuales, patrimonio, etc.

Lo del 'Pipigo', es el simplemente que es antibetronista, siempre le ha tenido fobia. Manlio Fabio Beltrones, lo entiende. Es una situación personal, lo que tampoco redituara en miles de votos. Es una opinión personal de Bours y nada más, a lo que la fórmula le quiere sacar raja.

De hecho tienen otro problema, la gente cuando los saluda, les dice: “Sí, vamos a votar por Morena” y es la fórmula del ¡PT! Y ahí tienen que dar explicaciones.

Es un grave problema, la decisión de haber formado dos fórmulas, y hasta tres, dicen que hay del Verde, pero que no se sabe nada de ellos.

¿Por qué 2 fórmulas? Sencillo, la causa: Manlio Fabio Beltrones y Lilly Téllez. No les daban y no les están dando los números, como marca Morena, sigue arriba, pero por un dígito. Pero en el cara a cara, Manlio y Lilly cierran la elección.

Lorenia está bajando por culpa de Aguilar y Célida subiendo, por su histrionismo. Hay nerviosismo, la dispersión de posibles votos, los está perjudicando en lugar de ayudar.

¿ Y mientras? Manlio está tranquilo, dando tiros de precisión y marcándoles la agenda. Esperando ver que declara en sus giras, como la reciente en el norte, con el Fondo Minero, su visita a Álamos y en Huatabampo, ni siquiera le dieron permiso a trabajadores del Ayuntamiento, para que salieran a saludarlo por orden del “erótico” y ludópata, alcalde de Morena, Jesús Flores.

Y pues que sigan atacándolos, Manlio y Lilly van a llegar al Senado por cualquiera de las 3 vías, mayoría relativa, lo que sería un durísimo golpe, primera minoría…y lista plurinominales, lo que les da coraje, pero llegó la hora de hacer política en el Senado.

Llegará un político, un hombre de estado, que le apuesta a la negociación, a la búsqueda de coincidencias por el bien de Sonora y el país…porque las cosas no van bien, como dice el slogan, nomás de ver la inseguridad.

Y Lilly, pues ya ven como se ponen los de Morena, cada vez que sube a tribuna y les dice sus verdades y su inacción.

El subsidio ¿Qué va a pasar?

Pues la fórmula senatorial no dejo pasar la Semana Santa para dejar un tema sensible para los sonorenses: las tarifas de la luz. Que pegaron muy duro el verano pasado, muchas protestas, convenios, deudas para pagar los recibos estratosféricos.

Se firmó, primeramente, un decreto por parte de AMLO para dejar vigente para siempre la tarifa 1F, sin tener que hacer gestiones el gobernador en turno, bien.

Y antes de vacaciones el gobernador, Alfonso Durazo y un funcionario de CFE, firmaron convenio para que fueran de 7 meses la tarifa, e incremento de rangos de kilowatts subsidiados, lo que recibió con beneplácito la población y sectores. Alivio al bolsillo, incluso, Ignacio Peinado de la Unión de Usuarios se sumó.

Pero que se echan un clavado en el documento, el abogado, notario y suplente de Beltrones, Iván Jaime y la senadora, Lilly Téllez. Desmintiendo el documento y sus beneficios, y dan argumentos y plasman en redes el documento, contenido y lo comentan.

Por ser vacaciones, no se ha dado respuesta por parte de la CFE, ni del Gobierno del Estado. Consulté con un par de funcionarios, y me señalaron la validez del documento, no se dio opinión de Ignacio Peinado, y pues a ver qué pasa mañana, al reinicio de labores tanto de la CFE, para que un funcionario de México o de aquí, aclare las cosas. Seguramente el mandatario estatal abordara el tema.

Lo que queremos, como ciudadanos, es que se haga realidad lo firmado, confiamos en que así será, y será debidamente aclarado, que así sea.

Se suman..todos

¿Qué viene para abril? Ahora sí se suman todos, las fórmulas locales, las alcaldías y diputaciones locales. Ya habían arrancado en marzo, la de diputaciones federales, quienes llevan dos legislaturas ganándose las 7 y puro “levantar dedo” la gente ya se canso y de acuerdo a mediciones está difícil que se lleven las siete.

Por lo menos, en lo que es el sur el Distrito 06 y 07 y a cómo están los sectores productivos, sobre todo el agropecuario, muy golpeado por AMLO y la 4T, difícil que se levanten a hacer cola en casillas para votar por Morena.

¿Pronóstico? Hay tiro, se van a cerrar las elecciones, a nivel estatal y nacional. Lo único que preocupa son la ola de violencia electoral, candidatos asesinados, decenas que se han bajado en el sur del país, como también irregularidades en el padrón y que voten hasta…muertos. 13.4 millones de supuestas irregularidades ha detectado la oposición, y tiene hasta el 8 de abril el INE para aclarar.

Para mayo que es cuando se empezara a cerrar elección presidencial, federales y locales, van arreciar los ataques, sobre todo del partido oficial, no tendrán los votos del 2021, si tienen un voto duro, pero hay desgaste en AMLO y hartazgo de población en gobernadores de Morena: Guerrero, Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Campeche.

Y es aquí, cuando pueden venir las agresiones físicas, los atentados, para inhibir el voto, que haya abstencionismo, que finalmente le convendría al partido en el poder, que no salgan ciudadanos a votar.

800 millones…costo capricho

Otros 800 millones de dólares costará otro de los caprichos de AMLO, lo de la línea aérea Mexicana, al incumplir contrato con empresa de EU, en cuanto a renta de aviones, capacitación, etcétera.

La demanda se interpuso en Fiscalía de Manhattan, la más dura en EU. Lo más probable es que se pierda y que contribuyentes mexicanos, con sus impuestos, terminen pagando, como el NAIM de Texcoco, que se está pagando con el TUA, más de ¡300 mil! millones de pesos por contratos incumplidos de un Aeropuerto que no se construyó… y el AIFA, solo, perdiendo millones de pesos, también con cargo a los contribuyentes ¡el colmo!

Dinero a migrantes

Ahora, la otra ocurrencia, también a cargo de mexicanos, y ante tantas necesidades, es regalar dinero a través de Tarjetas Bienestar a migrantes venezolanos, a quienes ya se sumaron de otros países, para que se regresen…a la pobreza y dictadura.¿Ustedes creen?

110 dólares mensuales, por 6 meses, para que se devuelvan, ya muchos dijeron no, pero qué facilidad de regalar el dinero, cuando en su vida ha trabajado ni generado un empleo, así es AMLO y Nicolás Maduro, y la embajadora, Alicia Bárcena, festejando el convenio.

¿Cuántos millones costará esto? ¿Reglas de operación? Bien lo dijo el extinto, Carlos Urzúa, hay más de 600 mil tarjetas apócrifas, una fuga de más de 50 mil millones de pesos…y así por todos lados, y ahora súmele este programa migratorios, que será un fracaso…¿Y el Campo? ¿Medicinas? ¿Programas cancelados? ¿Quieres un cambio o más de esto? El 2 de junio tu decides, jóvenes y mujeres, la mayoría del padrón.

Demanda

Será demandado el alcalde, Javier Lamarque, el Comisario, Claudio Cruz y un mando operativo por parte de la familia de la agente de la policía municipal que lamentablemente tomo la decisión de quitarse la vida.

Que tienen pruebas del hostigamiento que tuvo presiones, que la orillaron a tomar tan fatal decisión; lo han tomado como un feminicidio, ya se verá el proceder de abogados de ambas partes, pero al margen de esto, puesto sobre la mesa la condiciones de trabajo, y el hecho de que 3 policías, mujeres, se han quitado la vida en los últimos años.

Lamarque va por la reelección, hay un voto duro de, Morena, pero a ver cómo reacciona la sociedad civil y los sectores privados y sociales productivos, hay mucha corrupción, la inseguridad no cede, veremos cómo reaccionan y actúan los partidos de oposición, y motivan a que la gente salga a votar.

Cajeme hay que reconocer que tiene la más baja participación, en 2018 y sobre todo en 2021, veremos qué pasa el 2 de junio.

Carin, Natanael

Dos jóvenes ídolos de la música popular, Carin León y Natanael Cano, con miles de seguidores, mostrando sus debilidades como seres humanos, por lo que ustedes quieran, educación, tener lo que nunca habían tenido, y exhibiendo de mala manera, la fama que tienen, que ausencia de liderazgos y que ídolos agarran los jóvenes, ante ausencia de liderazgos, y la apología a letras.

Canciones que coadyuvan a que las cosas estén como están en el país. Carin, ante miles de fanáticos, incluso niños, mostrando sus adicciones, y que no le importa y el otro, Natanel, rayando llanta, sobre conocido bulevar, ante complacencia de policías municipales, que todavía se agacharon recoger billetes que les aventó el cantante y ejemplo de juventudes.

El joven Cano debería haber terminado en separos de policía por cohecho y quizás ebriedad, lo cual no sucedió porque también se violó la normatividad del horario de la fiesta que se organizó y donde seguramente, hubo de todo.

Cano disfrutando lo que nunca había tenido, carros de lujo, excesos, amigos y si no se cuida, terminara como tantos famosos….en la ruina, y abandonado, allá él, y sus managers y familia.

Camila

No termina, ni terminará nuestra capacidad de asombro ante lo que sucede en el país, donde los balazos y la impunidad, le están ganando a los abrazos. Desgarrador lo de la niña Camila en Taxco, Guerrero, una ciudad y entidad, en manos del crimen organizado y la ingobernabilidad.

La niña, brutalmente asesinada y la gente, ojo, enardecida, ya haciendo justicia por su propia mano, sabedores de la impunidad, y ahí están los videos, de lo sucedido, tanto a la niña, como la echan en una bolsa en cajuela de un taxi.

La mujer, supuestamente involucrada, e hijos, por defenderla, muertos a patadas, golpes, por la gente, para allá vamos, ante falta de justicia e impunidad, este es el país que esta heredando, AMLO, a meses de que se vaya y los crímenes, desapariciones, extorsiones etc... al alza, y la sociedad con solo una arma para defenderse credencial para votar.

Pactos… caducidad

Los pactos políticos, tienen caducidad, la primera muestra, el hoy exmagistrado, Aldo Padilla. Ahora le toco el turno al exsecretario de Gobierno, Miguel Pompa con todo y que apoyo a Adán Augusto López en Baja California se quedará sin Notaría, en Palacio Nacional perdonan….en la Plaza Zaragoza, no… ¿Quien seguirá?

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

X: @ABN58