Escándalo Zaldívar…Sheinbaum llega a Sonora…¿Se caerá coalición?

Comparta este artículo

Vaya viernes que se tuvo con la mañanera del Presidente, el escándalo que salió a relucir del ex Ministro y Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar y que semana, en lo local, ante la denuncia del PAN y PRD, para que tribunales “tumben” las candidaturas de la Coalición de MORENA y aliados, ‘Juntos Sigamos Haciendo Historia’.

Zaldívar

Vaya golpe e investigación ordenada nada más y nada menos, por la presidenta de la SCJN, Norma Piña, ante una denuncia anónima, pero al parecer bien sustentada de las presiones de Zaldívar como Presidente de la Corte, a través de sus colaboradores, a Jueces y Magistrados de la Judicatura Federal, para presionar en fallos, suspensiones sobre todo en obras prioritarias del gobierno federal.

Se menciona en la denuncia a Julio Scherer, en ese entonces Consejero Jurídico de Presidencia, como el enlace para casos como Aeropuerto de Texcoco Tren Maya, AIFA, Leyes de Hidrocarburos, el caso Rosario Robles, favorecer y perjudicar a grupos empresariales, INFONAVIT etc…

Con esto uno entiende el porque quieren eliminar el derecho de Amparo, a los ciudadanos, aprobado esta semana y que sea votado y que pasara por mayoría simple, y obviamente, habrá por parte de la oposición, una controversia ante la SCJN, que por cierto están a un nuevo ministro, en octubre o noviembre, se vence el termino de otro, para ahora sí, con otro, si les sale el plan C, hacer lo que les venga en gana.

Y por eso la reforma judicial para que el “pueblo” elija a ministros, para que los 11 sean de un solo partido, una Corte ideológica, nomás vean el papel de la Ministra, Lennia Batres y lo que nos espera, si logran la mayoría calificada, que hoy por encuestas no se da, pero nada se sabe el día “D”, viene una elección de estado.

Pero el detalle de la denuncia, no termino ahí, desde Guadalajara, el mismo viernes, en entrevistas con Ciro Gómez Leyva y Joaquín López Dóriga, una Magistrado Colegiada, Elba Sánchez Pozos, confirmó que la denuncia presentada contra Zaldívar es “válida y auténtica” y que no tiene nada que ver trasfondo político.

Y que ella misma, esta semana, interpondrá denuncia, del acoso y hostigamiento que recibió de parte de Zaldívar y su equipo, ante denuncias de irregularidades que había en la Judicatura, en donde daba señales de todo y nombre de colaboradores, y que obviamente, Zaldívar no la recibió.

Fue mandada a Tribunales de Culiacán, le rebajaron el sueldo, etc.… entre otras cosas, el detalle, que en la entrevista con los precitados periodistas, Sánchez Pozos, saco a relucir el nombre de Gustavo Salas Chávez, de quien dijo, literal, hoy trabaja en el norte, en un gobierno estatal y quien fue uno de los primeros que la presionó.

Salas Chávez, es el actual Fiscal de Justicia del Gobierno de Sonora, de quien obviamente, debe haber una reacción esta semana, ante los dichos de la Magistrada estaremos atentos.

Mañanera

La mañanera del viernes con AMLO se puso buena, al salir a relucir Sonora, ante cuestionamientos de la periodista , Reyna Haydee Ramírez, en donde salió a relucir el Gobernador Alfonso Durazo y por primera vez en una mañanera, y en tiempo electoral, el Presidente hizo mención de Manlio Fabio Beltrones.

El Presidente hizo alusión y apeló al buen juicio de los sonorenses, tienen un buen gobierno, un buen Gobernador, Alfonso Durazo, y que a Manlio lo respeta y punto.

Ojo, el Presidente no se anda con medias tintas cuando quiere rajarle, cuestionar o atacar a personajes, sin distingo y los tacha de todo, y tuvo un trato respetuoso con Beltrones, quien le entiende a la política y esta semana se solidarizó ante los hechos sucedidos en Ecuador, la irrupción de militares en la Embajada, que se acuerdo a Convención de Viena, son consideradas suelo del país, en este caso México, aunque cuestionó la política exterior de México, y hay que cambiarla desde el Senado para recuperar liderazgo continental.

Así pues, Manlio recibió trato respetuoso del Presidente, sabedor este de que el político sonorense ya tiene un escaño en el Senado, y que se hará política con sus pares, a ver si lo entiende una candidata, adversaria política, Célida López, se le va encima, vituperios y hasta lo quiere “jubilar”, engaña y miente al electorado, Manlio va al Senado y Lilly Téllez también, porque en cuanto a la elección sólo falta saber si llegarán por mayoría relativa o primera minoría.

Demanda ¿Se caerá Coalición?

La semana pasada hicimos un comentario y señalamiento de lo que se vendría contra la Coalición de MORENA, de que tendrán problemas por no cumplir con los registros de planillas en tiempos y formas, lo cual se confirmó PAN y PRD, interpusieron denuncias ante el TEE.

El periodista y amigo, Arturo Soto Munguía, da pormenores detallados de lo que sucederá si se cae, para no entrar en muchos detalles y cuestiones técnicas.

El caso es que MORENA y aliados pidieron una prórroga para completar planillas, lo solicitaron otra y finalmente una tercera más, y creo que ya a destiempo todo, violando normatividad, según argumentos jurídicos de la oposición, argumentaron inconsistencias, incluso, vendrá otra, o va en esa, ya que, para la Alcaldía de Hermosillo, hubo registro en “línea” y luego presencial a los días, una como MORENA y otra como Coalición.

Para algunos actores de MORENA, consultados, todo está bien, pero se dejaron venir abogados de México, para ver el asunto, o sea hay nerviosismo, la oposición entiende, ya consultados también, están conscientes que el TEE los va a “batear” y la confianza la tienen depositada en el TEPJF, con sede en la Sala de Guadalajara, Jalisco.

Por cierto, más tardó el presidente del IEE, Nery Ruiz, de señalar en entrevista, que todo estaba bien, que había antecedentes que favorecían al PAN y “!zas! que les cae otro recurso, inconformidad, por supuestas parcialidad del tatuar del órgano electoral local, así que subió de tono, candente la cosa, previo al inicio de campañas locales el próximo día 20.

También se señala, en la denuncia, una sobrerrepresentación en candidaturas comunes y coaliciones, que debería andar por ley, en un 25%, y al parecer Morena y aliados andan pasando el ¡90 %¡, en fin, hay otros tecnicismos.

¿Qué pasará?

Bueno, toda vez que las denuncias lleguen a la Sala Regional del TEPJF en Guadalajara y los Ministros resuelvan, sólo hay de 2 sopas; todo está bien, se quedan las cosas como están, la Coalición y candidaturas comunes se quedan como están, MORENA y aliados juntos en Alcaldías y diputaciones locales.

Ahora, si Magistrados resuelven, oigan sí, la Coalición violó leyes, normas, procedimientos, y no va y se cae, pues se les complica, no tanto a MORENA, aunque le pega peor más a los aliados: PT, PV, PES, NUEVA Alianza, porque tendrán que nombrar candidatos para alcaldías y diputaciones… ¡solos! Y su fortaleza y sobrevivencia es estar aliados a MORENA.

Dicho en otras palabras, solos, difícil formar planillas y que logren el 3% para no perder el registro, así de difícil se pondrán las cosas y más parejo para la Coalición Fuerza y Corazón por México, que aglutina al PRI-PAN-PRD.

Claudia

Estuvo de visita 2 días por Sonora la candidata Claudia Sheinbaum, primeramente el jueves en San Luis, donde el detalle, más que el mensaje, fue a que fórmula al Senado le dio más “shampoo” de cariño, Lorenia Valles-Heriberto Aguilar o Célida López-Froylan Gámez.

También, creo, y por eso abonará a la confusión, es que Sheinbaum señaló que para ganar el Plan C, voten por las dos fórmulas o cualquiera, para ganar la primera minoría, pero pueden, el 2 de junio, mucha gente, que no le entiende, “cruce” las 2 fórmulas, y será inválido el voto, y esta preocupación me la hizo ver un personaje importante del movimiento, con esto de las 2 fórmulas, va a dispersar el voto, y en la otra esquina va Manlio y esto lo están desestimando, al igual que el grave error de no cumplir tiempo y forma planillas.

NO me cabe la menor duda, grave el error del equipo jurídico de MORENA, el estar pidiendo prórrogas, y en el caso de Hermosillo, cuando tienen un asesor Francisco Javier Zavala, quien fue Consejero y presidente del CEE, hoy IEE y PC, que se supone le entiende, grave y craso error ¿Sobrados ¿Arrogancia y soberbia? ¿Confiados en el IEE y TEE? Puede ser peor, asunto llegará finamente al Tribunal Federal.

Ayer sábado, Sheinbaum en Hermosillo, rueda de prensa y evento en la Plaza Emiliana Zubeldía, para irse luego a Empalme y Etchojoa, encuentros con el pueblo, la base de MORENA, ahí donde están los votos y los programas sociales, que es la fortaleza de la 4T.

Los programas sociales los crearon PRI y PAN, pero López Obrador los perfeccionó, incrementó, se fue con los de “abajo” que son millones, y hoy los resultados, la cruda realidad.

Aquí en la entidad, por ejemplo, por aquello de la importancia del voto de jóvenes, el Programa de Becas del Gobierno de Alfonso Durazo, uno de los más grandes y dispersos, y hay que reconocer que, muchos de ellos, beneficiarios para seguir en escuela, como también el de Jóvenes Construyendo el Futuro, muy probablemente voten por MORENA.

La Fuerza de la oposición, la Clase media, y los sectores productivos, hoy muy golpeados por la 4T, sobre todo el sector agropecuario, yo me pregunto ¿Productores de granos del Yaqui y Mayo, se van a levantar el domingo 2 de Junio, junto con familia a votar por MORENA?

Son 22 mil productores del DDRY y 11 mil del Distrito Mayo, quienes por cierto, ya se quedaron sin agua para riegos, hoy del Oviachic con bombas, sacando agua, para dar algo de riego a perenes, pero ya en unos días más se cerrará, para lo que quede, sea para consumo humano.

Y no habrá apoyo para productores de Trigo, así que a finales de este mes inician cosechas, el dólar barato, por aquello de exportaciones y a ver como vienen los rendimientos, quizás el último ingreso de este ciclo, año y si no llueve verano, pues hasta el otro, sólo podrán sembrar quienes tengan pozo, así las cosas.

Vuelo

LO que sí, y quedó registrado, previo a su llegada a Hermosillo, el viernes por la noche, Claudia Sheibaum y Epigmenio Ibarra solos en la sala de espera del Aeropuerto de Tijuana y antes de abordar el avión, muy raro, una candidata presidencial, ignorada, para un autógrafo, una selfie, un saludo…nada, ahí está el video, quedara para el registro.

A Xóchitl le va diferente en Aeropuertos y a donde vaya, todos se le acercan, y ella gustosa, alegre, receptiva, con todo y reconocer que ha tenido una semana difícil post debate.

No le fue muy bien en el ITAM y la IBERO, le cuestionaron a los dirigentes nacionales de los partidos que la arropan y ella responde que es candidata ciudadana, y sí cometió un yerro, con esa declaración de que si a los 60 no tienes casa o patrimonio, eres un “guey” aunque la quiso componer, que llevaba dedicatoria para Sheinbaum, porque ella tiene casa propia y Claudia, de renta.

No es que esté mal Xóchitl, ni nadie que tenga casa y patrimonio, para eso se trabaja, pero hay muchos que no se les ha dado la oportunidad, ni medios para lograrlo y no por ello son “gueyes”, en fin, estamos en campaña, hay aciertos, errores y hay que superarlos, le queda un mes y fracción a la hidalguense para ir por indecisos, y que salga la clase media a votar, necesitan casi el 70 % votos padrón, contra lo que se viene, toda la maquinaria de MORENA.

Lamarque

SE separa del cargo, Javier Lamarque, el próximo día 20, 45 días, para hacer campaña por la reelección, que hoy por la marca, la tiene segura, a ver que dicen los cajemenses.

¿Qué deja previo a su salida? Uno de los municipios más inseguros, ya no de, Sonora, de México, con una policía desmoralizada, a la que en su última sesión de Cabildo se les dio por unanimidad, aumento de sueldo, que previo a esto, le costó la vida a una agente, que tuvo el valor civil de encararlo por las condiciones de trabajo que tenían y se ordenó darle “infiernillo”, hoy, postmorten, homenaje para ella.

Una administración con el sello de opacidad, no hay licitaciones, 90% de obras por adjudicación directa, un organismo operador OOMAPASC, saqueado, y no de ahora y un largo etc…de irregularidades.

Las últimas, pues si usted tiene lote en el Panteón Del Carmen, pues vaya y cheque, quizás este vendido y ya ocupado, en Servicio Públicos, funcionarios han revendido lotes, ya hay denunciaos de varios afectados ¿Y la Contraloría? como todas, bien gracias.

Por cierto, circula y profusamente, por grupos de Whatssup , un audio, donde la primera pareja del Ayuntamiento, hablan y se cuestionan, sobre todo ella, el uso de celular para tocar temas, es la voz de ellos, me queda claro, a menos que sean unos perfectos imitadores que lo hicieron o inteligencia artificial.

Hablan sobre 15 millones que deberían haber llegado para obras y que fueron a dar (me los lleve) ya no hables ni les digas nada a “ellos”… ¿Quiénes son ellos? y esto supuestamente, es un desvío de recursos, que debería atender la Contraloría, pero pues como no hay denuncia, ni la habrá, en fin, veremos si hay una aclaración del Edil a esto.

Alcalá

Presentó su planilla, Luis Armando Álcala, candidato Alcaldía, Coalición, PRI-PAN-PRD, va Sara Martínez, Myrna López, Marta Parada, Raúl Ayala, Roberto Campos, entre otros ¿Difícil? sí, ¿imposible? no, veremos el desempeño estrategia.

AFORES

Mañana lunes se dictamina, van por las AFORES, cuentas individuales de personas de 70 a 75 años, inactivas, son miles de millones, para crear, junto con ¿Utilidades? Del Tren maya, Mexicana, (una falacia) Fondo de Pensiones Bienestar, sin reglas de operación, Consejo, nada, ya no hayan de donde agarrar dinero, a la siguiente Presidenta, le espera un país; sin dinero, endeudado, con déficit fiscal ¿De dónde para cumplir tanta promesa?.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58