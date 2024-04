Tren… Colosio y Manlio… quiten candados… otro fraude... trigo

Comparta este artículo

Vaya polémica que causó la visita del candidato al Senado, Manlio Fabio Beltrones, en Nogales, al sostener una reunión con habitantes de la colonia Buenos Aires, de quienes escuchó algunas inconformidades, porque no tienen certeza que pasará con ellos, el miedo a perder sus hogares, ante estruendos de explosiones y en pocas palabras, la falta de información, consulta, al igual que para habitantes de Ímuris.

En este municipio, el tren pasará por en medio, imaginen el ruido, no entienden porque el trazo por ahí, al igual que pasará con el impacto a sus milpas, huertas, lo del rancho Aribabi, que tiene animales en posible extinción y un río que tiene agua todo el año a pesar de sequías, el Cocóspera.

Y todo esto el problema, lo generó la Sedena, la encargada de la obra, que costará 7 mil millones, y no ha dado información porque la clasificó como de seguridad nacional.

Trascendió la nota a nivel nacional y algunos medios lo llamaron el "Tren Fantasma", por eso, porque no se sabía nada, hasta que un quejoso, a través de Trasparencia de la Secretaría, solicitó información y se la negaron, que no había documentación al respecto.

El quejoso se inconformó ante el INAI y la Magistrada, Julieta del Río, ordenó a la Sedena que entregará la información, lo que estará por verse, en lo personal, lo dudo, no le importará alguna sanción, están empoderados por el propio Presidente.

¿Qué se está en contra de la obra, de ninguna manera, la modernización tiene sus costos y es algo que se necesita en Nogales, un sueño de años, que costo vidas ¿y espacio que hoy esperan recuperar?

Incluso el propio Beltrones señaló que no está en contra de la obra, pero hay que transparentar la información y escuchar a la gente.

Ante esta situación, el propio gobernador Alfonso Durazo salió al paso el pasado martes y dio una explicación pormenorizada de esta obra, que es importante y forma parte integral del Plan Sonora, por eso la modernización del Puerto de Guaymas, ante la llegada de mercancías y nuevas inversiones, que se irán por Tren al este y oeste de Estados Unidos, ante saturación de los Puertos de Long Beach y Los Ángeles.

Igualmente, el Gobierno hizo circular un video de las etapas de la obra, todo bien, no hay problema, de que la obra va y se hará, que ni duda quede, el único detalle es qué pasará con los afectados, tanto de la colonia Buenos Aires, como con los de Ímuris, sus Huertas, de donde viven, y el ecosistema de la región.

El Gobernador, Durazo señaló que se van a resarcir y habrá remediación, bueno, es lo que los ciudadanos esperan, al parecer en Nogales los habitantes de la Buenos Aires sostendrán reuniones semanales con funcionarios, también en reunión con empresarios en palacio, Durazo les explicó de este tema y cómo va la agenda económica del Gobierno.

Veremos qué pasa, porque hay habitantes que han vivido ahí por generaciones, algunos estarán reacios a moverse, se tendrá que hacer mucha política, al igual que tienen miedo de los contaminantes que suelte el Tren y que afecte a la salud.

Una reflexión, la importancia de los organismos autónomos como el INAI y que el Presidente quiere eliminar, al igual que otros, como la SCJN, ya dio el primer paso de su Plan C, la eliminación al derecho de amparo, que hoy fue limitado, se les ha quitado ese derecho a los ciudadanos, ante actos y obras que ordene el Ejecutivo y que se pondrá peor el próximo Octubre, Noviembre, habrá un nuevo Ministro, que si es como Esquivel o Batres, ya no se podrá votar inconstitucionalidad a lo que hagan, máxime si logran la mayoría calificada, que hoy no dan los números

Afores

Por eso las iniciativas al vapor de esta semana, gris, al aprobarse que el ciudadano no se pueda Amparar, la amnistía para que el Presidente, libere a quien le de la gana, y mañana lunes se culminará con el día “negro” al aprobar la aplanadora de Morena, con la mayoría simple que tiene el robo, el apropiarse de mas de 40 mil millones de pesos de ciudadanos ¿Por qué? Porque las cuentas están inactivas ¿Yyyy?

Son ahorros de ciudadanos que trabajaron toda su vida para ello y que los tienen en una cuenta individual, en un Banco y que el gobierno se quiere apropiar de ellos, cuando se puede heredar a los hijos.

El Sub Secretario de Hacienda, Gabriel Yodrio, dice que el dinero que tomarán es “prestado” y que lo devolverán cuando el trabajador, pensionado, lo solicite ¿Ustedes creen?

Y pensar que iban por todos los ahorros, que son casi ¡6 Billones! pero la oposición se dio cuenta que habían cambiado el texto del dictamen, que el Coordinador de Morena, Ignacio Mier y la Secretaría de Gobernación, Luisa Alcalde, consideraron un “error humano” y que se hizo un escándalo, cuestionaron al "mensajero", o sea, los medios.

En cuanto a la amnistía, vean nomás, en mayo, en mesas receptoras que se pondrán en Ceresos en todo el país, los reos, delincuentes, podrán votar y en el extranjero, los mexicanos que se fueron a trabajar, en busca de oportunidades, que no logaron aquí, esos migrantes que mandan millones de dólares en remesas a sus familias, no podrán, porque así lo dispuso el INE, de no creerse, pero pues ahí está Guadalupe Taddei, haciendo su chamba.

Colosio

Las épocas electorales, y más esta, por la importancia que tiene, nos hacen ver situaciones que no creeríamos ver, como la reciente entrevista de Luis Donaldo Colosio Riojas a Carlos Loret de Mola.

En la misma, Colosio Riojas cuestionó que se utilizara el apellido Colosio, como para sacarle beneficio, tal como lo hace un candidato en Sonora, ¿Manlio? le preguntó, sí, respondió, y que nunca fueron amigos, y que mucha gente los abandonó.

Respeto, por la magnitud de la desgracia que vivió, el asesinato de su Padre, un candidato presidencial, pero no comparto, y muchos que conocieron a su Padre y la relación que tuvo con Beltrones, tenga esa percepción y que espera no encontrárselo en el Senado, cosa que sucederá.

Esta demostrado la amistad y compañerismo de Colosio y Manlio, fueron compañeros para el Senado, Don Luis, funcionario en la administración de Beltrones y un sinnúmero de pruebas de la amistad de ambos.

Un niño de 8 años, no tiene la capacidad de discernimiento, de las relaciones laborales o de amistad de los Padres, por lo que, a lo largo de 30 años y de una excelente vida y educación que le dieron sus tíos en Monterrey, fue recopilando información y entrarse de detalles de la vida de sus padres, tal como lo ha narrado y que lo han forjado, para ser quien es, por la marca y por él mismo, su trayectoria hoy política y en ascenso.

Muchos sonorenses apoyaron a Luis Donaldo, amigos, incluso el Jet que lo trasladó en su corta campaña, lo adquirieron sonorenses, amigos que nunca lo abandonaron y tengo entendido, que después de su muerte, varios vieron por los entonces niños Colosio Riojas, creo que el recientemente fallecido empresario de Nogales, Nikita Kiryakis, junto con otras personas allegadas a la familia Colosio Riojas, vieron por su situación patrimonial.

En fin, una situación y tema difícil de tratar, se entiende el sentimiento de hoy, un joven que, en su infancia perdió a su Padre, víctima de las “balas del odio y rencor” como dijo su madre, Diana Laura, en el funeral y luego la partida de ella por una enfermedad terminal.

Creo fue mal informado, Luis Donaldo y en eso creo tuvo mucho que ver, Dante Delgado, el dirigente de MC, con más de 25 años controlando el partido, creo una charla con Agustín Basave (padre) y el periodista Federico Arreola, por dar par de ejemplos y otros amigos de su Padre, le daría otra visión sobre esto.

¡Quiten candados!

Varios ganaderos, rancheros de Hermosillo, fueron visitados no precisamente por amigos en sus ranchos, sino por delincuentes quienes no pretenden hacerles daño, sólo les pidieron que no pusieran candados en las entradas, porque necesitaban cruzar por ahí ¿Qué? Quién sabe, pero no es difícil adivinar o sacar conclusiones.

Por razones obvias omito nombres, de esto enterado el dirigente de la UGRS, Juan Ochoa y pues que no puede hacer nada, la respuesta y se entiende…tierrita volada.

Ya vieron esta semana, como la última familia de una comunidad cerca de Caborca, 'Dipo', fue desalojada, no sin antes con tristeza, no saben de un familiar que se lo llevaron, lo desaparecieron…uno más.

Hay otro video de trabajadores también de esa área de Caborca, quienes fueron baleados y uno de ellos dice, "ya no vuelvo, mucha gente armada en la carretera".

Saco a colación esto, porque el Secretariado Nacional de Seguridad informó que estadísticamente el crimen doloso ha bajado, puede que sea así…pero no la percepción de la ciudadanía en Obregón, por cierto, otro mes de 2 dígitos en crímenes, 8 o 9 de cada 10 ciudadanos, se sienten inseguros, sólo rebasados por Fresnillo y Zacatecas, y son datos oficiales.

Por cierto, Santa Ana y una brecha antes de llegar ahí, es la base, de donde parten unidades con migrantes de todas las nacionalidades, rumbo a Nogales, Agua Prieta o Tijuana.

Choferes les indican, hagan apartados de “billetes” porque entre filtros oficiales, sobre todo elementos de Guardia Nacional, militares en retén de Querobabi, y de delincuentes, no se la acaban.

¡Otro fraude!

Pues con la novedad de que otro fraude en el Registro Público de la Propiedad, en Hermosillo, que está involucrada la titular de apellido Raygoza, ya van 2 y parece que saldrán más.

Ahora el perjudicado era nada más y nada menos que el secretario de la UGRS, Abraham Quibriera, por cierto, importante comercializador de ganado.

Resulta que quisieron adjudicarse un terreno, junto al mar, en San Carlos, varias hectáreas de puro “chuqui”, detectó la maniobra, se movieron en palacio y fue desactivado esto.

Ya van varias de esta funcionaria ¿Qué pasa? ¿Quién era el vendedor y comprador? ¿Qué Notario se estaba prestando a esto? Ya me imagino el malestar del Gobernador, al enterarse de esto y ya debe proceder el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar.

Trigo…no habrá

Ya las Presas del sur están sin agua y a punto de iniciar las trillas, ahora resulta que hay resquemor de productores, para dar la puntilla, que quizás vengan bajos rendimientos.

Si a esto le agregamos el precio del Trigo, en sus dos variedades andan bajos, la paridad peso-dólar, aunque se movió estos días y lo que seguramente, como el año pasado, no habrá apoyo, no se aplicará el Artículo 134 de la Ley de Desarrollo Rural, que obliga al gobierno a apoyarlos, pues el panorama luce desolador.

A esto agréguenle que, ante sequía, ganaderos sacando y vendiendo ganado; está entrando Puerco, del extranjero, miles de toneladas en perjuicio de la industria y de granjas porcícolas, algunos no aguantarán y van a tener que cerrar, así las cosas, sólo habrá apoyo a pequeños productores que están en el programa, Sembrando tu Voto ¡perdón! Sembrando tu Vida.

Que harán, qué decisión tomarán Álvaro Bours, Luis Cruz, Mario Pablos, Juan Leyva y demás productores del Yaqui y Mayo; el año pasado plantón ante las vacías oficinas de la Sader, por la Sufragio, le apostaron a la negociación y finalmente nada.

No se han dado reuniones con Villalobos, titular, ni creo que se den, AMLO es el problema y no cederá, aún con elecciones encima y desestimando los miles de productores de granos del sur de Sonora y familias.

Veremos qué pasa, y ver, si no los apoyan, como van a reaccionar el 2 de junio, por cierto, y a propósito de agua, ya bajando presión en algunas colonias de Obregón, sobre todo de 12 a 5 de la mañana, que crisis se viene, Obregón, Navojoa, aunque el Gobierno anunció un programa emergente de rehabilitar 200 pozos y bombardear nubes con Yoduro de Plata en verano…y a orar el que sea creyente, porque si no llueve, el colapso, la catástrofe económica y que problema social se vendría.

Panteón Forense, Madres Buscadoras

Esta semana una de las dirigentes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, agradeció el apoyo que han tenido de parte del Gobernador Alfonso Durazo, y esto hay que reconocerlo, en un marco de miles de desaparecidos que hay en el país.

Y es que esta semana, Durazo recorrió instalaciones de lo que será el Centro Estatal de Identificación Genética, para checar etapa de avance obra que constará de salas de atención, de entrevistas y seguimiento a víctimas, oficinas de investigaciones, dirección de laboratorio forense, perfil genético, gavetas, herramientas tecnológicas etcétera…

No se si sea el primero en el país, pero vendrá a coadyuvar en la labor de esas mujeres, valientes, quienes sólo quieren recuperar a sus familiares, con todo y amenaza de la delincuencia a esta humanitaria labor.

¡Arrancan!

A las 00:00 hora de ayer, arrancaron campañas políticas locales que se suman a las federales, ahora si todas las fórmulas, en busca del voto ciudadano.

La marca Morena, fuerte, no tanto algunos candidatos, las bases y programas sociales, la fortaleza, la oposición, en manos de la clase media y de los apáticos jóvenes y mujeres que son mayoría del padrón, dependerán, si aspiran al triunfo, que salga por arriba del 60 por ciento local y nacional, del padrón, si quieren contrapesos y balance en el poder.

Creo la pelea fuerte, se dará en la joya de la corona, Hermosillo, en lo local y federal, la lucha entre dos bloques y a ver en el transcurso de la campaña lo que suceda con demandas interpuestas y que terminarán en el TEPJF, con sede en Guadalajara; ¿Arrasará Morena y aliados? ¿Dará la campanada la oposición, recuperarán espacio y habrá balance en el poder? el 2de junio por la noche lo sabremos y que sea una campaña de propuestas, aunque se pondrá ríspida en mayo…pero que no pase de ahí, que no se repita lo del 2021.

