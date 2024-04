Manlio marca agenda y suma adhesiones; responden con ataques

Comparta este artículo

Una semana intensa en cuanto a campañas, sobre todo para el Senado, donde al parecer todo gira alrededor de un candidato Manlio Fabio Beltrones, quien les está marcando agenda y la respuesta son descalificaciones, traer personajes controversiales, Espino y Corral, quienes también se llevaron las respuestas correspondientes.

Cierre de filas

Pero vámonos por partes, lo que se veía venir ya se dio, ante la cerrazón del gobierno federal, la falta de apoyos a sector agropecuario, se cerraron 23 programas, sólo hay uno “Sembrando tu Voto” para pequeños productores de 5 a 9 hectáreas, para que vivan, sigan siendo pobres y tenerlos contralados políticamente, no aportan mucho para la demanda de alimentos del país.

Y el primer mensaje salió de la Asamblea de la UCAY, presente Beltrones en el evento, el presidente del consejo y también del DDRY, Luis Antonio Cruz fue claro al señalar “siempre que voy a México, vuelvo con las manos vacías”, y ahí mismo Cruz, a nombre de la UCAY, se decantaron por la fórmula que encabeza Manlio Fabio Beltrones, un duro golpe, porque son productores, familias, trabajadores y muchos socios.

Y luego ya en el transcurso de la semana, la Cajeme, también la otra unión de las más fuertes y que tiene muchos socios, en el mismo sentido, en voz de Germán Pablos, Reginaldo Torres, quien recordó una gestión de Beltrones, que solucionó de apoyos de 900 millones, que, gracias a su gestión, recibieron, y hoy desde hace 5 años ya no hay nada, para el sector privado y social del campo.

Porque, ojo, también se sumaron ALCANO, Juan Leyva Mendívil, la UGOCP, profesor Miguel Ángel Castro Cossío, también comprometiendo su apoyo y voto, estamos hablando de miles de familias de ambos sectores y por último, se sumaron productores de la Costa de Hermosillo.

Empresario

Y luego otro encuentro importante de Beltrones con empresarios cajemenses, encabezados por Ricardo Bours Castelo, por ahí también Baltasar Peral, Regino Angulo, Javier Ramos, Nicolás Olea, entre no pocos que asistieron.

Ahí, Ricardo recordó las gestiones que hizo Beltrones cuando él fue dirigente de CANACO y también hicieron uso de la voz otros empresarios, que recordaron las gestiones como legislador y cuando fue Gobernador.

Se comprometieron a la promoción del voto, muy importante y a vigilar la casilla el día de la elección, algo que considero importante, máxime y lamentable, que 5 mil ciudadanos, insaculados, para ser funcionarios de casilla, están rechazando asistir a la capacitación.

¿Qué pasa? ¿Miedo? ¿Apatía? hoy más que nunca es importante la participación de los ciudadanos, que sean funcionarios y que hay que salir a votar, por el proyecto que quieras, pero sal a votar.

Y que quede claro a los ciudadanos, son dos proyectos los que están en juego; que siga el segundo piso de la transformación, que incluye una nueva constitución, ojo, enfocada al “pueblo” y el otro proyecto, salvaguardar las instituciones y que regrese todo lo que ha destruido AMLO, sin mover una coma en un Congreso donde no hay diálogo, consenso, se aprueba todo lo que venga como lo sucedido esta semana.

Así pues, sector agropecuario cerró filas con Beltrones, la fórmula y es de imaginar que en el Mayo, afiliados a UCAMAYO también cerrarán filas, algo que el sentido común es lógico.

Tiene el gobierno federal, AMLO, golpeando a productores de todos el país, les quita programas, no aplica el artículo 134 de Desarrollo Rural Sustentable, que es una obligación, está en la ley ¿Cómo pensar que productores y sus familias, se levantarán el 2 de junio a votar por Morena?, me queda claro que no lo harán.

Por eso ustedes no verán a Anabel Acosta y Alma Higuera, candidatas a diputadas federales, en alguna reunión en organismo agrícola y ni en los Distritos de Riego y creo también las de senadores.

Por cierto, vaya vacío que le hizo CANACO al alcalde con licencia, Javier Lamarque, no asistieron y así estarán las diferentes Cámaras, PYMES sin apoyo, al igual que productores ¿qué querían? el escenario cambio, a eso súmele la inseguridad, ya rumbo a 30 muertos en el mes, otra vez dos dígitos, no cede.

Así que se pone competitivo Cajeme, hay cierre de filas con Manlio y por ende, con el candidato a la alcaldía Luis Armando Alcalá, quien ha arrancado con una buena campaña…hay tiro, por lo que vendrá, lógico, un mes de mayo ríspido, subirán de tono los ataques, insultos, que esperemos no pase de eso, se van a cerrar encuestas y en algunos de los casos, “cruce”, lo que puede suceder en Cajeme.

Los demás municipios del sur están en veremos, Navojoa, pues a ver la reacción de la clase media y productores de Huatabampo, duro el candidato Beto Vázquez, en donde si casi definidas las cosas en Guaymas con la doctora Karla Córdova, un multitudinario arranque de campaña, no necesito pedir licencia, sólo le toca administrar la ventaja que tiene.

El Puerto, con el mayor apoyo federal y estatal, municipio ancla del Plan Sonora del gobernador Alfonso Durazo, varias obras en proceso, federales, estatales y municipales, la transformación del Puerto se nota y el “boom” inmobiliario en San Carlos y más cuando ya esté conectada la carretera Chihuahua.

Pero sí hay alertas en Cajeme, como también diferencias entre el Coordinador de campañas Ramón ‘Bagre’ Castro con Fernando Rojo de la Vega, representante de Claudia Sheinbaum en la entidad.

Reacción

Y la reacción, ante la agenda de Beltrones, la suma de apoyos que está recibiendo, alertó alarmas, ya de por sí, nerviosismo, no dan los números y al no hacer ya tanta mella, los insultos a diario que se trae la candidata del PT, Célida López, que raya ya en violencia política, decidieron traer a dos personajes, de claroscuros, quienes recibieron la respuesta a sus acciones.

Manuel Espino, un tipo que ha recorrido varios partidos y que hizo mucho daño al PAN cuando llegó a Sonora, y que le quiso hacer al policía, hasta uniforme le ponían como al ‘General’ Arturo Durazo, el impresentable Jefe de Policía en épocas de José López Portillo, nefasto su paso y quiso ser candidato a gobernador por Sonora.

Vino Espino también a cuestionar a Beltrones, recibió la respuesta de inmediato y se regresó a México con la cola entre la patas, ni mella, ni ruido sus declaraciones, ya lo conocen aquí.

Y luego vino el exgobernador Javier Corral, también a despotricar contra Beltrones, en Ciudad Obregón, en un evento y que le sale al paso un chihuahuense, Javier Barrousse, quien, con acusaciones falsas, Corral lo metió a la cárcel y este salió exonerado, junto con otros.

También salió a relucir el caso de la activista asesinada Miroslava Breach y declaraciones de gente que quería Corral, que hicieran declaraciones falsas, al igual que testimonios.

De hecho, la actual gobernadora Maru Campos, a quien Corral, quiso obstruir su candidatura, le tiene varios expedientes, por eso el exgobernador se fue a Morena, buscando cobijo…e impunidad.

Se fue “envarillado” pero prometió volver, para otra vez, sacarle refritos a Beltrones, con quien por cierto hay nado sincronizado para atacarlo ¿tan mal andan los números? ¿qué no van arriba? cabe mencionar que quien se ha portado respetuosa, a la altura, consciente que ambos llegarán al Senado, es Lorenia Valles; Célida López seguirá en su misma tónica, nada de propuestas, sólo insultos que están haciendo que todos volteen a ver a Manlio, incluso los jóvenes.

A la SCJN

Semana negra para México, Morena aprobó un adelanto del Plan C, miles de trabajadores, quienes tienen cuentas inactivas, porque así lo decidieron, es su dinero, darán cuenta cuando vayan, que saldo en 0 y va a ser muy engorroso que lo recuperen, más de 40 mil millones de pesos, que el gobierno ¡roba! a quienes por años de trabajo ahorraron y lo tienen en su Afore, o lo tenían y que también pertenece a sus herederos.

Aprobaron Ley de Amnistía, para que el Presidente indulte a criminales ¿Y el Derecho de las víctimas? No puede ser y hay malestar cuando se señala que el crimen es brazo político del gobierno, nomás de ver cómo están entidades, regiones en Zacatecas, ya se bajaron ¡200! ante tanto asesinato y amenazas.

Aquí en Sonora, se sabe de amenaza en Agua Prieta a candidata del Partido Sonorense, Lupita Ruiz, a quien le pusieron una corona, afuera de su casa y amenaza también al candidato a la alcaldía de San Luis R.C del PRI-PAN-PRD, quien no ha solicitado protección, pero es de esperar que se las den a ambos y quien lo solicite.

Y la estocada, con las limitaciones a la Ley de Amparo, un derecho de los mexicanos, ante actos de autoridad que AMLO y diputados lo echaron al bote de la basura, para no impedir las obras que hay o lo que venga, sobre todo una nueva constitución que quieren, si les sale el Plan C, que atenta contra derechos humanos, libertades, propiedad privada, democracia, patrimonio, irían por todo y con todo, para beneficio social del “pueblo”.

Y tiene que resolver esto la SCJN, con celeridad esas controversias, para octubre habrá un nuevo Ministro y si es otro empleado como Batres y compañía, ya no se podrá hacer nada, ni declarar inconstitucional alguna acto o ocurrencia, presidencial…delicado esto.

Otra de Beatriz Huerta

La titular del ISAF, Beatriz Huerta, sigue de agente de colocaciones de familiares en la estructura estatal, ya tiene a la hija en el ISIE, con lo que pone en entredicho, si habrá o no observaciones, recordar que el gobernador Durazo, hizo limpia, al correr al exdirector, Cuauhtémoc ‘Temo’ Galindo y su equipo, por graves irregularidades.

Pues aparte que tiene incondicionales en otras áreas, acaba de colocar a otro hijo en la Secretaría de Salud, con el doctor José Alomía, lo que seguramente no está enterado el inquilino de la oficina más refrigerada de Palacio y puede que haya reacción, hay otro conflicto de interés ahí, opacidad y falta de transparencia ¿solapadas?, no lo creo, para que tome nota de esto el contralor Guillermo Noriega.

Proyecto ¿con lagos?

Que hay un proyecto inmobiliario, ante el éxito de Las Ribieras, con lagos y toda la cosa, y eso que estamos en sequía extrema, por rumbos de Real del Alamito.

Que están perforando pozos, sin permisos, sería bueno que le pegarán una investigada, porque afectará a habitantes de esa zona, al parecer está metido el exalcalde de Agua Prieta, Vicente Terán, socios de Hermosillo y Monterrey ¿estará enterado el alcalde con licencia, Antonio Astiazarán ¿el Gobernador, Alfonso Durazo?.

Por cierto, encuentro esta semana el ‘Toño’ con columnistas, en relación al agua y sequía que hay, el bajísimo nivel del ‘Novillo’ que surte al 30 % de la población, colonias del sur, señaló que desde hace meses se tomaron medidas preventivas, junto con Conagua.

Rehabilitación de pozos, entran en acción 8 próximos días, para inyectar a la red, se está trabajando en telemetría, reparación de tuberías, que no es cosa menor, se necesitan recursos, por eso la importancia de que haya diputados federales que gestionen y es cierto, Sonora ya lleva 5 años, que no le mueven una coma al presupuesto y ninguna gestión para sus Distritos, municipios ¿O miento?

Así pues, no habrá “tandeos” o agua para “compartir” como ahora lo señala su contrincante, María Dolores del Río.

Presentó también, camión eléctrico, para transporte urbano, que será gratis para estudiantes, solución innovadora, sustentable y acorde a tiempos por venir, la electromovilidad.

¿Se caerá Coalición?

Vaya precedente que marco el INE esta semana, al ordenar que bajaran spots de María Dolores del Río, que se presenta como Coalición en eventos…y no la hay, desde el punto de vista del árbitro electoral.

Cometieron el error de registrarse primero como MORENA en línea y luego a los días, como Coalición, no cumplieron con la normatividad, formas, ni plazos, pidieron tres prórrogas, al tener problemas con planillas.

De hecho, el presidente del IEE, Nery Ruiz, señaló que todo bien, que no había problema y el INE, con esta decisión le enmendó la plana y evidencia la no imparcialidad del funcionario electoral, tal como lo señaló el dirigente del PAN, Gildardo Real y que pedirán la destitución de él y consejeros ante el INE, lo que ya ha sucedido en otras entidades.

Pero al margen de esto, esta la denuncia, ante el Tribunal Estatal y federal, donde terminara esto, del, PRI-PAN-PRD, de que es ilegal la coalición y candidaturas comunes y que deben tumbarla.

Esto lo decidirá finalmente la Sala de Guadalajara del TEPJF; dos escenarios, todo queda como esta o tumban la coalición de Morena y aliados ¿qué significaría esto?.

Bueno, que Morena y demás partidos, tendrían que ir solos, cada quien, por su lado, para alcaldías y diputados locales, no habrá sumatoria de votos, ni porcentajes a repartir para asegurar la existencia de la “chiquillada”.

Esto no pondrá en aprietos a Morena, la marca está fuerte, pero para el Verde, Panal, PES, Nueva Alianza, PT, sí estarán en riesgo de llegar al 3% de votación, y quién sabe si podrán presentar planillas de alcaldes y diputados, dependerá de la decisión del Tribunal Federal.

De darse este último escenario, la elección daría un giro de 160 grados, ya que PRI-PAN-PRD, registraron Coalición y candidaturas, en tiempo y forma, y tendrían más triunfos de lo proyectado y a la Coalición ‘Sigamos haciendo historia’, le cambiaría dramáticamente esto, menos triunfos ¿será?...veremos que dice el Tribunal Federal y votantes el 2 de junio.

