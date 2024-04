Se acaba el agua, despidos… error, Nery… Nogales opacidad... MFB

Comparta este artículo

Ya a punto de arrancar las fórmulas locales, ya con las federales en marcha y en ciernes un grave problema, se acaba el agua, Oviáchic al 13.4 por ciento al día de ayer, que hay 150 millones de metros cúbicos en El Novillo, que deberían ser trasvasados al Oviáchic, pero Conagua no da permiso o finge demencia.

Que esos millones de metros cúbicos pertenecen a Cajeme, Valle del Yaqui y tribu yaqui, ya que el suministro para la capital debe ser de 35 millones de metros cúbicos.

El detalle es que en El Novillo también anda bajo nivel y están utilizando un sistema que se llama barcaza como una manguera flotante, que está succionado lo que se va a la capital, que va a llegar un momento, si no le entra agua, que será lodo, así de critica la cosa, más el reclamo del yaqui, que esos 150 millones les pertenecen para dar cuenta lo complejo del problema y que decisiones tomar, ya que 30 de población de Hermosillo depende de esa agua…y Ciudad Obregón, valle y yaquis, también con sus necesidades y reclamos….y en época electoral.

Y con otra, ya se vienen las trillas a fines de este mes y no se ha dado la reunión del Sistema Trigo, con autoridades correspondientes, encuentro que solicitó o debe hacerlo el dirigente de AOASS, Álvaro Bours, con carácter de urgente y debe ser atendido por el Delegado de Sader, Plutarco Sánchez Patiño y la titular de Sagarpha, Fátima Rodríguez …¿O se va a repetir lo del año pasado? Y no se aplicará el artículo 134 de la Ley de Desarrollo Sustentable, cuando los mercados están mal y el gobierno debe apoyar a productores.

Hace un par de semanas, productores de maíz de Sinaloa protestaron y duro, en encuentro con funcionarios, que casi golpean al pobre Secretario de Agricultura estatal, que no tiene la culpa, así como “noquearon” el año pasado los de BC al titular de allá, que al piso fue a dar.

Pues el encuentro tuvo reacción, el gobernador Rubén Rocha intervino, que habló con AMLO o Villalobos y al parecer hubo acuerdo, nada tontos, hay elecciones el 2 de junio y se firmará convenio, al parecer les pagarán el diferencial, que creo debe ser antes de la elección, después AMLO no respetará algún acuerdo ¿O sí? depende de cómo le vaya.

Tema muy c complejo, al igual que lo del agua, qué harán productores del sector social y privado ¿Van a protestar? ¿Le van a apostar a la negociación? Tiene una ficha valiosa…la elección del 2 de junio, la credencial para votar y el gobierno federal, la 4T les quitó todos los programas.

El dólar barato, los precios del Trigo por los suelos, los rendimientos quien sabe como vengan, ni si se completa el último riego auxilio, cosa que no sucedió en el Mayo.

Y estamos ante un escenario de que sea la última cosecha de este año, para el siguiente ciclo, para completar el programa, solo de Trigo, las más de 200 mil hectáreas, necesita que le entre al Oviáchic, si llueve con generosidad, ¡2 mil 500 millones de metros cúbicos! solo para ese cultivo, olvídense de lo demás.

El panorama crítico, hay para el consumo humano, de hecho el obernador Alfonso Durazo anunció un programa emergente estatal, que incluye rehabilitación, perforación de unos 200 pozos, inducción de lluvias etcétera... entre otras medidas.

Aquí el fondo del asunto es que la siguiente administración federal y el mismo Gobernador Durazo, que le entiende, que la solución de fondo es construir desaladoras, como Israel, que consume y produce a través de este sistema y es un país en zona desértica, también olvídense del PLHINO, esa ya no es la solución, al igual que se tienen que tecnificar sistemas de riego, ya no se puede seguir con el sistema de riego rodado, con “mangueras”, el cambio climático llegó y las grandes guerras serán por el agua, para vivir y producir, ante esto, políticas y decisiones con visión de largo plazo.

Menos mal que le dieron para atrás a lo del herbicida Glifosato, para matar plagas, no hay sustituto, pero también ante esta situación del agua y dólar barato, se está sacando el ganado y resulta más barato importar carnes, inclusive Puerco, y esto afectará a productores e industria.

Aparte, se prohibió la entrada de Maíz Transgénico, que no hace daño, así lo decidieron los genios de la 4T, y ante el déficit, pues productores de EUA, Canadá, Rusia, Reino Unido, pues serán los que surtan a nuestro país, a como ellos quieran, sabedores de la situación.

Bueno, por lo pronto, a ver qué pasa verano, si no llueve, no habrá programa agrícola en el sur y no menos de 20 mil millones dejarán de circular en la economía, con el problema social que se viene, el colapso para miles de familias, empresas, de mayor inseguridad etc.., que mejor ni imaginar.

Despidos

En pasada colaboración comentamos un y tema tipo “cártel inmobiliario” que involucraba a una funcionaria del registro público ( icreson) en donde el afectado era un desarrollador inmobiliario, hermano de Nery Ruiz, Presidente del Instituto Estatal Electoral y la No participación ciudadana ¿O sí?.

Le vendieron 2 casas, él sin saber, mismas que fueron escrituradas en la Notaría de René Luna Sugich, el empresario, solicitó el desalojo, varios millones de por medio, los inquilinos mostraron escritura, este se movió y le agarró el hilo al asunto.

Bueno, pues ya despidieron a un funcionario de la Junta de Trabajo local, creo al presidente, que se involucró en la 'machicuepa', o sea si hubo una irregularidad y no se va a solapar, ahora también la Dirección de Notarias, Colegio de Notarios, deben investigar el proceder de Luna Sugich, aquí es donde entra el Secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, el Contralor Guillermo Noriega, esto también en relación a la funcionaria del Icreson, que se prestó a esto.

Error de Nery

Cometió un error el Presidente Nery Ruiz, al recibir a Dolores del Río y su planilla, cuando ya lo había hecho, registro en línea días antes, al ser cuestionado, respondió: es que fue para la foto y ahí se equivocó, hubo y habrá reacción.

El IEE no puede hacer propaganda en sus instalaciones para ningún candidato y eso fue lo que sucedió, las caras largas se ven en la foto, dieron cuenta que se habían equivocado.

Al parecer por esto y otros detalles, la coalición que impulsa a Dolores del Río será impugnada ante el mismo IEE y de ahí se irán al Tepjf, Sala Guadalajara, que significaría, en un dado caso, dependiendo fallo que la candidata solo fuera por Morena y no silgadla con otros partidos.

Cristina…. ¡fuera!

A la que ya no le aguantaron irregularidades fue a la hoy ya exdirectora de Alcoholes, la cajemense Cristina Caballero, ya eran algunas acumuladas, la gota que derramó el vaso fue el tema del 'Ídolo de Barro', Natanael Cano, el cantante de tumbados.

Fiesta fuera de horario permitido, exceso de velocidad, rayada de llantas, el cohecho a policías municipales, que quedó grabado por cierto, se hizo viral, y la reacción no se hizo esperar en palacio, fue despedida y el Fiscal, Gustavo Salas le abrió carpeta al cantante, que más tardó en pedir disculpas que armar otro escándalo en San Carlos, en conocido Bar, escenarios por cierto de varios hechos y que ya fue clausurado…de nuevo y también serán llamados policías involucrados, por delito de cohecho, veremos qué pasa.

No cabe duda, vean nomás, como estos cantantes, Cano y recientemente Carín León, que, en escenario, ante niños, mostró sus adicciones, tienen y son seguidos por miles de fans, que festejan esto, en serio, si fueran candidatos… ¡ganaban! Así de fregados andamos, ausencia de liderazgos y los jóvenes alejados de participar en cuestiones políticas, ni como funcionarios de casillas.

Registro de Luis Armando

Listo ya el registro de Luis Armando Alcalá, candidato a la Alcaldía por la coalición Fuerza y Corazón por México, llevando como Síndico a la ex diputada por el PAN, Sara Martínez de Teresa.

Por ahí también los nombres de Martha Parada, Mirna López, quienes estaban perfiladas para una diputación, no se dio, pero hubo operación cicatriz, mucho trabajo de tierra de Mirna y Martha, con mucha ascendencia en el sector agropecuario y Tribu Yaqui, activista y defensora del agua, del 'No al Novillo', que todos le reconocen.

También en la lista Ana Castelán, la exmilitante de MC que tuvo el valor civil de exhibir al dirigente Manuel Scott, sus insinuaciones, y también por ahí Elisa Morales, quien era impulsada por organismos y empresarios para candidatura a la Alcaldía, para que agarre fogueo "pueblo" y sea la abanderada para el 2027, buena decisión.

Julio Villaseñor, Martín Roberto Campos, Sara Piña, Flavio Villaseñor, Mary Leyva, Leopoldo Lugo, Raúl Ayala, completan la lista, que la vemos equilibrada, no está nada fácil la cosa, la marca Morena está fuerte, pero hay con que, aparte del desgaste de la administración de Javier Lamarque, que si hay obras de reparación de calles, gracias al apoyo y crédito que solicitó el Gobernador y le tocó una parte, que si no, nada.

Sí hay mucha corrupción, asignaciones directas, Oomapasc, “caja chica” y el sistema de drenaje colapsado, las empresas que contrataron para cobrar adeudos y el “moche” de 20 por ciento que se llevaron etc.

El detalle y bueno para la fórmula, es que para el día 20 está programado un cierre de filas del sector social, privado, empresarios, asociaciones, con la fórmula local y federal que encabeza Manlio Fabio Beltrones, así que esto se pondrá bueno, con lo que Lamarque, sólo con el voto duro, la base y la apatía que pudiera haber, que parece que no, ya lo veremos ese día, por lo pronto, no cuentan con el voto del sector agropecuario, no creo hagan cola productores y familias para votar por Morena, los tienen muy golpeados la 4T, hay tiro.

Policías

Y si cree Lamarque que policías municipales, sus familias, votarán por él, pues quien sabe, trascendió reunión de esta semana que tuvo con ellos y que el Comisario Claudio Cruz, a través de un Marino, les decomisó los celulares para que no trascendiera el encuentro, después de lo sucedido con la agente que se privó de la vida, que lo cuestionó, quedó el registro en video, el malestar del Alcalde y después la versión de orden de darle "infiernillo", un mal trato.

Ahí les prometió aumento de sueldos, equipo, prestaciones etc.… para que votarán por él, porque va por la reelección, termina el evento, recogen sus celulares y evidenciaron su malestar en sus grupos de WhatsApp, que trascendieron.

Miren, la Policía de Cajeme, está desmoralizada, ya varios agentes muertos, incluyendo mandos operativos, quienes seguramente fueron “puestos” lo quien siempre hemos señalado la colusión, el “crimen uniformado”, trienios van y vienen y no se soluciona esto en uno de los municipios más violentos del país y que se está acostumbrando a ello, a la bala, plomo… y muerte, lamentable, y quieren el voto ¿Así como pues?....y pueden ganar, nomás vean la participación ciudadana, las últimas 2 elecciones, los hace ganar el abstencionismo.

Nogales…opacidad

Tremendas escenas, video que mostró en su cuenta de X la periodista, Michelle Rivera, de las explosiones nocturnas que no los dejan dormir a ciudadanos que viven en la famosa Colonia Bueno Aires, el 'Tepito' de Nogales, para hacer el subterráneo, por donde pasará la nueva vía del Tren, para dar vuelta a la derecha y enfilar a la garita De Concini, tramo que no será quitado obviamente.

Ya habíamos comentado sobre este tema, hace unos meses, ante el malestar de habitantes de Imuris, que les afectará, incluso a sus Huertas, el Río Cocóspera, el medio ambiente, no tiene permiso MIA Etc..pero como dijo un militar, es orden del Presidente, que él mismo dijo y está registrado “a mí no me vengan con que la ley, es la ley” ¿O miento?.

Total, que la obra va porque va, para satisfacer los deseos presidenciales…y de Germán Larrea, afecte a quien le afecte, no hay información de costos, ni de nada, la Sedena la tiene reservada por seguridad nacional ¿Qué tal?... miles de millones, con los que se podrían haber renovado Nogales y otros municipios, hagan de cuenta el Plan de Justicia Yaqui, 10 mil millones ¿13 mil millones? nadie sabe, ni sabrán.

Y un detalle, para que vean la opacidad y porque quieren que desparezca el INAI, la Sedena: a los sub contratistas de la obra les están pagando sobre estimaciones en… ¡efectivo! ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Qué opinara el SAT de esto? ¿No están facturando?.

Eso sí, cuando esté terminado ese túnel, vayan ustedes a saber lo que sucederá por dentro, sobre todo en las noches, lo que hará el crimen organizado, en la colonia, zona que ni la policía entra…ya sabrán.

Encuentro con MFB

Una interesante charla de un servidor y la Directora Editorial, Alejandra Ávalos, con Manlio Fabio Beltrones que salió el pasado viernes en edición impresa y se encuentra en las plataformas sociales de TRIBUNA; como siempre, al platicar con un político, con un hombre de estado, su visión que las cosas no andan bien y que desde el Senado, desde el Congreso, debe regresar el ejercicio de la política y que regresen todos los programas que han cancelado, Fondo Minero, agropecuario, salud, guarderías, ente otros.

Por cierto, señaló en cuanto al Fondo Minero, respetuosamente, pero contundente, que una de sus contrincantes, Lorenia Valles, votó como diputada a favor de la desaparición del precitado Fondo, que esta semana, en reunión con mineros, a quienes el gobierno federal los trae nerviosos con cancelaciones de minas a tajo abierto, que, llegando al Senado, una de las prioridades era devolver ese Fondo a municipios y darles certeza a ellos.

Previo en la semana, encuentro con jóvenes, ellos en parte decidirán con su voto; además encuentro con sociedad civil en Hermosillo, lleno total, faltaron sillas.

No sé si la fórmula Manlio Fabio Beltrones, Lilly Téllez, ganará por mayoría relativa, primera minoría, por lista está asegurado el tema, lo que sí, en mayo se cierran todas las encuestas y posiciones, cruces, incluida la presidencial y si llega a ganar por mayoría, que no es imposible, hay tiro y juego nuevo rumbo al 2027… al tiempo.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58