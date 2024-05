Debates… Alcalá con oportunidad de despegar… hoy, Toño… Lilly Téllez

Comparta este artículo

Una semana de debates de candidatos para Alcaldías, de los principales municipios, en donde hubo propuestas, pero obviamente se privilegiaron los ataques, sobre todo hacia los punteros, alcaldes con licencia que se quieren reelegir y ayer por la noche, creo, no fue la excepción sobre Javier Lamarque y hoy domingo, la ‘Joya de la Corona’, Hermosillo, se irán sobre Toño Astiazarán.

En Guaymas hicieron el 1-2, Rogelio Sánchez y Manuel Aguilar le echaron montón a la doctora Karla Córdova, que sabedora que va arriba, administró esa ventaja, ahí se sacaron algunos trapitos, pero no pasó a mayores, Guaymas, el municipio que más recursos estatales, federales, ha recibido y piedra angular del Plan Sonora del gobernador Alfonso Durazo.

Así que cuesta arriba para los candidatos de oposición para la Alcaldía, aunado a que hay obras municipales, renovación avenida Serdán, drenajes colapsados y sobre todo, no hay problema de agua, con la Desaladora ‘Cochórit, y mejor enormemente la seguridad, ante un arranque muy difícil.

Lamentable el papel del candidato del Partido Sonorense, se quedó petrificado ante pregunta sobre medio ambiente y turismo, lo mismo pasó en Navojoa, con la candidata del mismo partido, al solicitar que el crimen organizado, literal, “Salga del closet, y pague impuestos”, antes no dijo que se iba a traer a Manuel Espino para hacer un pacto con ellos.

El alcalde Jorge Elías se la pasó leyendo tarjetas, nunca vio a la cámara, ni a sus oponentes, crítico a Jorge García de León por el hecho de tener una Radiofusura y que dizque se le acabaron los privilegios, y este le respondió que la empresa está para el servicio de todos y la comunidad.

Salió a relucir en el debate el dirigente del Sindicato, apodado ‘El Sultán’, Ramón García, los privilegios que goza y vaya que sí, y nadie puede hacer nada, este personaje va de candidato por una diputación por MC, en fin, ataques y pocas propuestas, por cierto, no se la acaban en, Navojoa, con el drenaje colapsado, no hay agua y Presa Mocuzari en cero, y si no llueve, que ruina se viene.

Nogales

No vi el debate de Nogales, pero dicen que se puso mejor al terminar, afuera de la Televisora, cuando el alcalde Juan Gim, no se serenó y se quiso liar a golpes con un dirigente transportista, que va en planilla de oposición y es familiar de su esposa.

Nogales, un municipio que también está recibiendo fuerte inversión federal, de hecho esta semana recibió la visita del gobernador Alfonso Durazo, que anda supervisando obras de modernización de aduanas que abarca hasta San Luis Río Colorado.

En cuanto a las obras del Tren, se realizará el cambio de vías, algo solicitado hace muchos años, se quitará un buen tramo, se está haciendo un túnel por la colonia Buenos Aires, conflictiva por cierto, para de ahí llegar a la avenida Obregón y dar vuelta para entrar a Nogales, Arizona, por garita de Concina.

Una obra necesaria, que nadie se opone, sólo que la Sedena no quiere transparentar información de costos y a quienes subcontrataron las obras, que mandaron información clasificada de seguridad nacional, aunque el INAI, al que quieren desaparecer, ordenó que den información, veremos qué pasa.

Pero como el mismo gobernador ha señalado varias veces “conmigo o sin mí, se tienen que hacer”, y pues estaremos en tiempos electorales, después del 2 de junio parará todo esto.

Cajeme y Hermosillo

Este fin de semana, los 2 debates más interesantes, los 2 municipios grandes, Cajeme y Hermosillo, gobernados por Javier Lamarque, Morena y Toño Astiazarán, PRI-PAN-PRD.

Ayer sábado por la noche, la gran oportunidad para Luis Armando Alcalá de despegar, de exhibir y pegarle una tunda a Javier Lamarque, con todo y el reconocimiento que la marca está fuerte.

El Talón de Aquiles del edil con licencia, la inseguridad, Cajeme, en el ‘Top 5’ de los municipios más violentos a nivel nacional, con un casi 9 por ciento de cada 10 ciudadanos, que se sienten inseguros para vivir y esto Luis Armando, de seguro no lo desaprovechó, al igual que otros puntos.

La poca transparencia del gobierno, la mayoría de contratos de obra pública por adjudicación directa, lo de EMCO, la nueva concesionaria del Servicio Público, que el alcalde de Navojoa canceló, por onerosa, pésimo servicio y detectó depósitos en Bancos de NuevaYork, los “moches” pues y no es grilla, nos los confirmó en una reunión de columnistas ¿Dónde le estarán depositando a Lamarque? Buena pregunta.

Esta también lo del drenaje, tuberías colapsadas, mucho reclamo de gente, vivir entre fétidos olores, un grave problema de salud pública y es de imaginar que le sacaran cartulinas, con los “moches” de las empresas que contrataron para cobrar en Oomapasc, algunos milloncitos se echaron a la bolsa y la situación financiera de esta caja choca, de gobiernos municipales mal y la infraestructura cayéndose y la gente molesta.

En cuanto a pavimentación, si no es por el Repuve y lo que le tocó a municipio del crédito que solicitó el gobernador Durazo, 2 mil 100 millones para obras de municipios, el municipio sería un total ‘Bacheme’.

En fin, es de imaginar que anoche Alcalá le pondría una buena exhibida a Lamarque, sobre todo en la ¡Inseguridad! No tiene argumentos para defenderse, los datos ahí están, al igual que una policía, desmoralizada y con mucho “crimen uniformado”, mandos asesinados y el recién suicidio de una agente, que fue acosada, por exigir derechos y ordenó el alcalde con licencia, darle “infiernillo”.

En la capital hay nerviosismo, la marca Morena, está fuerte en Cajeme, los programas sociales, pero no será un día de campo para Lamarque, la clase media y sectores productivos, muy golpeados por las nulas políticas públicas del gobierno.

Estamos hablando de miles y sus respectivas familias, tan es así que UCAY, CAJEME, UGOCP, ALCANO, cámaras, organizaciones de la sociedad civil, ya se decantaron por la fórmula al senado que encabeza Manlio Fabio Beltrones y esto puede acuerpar a Luis Armando Alcalá.

Si salen la clase media a votar y las familias de productores del sector social y privado del campo ¡aguas! esto se puede poner interesante, y hay una buena fórmula para la Cámara de Diputados, en los productores; Eduardo Flores y Sergio Antillón, y una planilla balanceada con Luis Armando Alcalá.

El único problema a vencer en Cajeme es la apatía, el abstencionismo, salen entre el 35% al 42% por ciento a votar, y así no se puede, se quejan mucho, pero no salen a votar, este 2 de junio tienen oportunidad, pero salgan a votar, por el que quieran, pero por el amor de Dios…!Salgan! ahí está la opción de Luis Armando Alcalá y Manlio Fabio Beltrones, para dar un cambio a esto, que los cajemenses decidan, cambio...o más de lo mismo.

Hermosillo

Hoy por la noche, el debate más esperado, el de la ‘Joya de la Corona’ por lo que aporta a la votación, local y federal; por un lado Toño Astiazarán, el alcalde con licencia, que va por reelección y cuyo modelo de gobierno es la innovación, la sustentabilidad, energías limpias, electromovilidad, infraestructura...y el agua, hoy tan escasa en toda la entidad.

Por el otro lado, la exalcaldesa, exdiputada y recién, exsecretaria de Seguridad, Dolores del Río, candidata de Morena y aliados, hasta ahora, a reserva del fallo, dicen que el día 15, de la Sala Guadalajara del TEPJF, ya que la oposición impugnó la coalición por no registrarla en tiempo y forma.

También estará una buena candidata, Natalia Rivera, sin lugar a dudas una mujer preparada, que le entiende y ha dado tiros de precisión en algunos problemas, Hermosillo ha avanzado, pero también tiene retos, lo logrado por ‘Toño’ es encomiable, más cuando no hay lana federal, los diputados federales Morena ¿Gestionaron recursos para sus 7 Distritos? Para nada, hasta hubo una de Guaymas, diputada ‘Tómbola’ que festejó una aprobación de un presupuesto que le quitó recursos a Sonora… ¡El Colmo!.

El gobernador Alfonso Durazo tiene que andar gestionando recursos, créditos a LP, para obras y la promoción de la entidad, para el nearshoring, pero no le entienden, y ni puntos y comas le mueven al presupuesto y hoy las consecuencias, urge un Congreso balanceado, que se privilegien los acuerdos, por encima de diferencias, para que regresen fondos y programas que AMLO quitó.

Por eso la importancia, de que un político, un hombre de estado como Manlio Fabio Beltrones regrese al Senado, para que las cosas cambien, no es cuestión de vieja, nueva política, que reciclados, eso es lo de menos sino del ejercicio de la política, en beneficio de ciudadanos, del país, que un voto diferenciado, también bienvenido, lo que urge es un Congreso balanceado, un contrapeso para la próxima presidenta, sea quien sea ¿O no?.

Hoy por la noche, Dolores del Río se irá sobre Toño, ya exhibió un par de cartas, endebles por cierto; las Patrullas Eléctricas y el programa CRECER, emblemático de su administración, porque ciudadanos deciden obras y la señora la cuestiona, porque lo está usando en campaña política, pidió licencia y para nada lo ha usado, pero estamos en campaña.

También cuestionó las ¡patrullas eléctricas! El único municipio en el país, con más de 230 y que ya dijo Toño, que van por más de 300 y convertir a la capital en una ciudad solar y un programa que incluso avaló el gobernador Alfonso Durazo.

Tanto Toño, como Dolores, presentaron un plan hídrico, ante sequía y stress, bien, como también el programa del gobernador Durazno, de rehabilitación de 200 pozos…pero tiene que llover y a cántaros, tormentas o la cola de huracanes, con todo y daño que hagan y sin Fonden, lo peor, pero el agua es vida y junto con la seguridad, vitales para la llegada de inversiones, el Nearshoring.

Creo que al margen de tratadoras de aguas, cultura, la decisión de fondo, son desaladoras, no hay de otra, es la solución a mediano y largo plazo, Guaymas, San Carlos, ya sentaron las bases con la Desaladora ‘Cochórit’, a Hermosillo, le urge, al igual que telemetría, reparación de tubería, pero se necesitan recursos y apoyo que hoy se han quitado, Conagua, con menos presupuesto.

Ojo, otro detalle de la semana, mientras Dolores cuestionó lo de las Patrullas y el programa CRECER, del sur del país salió un obús y de parte de un columnista, proclive a la izquierda a Morena, Julio Astillero y saca en su columna, exhibe supuestos actos de corrupción de la señora Del Río, en su paso por la Secretaría de Seguridad, cuyos resultados no los dejará ir el Toño, esto irá de ida y vuelta.

Detalla Astillero irregularidades en compra de equipo, uniformes etc.… por varios millones de pesos, en empresas “fantasma”, la clásica, domicilios fiscales, casas, empresas de reciente creación, lo de siempre, a lo que ella respondió que era falso, respuesta políticamente correcta.

O sea, lo del supuesto negocio del Toño, con el leasing de las patrullas eléctricas, que lo utilizó Claudia Sheibaum, como Jefa de Gobierno y la supuesta utilización del programa crecer es verdadero….y lo de ella falso, ¡órale! papeles y documentos hablan, debe interponer una denuncia ¿O no?

Natalia

Veremos el papel que desempeñe Natalia Rivera, si se va sobre los dos: Toño y Dolores, en caso de optar por lo segundo, se vería como esquirol, Natalia es una mujer preparada, con experiencia en el ejercicio público, exjefa de Oficina en sexenio de Claudia Pavlovich.

Diputada plurinominal por el PRI y después se fue a MC, junto con Ernesto De Lucas, hoy candidato a Senador; Karina Zárate y Elly Sallard se fueron a Morena y finalmente el PRI; recuperó un asiento, en la salida de Rivera y llegó Kiki Díaz Brown, quien va por cierto por la reelección.

Muy claridosa, Natalia, bien cuando argumenta las cosas, entiende la problemática de la capital, falta por hacer es obvio, no hay varita mágica, ni recursos suficientes, pero ha sabido explotar esto.

Las encuestas la ponen abajo, es la marca, no ella, difícil que gane, pero es una guerrera como el slogan de su campaña, creo en lo local y nacional, error de MC, de no haber tenido la generosidad de una gran alianza, pero el “viejo político” de Dante Delgado, primero sus intereses, prerrogativas, salió que con la dizque “vieja política” nada, y resulta que hay varios de ellos en MC, en lo local y nacional, que incongruencia, pero sí, Natalia le va poner sabor aderezo al debate.

Lilly

Un interesante encuentro con la Senadora, Lilly Téllez, a quien veremos de vuelta en el Senado en septiembre, pero creo ya en otras condiciones, con otros actores, y en donde espero se hará política, habrá más resultados y menos pendientes.

Y por fin, después de tanto ataque y denostación por parte de la candidata del PT, Célida López, contra ella y Manlio Fabio BEltrones le respondió; duro, claro y contundente, como es ella, como cuando sube a tribuna y también “raspó mueble” Heriberto Aguilar.

Tengo entendido interpuso una denuncia contra Célida, en la Fiscalía General del Estado, con datos duros, ya veremos si la autoridad fiscal da seguimiento al caso.

Por la tarde, Célida, respondió y que nuevamente la reta a un debate, como antes lo hizo con Manlio, el cual me imagino no ha sido aceptado, ni se aceptará, hay niveles, y creo que desde que inició la campaña y la instrucción que recibió de la dirigencia del PT, su forma de dirigirse hacia la fórmula, ha sido incorrecta, de denostaciones y palabras vulgares.

Por cierto, Lilly, señaló la aprobación por parte de Morena, de una ley que criminaliza a Padres de Familia, que prohíban que niños sin capacidad de discernimiento se inyecten hormonas, tratamientos para cambiar de ¡sexo! ¿Por qué no lo dicen en campaña? Terrible esto, libros de escuela, dogmáticos, de propaganda y ahora esto, se siguen metiendo con los niños.

Trigo

Otra reunión esta semana, productores y autoridades para ver precio y apoyo, Segalmex fingiendo demencia, hora de la verdad para Álvaro Bours, se comporta como líder del sector…o dirigente, después del 2 de junio, menos para que les solucionen problema.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58