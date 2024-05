Hoy ‘Marea rosa’, un pulso para el 2 de junio…Y último debate

Comparta este artículo

Hoy un día importante para pulsar lo que puede suceder el próximo 2 de junio, cuando se dé una marcha por la libertad, nuestra democracia, hoy en riesgo, denominada ‘Marea Rosa’, y más tarde el tercer y último debate, con el tema, el talón de Aquiles de esta administración y que lacera a todos los mexicanos, los sonorenses, la inseguridad, los más de 180 mil muertos y contando.

Una marcha en la que nuevamente la señora Guadalupe Taddei, presidenta del INE, muestra que no es imparcial, pide que no vaya la gente vestida de rosa ¿Y eso? ¿De cuándo acá la ley prohíbe como vestir? Creo que con más ganas la gente saldrá de ese color.

Más de 100 ciudades han convocado a esta marcha, obviamente los ojos estarán puestos en los grandes centros urbanos, de mayor densidad de población; Monterrey, Guadalajara, Puebla, Veracruz, entre otros, pero sobre todo la ciudad de México, la plancha del Zócalo, que se espera un lleno a reventar y sus calles aledañas.

Aquí en Sonora, veremos cómo reacciona la ciudadanía, se espera una buena convocatoria para Hermosillo, Ciudad Obregón y no hay de otra, hay que participar, debe dar cuenta el gobierno que no va bien el rumbo que lleva el país, el domingo 2 de junio se votará por autocracia o vivir en libertad, en democracia, sonorenses, mexicanos decidirán ese día el país que quieren.

Y hoy por la noche, el tercer y último debate, el tema principal SEGURIDAD, en donde Claudia Sheinbaum no va sentir lo duro, sino lo tupido por parte de Xóchitl Gálvez, ante el fracaso de la política de AMLO de “Abrazos, no balazos” más de 180 mil muertos y seguramente cerrará la administración con más de 200 mil.

Llega también a este debate, con clima de elección, la más violenta, con más de 30 candidatos asesinados, terrible, amagues, amenazas, con una estrategia de inhibir el voto y máxime si el día de hoy es un éxito la marcha de la ‘Marea Rosa que lo que busca es que vivamos en libertad, democracia.

Creo, Sheinbaum se centrará en la labor que hizo Omar García Harfuch, en Seguridad en la Ciudad de México y Xóchitl, tundirá en lo nacional ¿Defenderá Claudia la política de AMLO? ya lo veremos, craso y grave erros si lo hace.

¿Vergonzoso?

Respeto mucho las opiniones del exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, sin lugar a dudas un buen gobernador, pero no comparto lo que dijo sobre los socios y consejo de la UCAY, quienes manifestaron su apoyo al candidato al Senado y exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones.

Creo es más vergonzoso la actitud y el menosprecio del Gobierno Federal a los productores de Sonora y de México, con una política pública, que está destruyendo el campo, lo están viviendo, hay oídos sordos, no hay apoyo, y ahora, hasta persecución, ahí está el caso del líder de Sinaloa, Baltasar Valdés.

Están en su derechos los de UCAY, CAJEME, UCAMAYO y recientemente la AOANS, de manifestar su apoyo a Beltrones, urge que se haga política en el Senado, en la Cámara de Diputados, y creo, como muchos, que a la llegada de Manlio habrá negociaciones, contrapesos, es un político, hombre de estado, muy respetado y van a cambiar las cosas, se moverán los puntos, comas, al presupuesto, y se acabarán las ocurrencias.

Creo que en el próximo Congreso habrá balance, no tendrá MORENA y aliados mayoría, no se saldrán con su Plan C, que significaría perder poder judicial, organismos autónomos, organismos electorales, prácticamente todo, se centralizaría el poder en una sola persona ¿Eso quieren? yo no, y millones, creo tampoco.

Eduardo señalo que él votara por Ernesto De Lucas, Adriana Torres para la alcaldía y Xóchitl para Presidencia, un voto diferenciado, está bien, está en su derecho, pero el de señalar que otros estén mal, una organización importante como UCAY o CAJEME, que voten por alguien diferente y que le muestren su apoyo, no es correcto.

Aunado a esto, para el Distrito VI va un hombre de campo, apoyado por todos los productores, Eduardo Flores, con él están aseguradas gestiones para productores, lleva Cajeme los dos últimos; Javier Lamarque y Gabriela Martínez, que no hicieron nada, incluso, Lamarque quiso imponer un impuesto y se le vinieron encima todos.

Como no recordar la tunda que le puso, Filiberto ‘Kily’ Cruz (QEPD), cuando le dijo “que te hemos hecho, porque ese odio contra nosotros los productores, recibes un sueldo, trabaja por nosotros”.

Con todo respeto, habla Eduardo de reciclaje, y pues mi estimado, Gustavo Almada, varias veces a estado en boleta electoral y no ha ganado ninguna…y esta tampoco, la contienda en Cajeme está entre 2 bloques; PRI-PAN-PRD y MORENA, aliados, ya decidirán los cajemenses que hacen con su voto útil.

Se dio el cruce

Ya se dio el cruce en la elección al Senado, Manlio Fabio Beltrones y Lilly Téllez, con el 36 por ciento de las preferencias, sacan 4 puntos a MORENA, y atrás al fondo, la fórmula del PT, MC, en donde, por cierto, Célida López se ha convertido, con sus denotaciones, en la mejor promotora del voto para Manlio Fabio Beltrones, como también un reconocimiento a una campaña de altura que ha llevado Lorenia Valles, de propuesta, no de polarización, ella, creo, tiene asegurado escaño en el Senado.

Manlio ha llevado una campaña muy bien articulada, con tiros de precisión, con encuentros con sectores, organizaciones, sociedad civil, que de alguna manera están siendo afectados por las políticas públicas del gobierno, como dice su slogan, las cosas no van bien y esto debe de cambiar, y eso sucederá, Beltrones ya tiene asegurado su escaño en el Senado, sólo falta saber si ganara por mayoría relativa, que, si lo hace, cambia el escenario, incluso para el 2027…al tiempo.

Baltasar

Con engaños, invitado a una reunión con Claudia Sheinbaum, en Chihuahua, se trasladó el líder de productores de Sinaloa a esa entidad y resultó un engaño, fue detenido por encabezar bloqueos el año pasado, por luchar por mejores precios para el maíz en Sinaloa, uno de los principales productores a quienes AMLO les prometió pagar sus cosechas en 7 mil pesos y les mintió, como siempre.

Sólo paga bien cosechas a los pequeños, los que siembran de 5 a 9 hectáreas, para tenerlos controlados y no tengan aspiraciones y a quienes sí nos dan de comer, medianos, grandes, del sector social y privado….atole, no les aplica el artículo 134 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que obliga al gobierno a pagar las diferencias que haya en el mercado, el PROCAMPO, hoy desaparecido, al igual que más de 20 programas de apoyo al sector agropecuario, esto debe de cambiar, tú decides con tu voto el 2 de junio.

¿Cómo van a tomar los productores esta detención de Baltasar Valdés? Esta señal de amague y amenaza de AMLO, va a estar interesante, por la situación que vive el campo, están las trillas, cosechas, que quizás sean las últimas este ciclo, si no llueve y sin apoyo gubernamental, peor.

La AOASS que preside Álvaro Bours le están apostando a la negociación y para ser sinceros, se las va a aplicar de nuevo AMLO, no cederá, el apoyo sólo será para pequeños productores de ‘Sembrando tu Voto’, y sólo recibirán de pago lo que marque el mercado y así lo hará también la industria harinera.

Por cierto, hay 18 órdenes de aprehensión para dirigentes que estuvieron en el bloqueo, recuerdo que el presidente de productores rurales de Sonora, Juan Gerardo Gándara González, se hizo presente, sería bueno consultara con abogados que hacer, no vaya ser que ande en la lista, porque a todas va.

Por cierto, Juan Gerardo y otros productores hicieron acto de presencia en el Mayo, cuando otra vez, un pseudo líder, Mendívil Osorio y funcionarios de SEDATU, quieren hacer deslindes de supuestos terrenos nacionales y ya se les demostró que son privados y no permitieron que invadieran.

Pero esa suerte no la tuvo la familia, Morales Salido, quienes desde hace meses mantienen una lucha jurídica, porque les invadieron 32 hectáreas de un predio enseguida del Parque Industrial y es hora de que no pueden sacar a los invasores.

Y ojo con esto, si sale adelante el Plan C, esto es lo que se vendrá en cuanto a tenencia de la tierra, con la nueva constitución que planea MORENA, si tienen mayoría, que hoy no están dadas las condiciones, se vendría un nuevo reparto de tierras, adiós a la propiedad privada y de vuelta cooperativas y todo ese modelo que fue un fracaso en el pasado, tus tierras, tu casa, tu patrimonio, será una “concesión” que te dará el Estado, así que más vale que salgan a votar el 2 de junio, después no se quejen.

¿Compra de votos?

¿Qué el PRI-PAN-PRD andan comprando credenciales en Ciudad Obregón? de no creerse esta versión, que solo demuestra nerviosismo y que está creciendo la campaña, con buenas propuestas de Luis Armando Alcalá.

Como también, y de risa, encuestas “cuchareadas” que ponen a Lamarque con 70 y hasta 90 puntos de ventaja, esto es una soberna burla al ciudadano, al electorado.

La realidad es que se está cerrando la elección en Cajeme y todo puede pasar el 2 de junio, y ojo, todavía falta la resolución del TEPJF de Guadalajara, en cuanto a si se queda firme o no la coalición de MORENA, aliados, que no registraron en tiempo y forma.

DE caerse, MORENA iría solo y sus aliados tendrán que formar planillas solos, tanto alcaldías como diputaciones locales, daría un giro de 160 grados la elección en Sonora.

Por cierto, el Tribunal Estatal Electoral dio entrada y procedente, queja interpuesta por el militante de MORENA, Humberto Gutiérrez, sobre el proceso de registro de Lamarque, ahora a esperar resolución, queda firme…o sea cae reelección de Lamarque, intenso se pone este cierre de campañas

En Hermosillo, cada día se amplía la banda, brecha entre Toño Astiazarán y Dolores Del Río, ya en 2 dígitos, por eso los ataques diarios y mentiras hacia el ‘Toño’ con una buena campaña, con obras y modelo de gobierno, presente y futuro, que está avalando la mayoría de los hermosillenses.

Obviamente la apuesta de Dolores es la marca MORENA, y quien está haciendo buena campaña es Natalia Rivera, una política experimentada con un buen trabajo que hizo en el Congreso, una excelente candidata, el problema, creo, es la marca, en fin, veremos que deciden los hermosillenses.

La capital es la ‘Joya de la Corona’, quien la gane será de gran aporte en la federal, por cierto, la AOANS, los productores de la Costa de Hermosillo, se decantaron por Manlio Fabio Beltrones, y no creo sea vergonzoso eso, también resienten lo que está pasando.

Expogan

Un rotundo éxito ha sido la Expogan, pero en relación a la fiesta, palenque, variedades y venta de licor, cerveza, con taquillas, entrada de gente, por miles, entre 4 y 5 millones de pesos de ingresos diarios, se está riendo solo el dirigente Juan Carlos Ochoa.

Pero los que no están son los expositores de toros, reportan nula venta y se entiende, no hay agua, pastura, está dura la sequía y ganaderos sacando ganado a la venta, sólo el que pueda podrá seguir metiéndole dinero y a esperar las aguas.

Así pues, como dice Luis Armando Alcalá, la Expo que recibió un gran impulso cuando Ricardo Bours fue alcalde, debe regresar para con los ingresos destinarlos para obras y organizaciones altruistas, por cierto, buena la propuesta de Gustavo Cárdenas, CANACO-Obregón, de dar descuentos a quienes demuestren salgan a votar el próximo 2 de junio, hay que retomar esa idea en municipios.

Abel

Esta semana fue el tercer aniversario de la muerte de Abel Murrieta y se celebró su vida, con la presentación de un libro, bien escrito por César Tovar, con el patrocinio de Ricardo Bours, amigo entrañable y compañero de muchas batallas y vivencias con Abel, buen detalle y muy significativo lo hecho por Ricardo.

Es una recopilación también, el libro, de muchas anécdotas, relatadas por ciudadanos, amigos, sobre la trayectoria de un hombre, probo, honesto, un buen político, ciudadano, padre de familia, hombre de resultados, que siempre quiso el bien de Cajeme, no tenía miedo, por eso le quitaron la vida.

En el evento, presente Mónica, su esposa, hijo y hermanos de Abel, en donde varios, entre ellos yo, recordamos anécdotas que vivimos con Abel, que como también lo señaló Miguel Ángel Castro Cossío, fue un demócrata.

Y que mejor, que honorar la memoria de Abel, que los cajemenses salgan a votar el próximo 2 de junio, salir sin miedo, máxime ante la percepción que hay en el municipio, hoy de los más inseguros del país, casi 9 de 10 ciudadanos tienen esa percepción y hay que cambiarla, ustedes decidirán el próximo 2 de junio.

Promoción Estado

Continúa la promoción del gobernador Alfonso Durazo de la entidad, para que lleguen inversiones extranjeras, al reunirse con importantes empresarios de China, a quienes les expuso el Plan Sonora, la importancia de las obras de infraestructura en el Puerto de Guaymas, para llegada de mercancías y traslado a EUA, ante saturación de Puertos de Long Beach y Los Ángeles; y la Planta de Licuefacción de Puerto Libertad, proyección, 13 mil empleos, otro polo de desarrollo.

