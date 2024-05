Manlio en Nogales... MC cierra filas, llamado al voto úti

Comparta este artículo

Pasé dos días de sentimientos encontrados en Nogales, llegar a la tierra de mi padre, donde pasé muchos años de mi infancia, en casa de la abuela, mi tía Lupita, Susy, Ana Lilia Lilia Gutiérrez Ballesteros, fundadora del PAN, gratos recuerdos en la casa, allá en el Cerro, por rumbo de la Maquiladora Motorola.

La casa de mi abuela, enseguida vivía Joaquín Pompa, tío de el ‘Portillo’ y de Humberto Robles Pompa, siempre un gusto cuando lo llego a ver a saludar, al igual que mi hermano, Octavio, grandes amigos forje y que después nos vimos en el Regis, cuando había internado, algo bonito e intensa, volver a Nogales, pero también en la situación en la que está.

Por otro lado, testigo presencial de varios actos de campaña, de un político, de un hombre de estado como lo es Manlio Fabio Beltrones, su mensaje en un acto multitudinario con sociedad civil, militancia, su visita a medios de comunicación, sobre todo Radio, y su visión y mensaje de cómo está la situación y de la importancia de salir a votar.

Y fue muy claro en una frase que dijo, en relación a esto, no es que tenemos los gobiernos que nos merecemos, sino porque lo permitimos al no participar, al no votar, al no ser funcionario de casilla…y es cierto.

Ahí tenemos el ejemplo del propio, Nogales, del estado que está, Ciudad Obregón, pésimos gobiernos, de malos resultados, porque la gente lo ha permitido.

Que fue un voto de castigo al PRIAN, quizás sí, ¿Pero como salieron estos? Peor, antes con todo y corrupción, que hay que corregir, había programas, estancias, medicinas, escuelas de tiempo completo, apoyos, educación de calidad ¿Hoy qué hay?, un proceso de destrucción de instituciones, opacidad, mucha inseguridad, ya rumbo a los 190 mil muertos y lo que falta ¿Esto quieres o un cambio? El 2 de junio tú decides

El Tren

Tocó el tema Manlio de las vías del tren, que nadie en su sano juicio está en contra de su ubicación, lo que comenta él y también empresarios, incluso algunos que yo consulté, es que no tienen información, sólo que la obra sigue su curso en la Buenos Aires y a ver como vienen el túnel o túneles, que pase por cierto donde se cree va a salir.

La calle Ruiz Cortinez, enseguida de las vías, en muy mal estado, al igual que otras, en donde hay maquinaria y ya llevan un año y medio, parada, sin seguir trabajos, un serio problema de movilidad, sólo la Obregón, sirve, para desfogue y al parecer el embovedamiento de la calle Tecnológico, se hizo de mala calidad, y ahí cuando llueve, se van los carros y muertes en el pasado se han suscitado.

Si un municipio ha recibido recursos por parte de la federación y del gobernador Alfonso Durazo, en Nogales ¿Qué ha hecho con ello? A diferencia de Guaymas, con la doctora Karla Córdova, uno de los ejes Plan Sonora y la única respuesta que tengo y reflexión es…corrupción.

En fin, la obra, va para empresarios y gente que consulté, las vías deberían haber entrado por garita Mariposa, menos malestar ciudadano y la economía de ambos lados de la frontera.

Porque ojo, el alcalde Maldonado, de Nogales, Arizona, mostró ya su preocupación, ante el incremento de cruces diarios que habrá al terminar obras, de 3 a 15 diarios, promedio y con riesgos para el ciudadano estadounidense.

El otro tema, la opacidad de la Sedena, de hecho una periodista sonorense, Reyna Haydee Ramírez, arrinconó al Presidente con este tema y no le quedó otra que señalar que se investigue, por cierto un excelente investigación y reportaje de Jesús Ibarra, los socios, la empresa facturera, 3PM, la cabeza visible es Mario Haro y una casa habitación domicilio fiscal…la clásica.

Y el detalle, como comentamos, es que Sedena está pagando en efectivo ¿Y el SAT? Estamos hablando de una obra, que ya no se sane el costo ¿10 mil millones? ¿10 mil millones? nadie sabe, información a reserva, pero tarde que temprano tendrán que entregarla, ya ordenó el INAI, que obedezcan es otra cosa.

Agradecidos con Manilo

La visita hace unas semanas a la obra de las vías del Tren a la Colonia Buenos aires, escuchó las quejas y reclamos de vecinos, luego se hizo viral la nota, retomada por medios nacionales y la denominaron el ‘Tren Fantasma’ por la falta de información y lo que se podía haber hecho por Nogales, su infraestructura, con esos miles de millones de pesos.

Lo bueno es que no pocos vecinos de esa colonia, incluso de Imuris, Sedena, les está ofreciendo al 4 por 1 hasta el 5 por 1 el valor de sus propiedades, por donde pasará la vía y ya están aceptando, les alcanza para otra casa, y les sobrará dinero y no pocos votarán por Manlio, en agradecimiento, sirvió la gestión…y balconeada.

Reitero, la obra de cambio de vías, algo anhelado por nogalenses, hace muchos años, el detalle es ¿Por qué Ingenieros de Sedena decidieron entrar por una colonia, taladrar un cerro, con casas y construir túneles? ¿Por qué no fue por Mariposa? Ahí no se molestaba a nadie.

Y con otra, por ese túnel, por las noches, en una colonia controlada por la delincuencia organizada ¿Qué pasará por las noches? ¿Qué atrocidades no se cometerán ahí? las policías de los tres niveles de gobierno, no pueden entrar por ahí…sin permiso, ya sabrán.

MC, Nogales

Creo que el momento cumbre, estelar de la gira por Nogales, de Manlio Fabio Beltrones, se dio el viernes por la tarde noche, en su último evento, también muy concurrido.

Ahí, más de 300 militantes de MC, incluidos líderes territoriales, como Julián Martínez, respaldaron a la fórmula Nogales de la alianza ‘Fuerza y Corazón por México’ y al Senado, con Manlio.

Y la respuesta de Beltrones, al hacer uso de la voz, a la generosidad de los militantes de MC, es que no significa que renuncien a sus convicciones, ni que se vayan del partido, sino que el momento que vivimos, es crucial, de hacer un lado las diferencias, de buscar las coincidencias e ir en un solo bloque contra el oficialismo, así de sencillo.

Por cierto, lamentable, de nuevo la actitud del coordinador de MC, Manuel Scott, misógino y acosador, como lo hizo con la cajemense Ana Castelán, nomás que ahora insultó y amenazó a la coordinadora de MC, zona Norte, Jessica Javera, una actitud pueril y cobarde de Scott, y de un Regidor de apellido Rivera.

Ahí, Manlio hizo un llamado al voto útil, que es lo importante en estos últimos días de campaña, cierres, es esto, el no desperdiciar tu voto, sobre todo el de los jóvenes, son más de 22 millones los que en teoría deben salir a votar.

Reflexión

Creo que la inclusión de Manlio Fabio Beltrones en esta campaña, recorriendo de nuevo el Estado, le vino a dar sabor, intensidad, un giro, una buena campaña, bien articulada, dando tiros de precisión y puntualizando donde las cosas no van bien.

Y no nomás en Nogales, en muchos municipios se han decantado por él y la fórmula con, Lilly Téllez, di cuenta el cariño y aprecio de la gente, para todos un saludo, foto y en cuanto restaurante que se paró, comensales se levantaron y hasta el personal de cocinas, saludos y fotos, lo vi, lo pude pulsar y creo así por todos lados, el sur ni se diga y la capital.

Y ‘Toño’ con dos dígitos de ventaja en Hermosillo, y el aporte que da a la elección federal, pues puede que se acomoden las calabazas, pero el 2 de junio no será día de campo, Morena le apuesta a la marca y son gobierno a nivel federal, estatal y en algunos municipios, tienen el poder y recursos, veremos que dice la ciudadanía.

Pujol

Lo que se entera uno, en la campaña del exalcalde Jesús Pujol, está trabajando la madre del asesino confeso de la que fuera secretaria de Desarrollo Urbano, Cecilia Yépiz, durante su administración, de no creerse.

¿Votar MC?

Después de lo sucedido en el Estadio de los Tigres, en la borrachera de poder de Samuel García y Jorge Álvarez Máynez, el descubrimiento de las 18 mil hectáreas que tiene el gobernador en San Pedro, que dice fue cobro de un trabajo de hace años ¿Cuándo tenía 20? Pues que hizo y los millones que le han entrado a través de empresas factureras, muestran el rostro de los que dicen representan la nueva política.

Y la puntilla, el desplome del escenario de cierre de campaña, un Álvarez Máynez corriendo por salvar su vida, mientras otro hombre, enseguida, intentando ayudar a una o dos mujeres, ahí están las imágenes que quedarán para toda su vida.

A raíz de este evento, Álvarez Máynez, con todo y sus ‘lágrimas’ cuando le ponen micrófono enfrente y su dolor por los muertos y heridos, es que se vino en caída libre, y esto que pasó esta semana, pone en serios riesgos a MC, a nivel nacional, de hecho, se están bajando del barco algunos militantes a nivel nacional, igual que en Nogales, en Ciudad de México, de otros partidos se están sumando a Santiago Taboada.

Una última reflexión sobre MC y Samuel García, una influencer, su esposa Mariana, le hizo ganar la gubernatura, ahora él, al descubrirse lo corrupto que es, la hará perder a ella la alcaldía de Monterrey…y quizás pierdan algo más en el futuro, ¿Qué cosas? La paradoja de la vida.

Luis, Mario, Miguel.

Entramos a los últimos días de campaña, cierres y ver la operación de las alianzas para el día ‘D’ cuidar la elección y marrullerías, como también el tiempo de definiciones.

En asamblea y encuentro con productores Luis Antonio Cruz, presidente de la UCAY y dirigente del DDRY, Mario Pablos, secretario del Distrito, dirigente social de productores, Miguel Anzaldo, exdirigente del Distrito, con valor civil, se decantaron por la alianza ‘Fuerza y Corazón por México’, Luis Armando Alcalá, Eduardo Flores, candidato a diputado local y por los candidatos locales al Congreso.

Y se entiende, tienen más de 5 años que AMLO y la 4T están destruyendo el campo, es imposible, por lógica, que se levanten el 2 de junio a votar por Morena y los guindas lo saben y confían en la marca, que los hará ganar.

Si salen los productores del Yaqui, Mayo, sus familias, los PYMES, el sector social, las clases medias, si inundan las casillas, aguas, todo puede pasar, está cerrado el sur, sólo Guaymas está casi definido.

Ayer vi un video del actor, Eugenio Derbez, muy bueno, al igual que he visto otros, muy sencillo, y claro, si estás de acuerdo con lo que está sucediendo y como está el país, sin esto, sin lo otro, sin aquello, y con inseguridad, pues vota por ellos…pero si no, hay otra opción, lo importante es que salgas a votar, sobre todo, tu joven ¡sal a votar!.

Qué vergüenza

Siempre he señalado la ausencia de liderazgos empresariales, éticos y congruentes y esta semana, otro empresario, que fue invitado a participar en un gobierno, empieza hacer de las suyas, malas prácticas y finalmente toman la decisión de separarlo…de correrlo pues.

Se trata nada más y nada menos que del exdirigente de INDEX, Gerardo Vázquez Falcón, nombrado hace unos meses nomas, Vocal del ICRESON, y ya está afuera, que pena, que vergüenza, para amigos, empresarios y del sector que dirigió, otra mala experiencia, se especuló nuevo nombramiento, pero no hay sustituto oficial

Por cierto, hace semanas en una columna hice ver que había ido a Huatabampo, y que tuvo que ver con el aquel famoso caso, un fraude por cierto de las ‘Playitas de Huatabampo’ en las épocas de exalcades Bleizeffer y Planagumá.

Querétaro

Va, Querétaro, una entidad avanzada en Tecnología, por construcción de otro ‘Silicón Valley’, cientos de empresas llegarán, y pienso y reflexiono en el Plan Sonora, espero que el gobernador Alfonso Durazo, siente las bases del Nearshoring, somos entidad fronteriza, por lo pronto, sostuvo otra reunión con empresarios asiáticos de grandes ligas…esperemos resultados.

