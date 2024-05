Xóchitl…¿Otra candidata?...¿Se caerá la coalición?...trigo ¿Sí o no?

Comparta este artículo

Esta semana estuvo en Sonora Xóchitl Gálvez, muy motivada por cierto, por su participación y resultados del debate del pasado domingo, en el cual creció en puntos, ya encuestas la ponen en empate técnico, como otras que dan amplia ventaja a Claudia Sheinbaum, en fin la importante la del próximo 2 de junio, día de la elecci��n.

Vimos a una candidata que conecta y genera empatía, y que vino a decir que necesitamos vivir en un México sin miedo, en donde ya no se puede estar abrazando a delincuentes, ya vamos rumbo a los 200 mil muertos en este sexenio, esta semana fueron encontrados cuerpos en Baja California, de tres extranjeros que venían a hacer “surf” y terminaron en un pozo; en Caborca más cuerpos tirados, desembrados y Ciudad Obregón que no cede dos dígitos mensuales y un mayo que inició mal, para variar.

Vino a ofrecer Xóchitl regresar todos los programas que AMLO ha quitado; Campo, Salud, Seguridad, el regreso del Seguro Popular, dijo algo que me gusto, Sheinbaum, la candidata de la ideología, yo de la tecnología, que ningún niño se quede sin tableta electrónica, tarjeta de salud para que nadie se quede sin medinas, ni atención, y en caso contrario ir a un hospital privado; quienes ganen 15 mil pesos, no pagarán impuestos, financiamiento para adquirir celdas solares etc…

En fin, varias cosas más, una buena gira, sin acarreados, no me gusto que hayan hecho el evento en el Estadio, muy lejos, aún así, fue la gente, si lo hubieran hecho en un lugar más céntrico, hubieran ido más.

Buen evento en Guaymas, con mensaje a pescadores, para cerrar en Ciudad Obregón, en evento masivo alrededor de la Laguna de Náinari, tema central, obviamente Seguridad, el Campo y lo ya descrito, prometió todo el apoyo al candidato a la Alcaldía, Luis Armando Alcalá, para proyectos que trae, como ejemplo rehabilitación del PICO, para que lleguen más empresas, la infraestructura de calles, deteriorada, hay que devolver esa imagen a Obregón, la ciudad más bonita, diseñada, hoy todo lo contrario.

Hay que vivir en un México de libertades, de defender la vida, de verdad, y es cierto, no de mentiras, ocurrencias, y sí, hay que salir a votar, porque si sale el Plan C, que hasta ahora por proyecciones no les da, vámonos despidiendo de la Patria, así de importante la elección del 2 de junio, votar por la libertad o consolidación de la autocracia, todo el poder en una sola persona, que no puede, ni debe tener el control del Congreso, vean nomás como nos está yendo.

¿Otra candidata?

Pues con la novedad, que hay otra candidata al Senado, a escasas semana de la elección, siglada por el PV, Lizbeth Gutiérrez, tengo entendido que hay otra fórmula que encabeza Paula Dixon, que ni campaña ha hecho, no entiendo estrategia.

Lo que esto me hace reflexionar, es que no les dan los números, los trae nerviosos la fórmula que encabeza Manlio Fabio Beltrones y Lilly Téllez, a quienes una candidata y un candidato, los traen con un ataque sistemático, casi todos los días, en “nado sincronizado”, mientras el ex Gobernador, ni se inmuta, con su agenda, dando tiros de precisión, una buena campaña, reuniéndose con sectores, la mayoría golpeados por las políticas públicas, que les han quitado todo y dando cuenta que “las cosas, no van bien”…ahí está el Campo en el sur, a punto de darles la estocada final a trigueros…y sin agua.

Sigue sumando apoyos Manlio, apoyos, alianzas, sobre todo en el sur, en donde está acuerpando a las fórmulas locales, se está poniendo en posición de ganar por mayoría relativa y esto los trae que no hallan qué hacer.

Por cierto, un reconocimiento a la candidata Lorenia Valles, lleva una buena campaña, de altura, de propuestas y no denostaciones, en el próximo Congreso, hay que hacer política, construir acuerdos, por el bien de Sonora y México, y creo que eso lo veremos con Manlio, Lilly y Lorenia.

NO Heriberto, estás…

Lo sucedido este fin de semana, en una liga de futbol que patrocina una cadena de tiendas de conveniencia, dio una muestra de la mezquindad de la política y el intento de involucrar a niños, que sólo les importa el deporte, que hay que promover y no politizarlos, ni causar molestias a sus padres.

Y me hizo recordar una frase del gobernador Alfonso Durazo, que le dijo al hoy candidato al Senado, Heriberto Aguilar, en una reunión en Palacio, sobre un tema de Guaymas, que casi saca de sus cabales al Mandatario y le dijo “NO Heriberto, no seas” y casi se les salía.

El caso es que los niños fueron obligados a ir, porque estaría Aguilar, y si no, que les quitarían puntos, mal por que quien dijo eso, esa amenaza, y mal por el Candidato, al politizar con niños evento deportivo, que obviamente se canceló y con malestar de los Padres, que esos sí van a ir a votar el 2 de junio.

¿Habrá apoyo al Trigo? lo dudo

El Presidente, en cuanto a protestas de productores de maíz de Sinaloa, que bloquearon carreteras, fue otra vez muy claro, los precios son justos, 4 mil y fracción, los productores vuelven a exigir 7,000 pesos para que sea rentable.

Y AMLO responde que 7 mil, pero sólo para los pequeños, lo de siempre pues, los de 5 a 9 hectáreas, los que están en el programa ‘Sembrando semilla…y voto’, que les regalan todo, ahí nomás para que sobrevivan y tenerlos controlados políticamente, es la realidad.

Saco a colación esto, porque hubo reunión de productores del sur de Sonora, trigueros, en las instalaciones de AOASS, que preside Álvaro Bours, donde se tomarían las acciones a seguir.

Bours recibió llamada del gobernador Alfonso Durazo, que entiende la problemática y ofreció reunión, gestión con el secretario de SADER, Víctor Villalobos y dirigentes industria harinera, para la semana que entra en Palacio.

El detalle es que la industria no pagara más de lo que el mercado marque, como el año pasado, que se presentó el mismo problema, protestas, reuniones…y no se llegó a nada.

El Problema no está en la voluntad del gobernador, que la debe tener, el fondo del problema es AMLO y su política pública y su negación sistemática, de cumplir la Ley, en este caso el artículo 134 de la Ley de Desarrollo Sustentable, que en pocas palabras dice, el gobierno pagara las diferencia, cuando haya volatilidad en precio de granos, el famoso PROCAMPO, hoy en el archivo, en el olvido.

Si el industrial pagara más, esto tendría que repercutirlo en el precio de sus productos, cosa que no hará, la inflación ahí está, y el dinero alcanza cada día menos para comprar, incluso canasta básica, está pulverizando el salario ¿O no amas de casa?.

Muy difícil la situación, aunado a lo “ficticio” del “superpeso” el dólar a 17, por aquello de la exportación del grano, hoy ya formalizadas cosechas, y quizás la última, si no hay lluvias copiosas en verano, el cuadro no puede ser más desolador.

Y lo que son las cosas, ante el déficit de granos, aunado a la situación de sequía, que está obligando a sacar el ganado, venderlo o llevar pipas de agua, comida, que incrementa costos, se están aumentando las importaciones, beneficiando a productores de otros países, que contrasentido, que incongruencia, pero pues el dólar a 17, sale más barato importar, igualmente carne, cerdo, etc… y el gobierno lo permite, para intentar paliar inflación, pero no apoya al productor, tal como lo hacen en EUA, Canadá, Rusia, Ucrania.

NO hay dinero para productores, apoyos, pero sí para Cuba, regalado, y millones de dólares, igual para Venezuela y otros países que cojean de la misma pata…la izquierda ideológica.

En fin, veremos qué pasa semana que entra en esa reunión y qué pasa con productores de Sinaloa y también con los de Tamaulipas, el Sorgo, por los suelos el precio y AMLO se niega a apoyar…y háganle como quieran.

Veremos la reacción por lo pronto, la apuesta es a la negociación, como el año pasado, la intermediación que pueda hacer el gobernador ante el Presidente, pero la realidad está difícil la cosa, AMLO, no dado a cambiar de opinión, ni dar reversa, así lleva más de 5 años, no le mueve una coma a nada, para los de abajo todo, para el sector social y privado, rásquense con sus uñas, e igual para todos los sectores, cruda realidad.

Sala Guadalajara TEPJF…da la orden

Vaya orden que salió de la Sala Guadalajara del TEPJF, a la que se fueron directamente PRI-PAN-PRD, ante dilación del TEE, de resolver la impugnación de que MORENA y aliados no registraron en tiempo y forma, convenio de candidaturas comunes y coalición.

Le da 72 horas al Tribunal Estatal para que resuelva a Vladimir Gómez Anduro, presidente, quien al parecer ha mostrado dilación y no se entiende, porque si estuviera firme la coalición y convenio de MORENA y aliados, ya hubiera fallado hace días.

Lo más probable, es que resuelvan que está firme, me sorprendería un fallo contrario, su señora madre y exfuncionarios están en la nómina, y ahí hay un conflicto de intereses, al igual que en el ISIE y otras dependencias donde tiene metida gente Beatriz Huerta, la titular del ISAF.

¿Qué sigue? toda vez que acate el TEE, ira de vuelta el documento, para que resuelva definitivamente el Tribunal Federal, en donde sólo hay de dos sopas; se sostiene, queda firme la coalición, candidaturas comunes…o se les cae todo.

¿Qué implica esto? que todos los partidos de esta coalición, Sigamos Construyendo Historia, ya no irían juntos, cada quien por su lado, y no habrá repartición de porcentajes, nada.

O sea, MORENA, PT; PES, PANAL, PV, tendrían que tener candidaturas locales para Alcaldías y diputaciones locales, así de complicadas se les pondrían las cosas.

MORENA, sin ningún problema, la marca está fuerte, pero para todos los demás estaría en riesgo, incluso su registro estatal, lo que ya ha sucedido, difícil que lleguen al 3%.

Por lo pronto, un antecedente en la elección de Hermosillo, INE dio la orden de bajar spots de la candidata María Dolores del Río, donde hacía referencia a Coalición, para el árbitro federal, dicha coalición no existe.

¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué este error garrafal en el cumplimiento registros? Creo que por evitar enojos, molestias de militantes, operaciones cicatrices, al conformar candidaturas y planillas, estiraron demasiado la liga, y mal el responsable jurídico de esto, que puede traer consecuencias graves, no nomás en riesgo registros, sino triunfos que supuestamente dan por descontados, daría un giro de 160 grados la elección…al tiempo

Desencuentro…Patrullas

Esta semana, en Hermosillo, la ‘Joya de la Corona’ por lo que aporta a la elección total, un desencuentro en el tema de las patrullas eléctricas, un proyecto que el Alcalde con licencia, Toño Astiazrán, en caso de ganar, va por la reelección, lo va a ampliar a más de 300 unidades.

El desencuentro se dio por el sistema de compra, que fue ‘Leasing’ mismo que hacen empresas y gobiernos, sin distingo de colores, Claudia Sheinbaum lo aplicó en Cuidad de México, y el de Toño recibió respaldo incluso del gobernador Alfonso Durazo

La señora Del Río lo cuestionó que sólo fue un negocio, se entiende se está en campañas políticas, a lo cual Toño respondió y ya ven, va por más, y ahí están los informes oficiales, la capital es más segura con índices a la baja.

Lo preocupante, es que estamos en transición a energías limpias, en el mundo, en los próximos años ya no habrá en agencias, más que puro automóvil, pickup, eléctrico y la candidata no definió, ni defendió este proyecto, único en México.

La energía Solar es la apuesta, es el futuro y es parte del Plan Sonora de Energías Limpias del gobernador Alfonso Durazo, y esta visión la contradice ¿Volver a unidades que usen gasolina?.

Hay otro programa que quiere implementar Del Río, darles 3 mil pesos bimestrales a jefas de familia, que son miles, que implicaría un desembolso millonario, como 1,800 millones ¿DE dónde? sería fuerte presión a finanzas públicas.

Estos programas, sin duda nobles, de ayuda, pero caen en el ámbito de programas sociales federales, que ya los tren las candidatas presidenciales, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, incluso de mejorarlos y ampliarlos, los municipios no pueden, pero se entiende, estamos en campañas, prometer no empobrece.

Huelga…¿se levanta?

Esta semana, muy probable se levante la huelga en UNISON, al llegar a acuerdos, dirigentes sindicales y autoridades, con la obvia participación del gobierno, del mismo gobernador Durazo, porque al final de cuentas, de hacienda Estatal saldrá el diferencial de las propuestas que recibieron los sindicatos.

¿Qué se saldrán con la suya? Pues quizás sí, pero cuesta más caro a estudiantes, miles, y familias, que no estén en las aulas y que no pierdan el semestre.

Lo que sí es un hecho, las prestaciones que reciben, aumentos salariales, están muy por encima incluso de los que ofrece la iniciativa privada, perdón por el sarcasmo, bonos, hasta por quien va más al baño en el día, hay bonos por puntualidad, pues si es una obligación, sector público, privado, universitario, llegar a tiempo a tu responsabilidad ¿Y se les paga? el colmo

60 días de aguinaldo, muchos días de vacaciones, el día de las Madres, reciben bono ellas…y también los hombres, los Padres, con unos tabuladores, los de arriba, trabajadores académicos, que ya los quisieran trabajadores de empresas privadas.

Amparo y Cecy

AMLO violó privacidad y datos personales de, Amparo Casar, la exhibió, por venganza, encabeza, Mexicanos Contra la Corrupción y ordena quitarle su pensión viudez; y a Cecy Flores, duro contra ella, por encontrar cementerio clandestino, en Tláhuac, Ciudad de México ¿Qué nos falta por ver de aquí al 2 de junio?.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58