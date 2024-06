Huachicol… ataque directo… Rayón… encuentro con Lamarque

Comparta este artículo

En un buen reportaje e investigación de Ramón Alberto Garza, narra como el empresario Sergio Carmona, asesinado en San Pedro Garza García, ‘huachicoleaba’ y financiaba campañas políticas de Morena y lo saco por el reciente hecho sucedido en carretera de Sonora, cuando elementos de Guardia Nacional detuvieron tracto camión con gas, sin documentación e involucrado con políticos y empresarios.

En el caso de Carmona, este por pipas y ¡buques! se traía lubricantes, en ese entonces, Ricardo Peralta era director de Aduanas, en contubernio con él y más arriba, quien quiso ser gobernador y terminó como Ignacio Ovalle, protegido en una oficina de Gobernación.

Carmona, con el lavadero de dinero que tenía, ingresos multimillonarios, financio campañas, la de Rubén Rocha, en Sinaloa, 500 millones; la de Américo Villarreal, Tamaulipas, sólo por dar dos ejemplos.

Esta información la da Garza, porque, Carmona ya sabía que le podría pasar algo y le entregó un celular a su hermano, y le dijo, si me pasa algo, vete a EUA, inscríbete en programa de protección y entrega el celular, que obviamente fue desencriptado, y salieron a relucir financiamiento de campañas, incluso el nombre de Mario Delgado, presidente de Morena, ya sabrán la cantidad de dinero que se mueve.

De hecho, narra Garza, la esposa de Carmona se quedó con el ‘negocio’ y le impuso todo el gabinete a Villarreal, ella es la que realmente gobierna, el crimen organizado metido hasta el cuello en esa entidad y en otras ¿A poco no? nomás vean el rotundo triunfo en entidades del sur, con pésimos gobiernos y arrasó Morena, obvio también en gran parte los programas sociales y los yerros de la alianza PRI-PAN-PRD, quienes se están dando con todo, Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, sacando todos los trapos de lo que fue la campaña y el papel de Marko Cortés, dirigente y su grupito…se quedaron con ‘lana’, algo que no es ajeno en los partidos.

Esto no es de colores, el día que asesinaron a Luis Donaldo Colosio, en la noche ya no había un cinco, un peso, en las oficinas del PRI, vaciaron las cajas, para que se den una idea, lo que hay de fondo detrás de todo esto.

Blue Propane

Saco a colación esto, porque aquí en Sonora, el ‘huachicoleo’ no es ajeno, a pesar de que en el Poliducto Guaymas-Obregón y Guaymas-Hermosillo, no se usa, a pesar de que hay sensores cada kilometro, donde la central detecta baja de presión, y punto donde hay ‘piquete’ pero no, volvieron al pasado, a llevar gasolina en pipas, en donde están involucrados empresarios y políticos.

De hecho, ya andan en otras entidades, y a uno de ellos ya está dispuesto a vender su empresa gasolinera ¿Qué raro? El negocio está muy redituable, unos 50 millones al mes ¿Por qué? solo él tiene la respuesta, por cierto, uno de estos dos empresarios, huachicoleaba gasolina traída de Arizona, hace años.

Y pues que esta semana, la Guardia Nacional intercepta un tracto camión, con gas, sin documentación, en carretera de Sonora, en el sur y la dueña result�� ser Blue Propane, la controversial empresa donde están metidos políticos, empresarios, uno de ellos, exalcalde, panista de Huatabampo, el del famoso fraude ‘Las Playitas’ en donde estuvo metido otro exalcalde.

Y pues resulta que otro de los socios es nada más y nada menos, que el recién reelegido alcalde de Navojoa, Jorge Elías, quién hasta el momento, ningún comunicado o declaración sobre estos hechos, en donde la Fiscalía General de la República (FGR), tiene que entrarle y el delegado en Sonora, hubo flagrancia de delito.

¿Desde cuándo estarán haciendo esto? ¿Quiénes compraban? De cuántos millones de pesos estamos hablando, y es más, un involucrado, que trabaja para la empresa, será regidor del Ayuntamiento de Navojoa, ¿Y saben qué? no va a pasar nada, al igual que el ‘huachicoleo’ del Poliducto de Guaymas, cuyos principales ‘piquetes’ están en territorio de la Etnia y Bácum, y ya llevan años con esto, inadmisible, en perjuicio de empresarios gasolineros de la entidad, que generan impuestos y empleos.

Ataque directo

El inicio de la administración de la doctora, Karla Córdova fue difícil en materia de seguridad que venía arrastrando secuelas de la administración de Sara Valle, policías muertos, al igual que en el Valle, sin olvidar el ataque que hubo en palacio, donde desafortunadamente perdió la vida una activista.

Se reforzó la seguridad de la alcaldesa, por razones obvias y para entrarle al problema llegó un militar de élite de la Marina, quien fue el que puso en orden las cosas y luego el presidente lo mandó a Guerrero.

Hizo un excelente trabajo, se notó de inmediato, bajaron los índices delictivos, obviamente fueron afectados intereses del crimen organizado, pero pues empezó a funcionar la mesa de seguridad en Guaymas y mucho tuvo que ver la Marina y el apoyo del general Rafael Ojeda, quien el sexenio pasado estuvo asignado en la plaza.

Bueno pues este pasado viernes, hubo un intento, un ataque directo contra un familiar de la doctora, que, Gracias a Dios, fallaron, se dio un fuerte operativo en la zona ‘El Dorado’ y en el Valle.

Hubo policías heridos, ya hubo arrestos, y tengo la seguridad que los elementos de Semar, y la coordinación que se haga, darán con todos y quien fue el autor intelectual.

No creo que se amilane la doctora Córdoba ante esto, fue reelegida rotundamente, al igual que la fórmula en Guaymas y seguirá con el trabajo hasta ahora realizado, aunado a que el Puerto es el ancla de grandes proyectos, al igual que San Carlos, vaya nuestra solidaridad con ella , la familia, a tomar medidas preventivas, seguir trabajado…y darle vuelta a la hoja.

Por cierto, esta semana por venir, irá el gobernador Alfonso Durazo, saldrá el primer barco con contenedores de automóviles ensamblados en la Planta Ford de Hermosillo, en un modernizado Puerto, con obras para llegada y salida de mercancías, dentro del Plan Sonora, en espera de que sea marco de llegada de más inversiones, el famoso nearshoring, sentar las bases.

Por cierto, esta semana el gobernador estuvo con becarios sonorenses, que se irán a Taiwán, a prepararse, recibió a más empresarios asiáticos y sostuvo reunión con los yaquis, y no precisamente con los del sur, los acostumbrados a vivir de dádivas de los gobiernos, sino con los de Arizona, esos que tienen muchos millones de dólares, casinos, socios de empresas que cotizan en bolsa, ahí hay un nicho de oportunidad de que inviertan en Sonora, sobre todo en el sur con sus hermanos Yaquis y Mayos…veremos.

Rayón

Un municipio de Sonora, Rayón, tierra de parte de mi familia, fue motivo de tema en una mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que celebró que un ciudadano, Heriberto Grijalva, la ciudadanía puso su nombre en la papeleta…y ganó.

Obviamente el IEE, con apego a la ley y con precedente de lo ocurrido en Cucurpe en el 2021, le entregó constancia al candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Alejandro Grijalva.

AMLO dijo, el pueblo pone, el pueblo quita y que esperaba que, en Sonora, se viera el caso, y adujo a la voluntad del gobernador Alfonso Durazo, quien tuvo una respuesta políticamente correcta que subió a su cuenta de X.

Confiaba en la decisión del IEE y que finalmente resuelva el TEE, que es a donde llegó el caso y tendrá que resolver, aquí hay de dos: se apegan a la ley en el TEE, o le buscan la manera, por aquello del mensaje entre líneas del presidente, quien alguna vez dijo “a mí no me vengan con que la ley es la ley”.

Así que ya veremos cómo, Vladimir Gómez Anduro y los otros dos consejeros resuelven, el que si no la va hacer, porque acudió a esa instancia, es el alcalde de San Luis Río Colorado, quien quiso imponer de candidato a su hijo, no pudo, se brincó las trancas, se la creyó eso de que es ‘patrimonio’ de Morena y se confundió, hizo candidato a su director del organismo de agua, quito al que ganó encuesta, diputado Ricardo Lugo.

Luego él se impuso como candidato a diputado local y perdió, e impugnó el triunfo de un influencer denominado ‘Watsapaka’ que fue por la alianza PRI-PAN-PRD.

La sopa hay que esperar que se enfríe, al igual que la cabeza, en San Luis se ejerció el poder y se mandó un mensaje claro a este personaje, no sé que vaya a pasar con lo de Rayón, pero me queda claro, y le debe quedar claro a, González, que el fallo del TEE será en su contra y el que entendió…entendió.

Lamarque

Tuve la oportunidad, en reunión con columnistas en Hermosillo, de cuestionar al alcalde Javier Lamarque, sobre algunas cuestiones, por cierto, el portal de sus promesas de campaña se volvió a caer, de sus compromisos, algunos reciclados de la campaña del 2021, la renovación del Centro y bla bla bla.

Hubo una pregunta que le hice, que creo le molestó, lo desencajó y lo hizo notar, cuando le dije que que sentía como ser humano y como alcalde, que una mujer policía llegue a su lugar de trabajo, tome su arma de cargo, suba a un segundo piso y se quite la vida.

Una mujer que le cuestionó que no querían reconocimientos, sino aumentos de sueldos, equipo, seguridad, ahí está el video. Alcalde, le dije, del reclamo y la cara que puso, porque le cuestioné la orden que le dieron, incluido, Capitán, Claudio Cruz, que le hicieran la vida imposible, ‘infiernillo’ como se manejó.

Literal, me respondió, y hay testigos eso es una “infamia”, habrá que ver que piensa la familia, y una corporación, en la que le recalqué, hay mucho crimen uniformado.

Respondió que ya se dio el aumento de sueldo, lo hizo antes de que solicitara licencia para su reelección, obvio ante circunstancias que se vive, era obligado eso.

Insistió en que hay una baja en el crimen doloso, yo le dije que la percepción ciudadana de Obregón dice otra cosa, 8 o 9 de casa 10 ciudadanos, se sienten inseguros.

Y lo que son las cosas, entre miércoles y jueves, cinco asesinatos en Ciudad Obregón, dos dígitos mensuales desde que inició su administración y no cede; le cuestioné lo de Solaqua, que está en proceso de cancelación.

Le cuestioné lo de la empresa Eroagua, que contrató Oomapasc, para bajar cartera, que hicieron su chamba, pero que canceló porque la comisión muy alta y la realidad, la cartera sigue igual…y los drenajes colapsados y los gañones la empresa, se llevó millones de pesos.

Defendió a capa y espada, el asignar el contrato de alumbrado público a EMCO, ya había cancelado el contrato con la otra empresa, quien demandó al Ayuntamiento, hay un litigio, que, si lo llega a perder, costará mucho dinero.

Yo le dije a Lamarque que, en reunión con el alcalde de Navojoa, Jorge Elías, encontró muchas deficiencias, irregularidades y mal servicio y les canceló, un mes antes que se venciera, la principal irregularidad…depósitos a un Banco de Nueva York…el ‘moche’ pues.

El alcalde defendió la decisión que tomó, porque el servicio era malo, luminarias inservibles y Obregón a oscuras etc… y yo me preguntó ¿Mejoró el servicio? ¿Están alumbradas las colonias? ¿Qué dirán los ciudadanos de esto?.

Por cierto, esta empresa, EMCO, multiusos, dará servicio de basura en, Caborca, con el también reelegido Abraham ‘Cubano Mier’, una concesión jugosa y de varios trienios.

Siempre he comentado lo prostituido que está la relación político-empresarial, en cuanto a servicios que debe dar ayuntamiento, para eso hay direcciones y se asignan presupuestos, en el caso concreto de Ciudad Obregón, mucha corrupción y opacidad, en fin, disfruten a Lamarque, otros tres años, la gente no salió a votar y la clase media a nivel local y nacional, voto por Morena.

Otro dato, nuevamente, Sonora, penúltimo lugar en participación electoral, 51 por ciento, estamos hablando más o menos 900 mil ciudadanos sonorenses, no cumplieron con su deber cívico, disfrútenlo, para bien, donde hay buen gobierno y para mal donde no hay buen gobierno, fue lo que quisieron…no se vale que se quejen, nomás.

Septiembre y las Reformas

Vaya septiembre que se va a vivir en el Congreso Federal y previo, lo están sintiendo los mercados, cuando entren a discusión y votación las Reformas, el Plan C, para que ministros de la Corte los elija el ‘pueblo’ o sea Morena, desparezcan organismos autónomos y que el gobierno centralice las elecciones, despareciendo el INE y institutos locales, los 32, para que dimensionen lo que se viene y que tendrá repercusión en la vida de los mexicanos.

Si perdemos el Poder Judicial, lo perdemos todo ¿Se necesita reformar Poder Judicial? Sí, pero no una corte dogmática, de propaganda, tener 11 Lenias Batres, al servicio de la próxima presidenta, sin contrapesos, terrible sería esto.

Hay corrupción, sí, se necesitan más jueces, también, bueno pues a corregir, no destruir, como también lo de desparecer organismos autónomos, para que los retome el gobierno, por ejemplo, eliminan el INAI y la información la dará el gobierno, juez y parte, y todo lo mandarán a reserva, total opacidad y así los demás.

Solo hay una contención ahorita, el Senado, les faltan tres para tener mayoría calificada y el 23 de agosto el INE reparte las pluris en Cámara de Diputados, donde hoy, hay una sobrerrepresentación de Morena y aliados, veremos si el árbitro se apega a la ley.

