¡A votar! Dos visiones de país, tú decides

Como cada vez que hay elección recordando la anécdota cuando salude al extinto candidato presidencial, Manuel ‘Maquío’ Clouthier, cuando le dije “Oiga, voy a votar por usted” y el me respondió de inmediato “Mire, mi amigo, vote por mí o por el que quiera, pero salga a votar”.

Y así debe ser hoy, en la elección más importante que tendremos los mexicanos, donde estará en juego, dos visiones de país, dos bloques y está en nosotros los ciudadanos elegir cual camino seguir.

Por eso la importancia de salir a votar todos, en familia, que nadie se quede en casa, no permitamos que otros decidan por nosotros, nada de quejarse que tenemos el gobierno que merecemos, no, es porque lo permitimos, por no participar.

Cajeme, por ejemplo, su promedio de gente a votar ronda en el 35 por ciento, muy bajo, y hoy más que nunca la clase media, productores del sector social, privado, sobre todo los jóvenes, más del 20 por ciento del padrón, son ellos, en ellos está la decisión, todos a votar con el corazón, pensando en lo que es mejor para Sonora y México, una marea de votos, largas filas de ciudadanos se esperan.

Muchos problemas en algunas entidades del país, en Sonora, salvo un robo de un paquete en Nogales, que ya fue reportado el folio y no podrá ser utilizado, hay un clima de tranquilidad, habrá un gran despliegue de elementos de los tres niveles de gobierno, para garantizar una elección, tranquila, en paz y esperando una gran participación ciudadana.

Si sale más del 60 o 70 por ciento de la gente a votar, se fortalece la democracia y el triunfo de los candidatos, candidatas, porque llevaran un gran respaldo ciudadano.

Así que hoy sea un gran día, una fiesta cívica, que las casillas estén llenas de gente, haciendo cola, para votar, es un deber cívico, hay que cumplir y es mucho lo que está en juego, repito, dos visiones, dos Méxicos, tú decides cual quieres para ti y tus hijos, vota, por el que quieras, pero sal a votar.

No sé quien vaya a ganar la presidencia, pero por primera vez, nos gobernara una mujer y para efectos del Congreso, ojalá los ciudadanos decidan que haya un balance en ambas Cámaras, contrapesos, eso obliga a la negociación, a la búsqueda de consensos, coincidencias, de hacer política por el bien del país.

Sonora, ya tiene asegurado varios Senadores que van por lista y que también hicieron campaña, una sobre todo, muy bien articulada, veremos al final quienes se quedan con la mayoría relativa y quien será de primera minoría, hay una gran expectación, las campañas al Senado, fueron las que le pusieron sabor e interés de la gente, veremos qué pasa, porque también define en gran medida el 2027, cuando tendemos gobernador u gobernadora, por tres años.

Baltasar, se cayó negociación

Baltasar Valdés, líder de productores de maíz en Sinaloa, confirmó que se cayeron las negociaciones, se echaron para atrás en el gobierno y no hay visos de que pagarán la tonelada de maíz a 7 mil pesos, tal como fue acordado.

Esto significa un gran problema, primero de rentabilidad para el productor, no hay agua, quien sabe que pase el siguiente ciclo, no hay apoyo, ni habrá, la política para el sector agropecuario no ha sido la apropiada y la siguiente presidenta tendrá que tomar decisiones, porque está en riesgo la autosuficiencia en granos para el país.

Esto afectará, porque como bien dice Valdés, el kilo de tortilla puede que llegue a los 100 pesos, nomás imagínense, de por sí, estamos con una inflación que está pulverizando el salario y aparte prohibieron el maíz transgénico, bueno, ni sorgo, ni nada, esto afectará seriamente a la industria, dependeremos de importaciones, de verdad, está en riesgo el sistema alimentario y el sector agropecuario.

Esto, la inseguridad, salud y el largo etc… de problemas será lo que recibirá y deberá afrontar la siguiente presidenta de México, que, de entrada, debe de mandar un mensaje de unidad, no podemos seguir divididos, polarizados, que así sea.

Por lo pronto, esto que sucede en Sinaloa, puede ser un preámbulo para los productores trigueros del sur de Sonora, que le han apostado de nuevo a la negociación, para que el gobierno ponga su parte y los apoye, como dice la Ley.

Las trillas ya avanzadas, veremos qué pasa toda vez que ya culminará este día el proceso electoral y que decisiones tomen Álvaro Bours, Luis Antonio Cruz, Mario Pablos, Juan Leyva, entre otros, para que les paguen bien sus cosechas, que pueden ser las últimas de este ciclo, si no llueve en julio, los pronósticos son variados, este cambio climático tiene a las presas del país, lagos, todo casi seco.

Ya el Oviachi casi al 10 por ciento, la Mocuzari en ¡0!, se necesitan que entren verdaderas tormentas, son varios miles de millones de metros cúbicos que se necesitan en el sur, para establecer programa agrícola 2024-2025, que si no, grave problema social que se vendría y un colapso en la economía.

Potrillo…sin Notaría

Pues otro Tribunal, echó para abajo el amparo del exsecretario de gobierno, Miguel Pompa, a quien se le otorgó juna Notaría, al final del sexenio pasado, y la Dirección de Notaría, ha tomado el control de esa oficina y pendientes que tiene.

Al margen de cuestiones legales, no la iban a dejar pasar en la Plaza Zaragoza, que Pompa se saliera con la suya y se actuó en consecuencia, al igual que los pactos de Barcelona que ya están a punto de fenecer, las cosas cambiarán en Sonora, toda vez que se dé el cambio de administración y se vaya AMLO, eso ténganlo por seguro algunos, no se tendrá consideración, se está ejerciendo el poder como antes y esto va a seguir…al tiempo.

El influyentísimo

Esta semana subí un video, de un hecho reciente o de tiempo, es lo de menos, pero refleja ese maldito influyentísimo, tráfico de influencias, al igual que la impunidad, que campea en el país.

En el mismo, sale el delegado de Sader, Plutarco Sánchez Patiño, su esposa, un primo, Ernesto en evidente estado de ebriedad, jugando arrancones, la policía los detuvo, el oficial Rubio Alamilla actuó apegado a la ley, el que no fue el Comisario en turno, quien ordenó la liberación inmediata, ante el malestar de los policías, quienes cumplían con su deber.

Sánchez Patiño y acompañantes, se fueron, y la cosa no quedo ahí, el mandamás de Seguridad Pública reprendió al oficial, quien tenía 15 años en la corporación, le aplicaron ‘infiernillo’, al igual que a la agente mujer, que hace unas semanas se suicidó y este oficial tomó la decisión de renunciar o lo despidieron, que para el caso es lo mismo.

La situación en la Policía Municipal de Cajeme no ha cambiado, a pesar de anuncios, están mal equipados, hay carencias, por eso hay el famoso ‘crimen uniformado’, se pasan del otro lado algunos, donde les va bien económicamente, un serio y grave problema.

Aparte está el de los agentes que no pasan exámenes de control de confianza y esto no coadyuva en un municipio, de los más violentos del país y una percepción ciudadana, de casi 9 de cada 10 ciudadanos que se sienten inseguros,

Sin lugar a dudas, asignatura pendiente y reto para siguiente administración, espero de corazón, que se arregle mi querido Cajeme, no puede seguir viviendo en ese clima de inseguridad, no se lo merecen sus habitantes.

Menos informalidad

A pesar de los tiempos que se viven, de malas políticas públicas federales en materia económica, Sonora tuvo buenos números en el primer trimestre del año, según datos oficiales del Inegi, en reducción de trabajo informal.

La entidad se encuentra en el lugar número siete con la menor informalidad, una reducción de cuatro puntos y hay mas disponibilidad en puestos de trabajo, bien y más ante los tiempos por venir.

Hermosillo concentra el mayor número de inversiones, aunque ya se está diversificando hacia al sur, Guaymas como punta de lanza y que lleguen más a Ciudad Obregón, que sigue dependiendo en gran medida del sector primario, la idea del gobernador Alfonso Durazo es regionalizar inversiones, espero lo logre.

