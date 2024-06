Programas sociales, finca triunfo Morena…Guaymas, conectado

Comparta este artículo

En un análisis que hizo Roy Campos de Mitosfky, en base a encuesta señaló que a los mexicanos entre el 55 y 60 por ciento poco les importa la democracia e inseguridad, lo que quieren es tranquilidad económica, dinero pues y ahí es donde se han fincado los triunfos de Morena, la visión de AMLO de entregar dinero a la gente de manera directa, a través de diferentes programas y ante esto difícil que pierdan, habrá guinda para rato.

Y quedó demostrado en la elección del pasado 2 de junio, prácticamente arrasaron, la oposición, con su lema ‘Fuerza y Corazón por México’, y por más que quisieron desligar a AMLO de los programas sociales ya plasmados en la constitución, no pudieron, el ‘pueblo’ liga eso al todavía presidente que quiere cerrar su sexenio imponiendo el Plan C, que significaría perder autonomía de Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos.

Usted pregúntele a un beneficiario del programa 65 y más y le responderá “El dinero que me da López o AMLO” y así están todos les demás, otro ejemplo el de Beca ‘Jóvenes Construyendo Futuro’, que lo retomó aquí en Sonora el gobernador Alfonso Durazo, muchos millones repartidos entre jóvenes, quienes seguramente votaron por Morena, al igual que sus padres, el enfoque social de un presupuesto federal, estatal y pues con resultados arrolladores.

En Sonora se llevaron casi todo, sólo ganó Antonio Astiazarán, la ‘Joya de la Corona’, Hermosillo, fue reelegido porque hizo un buen gobierno y lo seguirá haciendo, hoy el único activo que tiene la oposición y el otro triunfo, el del influencer ‘Watsapaka’ en el Distrito I de SLRC…y no más.

El panorama, difícil, para la oposición, porque aún con malos gobiernos de Morena en Estados como Veracruz y Morelos, por decir dos, y municipales aquí en Sonora como Cajeme, Nogales, Caborca, a lo que agregamos inseguridad…y arrasaron, como bien me dijo un excandidato perdedor de Obregón “no tenemos remedio”.

Y con otras dos: en Sonora, sólo el 51 por ciento del padrón salió a votar, otra vez en penúltimo lugar a nivel nacional y no hubo la tan cacareada ‘Marea Rosa’, la clase media, voto por Morena y otra parte se quedó en casa, y esto a nivel nacional, aquella marcha del INE no se toca y en defensa de la democracia quedó en algo vacío, hueco.

Sheinbaum

Esta semana la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con dos mensajes, que considero buenos; la reunión con empresarios encabezados por el dirigente del CEE, Francisco Cervantes, a quienes les dijo, que no habrá autoritarismo, pero que también entiendan que tiene un compromiso con el pueblo y que deben ‘compartir’ la riqueza que generan.

Bien por esto, porque para el soporte de programas sociales y compromisos de campaña, se va a necesitar muchos recursos, vía impuestos y para esto se necesita una economía sólida, volver apoyar a las Pymes, un apoyo total al sector privado, ya el país está muy endeudado.

Este año nomás ¡2 billones! se incrementó por elecciones, programas sociales y las obras faraónicas de AMLO, y ya pidieron mil millones de dólares, adicionales, por algo se queda, Rogelio Ramírez De la O, al frente de Hacienda.

Habrá que ver los criterios de política económica del 2025, porque ante el incremento del gasto social, ya hay un déficit en cuanto a ingresos fiscales, fuerte presión, Sheinbaum lo sabe.

Por lo pronto empresarios se comprometieron a invertir 40 mil millones de dólares, pero es de imaginar, que van a querer saber que pasa en septiembre, con las pretendida reforma al PJ y la desaparición de organismos autónomos.

Pompeo

Esta semana, en un artículo editorial, el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, en la presidencia de Donald Trump, quien ya tiene asegurada la candidatura y se perfila como ganador en la elección de noviembre, criticó la reforma al Poder Judicial, que no dará certeza a los miles de millones de inversiones norteamericanas, y que viola el T-MEC.

Señala, y es cierto, que el voto popular, o sea Morena, pudiera llevar a jueces, impulsados por la delincuencia organizada y ya ni que decir lo que sucederá si los 11 ministros de la SCJN estuvieran ligados al partido en el gobierno, ahí tenemos el caso de Lennia Batres, haciendo el ridículo y sus pares, le enmiendan la plana a cada rato.

Incluso, Pompeo, hace una llamada al presidente Joe Biden, que cheque este tema, ignoro si lo haga, pero de llegar Trump a la Presidencia, empresario, hombre de línea dura, se van a tensar las relaciones con México, mucho trabajo le espera al nuevo canciller José Ramón de la Fuente.

Berdegué

El otro mensaje de Sheinbaum, que tranquilizó el nombramiento de parte de su gabinete, la mayoría de ellos, con estudios y postgrados en el extranjero, que, a diferencia del actual, se ve más capacidad, ya ven que con AMLO ‘10 por ciento de capacidad y 90 de lealtad’ y vaya, porque hasta choferes y la ayudantía llegaron a puestos de alto nivel.

Para el caso de Sonora, creo será bien recibido el nombramiento del empresario, Julio Berdegué, propietaria la familia de conocida cadena de Hoteles en Sinaloa y otros puntos turísticos de México.

Conoce el sector y esperan los productores dé un giro la próxima administración, porque la política actual, ha estado destruyendo gradualmente el sector agropecuario y sólo se apoya a campesinos de 5 a 9 hectáreas, en el programa ‘Sembrando Vida’, violando el artículo 134 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Está en riesgo la seguridad alimentaria de México, la producción de granos, vamos en camino de depender del exterior, con un costo alto, que ya lo estamos viviendo…la inflación que le está pegando a la industria, al ‘pueblo’, no está alcanzando el dinero para la canasta básica ¿O miento?.

Cajeme, Caborca…vuelta a la normalidad

Ya pasadas las elecciones, la normalidad en Cajeme, ya hasta ayer 30 asesinatos en el mes, otro de 2 dígitos, que no tiene relevancia para la sociedad, no les importa eso, ni la democracia, mucho menos la alternancia.

Y en Caborca, en un sitio carretero denominado 200, a una pobre señora, que subió el video, le destruyeron su local, su restaurante, a punta de ráfagas, hubo heridos, que los trasladaron en tráiler hasta una gasolinera, donde llegaron ambulancia y otra persona que se metió al monte, muerto de miedo ante la balacera perdió el rumbo y finalmente encontró la carretera, mal, pero sano y salvo.

Lo de Cajeme, un problema de años, grupos delincuenciales peleando la plaza y crimen uniformado, combinación letal, bueno esta semana, hasta en una escuela se metió un hombre armado, perseguido por agentes policiacos, de película, imaginen el alumnado, maestros; y en Caborca lo mismo, más el negocio de tráfico de indocumentados, son muchos millones de pesos, en lo que se confabulan, delincuentes y elementos de la Guardia Nacional.

Y esto me lo dijo alguien que se dedica a esto, a llevar migrantes a la frontera y ha recibido golpizas por defender migrantes, a quienes les sacan dinero en el puesto militar de Querobabi, y de ahí, en retenes hasta llegar al punto que vayan; SLRC, Nogales o Agua Prieta.

Me confirmó que la base de esto, para el traslado, es Santa Ana, y sus brechas y la instrucción a los migrantes, es que hagan varios paquetes con dinero, para que los dejen pasar, así las cosas, por esa zona y eso que hay bases de la Guardia Nacional.

Cajeme, plagado militares, marinos, guardia nacional, una policía municipal muy dividida y así imposible que se den resultados, habrá que ver la política del nuevo gobierno ‘abrazos, no balazos’ no funcionó, sólo empoderó a criminales, y ahora, hasta riesgo que impulsen abogados para que sean jueces, si pasa el Plan C en septiembre, AMLO quiere que pase sin moverle una coma; Sheinbaum manda mensaje de tranquilidad, que habrá foros, consensos, no autoritarismo.

Bueno pues de todo esto lo sabremos en septiembre, que, entre el nuevo Congreso, del cual, en el Senado, para tener mayoría, sólo les faltan 2 Senadores, esta fácil, serán los del PRD, que perdieron el registro.

Guaymas…conectividad

En el sexenio de Samuel Ocaña, gracias a gestiones del exmandatario estatal y un buen cabildeo que hizo en ese entonces del empresario y distribuidor FORD, Guillermo Tapia Calderón, se logró concretar la llegada de la planta ensambladora a Hermosillo, hoy la más importante inversión que da empleo a 3 mil directos, miles de indirectos, la proveeduría instalada alrededor de la planta.

La planta se iba a ir a Chihuahua, se movieron el entonces gobernador Ocaña, y el ‘Memo’ Tapia, se trajo de cacería a su rancho a altos directivos de la compañía y se logró convencerlos, les dieron las condiciones para hacerlo.

Saco a colación esto, porque este gobierno, que encabeza Alfonso Durazo, se dio la tarea de relanzar a Guaymas como punto de entrada y salida de mercancías y consiguió fuertes inversiones en la modernización del Puerto, de su atracadero, dentro de un Proyecto que denominó Plan Sonora.

Bueno, pues esta semana ya salió el primer embarque, rumbo a Chile, vía Puerto Lázaro cárdenas, de autos de la ensambladora de la FORD, que antes se iban por tierra, el cual se irá incrementando, año con año, de acuerdo al proceso de modernización, mas grúas, descentralización de oficinas, un proyecto integral, que ya cuenta que seguirá con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como señaló el general Rafael Ojeda, titular de Semar y encargado de obra, al igual que la carretera Chihuahua-Guaymas, el Puerto se conecta con el mundo, de hecho, empresarios del Puerto de Amberes, presentes, al igual que otros vía Zoom, en el evento.

Ojalá, que esto sea punta de lanza para llegada de inversiones y sobre todo, distribuirla por regiones, al sur le urge mucha dependencia del sector primario.

Modernización, Aeropuerto y PICO

Se ha anunciado nuevamente, la modernización del Aeropuerto de Ciudad Obregón, extensión de la pista, para que también pueda recibir grandes aviones, de carga, que puede ser vía de salida de producción local, regional.

Recuerdo que, en el trienio de Sergio Pablo Mariscal, realizaron un dizque estudio que costó 5 millones de pesos, que nadie supo de ese precitado trabajo, sólo que el domicilio fiscal de la empresa que lo realizó resultó una casa.

Este es un asunto federal, o una gestión estatal, pero, en fin, un nuevo anuncio, que esperemos se haga realidad, al igual que el de 50 millones para el PICO, cuya infraestructura, está hecha añicos hace años, sólo parches, los empresarios le han metido, pero al final, es el gobierno el encargado, para eso se pagan impuestos.

Y siguiendo con modernizaciones, otra vez la organización Jalo por Obregón, poniendo la muestra, primero arreglaron calles, baches, ahora andan arreglando paradores de transporte urbano, para que el usuario que esté en espera de servicio, tenga mejores condiciones, máxime ahora en verano.

Lo que no se moderniza, son los camiones, unas chatarras, la mayoría sin aire, algo tiene que hacer la Dirección del Transporte, y un poco de más mano dura de la Plaza Zaragoza, con los concesionarios.

2 años de prisión…y se la conmutarán

El delegado del PV en Sonora, Sergio López, fue sentenciado en Aguascalientes a 2 años 8 meses de prisión, por violencia de género y le fue o consiguió que se la conmutaran con trabajo comunitario.

¿Lo va a realizar aquí en, Sonora? ¿Qué opinarán las militantes del PV de esta situación? ¿La van a dejar pasar? ¿Cuál va a ser la actitud con este ‘aliado’ en Sonora? ¿Qué político(a), funcionario se tomará foto con él y la subirá a redes sociales?.

